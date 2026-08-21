أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ Careem — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Careem أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Careem مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 153 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 153 دولة 1.8M+ رقم 5 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
Careem
1811246
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة Careem
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
أفضل تسليم
4241 قطعة
$0.062
أفضل تسليم
5405 قطعة
$0.034
أفضل تسليم
1982 قطعة
$0.02
2281 قطعة
$0.53
242133 قطعة
$0.096
19983 قطعة
$0.27
2000 قطعة
$0.295
2772 قطعة
$0.26
1729 قطعة
$0.215
4136 قطعة
$0.563
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Careem تتراوح من $0.006 إلى $15.483 (المتوسط $0.583، الوسيط $0.33) في 153 دولة. أرقام Multi-SMS في 152 دولة.
الأرخص اليوم: إيطاليا $0.006 بولندا $0.006 ماليزيا $0.006 لبنان $0.006 اليمن $0.006
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 51
$0.05 – $0.20 13
$0.20 – $0.50 32
أكثر من $0.50 57
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|المغرب
|$0.06
|4,241
|✓
|البرازيل
|$0.02
|1,982
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.034
|5,405
|✓
|باكستان
|$0.006
|772
|✓
|زامبيا
|$0.006
|553
|✓
|الجزائر
|$0.006
|3,401
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|2,862
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|1,416
|✓
|أوكرانيا
|$0.006
|7,184
|✓
|هايتي
|$0.006
|1,001
|✓
|فيتنام
|$0.006
|16
|✓
|زيمبابوي
|$0.006
|774
|✓
|نيبال
|$0.006
|772
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,482
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|2,773
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|536
|✓
|هندوراس
|$0.006
|2,772
|✓
|تونس
|$0.006
|892
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|2,327
|✓
|أوغندا
|$0.006
|327
|✓
|مالاوي
|$0.006
|1,007
|✓
|غانا
|$0.006
|2,772
|✓
|كينيا
|$0.006
|2,718
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|7
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|772
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|2,908
|✓
|مالي
|$0.006
|7,131
|✓
|رواندا
|$0.006
|1,327
|✓
|السودان
|$0.006
|7
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|1,400
|✓
|بنين
|$0.006
|2,517
|✓
|اليمن
|$0.006
|9,089
|✓
|السنغال
|$0.006
|505
|✓
|بولندا
|$0.006
|145,157
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|97,415
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|2,772
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|1,024
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|2,084
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|1,007
|✓
|تشاد
|$0.006
|1,001
|✓
|صربيا
|$0.006
|1
|✓
|إيطاليا
|$0.006
|241,896
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|1,378
|✓
|اليونان
|$0.006
|2,346
|✓
|جورجيا
|$0.006
|1,420
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|774
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|7
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|1,007
|✓
|سلوفينيا
|$0.006
|75
|✓
|غينيا
|$0.006
|8,884
|✓
|لبنان
|$0.006
|15,588
|✓
|تشيلي
|$0.02
|27,419
|✓
|إندونيسيا
|$0.056
|242,133
|✓
|كازاخستان
|$0.058
|4,553
|✓
|هولندا
|$0.059
|20,591
|✓
|الفلبين
|$0.08
|139,660
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.103
|120
|✓
|ميانمار
|$0.106
|28,396
|✓
|الهند
|$0.112
|1,000+
|✓
|كولومبيا
|$0.117
|120,937
|✓
|أستراليا
|$0.118
|6,577
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.125
|5
|✓
|سريلانكا
|$0.165
|1
|✓
|مصر
|$0.192
|2,813
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.215
|1,729
|✓
|الكاميرون
|$0.219
|22
|✓
|كوبا
|$0.253
|10,268
|✓
|بنغلاديش
|$0.26
|2,772
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.265
|4,830
|✓
|الأرجنتين
|$0.27
|19,983
|✓
|جنوب السودان
|$0.289
|1
|✓
|نيوزيلندا
|$0.289
|30
|✓
|اليابان
|$0.295
|2,000+
|✓
|توغو
|$0.297
|65
|✓
|المكسيك
|$0.318
|3,344
|✓
|رومانيا
|$0.318
|4,514
|✓
|إسبانيا
|$0.33
|525
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.33
|4
|✓
|البرتغال
|$0.33
|8,901
|✓
|أيرلندا
|$0.33
|2,098
|✓
|إسرائيل
|$0.336
|3,045
|✓
|الدنمارك
|$0.342
|3,135
|✓
|نيكاراغوا
|$0.406
|1,000+
|✓
|النمسا
|$0.406
|3,123
|✓
|سنغافورة
|$0.412
|335
|✓
|أنغولا
|$0.418
|1,007
|✓
|بلجيكا
|$0.418
|2,324
|✓
|السعودية
|$0.42
|7,575
|السويد
|$0.448
|309
|✓
|كرواتيا
|$0.448
|2,454
|✓
|إيران
|$0.453
|6,943
|✓
|فرنسا
|$0.459
|19,751
|✓
|فنلندا
|$0.477
|1,377
|✓
|العراق
|$0.489
|2,823
|✓
|الكويت
|$0.489
|1,001
|✓
|ألمانيا
|$0.495
|5,803
|✓
|كندا
|$0.52
|4,136
|✓
|بوروندي
|$0.524
|1,002
|✓
|إستونيا
|$0.53
|2,281
|✓
|النيجر
|$0.536
|15,453
|✓
|غيانا
|$0.548
|7,143
|✓
|ماكاو
|$0.548
|1,000+
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.583
|6,819
|✓
|بيلاروسيا
|$0.583
|523
|✓
|بربادوس
|$0.583
|1,000+
|✓
|بيرو
|$0.595
|1,000+
|✓
|جامايكا
|$0.606
|14,027
|✓
|لاتفيا
|$0.677
|2,000+
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.688
|254,645
|✓
|ليبيريا
|$0.724
|2,000+
|✓
|منغوليا
|$0.736
|2,036
|✓
|ليسوتو
|$0.748
|6,029
|✓
|قبرص
|$0.748
|1,000+
|✓
|بليز
|$0.759
|6,884
|✓
|جزر البهاما
|$0.771
|11,312
|✓
|غواتيمالا
|$0.783
|10,641
|✓
|بنما
|$0.795
|1,000+
|✓
|باراغواي
|$0.795
|1,000+
|✓
|ريونيون
|$0.795
|1,000+
|✓
|غامبيا
|$0.795
|1,000+
|✓
|أروبا
|$0.795
|1,000+
|✓
|مونتسيرات
|$0.795
|1,000+
|✓
|دومينيكا
|$0.795
|1,000+
|✓
|بوتسوانا
|$0.806
|9,667
|✓
|الغابون
|$0.806
|2,000+
|✓
|الكونغو
|$0.806
|7,952
|✓
|البحرين
|$0.806
|1,000+
|✓
|الجبل الأسود
|$0.889
|1,000+
|✓
|بوتان
|$0.959
|1,000+
|✓
|جزر المالديف
|$0.959
|1,000+
|✓
|جيبوتي
|$0.959
|7,916
|✓
|سلوفاكيا
|$0.963
|3
|✓
|موريشيوس
|$0.971
|10,837
|✓
|عُمان
|$0.971
|6,819
|✓
|غوادلوب
|$0.971
|16,744
|✓
|غرينادا
|$0.971
|12,986
|✓
|جزر القمر
|$0.971
|12,273
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.995
|2,015
|✓
|إريتريا
|$1.03
|2,000+
|✓
|آيسلندا
|$1.1
|6,947
|✓
|النرويج
|$1.112
|1,001
|✓
|موناكو
|$1.112
|1,000+
|✓
|لوكسمبورغ
|$1.124
|1,000+
|✓
|أذربيجان
|$1.136
|2,000+
|✓
|المجر
|$1.183
|2,004
|✓
|أنغيلا
|$1.195
|1,000+
|✓
|بروناي دار السلام
|$1.289
|6,127
|✓
|قطر
|$1.336
|9,795
|✓
|ليتوانيا
|$1.348
|2,000+
|✓
|الأردن
|$1.842
|6,391
|✓
|سويسرا
|$2.353
|4,006
|✓
|بوركينا فاسو
|$11.157
|50
|✓
|سيراليون
|$15.483
|2
|✓
Careem على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 5
- أرقام Multi-SMS في 152 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Morocco): تم تسليم 30 رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Careem — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم Careem حسب الدولة
رقم غينيا مع الكود $0.006 رقم أوكرانيا مؤقت $0.006 رقم مالي مؤقت $0.006 رقم الجزائر مع الكود $0.006 رقم بلغاريا مع الكود $0.006 رقم إثيوبيا مع الكود $0.006 رقم نيجيريا مؤقت $0.006 رقم هندوراس مع الكود $0.006 رقم غانا مؤقت $0.006 رقم كمبوديا مع الكود $0.006 رقم كينيا مع الكود $0.006 رقم بنين مع الكود $0.006 رقم اليونان مع الكود $0.006 رقم الإكوادور مؤقت $0.006 رقم أفغانستان مؤقت $0.006 رقم أوزبكستان مؤقت $0.006 رقم جورجيا مؤقت $0.006 رقم موزمبيق مؤقت $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مؤقت $0.006 رقم مدغشقر مؤقت $0.006
اختر الخدمة
Google,youtube,GmailInstagram+ThreadsfacebookGooglemessengerChatGPTWhatsappViberAmazonWeChatTikTok/DouyinNaverTelegramTicketmasterSpincrushmy jioВконтактеDiscordFlipkartAny otherJivoMartWalmartMercadoeBayGooglePayShopeeSignalUberYahooAppleTruecallerSwiggyPayPalGojekSnapchatTokopediaNetflixDeliverooMyn TrafficMeeshoRedBookZUS CoffeeTaptap SendPicpayDanaRazerVFS GLOBALBumbleOVOPayoneerClaudeDiDiHingLinkAjaVintedBetanoCarousellBigBasketLine messengerSheinWoltAlipay/Alibaba/1688OkCupidAOLLinodeBilibiliImoGrabAlchemyHerBadooGoogleVoiceIdealistakleinanzeigenFotkaLeboncoinOLXFoodpandaCraigslistRebtelTwitterBoltAkulakuOffGamersMarktplaatsTwitchOZONDoordashBPJSTKKakaoTalkNikeTanTanHappnAirbnbYemeksepetiSoulAppAdaKamiVercelMicrosoftBIGO LIVEJoyrideFreelancerRevolutTemuMeituanBlizzardGMXTencent QQPaysafecardSpotifyLinkedINTwilioWiseJingdongCoinbaseLazadaIFoodWildberriesЯндексNeteasefiverrTangoOnethilyNextdoorIceCasinoFoodoraKlarnaOneFormaPaybisPinduoduoTRUTH SOCIALUbisoftTaobaoZomatoSkoutCareemAstropayBlaBlaCarKaggleMcDonaldsYandexGoBotImIQOSZohoRumbleBIPcryptocomRummyOlaEnebaFruitzSamsungShopBeRealBazosG2GGCashEyeconBrevoBytePlusFeeldFlipGopuffNeonPaysendPlayerAuctionsENILIVEKwaiSteam16881хbetMoneylionDouyuYallaQuippDentPaparaBitCloutHQ TriviaAdidasGetirWomplyHopiPciPayZaloMichatHepsiburadacomDream11GoFundMeTalabatTrendyolPoshmarkАшанavitoBuff.163BegetBurger KingCoinutdodopizzaDromДругВокругMetro4FunGrindrGroupMemyGLOhhLightChatМагнит.МаркетKFCLentaMTS CashBackMoneseМагнитМВидеоPGbonusProtonMail32redRegRuСпортМастерСамокатСберМаркетStormgainTradingViewВерныйВкусВиллZhihuWeiboAirtelVenmoMercariMail.ruОдноклассникиЮлаSeosprintMamba, MeetMepremium.oneKuCoinPlayEasyPayHezzlHermesDelivery ClubPotatoDhaniOlacabsBaiduAmasiaClubhouseSkypeLoveLocalDundleSwagbucks99appIndomaretSubitoLebocoinCAIXAMy11CircleCallAppCitymobilCommunityGamingDewuPoisonDominos PizzaExpressmoneyFaceitHuyainDriveriQIYIJDcomLamodaLikeeLUKOIL-AZSLYKAMEGAMegogomosruNimoTVOkkoPivko24TaikangTenChatTripurent/jet/RuSharingWinkXiaomiXimalayaYAPPYZupeeВкусно и ТочкаДетский мирЗдравСитиЛэтуальОколоЭльдорадоГазпромЗолотая КоронаЗолотое ЯблокоСтолотоFarPostInboxlvMarlboroOppoQIWlTatneftSokolovHAPPYTUKToslaIninalСберчаевыеSahibindenSpartanpokerWinzoGamebet365CashAppSticPayConsultantAuthor24NttgameOfferUpAllegroeWallet米画师MihuashipaycellWishFamiliaGalaxyChat163СOMMetaBetfairYuboLyftWestSteinDostavistaСберАптекаSkroutzSneakersnStuffAptekiPlusPingCodeneftmIndiaPlaysROBINHOODZilchIPLwinDepopMPLKiranaIRCTCNoonLOCORummyWealthAGIBANKLotusAce2ThreeAkudoWorldRemitМирЗнакомствBluedOriflameMoneyPayGGSellMonitorKoshelekJustdatingPodeliCashFlyLigaProLoveRuCodashopStripeSravniOldubilSiplyVirgoThisshopGittigidiyorFunPayCoindcxNovaPoshtaGMNGRRSAAlgidaGrofers888casino24bettingFoodyRushRozetkakolesa.kzBukalapakFreeChargeAppkufarbyKayaBr777AituPingPongGiraBankIVIWeverseFoodHubBykeaChispaicqTeenPattiStarproImmoweltAliExpressUkrnetMagicbricksCathayBandJungleeRummyUplayMewtMOMOAptekaRUGyFTRPagSmilePaytmRoposo99acresБукмекерскиеŞikayet varMobiKwikRummyLootBLIBLIAVONCliQQPharmEasyRummyCulturePaxfulCloudChatGetmegaРСАPaddyPowerUklonRediffmailPromUWINPocket52GemgalaDosiMonobankIndiaAlfaMarketGuru勇仕网络Ys4funUtekaKeybaseСберМегаМаркетLazyPayPerfluenceGlovoUU163EscapeFromTarkovItiProboRuTubeЛейкаОкейAsdairancellAckoAfreecaTVAlibabaAll AccessAngel OneAnkamaAstraPayAutoruBajaj FinservBCA SyariahBook My PlayBoostyBunqBusyFlyCasino/bet/gamblingCDEKChaingeFinanceCianCityMallCloud ManagerCMBCoca-ColaCollabActCourseHeroEarnEasyFeelsFlowwowFreeNowFriendtechFupsGettGlobalTelGoPayzgpnbonusGrailedGreggsGreywoodsHappyFreshINDOBAiPanelOnlineIpsos iSayKIONLydiaMeituMera GaonMiraviaMotorkuXMTR MobileMuzzmyboostNeocryptoNextNRJ Music AwardsNubankOllisOzan SuperAppPizzaHutPlayerzpotPockitPotato ChatPrakerjaPrenagen Clubpunjab citizenRamblerRoyal CaninRummyCircleRydeSBI CardServifyShpockSmartyPigSpark DriverStockyDodoTamTamTata NeuThis FatetiketcomTuulUangMeUpworkUralairlinesUzumVoiWINDSWooPlusX5IDYonogamesYouDoZasilkovnaZigluАптека АпрельБанкиБери зарядБлинБериВелобайкГородПочта РоссииПрофиСистема ГородСушиВёслаФотостранаZaleyCashCoinFantasyChaseNMI51exchangeBjpWellFSixerWinmatchWinzap99GameUnibit11SwarailBingo101Sbmurbanokk4.betLudo24WonderTicketInnopayGoogleChatPokemon Center OnlineGamestheshopWhatsApp2PlayTimeRailoneWooHooNielsenBharatgasWinGOKGENHDFC ERGOSaathiArtstationBlue rewardRapidoSHAKEPAYDealshareEmergencyPaisaYakultDigi Credit
لا توجد نتائج!
اختر الدولة
لا توجد نتائج!