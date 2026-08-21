استخدام رقم Apple ID عمليًا

يشتري بعض المستخدمين رقمًا وهميًا لـ Apple ID لإنشاء حساب ثانٍ بمعزل عن حسابهم الأساسي، أو لتجربة إعداد الحساب قبل ربطه بجهاز دائم، وهذا يناسب أيضًا من يريد فصل حساب العمل عن الحساب الشخصي على أجهزة آبل، خصوصًا أن الخدمة تسمح بحسابين لكل رقم. عند التخطيط لاستخدام الحساب على المدى الطويل، فالخطوة العملية هي تحديث رقم الهاتف الموثوق داخل إعدادات Apple ID برقم شخصي دائم بعد إتمام الإعداد الأولي، بدلاً من الإبقاء على الرقم المؤقت كرقم موثوق وحيد.