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رقم وهمي مؤقت لـ Careem — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Careem أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Careem مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 153 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 153 دولة 1.8M+ رقم 5 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Careem
1811246

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Careem

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

المغرب
أفضل تسليم
4241 قطعة

$0.062

الولايات المتحدة
أفضل تسليم
5405 قطعة

$0.034

البرازيل
أفضل تسليم
1982 قطعة

$0.02

إستونيا
2281 قطعة

$0.53

إندونيسيا
242133 قطعة

$0.096

الأرجنتين
19983 قطعة

$0.27

اليابان
2000 قطعة

$0.295

بنغلاديش
2772 قطعة

$0.26

جنوب أفريقيا
1729 قطعة

$0.215

كندا
4136 قطعة

$0.563

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Careem تتراوح من $0.006 إلى $15.483 (المتوسط $0.583، الوسيط $0.33) في 153 دولة. أرقام Multi-SMS في 152 دولة.

الأرخص اليوم: إيطاليا $0.006 بولندا $0.006 ماليزيا $0.006 لبنان $0.006 اليمن $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 51
$0.05 – $0.20 13
$0.20 – $0.50 32
أكثر من $0.50 57
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
المغرب $0.06 4,241
البرازيل $0.02 1,982
الولايات المتحدة $0.034 5,405
باكستان $0.006 772
زامبيا $0.006 553
الجزائر $0.006 3,401
إثيوبيا $0.006 2,862
موزمبيق $0.006 1,416
أوكرانيا $0.006 7,184
هايتي $0.006 1,001
فيتنام $0.006 16
زيمبابوي $0.006 774
نيبال $0.006 772
أوزبكستان $0.006 1,482
نيجيريا $0.006 2,773
تنزانيا $0.006 536
هندوراس $0.006 2,772
تونس $0.006 892
الإكوادور $0.006 2,327
أوغندا $0.006 327
مالاوي $0.006 1,007
غانا $0.006 2,772
كينيا $0.006 2,718
فنزويلا $0.006 7
قيرغيزستان $0.006 772
بلغاريا $0.006 2,908
مالي $0.006 7,131
رواندا $0.006 1,327
السودان $0.006 7
جمهورية مولدوفا $0.006 1,400
بنين $0.006 2,517
اليمن $0.006 9,089
السنغال $0.006 505
بولندا $0.006 145,157
ماليزيا $0.006 97,415
كمبوديا $0.006 2,772
موريتانيا $0.006 1,024
أفغانستان $0.006 2,084
أرمينيا $0.006 1,007
تشاد $0.006 1,001
صربيا $0.006 1
إيطاليا $0.006 241,896
مدغشقر $0.006 1,378
اليونان $0.006 2,346
جورجيا $0.006 1,420
بوليفيا $0.006 774
طاجيكستان $0.006 7
ألبانيا $0.006 1,007
سلوفينيا $0.006 75
غينيا $0.006 8,884
لبنان $0.006 15,588
تشيلي $0.02 27,419
إندونيسيا $0.056 242,133
كازاخستان $0.058 4,553
هولندا $0.059 20,591
الفلبين $0.08 139,660
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.103 120
ميانمار $0.106 28,396
الهند $0.112 1,000+
كولومبيا $0.117 120,937
أستراليا $0.118 6,577
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.125 5
سريلانكا $0.165 1
مصر $0.192 2,813
جنوب أفريقيا $0.215 1,729
الكاميرون $0.219 22
كوبا $0.253 10,268
بنغلاديش $0.26 2,772
جمهورية التشيك $0.265 4,830
الأرجنتين $0.27 19,983
جنوب السودان $0.289 1
نيوزيلندا $0.289 30
اليابان $0.295 2,000+
توغو $0.297 65
المكسيك $0.318 3,344
رومانيا $0.318 4,514
إسبانيا $0.33 525
الجمهورية العربية السورية $0.33 4
البرتغال $0.33 8,901
أيرلندا $0.33 2,098
إسرائيل $0.336 3,045
الدنمارك $0.342 3,135
نيكاراغوا $0.406 1,000+
النمسا $0.406 3,123
سنغافورة $0.412 335
أنغولا $0.418 1,007
بلجيكا $0.418 2,324
السعودية $0.42 7,575
السويد $0.448 309
كرواتيا $0.448 2,454
إيران $0.453 6,943
فرنسا $0.459 19,751
فنلندا $0.477 1,377
العراق $0.489 2,823
الكويت $0.489 1,001
ألمانيا $0.495 5,803
كندا $0.52 4,136
بوروندي $0.524 1,002
إستونيا $0.53 2,281
النيجر $0.536 15,453
غيانا $0.548 7,143
ماكاو $0.548 1,000+
بابوا غينيا الجديدة $0.583 6,819
بيلاروسيا $0.583 523
بربادوس $0.583 1,000+
بيرو $0.595 1,000+
جامايكا $0.606 14,027
لاتفيا $0.677 2,000+
المملكة المتحدة $0.688 254,645
ليبيريا $0.724 2,000+
منغوليا $0.736 2,036
ليسوتو $0.748 6,029
قبرص $0.748 1,000+
بليز $0.759 6,884
جزر البهاما $0.771 11,312
غواتيمالا $0.783 10,641
بنما $0.795 1,000+
باراغواي $0.795 1,000+
ريونيون $0.795 1,000+
غامبيا $0.795 1,000+
أروبا $0.795 1,000+
مونتسيرات $0.795 1,000+
دومينيكا $0.795 1,000+
بوتسوانا $0.806 9,667
الغابون $0.806 2,000+
الكونغو $0.806 7,952
البحرين $0.806 1,000+
الجبل الأسود $0.889 1,000+
بوتان $0.959 1,000+
جزر المالديف $0.959 1,000+
جيبوتي $0.959 7,916
سلوفاكيا $0.963 3
موريشيوس $0.971 10,837
عُمان $0.971 6,819
غوادلوب $0.971 16,744
غرينادا $0.971 12,986
جزر القمر $0.971 12,273
البوسنة والهرسك $0.995 2,015
إريتريا $1.03 2,000+
آيسلندا $1.1 6,947
النرويج $1.112 1,001
موناكو $1.112 1,000+
لوكسمبورغ $1.124 1,000+
أذربيجان $1.136 2,000+
المجر $1.183 2,004
أنغيلا $1.195 1,000+
بروناي دار السلام $1.289 6,127
قطر $1.336 9,795
ليتوانيا $1.348 2,000+
الأردن $1.842 6,391
سويسرا $2.353 4,006
بوركينا فاسو $11.157 50
سيراليون $15.483 2

Careem على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 5
  • أرقام Multi-SMS في 152 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Morocco): تم تسليم 30 رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Careem — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $15.483 — الوسيط $0.33 في 153 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Italy ($0.006), Poland ($0.006), Malaysia ($0.006)

1.8M+ رقم في 153 دولة.

رقم Careem حسب الدولة

رقم غينيا مع الكود $0.006 رقم أوكرانيا مؤقت $0.006 رقم مالي مؤقت $0.006 رقم الجزائر مع الكود $0.006 رقم بلغاريا مع الكود $0.006 رقم إثيوبيا مع الكود $0.006 رقم نيجيريا مؤقت $0.006 رقم هندوراس مع الكود $0.006 رقم غانا مؤقت $0.006 رقم كمبوديا مع الكود $0.006 رقم كينيا مع الكود $0.006 رقم بنين مع الكود $0.006 رقم اليونان مع الكود $0.006 رقم الإكوادور مؤقت $0.006 رقم أفغانستان مؤقت $0.006 رقم أوزبكستان مؤقت $0.006 رقم جورجيا مؤقت $0.006 رقم موزمبيق مؤقت $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مؤقت $0.006 رقم مدغشقر مؤقت $0.006

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