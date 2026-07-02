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API

أنشئ طلبات API واختبرها بمفتاحك الخاص

كل طريقة عامة موثّقة وجاهزة للتنفيذ — اختر واحدة، وأدخِل معاملات حقيقية، ثم نفّذها مباشرةً على حسابك.

سجّل الدخول لتنفيذ طلبات حقيقية بمفتاح API الخاص بك — وجميع الطرق أدناه موثّقة بالكامل ويمكن الاطلاع عليها دون تسجيل دخول.

تسجيل الدخول إنشاء حساب
عرض مواصفات OpenAPI تصدير مجموعة Postman يُستخدَم مفتاح نائب في كل موضع من هذه الصفحة — سجّل الدخول لنسخ الطلبات والمقتطفات بمفتاح API الحقيقي الخاص بك.

اختر طريقة API للبدء

كل معامل، والرد المباشر، وكل حالات النجاح والخطأ الموثّقة — على شاشة واحدة.