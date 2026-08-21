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رقم مؤقت من إيطاليا مع الكود (+39)

أرقام إيطاليا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من إيطاليا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 546 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 546 خدمة 23.9M+ رقم 11,000+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #19 +39 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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الخدمة الدولة

الدولة المختارة

إيطاليا
23917105

قطعة

أفضل 20 خدمة في إيطاليا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
511669 قطعة

$0.058

Telegram
449130 قطعة

$0.84

Viber
506497 قطعة

$0.1

facebook
491229 قطعة

$0.06

Google,youtube,Gmail
158430 قطعة

$0.151

PayPal
356068 قطعة

$0.581

Whatsapp
144205 قطعة

$0.771

Blizzard
333318 قطعة

$0.01

Вконтакте
17493 قطعة

$0.07

Microsoft
336569 قطعة

$0.05

Amazon
482072 قطعة

$0.25

1688
3178 قطعة

$0.01

TikTok/Douyin
253883 قطعة

$0.046

Imo
227477 قطعة

$0.036

Deliveroo
355470 قطعة

$0.061

Papara
279968 قطعة

$0.14

Discord
434073 قطعة

$0.04

WeChat
322936 قطعة

$0.133

Badoo
4207 قطعة

$0.006

Grindr
432885 قطعة

$0.061

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في إيطاليا يكلف من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.0721، الوسيط $0.006) عبر 546 خدمة. أرخص من 89% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 539 خدمة.

الأرخص اليوم: Razer $0.006 Betano $0.006 Badoo $0.006 Leboncoin $0.006 Kleinanzeigen $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 424
$0.05 – $0.20 85
$0.20 – $0.50 12
أكثر من $0.50 25
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
WeChat $0.13 322,936
Facebook $0.056 491,229
Amazon $0.09 482,072
Apple ID $0.04 339,090
Viber $0.1 506,497
أي خدمة أخرى $0.7 222,112
Netflix $0.061 273,677
Instagram (Threads) $0.043 511,669
SoulApp $0.12 5,097
ChatGPT (OpenAI) $0.098 364,388
Taptap Send $0.06 36,283
Razer $0.006 6,060
Happn $0.011 12,974
Vinted $0.06 358,490
Deliveroo $0.061 355,470
Telegram $0.84 449,130
fiverr $0.06 332,836
TikTok (Douyin) $0.045 253,883
Google (Gmail / YouTube) $0.075 158,430
Bumble $0.05 341,040
PayPal $0.15 356,068
OkCupid $0.118 4,747
Foodora $0.011 4,141
WhatsApp $0.38 144,205
imo $0.03 227,477
Betano $0.006 3,952
Linode $0.011 4,866
Airbnb $0.059 270,320
Badoo $0.006 4,207
Leboncoin $0.006 231,397
Temu $0.011 4,637
Subito $0.45 325,767
Rebtel $0.06 127,005
IQOS $0.319 6,547
KakaoTalk $0.061 355,325
eBay $0.288 252,297
Hinge $0.059 4,675
Kleinanzeigen $0.006 306
Blizzard $0.01 333,318
Uber $0.061 244,446
Twilio $0.06 4,107
OneForma $0.062 4,792
Bolt $0.042 351,501
Ticketmaster $0.064 475,796
Claude (Anthropic) $0.1 5,942
Xiaomi $0.011 3,184
Proton Mail $0.027 258,411
Snapchat $0.061 271,342
Signal $0.236 6,368
Ozon $0.006 4,737
Bunq $0.06 6,603
Allegro $0.064 4,164
Truecaller $0.065 3,037
Wolt $0.065 248,418
Payoneer $0.085 6,048
Revolut $0.409 57,131
TanTan $0.006 3,971
cryptocom $0.006 4,734
BytePlus $0.006 308
Marktplaats $0.006 3,419
Paysend $0.006 3,987
Discord $0.04 434,073
Zoho $0.044 267,767
YandexGo $0.06 308
Fruitz $0.064 174,302
Ankama $0.064 4,690
Vercel $0.064 3,324
Nike $0.065 349,942
Monese $0.065 12,873
LinkedIn $0.065 334,139
ENILIVE $0.1 2,332
Kwai $0.006 312,224
Moneylion $0.006 14,436
Douyu $0.006 4,184
Zomato $0.006 3,850
Quipp $0.006 4,184
Dent $0.006 3,184
AOL $0.006 356,543
Lazada $0.006 338,292
Careem $0.006 241,896
BitClout $0.006 5,184
HQ Trivia $0.006 3,184
Adidas $0.006 326,833
Womply $0.006 308
Hopi $0.006 3,473
IFood $0.006 6,878
PciPay $0.006 308
Hepsiburadacom $0.006 8,023
Dream11 $0.006 9,161
GoFundMe $0.006 3,184
Talabat $0.006 308
Trendyol $0.006 8,057
Poshmark $0.006 14,817
Ашан $0.006 4,679
Buff.163 $0.006 8,465
Beget $0.006 10,010
Burger King $0.006 3,185
Coinut $0.006 308
dodopizza $0.006 3,185
Drom $0.006 16,387
ДругВокруг $0.006 3,706
Metro $0.006 5,031
4Fun $0.006 308
Gojek $0.006 4,902
GroupMe $0.006 4,630
myGLO $0.006 3,843
hh $0.006 5,740
LightChat $0.006 4,184
KFC $0.006 5,352
Lenta $0.006 1,108
MTS CashBack $0.006 957
McDonalds $0.006 7,109
Магнит $0.006 5,392
МВидео $0.006 12,545
OVO $0.006 7,098
PGbonus $0.006 330,323
32red $0.006 4,184
RegRu $0.006 308
СпортМастер $0.006 3,423
Spotify $0.006 4,454
Самокат $0.006 3,480
Stormgain $0.006 5,184
Twitch $0.006 4,184
Tokopedia $0.006 5,805
TradingView $0.006 3,184
Верный $0.006 308
ВкусВилл $0.006 4,507
Wildberries $0.006 13,344
Яндекс $0.006 14,703
Zhihu $0.006 3,185
Venmo $0.006 6,740
Одноклассники $0.006 5,284
Юла $0.006 2,877
Seosprint $0.006 3,184
Mamba, MeetMe $0.006 4,348
premium.one $0.006 308
KuCoinPlay $0.006 3,184
EasyPay $0.006 5,184
Hezzl $0.006 4,184
Hermes $0.006 4,184
Potato $0.006 3,184
Dhani $0.006 5,184
Ola $0.006 6,449
Netease $0.006 4,001
Amasia $0.006 3,184
Clubhouse $0.006 337,300
Skype $0.006 3,656
LoveLocal $0.006 308
Dundle $0.006 3,184
Swagbucks $0.006 308
Indomaret $0.006 5,796
My11Circle $0.006 5,185
DewuPoison $0.006 5,184
Dominos Pizza $0.006 3,184
Expressmoney $0.006 308
Faceit $0.006 3,184
Huya $0.006 5,184
iQIYI $0.006 5,184
JDcom $0.006 62,153
Joyride $0.006 3,184
Lamoda $0.006 4,836
Likee $0.006 3,184
LUKOIL-AZS $0.006 6,139
LYKA $0.006 5,184
MEGA $0.006 6,352
Megogo $0.006 308
mosru $0.006 308
NimoTV $0.006 308
Okko $0.006 308
Pivko24 $0.006 5,184
Taikang $0.006 308
TenChat $0.006 3,252
Trip $0.006 5,185
urent/jet/RuSharing $0.006 453
Wink $0.006 6,595
Wise $0.006 6,575
Ximalaya $0.006 308
YAPPY $0.006 6,289
Zupee $0.006 7,161
Вкусно и Точка $0.006 10,273
Детский мир $0.006 6,155
Лэтуаль $0.006 4,662
Газпром $0.006 308
Золотое Яблоко $0.006 1,483
Столото $0.006 308
FarPost $0.006 13,355
Inboxlv $0.006 3,184
Marlboro $0.006 3,184
Oppo $0.006 4,184
Tatneft $0.006 3,184
Sokolov $0.006 3,184
DoorDash $0.006 13,679
HAPPYTUK $0.006 308
Tosla $0.006 3,184
Rumble $0.006 308
Ininal $0.006 3,185
Sahibinden $0.006 308
Spartanpoker $0.006 308
Cash App $0.006 308
SticPay $0.006 308
Consultant $0.006 308
Author24 $0.006 308
Nttgame $0.006 327,052
OfferUp $0.006 4,082
eWallet $0.006 862
米画师Mihuashi $0.006 308
paycell $0.006 3,971
GalaxyChat $0.006 308
BIP $0.006 4,251
Meta $0.006 4,185
Betfair $0.006 7,040
Onet $0.006 3,884
WestStein $0.006 3,184
Dostavista $0.006 15,271
СберАптека $0.006 911
Skroutz $0.006 3,184
AptekiPlus $0.006 308
neftm $0.006 1,314
Fotka $0.006 13,641
IndiaPlays $0.006 3,184
ROBINHOOD $0.006 308
Zilch $0.006 3,633
IPLwin $0.006 308
Depop $0.006 4,422
Flipkart $0.006 6,625
MPL $0.006 3,184
RummyOla $0.006 308
Kirana $0.006 308
IRCTC $0.006 6,991
Eneba $0.006 6,250
LOCO $0.006 308
RummyWealth $0.006 3,184
AGIBANK $0.006 2,436
Lotus $0.006 309
Ace2Three $0.006 308
Akudo $0.006 308
WorldRemit $0.006 13,344
Oriflame $0.006 4,926
MoneyPay $0.006 309
GG $0.006 5,122
SellMonitor $0.006 308
Koshelek $0.006 776
Justdating $0.006 5,060
Podeli $0.006 308
CashFly $0.006 308
LigaPro $0.006 308
LoveRu $0.006 1,186
Codashop $0.006 13,916
Sravni $0.006 1,129
Oldubil $0.006 7,680
Siply $0.006 308
Virgo $0.006 308
Thisshop $0.006 308
Gittigidiyor $0.006 3,184
Coindcx $0.006 3,184
NovaPoshta $0.006 872
GMNG $0.006 308
Algida $0.006 3,184
Grofers $0.006 308
888casino $0.006 3,183
24betting $0.006 308
Foody $0.006 7,619
Rush $0.006 3,626
AdaKami $0.006 308
Rozetka $0.006 4,185
kolesa.kz $0.006 5,647
Bukalapak $0.006 3,184
FreeChargeApp $0.006 308
kufarby $0.006 4,646
Kaya $0.006 308
Swiggy $0.006 6,018
Br777 $0.006 308
Aitu $0.006 3,184
PingPong $0.006 3,184
GiraBank $0.006 3,184
IVI $0.006 7,574
Weverse $0.006 4,062
FoodHub $0.006 308
Bykea $0.006 3,184
Chispa $0.006 4,156
icq $0.006 3,184
TeenPattiStarpro $0.006 308
Immowelt $0.006 5,143
Ukrnet $0.006 4,947
Magicbricks $0.006 308
Meesho $0.006 5,937
Cathay $0.006 12,872
Band $0.006 308
JungleeRummy $0.006 308
Uplay $0.006 3,436
Mewt $0.006 308
MoMo $0.006 1,483
Freelancer $0.006 15,735
AptekaRU $0.006 1,164
GyFTR $0.006 4,184
Roposo $0.006 308
99acres $0.006 1,371
Букмекерские $0.006 10,803
MobiKwik $0.006 308
BLIBLI $0.006 5,185
AVON $0.006 3,268
CliQQ $0.006 4,184
PharmEasy $0.006 308
PicPay $0.006 9,705
Nextdoor $0.006 4,924
RummyCulture $0.006 308
IceCasino $0.006 4,184
Paxful $0.006 3,184
CloudChat $0.006 4,184
Getmega $0.006 308
РСА $0.006 3,429
PaddyPower $0.006 12,873
Uklon $0.006 4,972
Rediffmail $0.006 4,185
Prom $0.006 5,173
UWIN $0.006 308
BeReal $0.006 3,184
Pocket52 $0.006 308
Dosi $0.006 4,184
Alfa $0.006 308
MarketGuru $0.006 308
勇仕网络Ys4fun $0.006 308
Uteka $0.006 308
GCash $0.006 8,372
LazyPay $0.006 308
Glovo $0.006 3,941
UU163 $0.006 308
EscapeFromTarkov $0.006 14,187
Iti $0.006 308
Probo $0.006 4,184
RuTube $0.006 1,771
Лейка $0.006 1
Akulaku $0.006 1,115
Eyecon $0.006 3,184
Asda $0.006 3,184
irancell $0.006 308
Acko $0.006 308
AfreecaTV $0.006 308
Alibaba $0.006 320,372
All Access $0.006 2,710
Angel One $0.006 308
AstraPay $0.006 1,573
Autoru $0.006 7,135
Bajaj Finserv $0.006 308
Book My Play $0.006 308
Boosty $0.006 308
BPJSTK $0.006 1,399
BusyFly $0.006 308
Casino/bet/gambling $0.006 2,792
CDEK $0.006 2,636
ChaingeFinance $0.006 308
Cian $0.006 309
Cloud Manager $0.006 4,052
Coca-Cola $0.006 4,544
CourseHero $0.006 5,184
EarnEasy $0.006 308
Feeld $0.006 5,518
Feels $0.006 4,326
Flip $0.006 3,184
Flowwow $0.006 785
FreeNow $0.006 8,323
Gett $0.006 3,185
GlobalTel $0.006 308
GoPayz $0.006 308
Gopuff $0.006 4,225
gpnbonus $0.006 2,734
Grailed $0.006 3,186
Greggs $0.006 4,443
Greywoods $0.006 1,340
HappyFresh $0.006 308
INDOBA $0.006 308
Ipsos iSay $0.006 39,471
JivoMart $0.006 9,304
KION $0.006 2,366
LinkAja $0.006 1,685
Lydia $0.006 308
Meitu $0.006 308
Mera Gaon $0.006 3,850
Miravia $0.006 3,183
MotorkuX $0.006 2,569
Muzz $0.006 309
myboost $0.006 964
Neocrypto $0.006 3,184
Neon $0.006 1,016
Next $0.006 826
NRJ Music Awards $0.006 3,184
Nubank $0.006 1,135
Ollis $0.006 3,184
Paybis $0.006 308
Pinduoduo $0.006 935
PlayerAuctions $0.006 5,660
Playerzpot $0.006 3,184
Pockit $0.006 4,210
Potato Chat $0.006 3,184
Prakerja $0.006 308
Prenagen Club $0.006 308
punjab citizen $0.006 308
Rambler $0.006 12,873
Royal Canin $0.006 308
RummyCircle $0.006 4,333
Ryde $0.006 1,300
SBI Card $0.006 308
Servify $0.006 308
SHEIN $0.006 308
Shpock $0.006 4,204
Spark Driver $0.006 1,305
StockyDodo $0.006 308
TamTam $0.006 723
Tata Neu $0.006 3,121
This Fate $0.006 1,321
tiketcom $0.006 308
TRUTH SOCIAL $0.006 3,185
Tuul $0.006 308
Upwork $0.006 3,971
Uralairlines $0.006 308
Uzum $0.006 308
Voi $0.006 3,716
WINDS $0.006 308
WooPlus $0.006 1,188
YouDo $0.006 3,185
Zasilkovna $0.006 308
Ziglu $0.006 308
ZUS Coffee $0.006 2,286
Аптека Апрель $0.006 1
БлинБери $0.006 709
Почта России $0.006 795
Профи $0.006 3,563
ZaleyCash $0.006 308
CoinFantasy $0.006 308
Chase $0.006 308
51exchange $0.006 308
Sixer $0.006 308
Winmatch $0.006 308
Swarail $0.006 308
Bingo101 $0.006 308
Sbmurban $0.006 308
okk4.bet $0.006 308
WonderTicket $0.006 308
Innopay $0.006 308
GoogleChat $0.006 308
Pokemon Center Online $0.006 308
Artstation $0.006 676
Naver $0.01 356,497
foodpanda $0.01 277,756
1688 $0.01 3,178
Craigslist $0.01 330,778
Shopee $0.01 265,955
99app $0.011 6,260
CallApp $0.011 308
CommunityGaming $0.011 12,872
inDrive $0.011 5,414
WinzoGame $0.011 7,790
163СOM $0.011 3,184
Grab $0.011 4,420
Paytm $0.011 3,824
GMX $0.011 6,513
Walmart $0.011 17,300
Taobao $0.015 12,872
Yalla $0.015 243,491
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Baidu $0.059 326,683
Fups $0.059 920
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Zalo $0.06 13,872
Carousell $0.06 3,185
Şikayet var $0.06 131,021
Ubisoft $0.06 4,666
BlaBlaCar $0.061 13,957
Airtel $0.061 4,969
Lyft $0.062 4,781
Skout $0.063 12,873
Yemeksepeti $0.063 6,835
Mercado $0.063 12,873
GoogleVoice $0.064 6,252
Her $0.064 1,336
Steam $0.065 246,735
Michat $0.065 344,287
Kaggle $0.065 3,860
Bilibili $0.065 1,297
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Blued $0.065 3,184
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BotIm $0.07 3,887
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noon $0.07 329,522
LINE $0.077 184,189
Tango $0.077 3,781
Stripe $0.085 4,147
Brevo $0.085 2,965
Tencent QQ $0.094 231,520
1xBet $0.099 3,184
Spincrush $0.105 2,000+
my jio $0.106 1,000+
CMB $0.113 964
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Keybase $0.233 131,380
СберМегаМаркет $0.268 2,876
FunPay $0.304 309
Coinbase $0.314 5,647
Банки $0.418 8,121
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SamsungShop $0.69 4,911
X5ID $0.69 4,200
RedBook $0.723 4,919
Mercari $0.731 5,362
bet365 $0.74 5,369
Idealista $0.8 233,927
Эльдорадо $0.918 836
Paysafecard $0.922 54,069
Alipay/Alibaba/1688 $0.953 330,823
VFS GLOBAL $1.09 4,019
Klarna $1.15 4,196
Perfluence $1.324 4,876
Avito $1.471 2,876
QIWl $1.471 2,876
Familia $1.471 2,876
Myntra $1.471 2,876
PagSmile $1.471 2,876
Yonogames $1.471 2,876
СушиВёсла $1.471 3,606
Фотострана $1.471 2,876

رقم إيطاليا مؤقت لاستقبال الأكواد

رقم إيطاليا مؤقت يحمل مفتاح الاتصال +39 ويُستأجر لتفعيل واحد فقط: تختار الخدمة على الموقع، يُخصَّص لك الرقم، ويظهر الكود على الصفحة بمجرد وصوله. هذا هو معنى رقم مؤقت لاستقبال الرسائل حين تريد تفعيل حساب دون كشف رقمك الشخصي أو الانتظار عليه. أكثر خدمة يتم تفعيلها على هذه الأرقام هي WeChat، بينما تحصل Deliveroo, Betano, Rebtel على أفضل معدل وصول للكود هنا. الأسعار تبدأ من $0.006 ضمن 546 خدمة متاحة، وسجّل الموقع أكثر من 11,000+ عملية تفعيل خلال آخر ثلاثين يومًا لهذا البلد.

إيطاليا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 11,000+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #19
  • اتجاه 7 أيام: +348%
  • أرقام Multi-SMS لـ 539 خدمة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في إيطاليا: Deliveroo, Betano, Rebtel
  • الأكثر شراءً: WeChat
  • 496 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام إيطاليا تبدأ بـ +39. رمز الدولة: IT.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر إيطاليا — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

رقم إيطاليا مع الكود في الاستخدام العملي

رقم إيطاليا مع الكود يفيد في فتح حساب WeChat إضافي بعيدًا عن حسابك الأساسي، أو تسجيل الدخول إلى Hinge أو OkCupid من رقم منفصل عن رقمك الحقيقي، أو تجربة Betano قبل ربطه بحسابك الشخصي. حين لا تعرف أي بلد يناسب الخدمة التي تريد التسجيل بها، ابدأ من قائمة الخدمات الأعلى وصولًا لكل بلد بدل التجربة العشوائية؛ استقبال SMS إيطاليا هنا يتم فور اختيار الخدمة من الصفحة، فتصلك الرسالة وتقرأ الكود مباشرة دون خطوات إضافية.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $1.471 — الوسيط $0.006 عبر 546 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

546 خدمة اليوم، بما في ذلك Razer ($0.006), Betano ($0.006), Badoo ($0.006).

رمز الهاتف لدولة إيطاليا هو +39. رمز الدولة: IT.

التحقق حسب الخدمة في إيطاليا

رقم مؤقت لـ Apple ID $0.04 رقم مؤقت لـ أي خدمة أخرى $0.7 رقم وهمي لـ Netflix $0.061 رقم وهمي لـ SoulApp $0.12 رقم وهمي لـ ChatGPT (OpenAI) $0.098 رقم وهمي لـ Taptap Send $0.06 رقم مؤقت لـ Happn $0.011 رقم وهمي لـ Vinted $0.06 رقم وهمي لـ fiverr $0.06 رقم مؤقت لـ Bumble $0.05 رقم وهمي لـ OkCupid $0.118 رقم مؤقت لـ Foodora $0.011 رقم وهمي لـ Linode $0.011 رقم وهمي لـ Airbnb $0.059 رقم وهمي لـ Temu $0.011 رقم مؤقت لـ Subito $0.45 رقم وهمي لـ Rebtel $0.06 رقم وهمي لـ IQOS $0.319 رقم وهمي لـ KakaoTalk $0.061 رقم مؤقت لـ eBay $0.288

دول شائعة أخرى

رقم فيتنام مؤقت رقم نيبال مؤقت رقم نيجيريا مؤقت رقم المكسيك مؤقت رقم ميانمار مؤقت رقم بولندا مع الكود رقم ماليزيا مع الكود رقم المغرب مع الكود رقم تنزانيا مؤقت رقم البرازيل مع الكود

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