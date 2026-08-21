أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ Bazos — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Bazos أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Bazos مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.002، وأرقام من 88 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.002 88 دولة 430K+ رقم 1 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
Bazos
434883
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة Bazos
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
71203 قطعة
$0.047
2790 قطعة
$2.723
20176 قطعة
$0.024
3256 قطعة
$0.032
9066 قطعة
$0.032
6 قطعة
$0.235
43311 قطعة
$0.235
6399 قطعة
$0.235
3598 قطعة
$0.101
13985 قطعة
$0.84
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Bazos تتراوح من $0.002 إلى $5.446 (المتوسط $0.2173، الوسيط $0.012) في 88 دولة. أرخص من 55% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 88 دولة.
الأرخص اليوم: فنزويلا $0.002 فرنسا $0.006 مصر $0.006 تنزانيا $0.006 اليونان $0.006
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 49
$0.05 – $0.20 21
$0.20 – $0.50 10
أكثر من $0.50 8
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|جمهورية التشيك
|$2.723
|2,790
|✓
|فنزويلا
|$0.002
|1,467
|✓
|باكستان
|$0.006
|1,257
|✓
|بنغلاديش
|$0.006
|1,257
|✓
|الجزائر
|$0.006
|2,886
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|1,347
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|858
|✓
|أنغولا
|$0.006
|28
|✓
|مصر
|$0.006
|11,298
|✓
|هايتي
|$0.006
|38
|✓
|فيتنام
|$0.006
|68
|✓
|نيبال
|$0.006
|1,257
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,924
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|1,258
|✓
|فرنسا
|$0.006
|88,695
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|10,478
|✓
|هندوراس
|$0.006
|1,797
|✓
|الأرجنتين
|$0.006
|894
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|758
|✓
|المغرب
|$0.006
|2,180
|✓
|مالاوي
|$0.006
|28
|✓
|غانا
|$0.006
|1,257
|✓
|كينيا
|$0.006
|660
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|4,378
|✓
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|$0.006
|1,257
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|4,361
|✓
|مالي
|$0.006
|469
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|218
|✓
|بنين
|$0.006
|970
|✓
|العراق
|$0.006
|2,254
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|3,383
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|4,023
|✓
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|$0.006
|61
|✓
|الفلبين
|$0.006
|3,646
|✓
|تشاد
|$0.006
|38
|✓
|صربيا
|$0.006
|38
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|809
|✓
|اليونان
|$0.006
|8,289
|✓
|تشيلي
|$0.006
|4,928
|✓
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|$0.006
|72
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|1,259
|✓
|غينيا
|$0.006
|447
|✓
|لبنان
|$0.006
|1,281
|✓
|أوكرانيا
|$0.011
|2,741
|✓
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|$0.012
|1,069
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.012
|71,203
|✓
|إندونيسيا
|$0.024
|20,176
|✓
|البرازيل
|$0.032
|3,256
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.032
|9,066
|✓
|أنغيلا
|$0.042
|216
|✓
|إيران
|$0.053
|28
|✓
|الأردن
|$0.053
|28
|✓
|بوروندي
|$0.053
|4,502
|✓
|الكويت
|$0.053
|1
|✓
|بيلاروسيا
|$0.058
|2
|✓
|منغوليا
|$0.058
|36
|✓
|إيطاليا
|$0.065
|6,441
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.077
|43
|✓
|النرويج
|$0.089
|1,170
|✓
|قبرص
|$0.089
|306
|✓
|فنلندا
|$0.089
|1,975
|✓
|المجر
|$0.1
|1,012
|✓
|ليتوانيا
|$0.1
|2,914
|✓
|اليابان
|$0.1
|16,314
|✓
|الدنمارك
|$0.1
|683
|✓
|أستراليا
|$0.1
|3,598
|✓
|بلجيكا
|$0.112
|4,751
|✓
|أيرلندا
|$0.112
|751
|✓
|لاتفيا
|$0.112
|2,224
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|سريلانكا
|$0.192
|1
|✓
|البرتغال
|$0.206
|7,520
|✓
|إستونيا
|$0.23
|1,313
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.235
|6
|✓
|ميانمار
|$0.235
|6,399
|✓
|كولومبيا
|$0.235
|3,995
|✓
|كندا
|$0.235
|43,311
|✓
|إسرائيل
|$0.253
|2,546
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|كرواتيا
|$0.348
|4,324
|✓
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|$0.485
|30
|✓
|هولندا
|$0.54
|8,986
|✓
|بولندا
|$0.63
|5,402
|✓
|ألمانيا
|$0.84
|13,985
|✓
|رومانيا
|$1.018
|323
|✓
|النمسا
|$1.363
|3,924
|✓
|المكسيك
|$1.512
|814
|✓
|سلوفاكيا
|$5.446
|3
|✓
Bazos على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1
- أرقام Multi-SMS في 88 دولة.
- حتى 9 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Bazos — ابتداءً من $0.002.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم Bazos حسب الدولة
رقم تشيلي مع الكود $0.006 رقم كازاخستان مؤقت $0.006 رقم بلغاريا مع الكود $0.006 رقم كمبوديا مع الكود $0.006 رقم الفلبين مع الكود $0.006 رقم ماليزيا مؤقت $0.006 رقم الجزائر مؤقت $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006 رقم المغرب مؤقت $0.006 رقم أوزبكستان مؤقت $0.006 رقم هندوراس مؤقت $0.006 رقم إثيوبيا مع الكود $0.006 رقم لبنان مؤقت $0.006 رقم بوليفيا مع الكود $0.006 رقم نيجيريا مؤقت $0.006 رقم باكستان مع الكود $0.006 رقم بنغلاديش مؤقت $0.006 رقم نيبال مؤقت $0.006 رقم غانا مؤقت $0.006 رقم قيرغيزستان مؤقت $0.006
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