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رقم وهمي مؤقت لـ Apple ID — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Apple ID أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Apple ID مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.01، وأرقام من 163 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.01 163 دولة 3M+ رقم 3,300+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #34 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Apple ID
3032118

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Apple ID

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

إيطاليا
أفضل تسليم
339090 قطعة

$0.044

الدنمارك
أفضل تسليم
7379 قطعة

$0.304

ميانمار
أفضل تسليم
119607 قطعة

$0.089

هولندا
13067 قطعة

$0.051

صربيا
1000 قطعة

$0.176

سلوفينيا
66 قطعة

$0.31

فيتنام
4170 قطعة

$0.06

الولايات المتحدة
77060 قطعة

$0.038

غانا
4520 قطعة

$0.172

جورجيا
11032 قطعة

$0.302

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Apple ID تتراوح من $0.01 إلى $4.277 (المتوسط $0.3226، الوسيط $0.271) في 163 دولة. أرقام Multi-SMS في 146 دولة.

الأرخص اليوم: إندونيسيا $0.01 تنزانيا $0.01 بولندا $0.014 الأرجنتين $0.014 اليمن $0.016

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 24
$0.05 – $0.20 50
$0.20 – $0.50 69
أكثر من $0.50 20
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
الولايات المتحدة $0.034 77,060
إيطاليا $0.04 339,090
المملكة المتحدة $0.039 406,472
كندا $0.017 45,255
البرازيل $0.04 3,385
ألمانيا $0.059 11,816
هولندا $0.05 13,067
الدنمارك $0.096 7,379
الهند $0.099 3,000
هونغ كونغ $0.05 1,000+
اليابان $0.474 2,000+
رومانيا $0.043 9,103
تركيا $0.4 3,909
بولندا $0.014 154,182
إندونيسيا $0.01 289,231
نيوزيلندا $0.25 30
أوكرانيا $0.11 3,520
كولومبيا $0.027 260,711
أيرلندا $0.271 2,080
تايلاند $0.085 2,974
فيتنام $0.059 4,170
سلوفينيا $0.31 66
جنوب أفريقيا $0.031 2,312
الأرجنتين $0.014 207,498
المجر $0.31 3,000
الإمارات العربية المتحدة $0.31 1,000+
كازاخستان $0.059 8,888
مصر $0.301 14,041
ماليزيا $0.062 211,008
جمهورية التشيك $0.185 18,741
جورجيا $0.302 11,032
المغرب $0.02 5,336
السويد $0.32 431
سنغافورة $0.295 120
البرتغال $0.31 9,520
النرويج $0.31 2,000+
إستونيا $0.207 3,455
النمسا $0.31 5,124
فرنسا $0.32 215,817
اليونان $0.32 5,764
ميانمار $0.089 119,607
نيجيريا $0.1 3,001
الفلبين $0.121 147,684
غانا $0.172 4,520
صربيا $0.176 1,000+
السعودية $0.18 36,975
تشيلي $0.32 69,733
ليتوانيا $0.324 2,000+
إسبانيا $0.343 5,281
تنزانيا $0.01 10,960
اليمن $0.016 42,972
الجزائر $0.02 4,966
فنزويلا $0.02 1,439
سوازيلاند $0.024 1,000+
عُمان $0.024 1,000+
طاجيكستان $0.024 1,000+
فلسطين $0.024 1,000+
أندورا $0.024 1,000+
الكاميرون $0.03 3,164
كمبوديا $0.03 229
زيمبابوي $0.042 1,002
تونس $0.056 3,647
أوزبكستان $0.057 1,074
باكستان $0.06 3,429
سريلانكا $0.061 1
زامبيا $0.066 1,048
لاوس $0.086 1,000+
جنوب السودان $0.089 1,000+
أنغولا $0.106 2,000+
بوركينا فاسو $0.115 50
الكويت $0.118 1,001
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.118 5
بابوا غينيا الجديدة $0.136 1,000+
الجمهورية العربية السورية $0.159 4
مدغشقر $0.159 1,051
ناميبيا $0.176 1,000+
الكونغو (الديمقراطية) $0.176 1,000+
بوتسوانا $0.176 5,103
هندوراس $0.176 3,000
الإكوادور $0.176 3,000
مالاوي $0.176 2,000+
جامايكا $0.176 3,055
الأردن $0.176 2,000+
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.176 1,143
ليبيا $0.176 1,000+
مالي $0.176 2,111
بلجيكا $0.176 1,308
الكونغو $0.176 3,000
أوروغواي $0.176 1,000+
موريتانيا $0.176 2,023
ليبيريا $0.176 6,692
منغوليا $0.176 2,909
كوبا $0.183 2,000+
نيبال $0.195 1,000+
ألبانيا $0.23 1,000+
كرواتيا $0.252 2,449
بوتان $0.265 1,000+
جمهورية مولدوفا $0.271 3,104
سلوفاكيا $0.271 3
لوكسمبورغ $0.277 1,000+
غواتيمالا $0.277 2,000+
إسرائيل $0.289 3,044
أفغانستان $0.289 1,668
تشاد $0.289 1,000+
قبرص $0.289 1,000+
بوليفيا $0.289 2,002
قيرغيزستان $0.29 2,000+
بلغاريا $0.29 2,579
إثيوبيا $0.3 7,090
إيران $0.3 1,000+
أذربيجان $0.3 2,000+
بيرو $0.31 2,000+
المكسيك $0.31 5,113
أوغندا $0.31 1,000+
سويسرا $0.31 4,958
بنغلاديش $0.32 4,000
رواندا $0.32 3,049
قطر $0.32 2,000+
أرمينيا $0.32 2,000+
آيسلندا $0.324 1,557
لاتفيا $0.325 2,000+
باراغواي $0.348 1,000+
العراق $0.348 2,496
بنما $0.359 1,000+
نيكاراغوا $0.359 1,000+
بوروندي $0.359 5,502
غامبيا $0.359 1,000+
جزر القمر $0.359 1,000+
بليز $0.359 1,000+
بنين $0.372 2,012
موزمبيق $0.383 1,000+
ماكاو $0.43 1,000+
هايتي $0.442 1,000+
ريونيون $0.442 1,000+
جزر المالديف $0.442 1,000+
بربادوس $0.442 1,000+
البحرين $0.442 1,000+
بروناي دار السلام $0.442 2,276
بيلاروسيا $0.453 8,635
الغابون $0.453 2,000+
البوسنة والهرسك $0.489 2,008
غيانا $0.489 2,000+
دومينيكا $0.489 6,592
جزر البهاما $0.5 2,000+
لبنان $0.513 2,073
غرينادا $0.536 2,000+
غينيا $0.537 2,032
موريشيوس $0.548 2,000+
فنلندا $0.589 1,234
أستراليا $0.59 5,028
ليسوتو $0.595 2,000+
النيجر $0.595 2,000+
غوادلوب $0.595 2,000+
الجبل الأسود $0.653 1,000+
أروبا $0.806 2,308
مونتسيرات $1.006 594
جيبوتي $1.136 2,035
موناكو $1.171 2,961
أنغيلا $1.277 2,983
إريتريا $1.453 3,182
كينيا $1.507 2,685
توغو $3.265 90
سيراليون $4.277 2

رقم مؤقت لإعداد Apple ID

Apple ID حساب تسجيل الدخول لخدمات آبل، ويطلب عند الإعداد رمز تحقق من ٦ أرقام يصل عبر رسالة نصية، مع إمكانية إعادة الإرسال بعد ٦٠ ثانية عند التأخر. يفضّل كثير من المستخدمين رقم مؤقت لـ Apple ID عند إنشاء حساب جديد أو حساب إضافي، إذ تدعم المنصة حتى حسابين لكل رقم. تُستخدم أرقام الولايات المتحدة غالبًا لتفعيل Apple ID بين مستخدمي الموقع، وقد تجاوزت عمليات استقبال رمز التحقق لهذه الخدمة 3,300+ عملية خلال الشهر الماضي. تبدأ الأسعار من $0.01 وتغطي الخدمة 163 دولة.

Apple ID على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 3,300+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #34
  • اتجاه 7 أيام: +20%
  • أرقام Multi-SMS في 146 دولة.
  • حتى 12 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (United States): تم تسليم 3,600+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Apple ID — ابتداءً من $0.01.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدام رقم Apple ID عمليًا

يشتري بعض المستخدمين رقمًا وهميًا لـ Apple ID لإنشاء حساب ثانٍ بمعزل عن حسابهم الأساسي، أو لتجربة إعداد الحساب قبل ربطه بجهاز دائم، وهذا يناسب أيضًا من يريد فصل حساب العمل عن الحساب الشخصي على أجهزة آبل، خصوصًا أن الخدمة تسمح بحسابين لكل رقم. عند التخطيط لاستخدام الحساب على المدى الطويل، فالخطوة العملية هي تحديث رقم الهاتف الموثوق داخل إعدادات Apple ID برقم شخصي دائم بعد إتمام الإعداد الأولي، بدلاً من الإبقاء على الرقم المؤقت كرقم موثوق وحيد.

الأسئلة الشائعة

من $0.01 إلى $4.277 — الوسيط $0.271 في 163 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Indonesia ($0.01), Tanzania ($0.01), Poland ($0.014)

3M+ رقم في 163 دولة.

رقم Apple ID حسب الدولة

رقم المملكة المتحدة مؤقت $0.039 رقم كندا مع الكود $0.017 رقم البرازيل مؤقت $0.04 رقم ألمانيا مؤقت $0.059 رقم الهند مع الكود $0.099 رقم هونغ كونغ مؤقت $0.05 رقم اليابان مؤقت $0.474 رقم رومانيا مؤقت $0.043 رقم تركيا مع الكود $0.4 رقم نيوزيلندا مع الكود $0.25 رقم أوكرانيا مع الكود $0.11 رقم كولومبيا مع الكود $0.027 رقم أيرلندا مع الكود $0.271 رقم تايلاند مع الكود $0.085 رقم جنوب أفريقيا مؤقت $0.031 رقم المجر مؤقت $0.31 رقم الإمارات العربية المتحدة مع الكود $0.31 رقم كازاخستان مؤقت $0.059 رقم مصر مؤقت $0.301 رقم ماليزيا مؤقت $0.062

شائع إلى جانب Apple ID

Google (Gmail / YouTube) رقم مؤقت لـ Google (Gmail / YouTube) Yahoo Mail رقم وهمي لـ Yahoo Mail Proton Mail رقم مؤقت لـ Proton Mail Microsoft (Outlook/Hotmail) رقم وهمي لـ Microsoft (Outlook/Hotmail) MarketGuru رقم مؤقت لـ MarketGuru Paytm رقم وهمي لـ Paytm أي خدمة أخرى رقم وهمي لـ أي خدمة أخرى Swiggy رقم مؤقت لـ Swiggy

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