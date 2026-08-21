AR
تسجيل الدخول إنشاء حساب
أرقام افتراضية

رقم مؤقت من سويسرا مع الكود (+41)

أرقام سويسرا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من سويسرا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.013، ويدعم 228 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.013 228 خدمة 310K+ رقم 510+ تفعيل خلال 30 يوماً +41 تحديث الأسعار: أغسطس 21
اختيار التصنيف
الخدمة الدولة

الدولة المختارة

سويسرا
312526

قطعة

أفضل 20 خدمة في سويسرا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
7786 قطعة

$0.057

Telegram
5393 قطعة

$0.821

facebook
7667 قطعة

$0.13

Google,youtube,Gmail
4946 قطعة

$0.09

PayPal
3915 قطعة

$1.485

Whatsapp
4006 قطعة

$0.45

Uber
4966 قطعة

$0.086

Amazon
4830 قطعة

$0.094

TikTok/Douyin
4624 قطعة

$0.126

Any other
3902 قطعة

$4.706

ChatGPT
6694 قطعة

$1.177

Walmart
6005 قطعة

$0.086

1хbet
6 قطعة

$2.353

4Fun
6 قطعة

$3.386

99acres
6 قطعة

$2.251

99app
6 قطعة

$1.925

AOL
4006 قطعة

$2.353

AdaKami
6 قطعة

$0.052

Adidas
6 قطعة

$1.765

Airbnb
4006 قطعة

$1.059

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في سويسرا يكلف من $0.013 إلى $5.382 (المتوسط $1.0197، الوسيط $0.471) عبر 228 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 213 خدمة.

الأرخص اليوم: Lotus $0.013 Feeld $0.015 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 11
$0.05 – $0.20 39
$0.20 – $0.50 65
أكثر من $0.50 113
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Viber $0.13 7,006
Amazon $0.094 4,830
Instagram (Threads) $0.051 7,786
ChatGPT (OpenAI) $1.177 6,694
Telegram $0.638 5,393
Facebook $0.053 7,667
WhatsApp $0.45 4,006
WeChat $1.406 3,737
Google (Gmail / YouTube) $0.09 4,946
Uber $0.086 4,966
TikTok (Douyin) $0.109 4,624
Naver $0.14 5,970
eBay $0.689 4,004
imo $0.824 4,006
hily $1.177 4,005
Lotus $0.013 6
Feeld $0.015 6
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,006
TenChat $0.052 6
Wink $0.052 6
AdaKami $0.052 6
EscapeFromTarkov $0.052 6
Iti $0.052 6
NMI $0.052 2,000+
KakaoTalk $0.061 6,006
Nike $0.064 6,006
Womply $0.064 1,000+
Hinge $0.07 1,000+
JivoMart $0.071 2,006
Walmart $0.071 6,005
PciPay $0.079 1,000+
IFood $0.085 6
Flipkart $0.089 2,006
Betano $0.089 6
Claude (Anthropic) $0.089 1,006
Spincrush $0.105 1,000+
Google Messages $0.106 2,000+
my jio $0.106 1,000+
Mamba, MeetMe $0.119 6
Yemeksepeti $0.12 6
Likee $0.132 6
Hopi $0.137 6
Вконтакте $0.149 4,004
Delivery Club $0.159 6
Hepsiburadacom $0.164 6
Zalo $0.165 4,006
Greggs $0.166 6
Şikayet var $0.177 6
OneForma $0.177 4,006
X (Twitter) $0.2 6,006
Steam $0.204 4,006
Baidu $0.214 5,006
Zupee $0.219 6
IRCTC $0.219 6
Astropay $0.249 6
Badoo $0.249 6
dodopizza $0.249 6
Stormgain $0.249 6
Bilibili $0.249 6
Mercari $0.249 6
Faceit $0.249 6
Trip $0.249 6
Yubo $0.249 6
WestStein $0.249 6
Depop $0.249 6
Blued $0.249 6
Oldubil $0.249 6
SoulApp $0.249 6
Meesho $0.249 6
Carousell $0.249 6
MobiKwik $0.249 6
G2G $0.249 6
GCash $0.249 6
Eyecon $0.249 6
Bunq $0.249 6
CourseHero $0.249 6
Grailed $0.249 6
Her $0.249 6
myboost $0.249 6
Pinduoduo $0.249 6
Shpock $0.249 6
Ubisoft $0.249 6
LINE $0.25 5,006
Netflix $0.253 6,006
BitClout $0.273 6
Dream11 $0.273 6
Wildberries $0.273 6
KuCoinPlay $0.273 6
WinzoGame $0.273 6
Myntra $0.273 6
Swiggy $0.273 6
Paytm $0.273 6
Marktplaats $0.273 6
Alipay/Alibaba/1688 $0.3 6
Apple ID $0.31 4,958
Subito $0.32 2,006
JDcom $0.323 3,996
Temu $0.324 4,006
GroupMe $0.326 6
BlaBlaCar $0.329 6
KFC $0.329 6
DoorDash $0.329 6
СушиВёсла $0.331 6
RedBook $0.415 6
foodpanda $0.429 4,006
EasyPay $0.437 6
Rediffmail $0.437 6
Gemgala $0.437 6
Gett $0.437 6
Rambler $0.437 6
Vinted $0.47 6,006
Blizzard $0.471 4,002
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.471 4,004
Lazada $0.546 6
Payoneer $0.546 6
Venmo $0.546 6
Paysend $0.546 6
Proton Mail $0.58 6
Fruitz $0.58 6
Taobao $0.589 6
Ticketmaster $0.589 4,006
Wise $0.589 6
My11Circle $0.616 6
fiverr $0.69 6
Coindcx $0.695 6
Coca-Cola $0.695 6
Eneba $0.745 6
Lyft $0.788 6
Moneylion $0.824 6
Tencent QQ $0.824 4,006
Zomato $0.824 6
Discord $0.824 3,984
Yahoo Mail $0.92 3,992
Craigslist $0.942 4,006
Shopee $0.942 4,006
BLIBLI $0.985 6
Rush $1.005 6
Airbnb $1.059 4,006
Michat $1.142 6
LoveLocal $1.157 6
Joyride $1.157 6
Allegro $1.157 6
Jingdong $1.158 6
PayPal $1.177 3,915
Douyu $1.177 6
Coinbase $1.177 6
Getir $1.177 6
OLX $1.177 4,006
Яндекс $1.177 4,002
Weibo $1.177 6
Mail.ru $1.177 6
Bolt $1.177 4,006
Ola $1.177 6
BIGO LIVE $1.177 4,006
Clubhouse $1.177 6
Snapchat $1.177 4,006
CAIXA $1.177 6
Happn $1.177 6
CallApp $1.177 6
Zoho $1.177 4,006
Nttgame $1.177 4,006
paycell $1.177 4,006
Wish $1.177 6
OffGamers $1.177 4,006
SneakersnStuff $1.177 6
Wolt $1.177 4,006
noon $1.177 6
Grab $1.177 4,006
icq $1.177 6
Keybase $1.177 6
RegRu $1.262 6
Dominos Pizza $1.686 6
Adidas $1.765 6
Grindr $1.765 4,006
Revolut $1.765 6
99app $1.925 6
Skype $2.155 6
Akudo $2.215 6
99acres $2.251 6
1xBet $2.353 6
Yalla $2.353 4,006
Skout $2.353 4,006
AOL $2.353 4,006
Deliveroo $2.353 4,006
Careem $2.353 4,006
Papara $2.353 4,006
Paysafecard $2.353 4,006
LinkedIn $2.353 4,006
Truecaller $2.353 4,006
Tango $2.657 6
Foodora $2.693 6
Miravia $2.717 6
Klarna $3.002 6
Kwai $3.386 6
DiDi $3.386 6
Poshmark $3.386 6
DANA $3.386 6
4Fun $3.386 6
Gojek $3.386 6
Магнит.Маркет $3.386 6
Kaggle $3.386 6
Monese $3.386 6
OVO $3.386 6
Twitch $3.386 6
TradingView $3.386 6
Dundle $3.386 6
Indomaret $3.386 6
米画师Mihuashi $3.386 6
TeenPattiStarpro $3.386 6
AliExpress $3.386 6
PagSmile $3.386 6
RummyLoot $3.386 6
Leboncoin $3.386 6
CloudChat $3.386 6
Alibaba $3.386 6
TanTan $3.425 6
bet365 $3.53 6
Upwork $4.239 6
أي خدمة أخرى $4.706 3,902
GoogleVoice $5.382 6

رقم سويسرا مؤقت لتفعيل الحسابات

ارقام سويسرا مؤقتة على الموقع تحمل مفتاح الاتصال +41 وتُستأجر كل واحدة منها لتفعيل واحد: تختار الخدمة، يصلك الرقم، ويظهر الكود على الصفحة فور وصوله. هذا هو التطبيق العملي لفكرة رقم مؤقت لاستقبال الرسائل حين تحتاج تفعيلًا سريعًا دون ربط الخدمة برقمك الحقيقي. أكثر خدمة يتم تفعيلها على هذه الأرقام هي Viber، وتحصل Viber وSignal وViber على أفضل معدل وصول للكود هنا. الأسعار تبدأ من $0.013 ضمن 228 خدمة متاحة، وسجّل الموقع أكثر من ٣٩٠+ عملية تفعيل خلال آخر ثلاثين يومًا لهذا البلد.

سويسرا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 510+
  • اتجاه 7 أيام: +67%
  • أرقام Multi-SMS لـ 213 خدمة.
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في سويسرا: Signal, Viber
  • الأكثر شراءً: Viber
  • 33 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام سويسرا تبدأ بـ +41. رمز الدولة: CH.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر سويسرا — ابتداءً من $0.013.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

رقم سويسرا مع الكود في التطبيق

رقم سويسرا مع الكود يفيد في فتح حساب Viber إضافي بعيدًا عن حسابك الشخصي، أو استخدام Signal لمحادثة منفصلة عن رقمك الحقيقي، أو تسجيل الدخول إلى Viber من رقم مستقل. حين يتردد المشتري في اختيار بلد الرقم المناسب للخدمة التي يريد التسجيل بها، الحل هو مراجعة قائمة أفضل الخدمات وصولًا لكل بلد قبل الدفع؛ Viber وSignal وViber تتصدر هذه القائمة هنا، ومتى ظهرت خدمتك ضمنها فاختيار رقم سويسرا مؤقت من هذه الصفحة تحديدًا يوفر عليك التجربة على بلدان أخرى.

الأسئلة الشائعة

من $0.013 إلى $5.382 — الوسيط $0.471 عبر 228 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

228 خدمة اليوم، بما في ذلك Lotus ($0.013), Feeld ($0.015), CoinFantasy ($0.04).

رمز الهاتف لدولة سويسرا هو +41. رمز الدولة: CH.

التحقق حسب الخدمة في سويسرا

رقم وهمي لـ Viber $0.13 رقم مؤقت لـ WeChat $1.406 رقم وهمي لـ Naver $0.14 رقم مؤقت لـ eBay $0.689 رقم مؤقت لـ imo $0.824 رقم وهمي لـ hily $1.177 رقم مؤقت لـ Winzap $0.042 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Ludo24 $0.042 رقم وهمي لـ Saathi $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ Dhani $0.048 رقم مؤقت لـ NMI $0.052 رقم مؤقت لـ TenChat $0.052 رقم وهمي لـ Wink $0.052 رقم مؤقت لـ EscapeFromTarkov $0.052 رقم وهمي لـ Iti $0.052 رقم مؤقت لـ KakaoTalk $0.061 رقم مؤقت لـ Nike $0.064 رقم مؤقت لـ Womply $0.064

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

اختر الدولة

آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
لا توجد نتائج!