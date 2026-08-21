رقم مؤقت من سويسرا مع الكود (+41)
أرقام سويسرا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من سويسرا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.013، ويدعم 228 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في سويسرا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.057
$0.821
$0.13
$0.09
$1.485
$0.45
$0.086
$0.094
$0.126
$4.706
$1.177
$0.086
$2.353
$3.386
$2.251
$1.925
$2.353
$0.052
$1.765
$1.059
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في سويسرا يكلف من $0.013 إلى $5.382 (المتوسط $1.0197، الوسيط $0.471) عبر 228 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 213 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Viber
|$0.13
|7,006
|✓
|Amazon
|$0.094
|4,830
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.051
|7,786
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$1.177
|6,694
|✓
|Telegram
|$0.638
|5,393
|✓
|$0.053
|7,667
|✓
|$0.45
|4,006
|✓
|$1.406
|3,737
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.09
|4,946
|✓
|Uber
|$0.086
|4,966
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.109
|4,624
|✓
|Naver
|$0.14
|5,970
|✓
|eBay
|$0.689
|4,004
|✓
|imo
|$0.824
|4,006
|✓
|hily
|$1.177
|4,005
|✓
|Lotus
|$0.013
|6
|✓
|Feeld
|$0.015
|6
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,006
|✓
|TenChat
|$0.052
|6
|✓
|Wink
|$0.052
|6
|✓
|AdaKami
|$0.052
|6
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.052
|6
|✓
|Iti
|$0.052
|6
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|KakaoTalk
|$0.061
|6,006
|✓
|Nike
|$0.064
|6,006
|✓
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Hinge
|$0.07
|1,000+
|JivoMart
|$0.071
|2,006
|✓
|Walmart
|$0.071
|6,005
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|IFood
|$0.085
|6
|✓
|Flipkart
|$0.089
|2,006
|✓
|Betano
|$0.089
|6
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|1,006
|✓
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Google Messages
|$0.106
|2,000+
|my jio
|$0.106
|1,000+
|Mamba, MeetMe
|$0.119
|6
|✓
|Yemeksepeti
|$0.12
|6
|✓
|Likee
|$0.132
|6
|✓
|Hopi
|$0.137
|6
|✓
|Вконтакте
|$0.149
|4,004
|✓
|Delivery Club
|$0.159
|6
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.164
|6
|✓
|Zalo
|$0.165
|4,006
|✓
|Greggs
|$0.166
|6
|✓
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|$0.177
|6
|✓
|OneForma
|$0.177
|4,006
|✓
|X (Twitter)
|$0.2
|6,006
|✓
|Steam
|$0.204
|4,006
|✓
|Baidu
|$0.214
|5,006
|✓
|Zupee
|$0.219
|6
|✓
|IRCTC
|$0.219
|6
|✓
|Astropay
|$0.249
|6
|✓
|Badoo
|$0.249
|6
|✓
|dodopizza
|$0.249
|6
|✓
|Stormgain
|$0.249
|6
|✓
|Bilibili
|$0.249
|6
|✓
|Mercari
|$0.249
|6
|✓
|Faceit
|$0.249
|6
|✓
|Trip
|$0.249
|6
|✓
|Yubo
|$0.249
|6
|✓
|WestStein
|$0.249
|6
|✓
|Depop
|$0.249
|6
|✓
|Blued
|$0.249
|6
|✓
|Oldubil
|$0.249
|6
|✓
|SoulApp
|$0.249
|6
|✓
|Meesho
|$0.249
|6
|✓
|Carousell
|$0.249
|6
|✓
|MobiKwik
|$0.249
|6
|✓
|G2G
|$0.249
|6
|✓
|GCash
|$0.249
|6
|✓
|Eyecon
|$0.249
|6
|✓
|Bunq
|$0.249
|6
|✓
|CourseHero
|$0.249
|6
|✓
|Grailed
|$0.249
|6
|✓
|Her
|$0.249
|6
|✓
|myboost
|$0.249
|6
|✓
|Pinduoduo
|$0.249
|6
|✓
|Shpock
|$0.249
|6
|✓
|Ubisoft
|$0.249
|6
|✓
|LINE
|$0.25
|5,006
|✓
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|$0.253
|6,006
|✓
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|$0.273
|6
|✓
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|$0.273
|6
|✓
|Wildberries
|$0.273
|6
|✓
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|$0.273
|6
|✓
|WinzoGame
|$0.273
|6
|✓
|Myntra
|$0.273
|6
|✓
|Swiggy
|$0.273
|6
|✓
|Paytm
|$0.273
|6
|✓
|Marktplaats
|$0.273
|6
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.3
|6
|✓
|Apple ID
|$0.31
|4,958
|✓
|Subito
|$0.32
|2,006
|✓
|JDcom
|$0.323
|3,996
|✓
|Temu
|$0.324
|4,006
|✓
|GroupMe
|$0.326
|6
|✓
|BlaBlaCar
|$0.329
|6
|✓
|KFC
|$0.329
|6
|✓
|DoorDash
|$0.329
|6
|✓
|СушиВёсла
|$0.331
|6
|✓
|RedBook
|$0.415
|6
|✓
|foodpanda
|$0.429
|4,006
|✓
|EasyPay
|$0.437
|6
|✓
|Rediffmail
|$0.437
|6
|✓
|Gemgala
|$0.437
|6
|✓
|Gett
|$0.437
|6
|✓
|Rambler
|$0.437
|6
|✓
|Vinted
|$0.47
|6,006
|✓
|Blizzard
|$0.471
|4,002
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.471
|4,004
|✓
|Lazada
|$0.546
|6
|✓
|Payoneer
|$0.546
|6
|✓
|Venmo
|$0.546
|6
|✓
|Paysend
|$0.546
|6
|✓
|Proton Mail
|$0.58
|6
|✓
|Fruitz
|$0.58
|6
|✓
|Taobao
|$0.589
|6
|✓
|Ticketmaster
|$0.589
|4,006
|✓
|Wise
|$0.589
|6
|✓
|My11Circle
|$0.616
|6
|✓
|fiverr
|$0.69
|6
|✓
|Coindcx
|$0.695
|6
|✓
|Coca-Cola
|$0.695
|6
|✓
|Eneba
|$0.745
|6
|✓
|Lyft
|$0.788
|6
|✓
|Moneylion
|$0.824
|6
|✓
|Tencent QQ
|$0.824
|4,006
|✓
|Zomato
|$0.824
|6
|✓
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|$0.824
|3,984
|✓
|Yahoo Mail
|$0.92
|3,992
|✓
|Craigslist
|$0.942
|4,006
|✓
|Shopee
|$0.942
|4,006
|✓
|BLIBLI
|$0.985
|6
|✓
|Rush
|$1.005
|6
|✓
|Airbnb
|$1.059
|4,006
|✓
|Michat
|$1.142
|6
|✓
|LoveLocal
|$1.157
|6
|✓
|Joyride
|$1.157
|6
|✓
|Allegro
|$1.157
|6
|✓
|Jingdong
|$1.158
|6
|✓
|PayPal
|$1.177
|3,915
|✓
|Douyu
|$1.177
|6
|✓
|Coinbase
|$1.177
|6
|✓
|Getir
|$1.177
|6
|✓
|OLX
|$1.177
|4,006
|✓
|Яндекс
|$1.177
|4,002
|✓
|$1.177
|6
|✓
|Mail.ru
|$1.177
|6
|✓
|Bolt
|$1.177
|4,006
|✓
|Ola
|$1.177
|6
|✓
|BIGO LIVE
|$1.177
|4,006
|✓
|Clubhouse
|$1.177
|6
|✓
|Snapchat
|$1.177
|4,006
|✓
|CAIXA
|$1.177
|6
|✓
|Happn
|$1.177
|6
|✓
|CallApp
|$1.177
|6
|✓
|Zoho
|$1.177
|4,006
|✓
|Nttgame
|$1.177
|4,006
|✓
|paycell
|$1.177
|4,006
|✓
|Wish
|$1.177
|6
|✓
|OffGamers
|$1.177
|4,006
|✓
|SneakersnStuff
|$1.177
|6
|✓
|Wolt
|$1.177
|4,006
|✓
|noon
|$1.177
|6
|✓
|Grab
|$1.177
|4,006
|✓
|icq
|$1.177
|6
|✓
|Keybase
|$1.177
|6
|✓
|RegRu
|$1.262
|6
|✓
|Dominos Pizza
|$1.686
|6
|✓
|Adidas
|$1.765
|6
|✓
|Grindr
|$1.765
|4,006
|✓
|Revolut
|$1.765
|6
|✓
|99app
|$1.925
|6
|✓
|Skype
|$2.155
|6
|✓
|Akudo
|$2.215
|6
|✓
|99acres
|$2.251
|6
|✓
|1xBet
|$2.353
|6
|✓
|Yalla
|$2.353
|4,006
|✓
|Skout
|$2.353
|4,006
|✓
|AOL
|$2.353
|4,006
|✓
|Deliveroo
|$2.353
|4,006
|✓
|Careem
|$2.353
|4,006
|✓
|Papara
|$2.353
|4,006
|✓
|Paysafecard
|$2.353
|4,006
|✓
|$2.353
|4,006
|✓
|Truecaller
|$2.353
|4,006
|✓
|Tango
|$2.657
|6
|✓
|Foodora
|$2.693
|6
|✓
|Miravia
|$2.717
|6
|✓
|Klarna
|$3.002
|6
|✓
|Kwai
|$3.386
|6
|✓
|DiDi
|$3.386
|6
|✓
|Poshmark
|$3.386
|6
|✓
|DANA
|$3.386
|6
|✓
|4Fun
|$3.386
|6
|✓
|Gojek
|$3.386
|6
|✓
|Магнит.Маркет
|$3.386
|6
|✓
|Kaggle
|$3.386
|6
|✓
|Monese
|$3.386
|6
|✓
|OVO
|$3.386
|6
|✓
|Twitch
|$3.386
|6
|✓
|TradingView
|$3.386
|6
|✓
|Dundle
|$3.386
|6
|✓
|Indomaret
|$3.386
|6
|✓
|米画师Mihuashi
|$3.386
|6
|✓
|TeenPattiStarpro
|$3.386
|6
|✓
|AliExpress
|$3.386
|6
|✓
|PagSmile
|$3.386
|6
|✓
|RummyLoot
|$3.386
|6
|✓
|Leboncoin
|$3.386
|6
|✓
|CloudChat
|$3.386
|6
|✓
|Alibaba
|$3.386
|6
|✓
|TanTan
|$3.425
|6
|✓
|bet365
|$3.53
|6
|✓
|Upwork
|$4.239
|6
|✓
|أي خدمة أخرى
|$4.706
|3,902
|✓
|GoogleVoice
|$5.382
|6
|✓
رقم سويسرا مؤقت لتفعيل الحسابات
ارقام سويسرا مؤقتة على الموقع تحمل مفتاح الاتصال +41 وتُستأجر كل واحدة منها لتفعيل واحد: تختار الخدمة، يصلك الرقم، ويظهر الكود على الصفحة فور وصوله. هذا هو التطبيق العملي لفكرة رقم مؤقت لاستقبال الرسائل حين تحتاج تفعيلًا سريعًا دون ربط الخدمة برقمك الحقيقي. أكثر خدمة يتم تفعيلها على هذه الأرقام هي Viber، وتحصل Viber وSignal وViber على أفضل معدل وصول للكود هنا. الأسعار تبدأ من $0.013 ضمن 228 خدمة متاحة، وسجّل الموقع أكثر من ٣٩٠+ عملية تفعيل خلال آخر ثلاثين يومًا لهذا البلد.
صيغة الرقم
أرقام سويسرا تبدأ بـ +41. رمز الدولة: CH.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
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مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم سويسرا مع الكود في التطبيق
رقم سويسرا مع الكود يفيد في فتح حساب Viber إضافي بعيدًا عن حسابك الشخصي، أو استخدام Signal لمحادثة منفصلة عن رقمك الحقيقي، أو تسجيل الدخول إلى Viber من رقم مستقل. حين يتردد المشتري في اختيار بلد الرقم المناسب للخدمة التي يريد التسجيل بها، الحل هو مراجعة قائمة أفضل الخدمات وصولًا لكل بلد قبل الدفع؛ Viber وSignal وViber تتصدر هذه القائمة هنا، ومتى ظهرت خدمتك ضمنها فاختيار رقم سويسرا مؤقت من هذه الصفحة تحديدًا يوفر عليك التجربة على بلدان أخرى.
الأسئلة الشائعة
من $0.013 إلى $5.382 — الوسيط $0.471 عبر 228 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة سويسرا هو +41. رمز الدولة: CH.