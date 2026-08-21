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أرقام افتراضية

رقم وهمي مؤقت لـ Bazos — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Bazos أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Bazos مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.002، وأرقام من 88 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.002 88 دولة 430K+ رقم 1 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Bazos
434883

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Bazos

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
71203 قطعة

$0.047

جمهورية التشيك
2790 قطعة

$2.723

إندونيسيا
20176 قطعة

$0.024

البرازيل
3256 قطعة

$0.032

المملكة المتحدة
9066 قطعة

$0.032

جنوب أفريقيا
6 قطعة

$0.235

كندا
43311 قطعة

$0.235

ميانمار
6399 قطعة

$0.235

أستراليا
3598 قطعة

$0.101

ألمانيا
13985 قطعة

$0.84

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Bazos تتراوح من $0.002 إلى $5.446 (المتوسط $0.2173، الوسيط $0.012) في 88 دولة. أرخص من 55% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 88 دولة.

الأرخص اليوم: فنزويلا $0.002 فرنسا $0.006 مصر $0.006 تنزانيا $0.006 اليونان $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 49
$0.05 – $0.20 21
$0.20 – $0.50 10
أكثر من $0.50 8
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
جمهورية التشيك $2.723 2,790
فنزويلا $0.002 1,467
باكستان $0.006 1,257
بنغلاديش $0.006 1,257
الجزائر $0.006 2,886
إثيوبيا $0.006 1,347
موزمبيق $0.006 858
أنغولا $0.006 28
مصر $0.006 11,298
هايتي $0.006 38
فيتنام $0.006 68
نيبال $0.006 1,257
أوزبكستان $0.006 1,924
نيجيريا $0.006 1,258
فرنسا $0.006 88,695
تنزانيا $0.006 10,478
هندوراس $0.006 1,797
الأرجنتين $0.006 894
الإكوادور $0.006 758
المغرب $0.006 2,180
مالاوي $0.006 28
غانا $0.006 1,257
كينيا $0.006 660
كازاخستان $0.006 4,378
قيرغيزستان $0.006 1,257
بلغاريا $0.006 4,361
مالي $0.006 469
جمهورية مولدوفا $0.006 218
بنين $0.006 970
العراق $0.006 2,254
ماليزيا $0.006 3,383
كمبوديا $0.006 4,023
موريتانيا $0.006 61
الفلبين $0.006 3,646
تشاد $0.006 38
صربيا $0.006 38
مدغشقر $0.006 809
اليونان $0.006 8,289
تشيلي $0.006 4,928
جورجيا $0.006 72
بوليفيا $0.006 1,259
غينيا $0.006 447
لبنان $0.006 1,281
أوكرانيا $0.011 2,741
الكاميرون $0.012 1,069
الولايات المتحدة $0.012 71,203
إندونيسيا $0.024 20,176
البرازيل $0.032 3,256
المملكة المتحدة $0.032 9,066
أنغيلا $0.042 216
إيران $0.053 28
الأردن $0.053 28
بوروندي $0.053 4,502
الكويت $0.053 1
بيلاروسيا $0.058 2
منغوليا $0.058 36
إيطاليا $0.065 6,441
البوسنة والهرسك $0.077 43
النرويج $0.089 1,170
قبرص $0.089 306
فنلندا $0.089 1,975
المجر $0.1 1,012
ليتوانيا $0.1 2,914
اليابان $0.1 16,314
الدنمارك $0.1 683
أستراليا $0.1 3,598
بلجيكا $0.112 4,751
أيرلندا $0.112 751
لاتفيا $0.112 2,224
إسبانيا $0.118 525
سريلانكا $0.192 1
البرتغال $0.206 7,520
إستونيا $0.23 1,313
جنوب أفريقيا $0.235 6
ميانمار $0.235 6,399
كولومبيا $0.235 3,995
كندا $0.235 43,311
إسرائيل $0.253 2,546
السويد $0.295 309
كرواتيا $0.348 4,324
نيوزيلندا $0.485 30
هولندا $0.54 8,986
بولندا $0.63 5,402
ألمانيا $0.84 13,985
رومانيا $1.018 323
النمسا $1.363 3,924
المكسيك $1.512 814
سلوفاكيا $5.446 3

Bazos على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1
  • أرقام Multi-SMS في 88 دولة.
  • حتى 9 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Bazos — ابتداءً من $0.002.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.002 إلى $5.446 — الوسيط $0.012 في 88 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Venezuela ($0.002), France ($0.006), Egypt ($0.006)

430K+ رقم في 88 دولة.

رقم Bazos حسب الدولة

رقم تشيلي مع الكود $0.006 رقم كازاخستان مؤقت $0.006 رقم بلغاريا مع الكود $0.006 رقم كمبوديا مع الكود $0.006 رقم الفلبين مع الكود $0.006 رقم ماليزيا مؤقت $0.006 رقم الجزائر مؤقت $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006 رقم المغرب مؤقت $0.006 رقم أوزبكستان مؤقت $0.006 رقم هندوراس مؤقت $0.006 رقم إثيوبيا مع الكود $0.006 رقم لبنان مؤقت $0.006 رقم بوليفيا مع الكود $0.006 رقم نيجيريا مؤقت $0.006 رقم باكستان مع الكود $0.006 رقم بنغلاديش مؤقت $0.006 رقم نيبال مؤقت $0.006 رقم غانا مؤقت $0.006 رقم قيرغيزستان مؤقت $0.006

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