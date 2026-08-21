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أرقام افتراضية

رقم وهمي مؤقت لـ Dominos Pizza — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Dominos Pizza أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Dominos Pizza مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 61 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 61 دولة 70K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Dominos Pizza
71635

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Dominos Pizza

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
2000 قطعة

$0.069

إندونيسيا
10517 قطعة

$0.248

إيطاليا
3184 قطعة

$0.006

تشيلي
13723 قطعة

$0.175

جنوب أفريقيا
5 قطعة

$0.248

كندا
1936 قطعة

$0.248

ميانمار
3633 قطعة

$0.248

أستراليا
34 قطعة

$11.678

أفغانستان
668 قطعة

$0.045

ألمانيا
581 قطعة

$0.248

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Dominos Pizza تتراوح من $0.006 إلى $11.678 (المتوسط $0.8155، الوسيط $0.333) في 61 دولة. أرقام Multi-SMS في 61 دولة.

الأرخص اليوم: إيطاليا $0.006 تشيلي $0.02 إندونيسيا $0.036 أفغانستان $0.045 بيلاروسيا $0.048

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 5
$0.05 – $0.20 12
$0.20 – $0.50 15
أكثر من $0.50 29
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
إيطاليا $0.006 3,184
تشيلي $0.02 13,723
إندونيسيا $0.036 10,517
أفغانستان $0.045 668
بيلاروسيا $0.048 2
الولايات المتحدة $0.065 2,000+
أوكرانيا $0.118 1,412
الأرجنتين $0.118 136
إسبانيا $0.118 525
بلجيكا $0.118 324
بولندا $0.118 2,298
أيرلندا $0.118 98
النمسا $0.118 66
الكاميرون $0.163 22
جمهورية التشيك $0.165 778
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.185 5
سريلانكا $0.192 1
جنوب أفريقيا $0.248 5
ميانمار $0.248 3,633
ألمانيا $0.248 581
كندا $0.248 1,936
كولومبيا $0.286 1,995
أوزبكستان $0.29 1,066
فرنسا $0.295 715
كازاخستان $0.295 1,800
إسرائيل $0.295 2,044
المملكة المتحدة $0.295 4,044
هولندا $0.295 7,795
الفلبين $0.295 1,389
السويد $0.295 309
مدغشقر $0.333 51
البرازيل $0.364 1,134
توغو $0.529 65
تنزانيا $0.569 120
العراق $0.586 1,496
منغوليا $0.588 36
مصر $0.595 41
نيوزيلندا $0.609 28
جمهورية مولدوفا $0.771 104
لبنان $0.91 24
إثيوبيا $1.126 90
مالي $1.126 111
نيجيريا $1.133 1
جورجيا $1.143 34
الجزائر $1.144 1,629
تونس $1.173 120
الكويت $1.173 1
بوليفيا $1.173 2
البوسنة والهرسك $1.309 8
غينيا $1.309 32
المغرب $1.471 824
كينيا $1.471 4
بلغاريا $1.471 581
البرتغال $1.471 557
إستونيا $1.471 281
رومانيا $1.471 191
اليونان $1.471 502
كرواتيا $1.471 454
سلوفاكيا $1.564 3
سويسرا $1.686 6
أستراليا $11.678 34

Dominos Pizza على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 61 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Dominos Pizza — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $11.678 — الوسيط $0.333 في 61 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Italy ($0.006), Chile ($0.02), Indonesia ($0.036)

70K+ رقم في 61 دولة.

رقم Dominos Pizza حسب الدولة

رقم بولندا مؤقت $0.118 رقم أوكرانيا مؤقت $0.118 رقم إسبانيا مؤقت $0.118 رقم بلجيكا مع الكود $0.118 رقم الأرجنتين مع الكود $0.118 رقم أيرلندا مؤقت $0.118 رقم النمسا مع الكود $0.118 رقم الكاميرون مع الكود $0.163 رقم جمهورية التشيك مع الكود $0.165 رقم جمهورية أفريقيا الوسطى مؤقت $0.185 رقم سريلانكا مع الكود $0.192 رقم كولومبيا مع الكود $0.286 رقم أوزبكستان مع الكود $0.29 رقم هولندا مع الكود $0.295 رقم المملكة المتحدة مؤقت $0.295 رقم إسرائيل مؤقت $0.295 رقم كازاخستان مع الكود $0.295 رقم الفلبين مؤقت $0.295 رقم فرنسا مؤقت $0.295 رقم السويد مؤقت $0.295

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