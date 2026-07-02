اختر طريقة API للبدء كل معامل، والرد المباشر، وكل حالات النجاح والخطأ الموثّقة — على شاشة واحدة.

getNumber V1 شراء رقم هاتف لخدمة/دولة محددة. يقبل قيمًا مفصولة بفواصل — ميزة حصرية في Tiger SMS. تُقبل لكن يجري تجاهلها حاليًا (لا توجد قاعدة تحقّق، وتُسقَط بصمت، ولا يُعاد أي خطأ): operator, phoneException, minPrice.

لا يُدعم التحديد التلقائي للدولة (مثل `country=any`): يجب أن يكون `country` رمزًا رقميًا للدولة — وأي دولة غير رقمية أو غير معروفة تُعيد BAD_COUNTRY.

في هذه الطريقة تُدعَم القوائم المفصولة بفواصل في providerIds/exceptProviderIds فقط. أما `service`/`country` في المستوى الأعلى فلا تقبل هنا قوائم مفصولة بفواصل — وهذه الإمكانية ستتوفّر قريبًا في طرق جلب الأسعار (getPrices/getFreePrices/getPricesV2/getPricesV3) فقط.

يتصرّف getNumberTest تمامًا مثل getNumber، لكنه الطريقة المُوثَّقة لتمرير activationType/testParams بشكل صريح. URL cURL JavaScript PHP هذا طلب حقيقي — فالاستدعاء الناجح قد يخصم من رصيدك أو يغيّر عملية تفعيل جارية. سجّل الدخول لتنفيذ هذا الطلب بمفتاح API الخاص بك. تسجيل الدخول إنشاء حساب جميع الردود الموثّقة

setStatus V1 تغيير حالة التفعيل (جاهز/إعادة/إلغاء/إتمام). الاستجابة دائمًا رمز حالة نصي بسيط، وليست غلاف JSON إطلاقًا — استخدم setStatusV2 إذا كنت بحاجة إلى JSON. URL cURL JavaScript PHP سجّل الدخول لتنفيذ هذا الطلب بمفتاح API الخاص بك. تسجيل الدخول إنشاء حساب جميع الردود الموثّقة

getStatus V1 استعلام دوري عن حالة/رمز التفعيل. URL cURL JavaScript PHP سجّل الدخول لتنفيذ هذا الطلب بمفتاح API الخاص بك. تسجيل الدخول إنشاء حساب جميع الردود الموثّقة

getPrices V1 خريطة مسطّحة للسعر/العدد حسب الدولة والخدمة. يقبل قيمًا مفصولة بفواصل — ميزة حصرية في Tiger SMS. يؤدي أي رمز service/country غير معروف أو محذوف إلى إرجاع BAD_SERVICE/BAD_COUNTRY. أما الرمز الصالح الذي لا يوجد له ببساطة أي خيار معروض لهذا الزوج فيعطي مع ذلك نتيجة فارغة (يُحذف المفتاح).

القوائم المفصولة بفواصل (عند تفعيلها): يُتحقَّق من صحة كل عنصر بالطريقة نفسها المتّبعة مع القيمة المفردة؛ وإذا لم يكن أيٌّ من الرموز المذكورة موجودًا، يُعاد BAD_SERVICE/BAD_COUNTRY.

cost doubles as the recommended maxPrice for getNumber: purchases are captured at the actual (usually lower) price while avoiding NO_NUMBERS/WRONG_MAX_PRICE when the cheapest bucket dries up. saleAveragePrice (getFreePrices/getPricesV2, getOffers prices.default/avg, getPricesV3) remains an alternative recommendation. Your personal contract price, when set, still overrides cost. URL cURL JavaScript PHP سجّل الدخول لتنفيذ هذا الطلب بمفتاح API الخاص بك. تسجيل الدخول إنشاء حساب جميع الردود الموثّقة

getFreePrices V2 خريطة تفصيلية للفئات السعرية (price => count، وعلامة multi-SMS لتعدد الرسائل) حسب الدولة/الخدمة. يقبل قيمًا مفصولة بفواصل — ميزة حصرية في Tiger SMS. URL cURL JavaScript PHP سجّل الدخول لتنفيذ هذا الطلب بمفتاح API الخاص بك. تسجيل الدخول إنشاء حساب جميع الردود الموثّقة

getPricesV2 V2 اسم بديل لـ getFreePrices. يقبل قيمًا مفصولة بفواصل — ميزة حصرية في Tiger SMS. URL cURL JavaScript PHP سجّل الدخول لتنفيذ هذا الطلب بمفتاح API الخاص بك. تسجيل الدخول إنشاء حساب جميع الردود الموثّقة

getBalance V1 رصيد الحساب الحالي. يُعاد BAD_KEY (HTTP 401) قبل تنفيذ هذه الطريقة أصلًا، كلما كان مفتاح API مفقودًا أو غير صالح — وينطبق ذلك على كل الطرق، لا على هذه وحدها. URL cURL JavaScript PHP سجّل الدخول لتنفيذ هذا الطلب بمفتاح API الخاص بك. تسجيل الدخول إنشاء حساب جميع الردود الموثّقة

getServiceNumbersCount V1 عدد الأرقام المتاحة لخدمة/دولة. URL cURL JavaScript PHP سجّل الدخول لتنفيذ هذا الطلب بمفتاح API الخاص بك. تسجيل الدخول إنشاء حساب جميع الردود الموثّقة

getProviders V1 قائمة المزوّدين العامة (id/name/numbers_count/delivery_percent/number_lifetime، بدون السعر). With both service and country set, the list is filtered to providers that actually serve that pair's price buckets — coherent with getPricesV3 and getNumber providerIds. URL cURL JavaScript PHP سجّل الدخول لتنفيذ هذا الطلب بمفتاح API الخاص بك. تسجيل الدخول إنشاء حساب جميع الردود الموثّقة

getNumberV2 V2 جديد Purchase a phone number, full typed JSON success/error envelope. يقبل قيمًا مفصولة بفواصل — ميزة حصرية في Tiger SMS. URL cURL JavaScript PHP هذا طلب حقيقي — فالاستدعاء الناجح قد يخصم من رصيدك أو يغيّر عملية تفعيل جارية. سجّل الدخول لتنفيذ هذا الطلب بمفتاح API الخاص بك. تسجيل الدخول إنشاء حساب جميع الردود الموثّقة

getStatusV2 V2 جديد Activation status as JSON (verificationType + sms block). URL cURL JavaScript PHP سجّل الدخول لتنفيذ هذا الطلب بمفتاح API الخاص بك. تسجيل الدخول إنشاء حساب جميع الردود الموثّقة

setStatusV2 V2 جديد Change activation status, JSON success/error envelope. URL cURL JavaScript PHP سجّل الدخول لتنفيذ هذا الطلب بمفتاح API الخاص بك. تسجيل الدخول إنشاء حساب جميع الردود الموثّقة

getPricesV3 V3 جديد Price/count map with a per-provider price breakdown. يقبل قيمًا مفصولة بفواصل — ميزة حصرية في Tiger SMS. خلافًا لجميع طرق JSON الأخرى في هذه العائلة، يُعيد الخطأ الداخلي غير المتوقّع هنا استجابة BAD_ACTION النصّية العادية بدلًا من جسم JSON — وهذا مقصود حتى لا يتلقّى العميل الذي يحلّل JSON جسم JSON ناقص التكوين مطلقًا.

القوائم المفصولة بفواصل (قريبًا): تُفعَّل عندما يحتوي service أو country على فاصلة؛ ويجري التحقّق من كل عنصر بالطريقة نفسها المتّبعة مع القيمة المفردة، مع حدّ أقصى قدره 50 عنصرًا لكل قائمة و100 تركيبة country×service إجمالًا. URL cURL JavaScript PHP سجّل الدخول لتنفيذ هذا الطلب بمفتاح API الخاص بك. تسجيل الدخول إنشاء حساب جميع الردود الموثّقة

getOffers V3 جديد Combined price+stock showcase: default/avg/retail/min price, counts and the full price-bucket map, by service and country. Requires the same price-bucket data as getFreePrices/getPricesV3 — when that data isn't available for this account, this method returns an empty `data: {}` rather than falling back to catalog prices.

There is no `counts.physical` field: our provider module does not currently expose a physical stock figure separate from `counts.total`, and this method does not invent one. It may be added later if that data becomes available.

Never exposes providers, cost, or purchase price — none of those exist in this response by design. URL cURL JavaScript PHP سجّل الدخول لتنفيذ هذا الطلب بمفتاح API الخاص بك. تسجيل الدخول إنشاء حساب جميع الردود الموثّقة

getServicesList V1 جديد Catalog of services (code + name), optionally localized. سيناريو الفشل الوحيد لهذه الطريقة هو استجابة 200 success بقائمة services فارغة — إذ لا توجد استجابة خطأ مخصصة. URL cURL JavaScript PHP سجّل الدخول لتنفيذ هذا الطلب بمفتاح API الخاص بك. تسجيل الدخول إنشاء حساب جميع الردود الموثّقة

getCountries V1 جديد Catalog of countries (id + localized names). عند حدوث خطأ غير متوقّع يعيد مصفوفة JSON فارغة `[]` بدلًا من استجابة خطأ. URL cURL JavaScript PHP سجّل الدخول لتنفيذ هذا الطلب بمفتاح API الخاص بك. تسجيل الدخول إنشاء حساب جميع الردود الموثّقة

getActiveActivations V1 جديد List of currently active activations for the key owner. لا تُرجع خطأً أبدًا عند حدوث فشل غير متوقع (النهج نفسه المتّبع في getServicesList/getCountries) — بل تتراجع إلى قائمة فارغة `data: []` مع بقاء الحالة "success".

قيم activationStatus: 1=WAIT_CODE, 2=WAIT_ACCEPTING, 3=WAIT_NEXT_SMS, 6=OK, 7=REFUND, 8=CANCEL — هذا الترقيم خاص بنا وقد يختلف عن واجهات SMS API أخرى استخدمتها من قبل. URL cURL JavaScript PHP سجّل الدخول لتنفيذ هذا الطلب بمفتاح API الخاص بك. تسجيل الدخول إنشاء حساب جميع الردود الموثّقة