أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ Dominos Pizza — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Dominos Pizza أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Dominos Pizza مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 61 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 61 دولة 70K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
Dominos Pizza
71635
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة Dominos Pizza
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
2000 قطعة
$0.069
10517 قطعة
$0.248
3184 قطعة
$0.006
13723 قطعة
$0.175
5 قطعة
$0.248
1936 قطعة
$0.248
3633 قطعة
$0.248
34 قطعة
$11.678
668 قطعة
$0.045
581 قطعة
$0.248
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Dominos Pizza تتراوح من $0.006 إلى $11.678 (المتوسط $0.8155، الوسيط $0.333) في 61 دولة. أرقام Multi-SMS في 61 دولة.
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 5
$0.05 – $0.20 12
$0.20 – $0.50 15
أكثر من $0.50 29
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|إيطاليا
|$0.006
|3,184
|✓
|تشيلي
|$0.02
|13,723
|✓
|إندونيسيا
|$0.036
|10,517
|✓
|أفغانستان
|$0.045
|668
|✓
|بيلاروسيا
|$0.048
|2
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.065
|2,000+
|✓
|أوكرانيا
|$0.118
|1,412
|✓
|الأرجنتين
|$0.118
|136
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|324
|✓
|بولندا
|$0.118
|2,298
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|98
|✓
|النمسا
|$0.118
|66
|✓
|الكاميرون
|$0.163
|22
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.165
|778
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.185
|5
|✓
|سريلانكا
|$0.192
|1
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.248
|5
|✓
|ميانمار
|$0.248
|3,633
|✓
|ألمانيا
|$0.248
|581
|✓
|كندا
|$0.248
|1,936
|✓
|كولومبيا
|$0.286
|1,995
|✓
|أوزبكستان
|$0.29
|1,066
|✓
|فرنسا
|$0.295
|715
|✓
|كازاخستان
|$0.295
|1,800
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,044
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.295
|4,044
|✓
|هولندا
|$0.295
|7,795
|✓
|الفلبين
|$0.295
|1,389
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|مدغشقر
|$0.333
|51
|✓
|البرازيل
|$0.364
|1,134
|✓
|توغو
|$0.529
|65
|✓
|تنزانيا
|$0.569
|120
|✓
|العراق
|$0.586
|1,496
|✓
|منغوليا
|$0.588
|36
|✓
|مصر
|$0.595
|41
|✓
|نيوزيلندا
|$0.609
|28
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.771
|104
|✓
|لبنان
|$0.91
|24
|✓
|إثيوبيا
|$1.126
|90
|✓
|مالي
|$1.126
|111
|✓
|نيجيريا
|$1.133
|1
|✓
|جورجيا
|$1.143
|34
|✓
|الجزائر
|$1.144
|1,629
|✓
|تونس
|$1.173
|120
|✓
|الكويت
|$1.173
|1
|✓
|بوليفيا
|$1.173
|2
|✓
|البوسنة والهرسك
|$1.309
|8
|✓
|غينيا
|$1.309
|32
|✓
|المغرب
|$1.471
|824
|✓
|كينيا
|$1.471
|4
|✓
|بلغاريا
|$1.471
|581
|✓
|البرتغال
|$1.471
|557
|✓
|إستونيا
|$1.471
|281
|✓
|رومانيا
|$1.471
|191
|✓
|اليونان
|$1.471
|502
|✓
|كرواتيا
|$1.471
|454
|✓
|سلوفاكيا
|$1.564
|3
|✓
|سويسرا
|$1.686
|6
|✓
|أستراليا
|$11.678
|34
|✓
Dominos Pizza على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 61 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
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- اختر الدولة واضغط شراء.
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مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم Dominos Pizza حسب الدولة
رقم بولندا مؤقت $0.118 رقم أوكرانيا مؤقت $0.118 رقم إسبانيا مؤقت $0.118 رقم بلجيكا مع الكود $0.118 رقم الأرجنتين مع الكود $0.118 رقم أيرلندا مؤقت $0.118 رقم النمسا مع الكود $0.118 رقم الكاميرون مع الكود $0.163 رقم جمهورية التشيك مع الكود $0.165 رقم جمهورية أفريقيا الوسطى مؤقت $0.185 رقم سريلانكا مع الكود $0.192 رقم كولومبيا مع الكود $0.286 رقم أوزبكستان مع الكود $0.29 رقم هولندا مع الكود $0.295 رقم المملكة المتحدة مؤقت $0.295 رقم إسرائيل مؤقت $0.295 رقم كازاخستان مع الكود $0.295 رقم الفلبين مؤقت $0.295 رقم فرنسا مؤقت $0.295 رقم السويد مؤقت $0.295
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