رقم وهمي مؤقت لـ Apple ID — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Apple ID أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Apple ID مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.01، وأرقام من 163 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة Apple ID
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Apple ID تتراوح من $0.01 إلى $4.277 (المتوسط $0.3226، الوسيط $0.271) في 163 دولة. أرقام Multi-SMS في 146 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|الولايات المتحدة
|$0.034
|77,060
|✓
|إيطاليا
|$0.04
|339,090
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.039
|406,472
|✓
|كندا
|$0.017
|45,255
|✓
|البرازيل
|$0.04
|3,385
|✓
|ألمانيا
|$0.059
|11,816
|✓
|هولندا
|$0.05
|13,067
|✓
|الدنمارك
|$0.096
|7,379
|✓
|الهند
|$0.099
|3,000
|✓
|هونغ كونغ
|$0.05
|1,000+
|اليابان
|$0.474
|2,000+
|✓
|رومانيا
|$0.043
|9,103
|✓
|تركيا
|$0.4
|3,909
|بولندا
|$0.014
|154,182
|✓
|إندونيسيا
|$0.01
|289,231
|✓
|نيوزيلندا
|$0.25
|30
|✓
|أوكرانيا
|$0.11
|3,520
|✓
|كولومبيا
|$0.027
|260,711
|✓
|أيرلندا
|$0.271
|2,080
|✓
|تايلاند
|$0.085
|2,974
|✓
|فيتنام
|$0.059
|4,170
|✓
|سلوفينيا
|$0.31
|66
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.031
|2,312
|✓
|الأرجنتين
|$0.014
|207,498
|✓
|المجر
|$0.31
|3,000
|✓
|الإمارات العربية المتحدة
|$0.31
|1,000+
|كازاخستان
|$0.059
|8,888
|✓
|مصر
|$0.301
|14,041
|✓
|ماليزيا
|$0.062
|211,008
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.185
|18,741
|✓
|جورجيا
|$0.302
|11,032
|✓
|المغرب
|$0.02
|5,336
|✓
|السويد
|$0.32
|431
|✓
|سنغافورة
|$0.295
|120
|✓
|البرتغال
|$0.31
|9,520
|✓
|النرويج
|$0.31
|2,000+
|✓
|إستونيا
|$0.207
|3,455
|✓
|النمسا
|$0.31
|5,124
|✓
|فرنسا
|$0.32
|215,817
|✓
|اليونان
|$0.32
|5,764
|✓
|ميانمار
|$0.089
|119,607
|✓
|نيجيريا
|$0.1
|3,001
|✓
|الفلبين
|$0.121
|147,684
|✓
|غانا
|$0.172
|4,520
|✓
|صربيا
|$0.176
|1,000+
|السعودية
|$0.18
|36,975
|تشيلي
|$0.32
|69,733
|✓
|ليتوانيا
|$0.324
|2,000+
|✓
|إسبانيا
|$0.343
|5,281
|✓
|تنزانيا
|$0.01
|10,960
|✓
|اليمن
|$0.016
|42,972
|✓
|الجزائر
|$0.02
|4,966
|✓
|فنزويلا
|$0.02
|1,439
|✓
|سوازيلاند
|$0.024
|1,000+
|عُمان
|$0.024
|1,000+
|طاجيكستان
|$0.024
|1,000+
|فلسطين
|$0.024
|1,000+
|أندورا
|$0.024
|1,000+
|الكاميرون
|$0.03
|3,164
|✓
|كمبوديا
|$0.03
|229
|✓
|زيمبابوي
|$0.042
|1,002
|✓
|تونس
|$0.056
|3,647
|✓
|أوزبكستان
|$0.057
|1,074
|✓
|باكستان
|$0.06
|3,429
|✓
|سريلانكا
|$0.061
|1
|✓
|زامبيا
|$0.066
|1,048
|✓
|لاوس
|$0.086
|1,000+
|جنوب السودان
|$0.089
|1,000+
|أنغولا
|$0.106
|2,000+
|✓
|بوركينا فاسو
|$0.115
|50
|✓
|الكويت
|$0.118
|1,001
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.118
|5
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.136
|1,000+
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.159
|4
|✓
|مدغشقر
|$0.159
|1,051
|✓
|ناميبيا
|$0.176
|1,000+
|الكونغو (الديمقراطية)
|$0.176
|1,000+
|بوتسوانا
|$0.176
|5,103
|✓
|هندوراس
|$0.176
|3,000
|✓
|الإكوادور
|$0.176
|3,000
|✓
|مالاوي
|$0.176
|2,000+
|✓
|جامايكا
|$0.176
|3,055
|✓
|الأردن
|$0.176
|2,000+
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.176
|1,143
|✓
|ليبيا
|$0.176
|1,000+
|مالي
|$0.176
|2,111
|✓
|بلجيكا
|$0.176
|1,308
|✓
|الكونغو
|$0.176
|3,000
|✓
|أوروغواي
|$0.176
|1,000+
|موريتانيا
|$0.176
|2,023
|✓
|ليبيريا
|$0.176
|6,692
|✓
|منغوليا
|$0.176
|2,909
|✓
|كوبا
|$0.183
|2,000+
|✓
|نيبال
|$0.195
|1,000+
|✓
|ألبانيا
|$0.23
|1,000+
|✓
|كرواتيا
|$0.252
|2,449
|✓
|بوتان
|$0.265
|1,000+
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.271
|3,104
|✓
|سلوفاكيا
|$0.271
|3
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.277
|1,000+
|✓
|غواتيمالا
|$0.277
|2,000+
|✓
|إسرائيل
|$0.289
|3,044
|✓
|أفغانستان
|$0.289
|1,668
|✓
|تشاد
|$0.289
|1,000+
|✓
|قبرص
|$0.289
|1,000+
|✓
|بوليفيا
|$0.289
|2,002
|✓
|قيرغيزستان
|$0.29
|2,000+
|✓
|بلغاريا
|$0.29
|2,579
|✓
|إثيوبيا
|$0.3
|7,090
|✓
|إيران
|$0.3
|1,000+
|✓
|أذربيجان
|$0.3
|2,000+
|✓
|بيرو
|$0.31
|2,000+
|✓
|المكسيك
|$0.31
|5,113
|✓
|أوغندا
|$0.31
|1,000+
|سويسرا
|$0.31
|4,958
|✓
|بنغلاديش
|$0.32
|4,000
|✓
|رواندا
|$0.32
|3,049
|✓
|قطر
|$0.32
|2,000+
|✓
|أرمينيا
|$0.32
|2,000+
|✓
|آيسلندا
|$0.324
|1,557
|✓
|لاتفيا
|$0.325
|2,000+
|✓
|باراغواي
|$0.348
|1,000+
|✓
|العراق
|$0.348
|2,496
|✓
|بنما
|$0.359
|1,000+
|✓
|نيكاراغوا
|$0.359
|1,000+
|✓
|بوروندي
|$0.359
|5,502
|✓
|غامبيا
|$0.359
|1,000+
|✓
|جزر القمر
|$0.359
|1,000+
|✓
|بليز
|$0.359
|1,000+
|✓
|بنين
|$0.372
|2,012
|✓
|موزمبيق
|$0.383
|1,000+
|✓
|ماكاو
|$0.43
|1,000+
|✓
|هايتي
|$0.442
|1,000+
|✓
|ريونيون
|$0.442
|1,000+
|✓
|جزر المالديف
|$0.442
|1,000+
|✓
|بربادوس
|$0.442
|1,000+
|✓
|البحرين
|$0.442
|1,000+
|✓
|بروناي دار السلام
|$0.442
|2,276
|✓
|بيلاروسيا
|$0.453
|8,635
|✓
|الغابون
|$0.453
|2,000+
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.489
|2,008
|✓
|غيانا
|$0.489
|2,000+
|✓
|دومينيكا
|$0.489
|6,592
|✓
|جزر البهاما
|$0.5
|2,000+
|✓
|لبنان
|$0.513
|2,073
|✓
|غرينادا
|$0.536
|2,000+
|✓
|غينيا
|$0.537
|2,032
|✓
|موريشيوس
|$0.548
|2,000+
|✓
|فنلندا
|$0.589
|1,234
|✓
|أستراليا
|$0.59
|5,028
|✓
|ليسوتو
|$0.595
|2,000+
|✓
|النيجر
|$0.595
|2,000+
|✓
|غوادلوب
|$0.595
|2,000+
|✓
|الجبل الأسود
|$0.653
|1,000+
|✓
|أروبا
|$0.806
|2,308
|✓
|مونتسيرات
|$1.006
|594
|✓
|جيبوتي
|$1.136
|2,035
|✓
|موناكو
|$1.171
|2,961
|✓
|أنغيلا
|$1.277
|2,983
|✓
|إريتريا
|$1.453
|3,182
|✓
|كينيا
|$1.507
|2,685
|✓
|توغو
|$3.265
|90
|✓
|سيراليون
|$4.277
|2
|✓
رقم مؤقت لإعداد Apple ID
Apple ID حساب تسجيل الدخول لخدمات آبل، ويطلب عند الإعداد رمز تحقق من ٦ أرقام يصل عبر رسالة نصية، مع إمكانية إعادة الإرسال بعد ٦٠ ثانية عند التأخر. يفضّل كثير من المستخدمين رقم مؤقت لـ Apple ID عند إنشاء حساب جديد أو حساب إضافي، إذ تدعم المنصة حتى حسابين لكل رقم. تُستخدم أرقام الولايات المتحدة غالبًا لتفعيل Apple ID بين مستخدمي الموقع، وقد تجاوزت عمليات استقبال رمز التحقق لهذه الخدمة 3,300+ عملية خلال الشهر الماضي. تبدأ الأسعار من $0.01 وتغطي الخدمة 163 دولة.
Apple ID على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 3,300+
- الترتيب حسب التفعيلات: #34
- اتجاه 7 أيام: +20%
- أرقام Multi-SMS في 146 دولة.
- حتى 12 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (United States): تم تسليم 3,600+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Apple ID — ابتداءً من $0.01.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدام رقم Apple ID عمليًا
يشتري بعض المستخدمين رقمًا وهميًا لـ Apple ID لإنشاء حساب ثانٍ بمعزل عن حسابهم الأساسي، أو لتجربة إعداد الحساب قبل ربطه بجهاز دائم، وهذا يناسب أيضًا من يريد فصل حساب العمل عن الحساب الشخصي على أجهزة آبل، خصوصًا أن الخدمة تسمح بحسابين لكل رقم. عند التخطيط لاستخدام الحساب على المدى الطويل، فالخطوة العملية هي تحديث رقم الهاتف الموثوق داخل إعدادات Apple ID برقم شخصي دائم بعد إتمام الإعداد الأولي، بدلاً من الإبقاء على الرقم المؤقت كرقم موثوق وحيد.