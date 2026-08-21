رقم مؤقت من فرنسا مع الكود (+33)
أرقام فرنسا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من فرنسا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.005، ويدعم 566 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في فرنسا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.081
$1.787
$0.132
$0.076
$0.306
$2.173
$0.195
$0.182
$0.259
$0.446
$0.115
$0.31
$0.324
$0.152
$0.708
$0.33
$0.13
$0.295
$0.096
$0.1
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في فرنسا يكلف من $0.005 إلى $35.168 (المتوسط $0.4669، الوسيط $0.295) عبر 566 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 566 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.046
|133,977
|✓
|Viber
|$0.1
|163,901
|✓
|Amazon
|$0.08
|152,182
|✓
|$1.8
|225,411
|✓
|$0.055
|215,741
|✓
|Walmart
|$0.1
|6,068
|✓
|Uber
|$0.139
|85,864
|✓
|Telegram
|$1.262
|128,407
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.22
|141,494
|✓
|Google Messages
|$0.097
|2,142
|✓
|Vinted
|$0.129
|140,243
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.46
|37,373
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.51
|120,203
|✓
|Leboncoin
|$0.786
|209,868
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.187
|118,482
|✓
|OffGamers
|$0.159
|2,666
|✓
|Netflix
|$0.194
|154,525
|✓
|Bumble
|$0.106
|116,550
|✓
|Signal
|$0.089
|213,379
|✓
|Zoho
|$0.1
|116,210
|✓
|SHEIN
|$0.044
|1,142
|✓
|Vercel
|$0.065
|667
|✓
|McDonalds
|$0.31
|3,111
|✓
|Apple ID
|$0.32
|214,527
|✓
|Twitch
|$0.324
|2,760
|✓
|eBay
|$0.514
|76,307
|✓
|Bunq
|$0.646
|15,408
|✓
|BeReal
|$0.113
|10,519
|✓
|Pinduoduo
|$0.113
|3,546
|✓
|TRUTH SOCIAL
|$0.295
|1,447
|✓
|G2G
|$0.453
|11,663
|✓
|GoFundMe
|$0.54
|4,944
|✓
|Wise
|$0.565
|211,542
|✓
|WellF
|$0.005
|142
|✓
|Proton Mail
|$0.017
|48,443
|✓
|Swarail
|$0.039
|142
|✓
|WinzoGame
|$0.04
|3,667
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,142
|✓
|Sixer
|$0.04
|1,142
|✓
|Winzap
|$0.04
|142
|✓
|Sbmurban
|$0.04
|142
|✓
|Ludo24
|$0.04
|1,142
|✓
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,142
|✓
|Saathi
|$0.04
|2,142
|✓
|WooHoo
|$0.048
|142
|✓
|PlayTime
|$0.051
|142
|✓
|Book My Play
|$0.052
|142
|✓
|INDOBA
|$0.052
|142
|✓
|Prenagen Club
|$0.052
|142
|✓
|punjab citizen
|$0.052
|142
|✓
|SBI Card
|$0.052
|142
|✓
|StockyDodo
|$0.052
|142
|✓
|WINDS
|$0.052
|142
|✓
|Город
|$0.052
|142
|✓
|Winmatch
|$0.052
|142
|✓
|Railone
|$0.053
|143
|✓
|Alibaba
|$0.055
|25,514
|✓
|All Access
|$0.055
|142
|✓
|LinkAja
|$0.055
|142
|✓
|Muzz
|$0.055
|142
|✓
|WooPlus
|$0.055
|142
|✓
|51exchange
|$0.055
|142
|✓
|noon
|$0.06
|203,827
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.064
|150,692
|✓
|Nike
|$0.064
|70,387
|✓
|Papara
|$0.064
|128,395
|✓
|Womply
|$0.065
|1,142
|✓
|Feeld
|$0.065
|2,667
|✓
|Author24
|$0.066
|142
|✓
|Gamestheshop
|$0.069
|142
|✓
|JivoMart
|$0.071
|3,162
|✓
|Familia
|$0.077
|142
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,142
|✓
|Rapido
|$0.079
|142
|✓
|Dealshare
|$0.079
|142
|✓
|NMI
|$0.088
|1,142
|✓
|Flipkart
|$0.089
|3,667
|✓
|Hinge
|$0.09
|18,492
|✓
|Baidu
|$0.093
|126,212
|✓
|Rebtel
|$0.099
|11,844
|✓
|Spincrush
|$0.105
|2,142
|✓
|my jio
|$0.106
|1,142
|✓
|LoveLocal
|$0.112
|8,522
|✓
|CallApp
|$0.112
|6,215
|✓
|LUKOIL-AZS
|$0.112
|5,346
|✓
|NimoTV
|$0.112
|8,486
|✓
|TenChat
|$0.112
|13,111
|✓
|Ximalaya
|$0.112
|6,298
|✓
|Akudo
|$0.112
|3,124
|✓
|Siply
|$0.112
|10,460
|✓
|Rush
|$0.112
|7,207
|✓
|FreeChargeApp
|$0.112
|11,976
|✓
|99acres
|$0.112
|5,655
|✓
|MobiKwik
|$0.112
|3,912
|✓
|RummyCulture
|$0.112
|11,458
|✓
|Alfa
|$0.112
|1,900
|✓
|Akulaku
|$0.112
|3,781
|✓
|Вконтакте
|$0.117
|7,448
|✓
|Spotify
|$0.118
|1,597
|✓
|BotIm
|$0.118
|667
|✓
|Acko
|$0.118
|142
|✓
|Feels
|$0.118
|1,243
|✓
|Greggs
|$0.118
|1,448
|✓
|Her
|$0.118
|667
|✓
|Lydia
|$0.118
|142
|✓
|Ollis
|$0.118
|142
|✓
|Ryde
|$0.118
|666
|✓
|tiketcom
|$0.118
|667
|✓
|Mera Gaon
|$0.119
|142
|✓
|Şikayet var
|$0.12
|37,351
|✓
|Bolt
|$0.122
|112,078
|✓
|Lazada
|$0.124
|145,012
|✓
|Dream11
|$0.124
|3,471
|✓
|$0.124
|123,377
|✓
|icq
|$0.124
|6,835
|✓
|MoMo
|$0.124
|11,160
|✓
|Paytm
|$0.124
|13,647
|✓
|Gopuff
|$0.126
|667
|✓
|Dent
|$0.13
|1,675
|✓
|Clubhouse
|$0.136
|45,764
|✓
|IVI
|$0.136
|1,967
|✓
|Discord
|$0.137
|59,670
|✓
|My11Circle
|$0.148
|11,588
|✓
|Pivko24
|$0.148
|12,403
|✓
|Trip
|$0.148
|12,517
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.148
|7,274
|✓
|Rambler
|$0.148
|4,673
|✓
|BIGO LIVE
|$0.153
|114,264
|✓
|AOL
|$0.159
|119,481
|✓
|iQIYI
|$0.159
|9,047
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|OfferUp
|$0.159
|2,667
|✓
|Swiggy
|$0.159
|2,667
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|Casino/bet/gambling
|$0.159
|142
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|Kwai
|$0.165
|139,876
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|Tencent QQ
|$0.165
|17,976
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|Delivery Club
|$0.171
|4,750
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|Foody
|$0.171
|6,767
|✓
|Meesho
|$0.171
|11,610
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|Temu
|$0.171
|15,031
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|Paybis
|$0.171
|667
|✓
|AGIBANK
|$0.172
|142
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|142
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|139,632
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|Citymobil
|$0.183
|5,174
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|Huya
|$0.183
|6,400
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|7,478
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|142
|✓
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|142
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|✓
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|✓
|Marlboro
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|142
|✓
|Sokolov
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|142
|✓
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|142
|✓
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|142
|✓
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|142
|✓
|SellMonitor
|$0.288
|142
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|142
|✓
|CashFly
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|142
|✓
|Virgo
|$0.288
|142
|✓
|Br777
|$0.288
|142
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|FoodHub
|$0.288
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|$0.288
|142
|✓
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|AfreecaTV
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|Angel One
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|Servify
|$0.288
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|✓
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|142
|✓
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|MonobankIndia
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|142
|✓
|GoogleVoice
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|✓
|Quipp
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|2,667
|✓
|BitClout
|$0.295
|6,906
|✓
|HQ Trivia
|$0.295
|9,246
|✓
|Hopi
|$0.295
|1,667
|✓
|IFood
|$0.295
|1,767
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.295
|2,448
|✓
|Trendyol
|$0.295
|667
|✓
|Poshmark
|$0.295
|8,151
|✓
|Avito
|$0.295
|667
|✓
|Badoo
|$0.295
|2,030
|✓
|Beget
|$0.295
|667
|✓
|Burger King
|$0.295
|667
|✓
|DANA
|$0.295
|1,529
|✓
|dodopizza
|$0.295
|667
|✓
|Drom
|$0.295
|667
|✓
|ДругВокруг
|$0.295
|667
|✓
|Metro
|$0.295
|1,767
|✓
|GroupMe
|$0.295
|1,767
|✓
|myGLO
|$0.295
|667
|✓
|hh
|$0.295
|667
|✓
|LightChat
|$0.295
|1,767
|✓
|Магнит.Маркет
|$0.295
|667
|✓
|KFC
|$0.295
|2,428
|✓
|Kaggle
|$0.295
|667
|✓
|Магнит
|$0.295
|667
|✓
|МВидео
|$0.295
|2,407
|✓
|OVO
|$0.295
|667
|✓
|OLX
|$0.295
|8,455
|✓
|32red
|$0.295
|1,766
|✓
|RegRu
|$0.295
|667
|✓
|СпортМастер
|$0.295
|667
|✓
|Самокат
|$0.295
|667
|✓
|Stormgain
|$0.295
|667
|✓
|Tokopedia
|$0.295
|667
|✓
|Верный
|$0.295
|142
|✓
|ВкусВилл
|$0.295
|667
|✓
|Яндекс
|$0.295
|2,950
|✓
|Zhihu
|$0.295
|667
|✓
|Bilibili
|$0.295
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رقم فرنسا المؤقت لاستقبال رمز التحقق فورًا
حين تحتاج رمز تحقق لتسجيل حساب جديد دون استخدام رقمك الشخصي، رقم فرنسا يؤدي هذه المهمة لمرة واحدة: تختار الخدمة، تحصل على الرقم بمفتاح الاتصال +33، وتقرأ الكود فور وصوله على الموقع. أكثر خدمة يفعّلها المشترون على هذه الأرقام هي Instagram (Threads)، بينما تصل رسائل Twitch, Walmart بثقة عالية عبرها. تغطي أرقام هذه الدولة 566 خدمة بأسعار تبدأ من $0.005، وسجلت آخر ثلاثين يومًا 20,000+ عملية تفعيل.
فرنسا على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 20,000+
- الترتيب حسب التفعيلات: #14
- أرقام Multi-SMS لـ 566 خدمة.
- حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في فرنسا: Twitch, Walmart
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 54 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام فرنسا تبدأ بـ +33. رمز الدولة: FR.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر فرنسا — ابتداءً من $0.005.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
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- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
أين يفيدك رقم فرنسا مع الكود
من يريد حسابًا ثانيًا على Instagram (Threads) بمعزل عن رقمه المعتاد، أو يختبر خدمة جديدة قبل اعتمادها، أو يفصل تسجيلات العمل عن الاستخدام الشخصي، يجد في رقم فرنسا مؤقت حلًا مباشرًا لكل هذه الحالات. أما حين لا يكون واضحًا أي دولة تناسب الخدمة المطلوب التسجيل بها فالمعيار بسيط: انظر إلى الخدمات الأعلى تسليمًا لكل دولة قبل الشراء؛ وعلى أرقام فرنسا تحديدًا تصل رسائل Twitch, Walmart بثقة أعلى من غيرها، فمتى كانت خدمتك من بينها فاستقبال SMS فرنسا هو الاختيار الأنسب.
الأسئلة الشائعة
من $0.005 إلى $35.168 — الوسيط $0.295 عبر 566 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة فرنسا هو +33. رمز الدولة: FR.