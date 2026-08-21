استخدام رقم Google (Gmail / YouTube) عملياً

يفيد رقم Google (Gmail / YouTube) مع الكود في إنشاء حساب إضافي ضمن حد الحسابات المسموح به لكل رقم، أو في التسجيل دون استخدام شريحة اتصال شخصية، وكذلك في اختبار حساب جديد قبل الاعتماد عليه. إذا ظهرت رسالة تفيد بتعذّر استخدام الرقم الحالي للتحقق، فالحل البسيط هو اختيار رقم مؤقت Google (Gmail / YouTube) آخر من دولة مختلفة عبر الموقع ومتابعة التسجيل به مباشرة، إذ لا يُقبل كل رقم بالتساوي لهذه الخطوة تحديداً.