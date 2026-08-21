رقم مؤقت من إيطاليا مع الكود (+39)
أرقام إيطاليا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من إيطاليا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 546 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في إيطاليا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.058
$0.84
$0.1
$0.06
$0.151
$0.581
$0.771
$0.01
$0.07
$0.05
$0.25
$0.01
$0.046
$0.036
$0.061
$0.14
$0.04
$0.133
$0.006
$0.061
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في إيطاليا يكلف من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.0721، الوسيط $0.006) عبر 546 خدمة. أرخص من 89% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 539 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|$0.13
|322,936
|✓
|$0.056
|491,229
|✓
|Amazon
|$0.09
|482,072
|✓
|Apple ID
|$0.04
|339,090
|✓
|Viber
|$0.1
|506,497
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.7
|222,112
|✓
|Netflix
|$0.061
|273,677
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.043
|511,669
|✓
|SoulApp
|$0.12
|5,097
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|ChatGPT (OpenAI)
|$0.098
|364,388
|✓
|Taptap Send
|$0.06
|36,283
|✓
|Razer
|$0.006
|6,060
|✓
|Happn
|$0.011
|12,974
|✓
|Vinted
|$0.06
|358,490
|✓
|Deliveroo
|$0.061
|355,470
|✓
|Telegram
|$0.84
|449,130
|✓
|fiverr
|$0.06
|332,836
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.045
|253,883
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.075
|158,430
|✓
|Bumble
|$0.05
|341,040
|✓
|PayPal
|$0.15
|356,068
|✓
|OkCupid
|$0.118
|4,747
|✓
|Foodora
|$0.011
|4,141
|✓
|$0.38
|144,205
|✓
|imo
|$0.03
|227,477
|✓
|Betano
|$0.006
|3,952
|✓
|Linode
|$0.011
|4,866
|✓
|Airbnb
|$0.059
|270,320
|✓
|Badoo
|$0.006
|4,207
|✓
|Leboncoin
|$0.006
|231,397
|✓
|Temu
|$0.011
|4,637
|✓
|Subito
|$0.45
|325,767
|✓
|Rebtel
|$0.06
|127,005
|✓
|IQOS
|$0.319
|6,547
|✓
|KakaoTalk
|$0.061
|355,325
|✓
|eBay
|$0.288
|252,297
|✓
|Hinge
|$0.059
|4,675
|✓
|Kleinanzeigen
|$0.006
|306
|✓
|Blizzard
|$0.01
|333,318
|✓
|Uber
|$0.061
|244,446
|✓
|Twilio
|$0.06
|4,107
|✓
|OneForma
|$0.062
|4,792
|✓
|Bolt
|$0.042
|351,501
|✓
|Ticketmaster
|$0.064
|475,796
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.1
|5,942
|✓
|Xiaomi
|$0.011
|3,184
|✓
|Proton Mail
|$0.027
|258,411
|✓
|Snapchat
|$0.061
|271,342
|✓
|Signal
|$0.236
|6,368
|✓
|Ozon
|$0.006
|4,737
|✓
|Bunq
|$0.06
|6,603
|✓
|Allegro
|$0.064
|4,164
|✓
|Truecaller
|$0.065
|3,037
|✓
|Wolt
|$0.065
|248,418
|✓
|Payoneer
|$0.085
|6,048
|✓
|Revolut
|$0.409
|57,131
|✓
|TanTan
|$0.006
|3,971
|✓
|cryptocom
|$0.006
|4,734
|✓
|BytePlus
|$0.006
|308
|✓
|Marktplaats
|$0.006
|3,419
|✓
|Paysend
|$0.006
|3,987
|✓
|Discord
|$0.04
|434,073
|✓
|Zoho
|$0.044
|267,767
|✓
|YandexGo
|$0.06
|308
|✓
|Fruitz
|$0.064
|174,302
|✓
|Ankama
|$0.064
|4,690
|✓
|Vercel
|$0.064
|3,324
|✓
|Nike
|$0.065
|349,942
|✓
|Monese
|$0.065
|12,873
|✓
|$0.065
|334,139
|✓
|ENILIVE
|$0.1
|2,332
|✓
|Kwai
|$0.006
|312,224
|✓
|Moneylion
|$0.006
|14,436
|✓
|Douyu
|$0.006
|4,184
|✓
|Zomato
|$0.006
|3,850
|✓
|Quipp
|$0.006
|4,184
|✓
|Dent
|$0.006
|3,184
|✓
|AOL
|$0.006
|356,543
|✓
|Lazada
|$0.006
|338,292
|✓
|Careem
|$0.006
|241,896
|✓
|BitClout
|$0.006
|5,184
|✓
|HQ Trivia
|$0.006
|3,184
|✓
|Adidas
|$0.006
|326,833
|✓
|Womply
|$0.006
|308
|✓
|Hopi
|$0.006
|3,473
|✓
|IFood
|$0.006
|6,878
|✓
|PciPay
|$0.006
|308
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|8,023
|✓
|Dream11
|$0.006
|9,161
|✓
|GoFundMe
|$0.006
|3,184
|✓
|Talabat
|$0.006
|308
|✓
|Trendyol
|$0.006
|8,057
|✓
|Poshmark
|$0.006
|14,817
|✓
|Ашан
|$0.006
|4,679
|✓
|Buff.163
|$0.006
|8,465
|✓
|Beget
|$0.006
|10,010
|✓
|Burger King
|$0.006
|3,185
|✓
|Coinut
|$0.006
|308
|✓
|dodopizza
|$0.006
|3,185
|✓
|Drom
|$0.006
|16,387
|✓
|ДругВокруг
|$0.006
|3,706
|✓
|Metro
|$0.006
|5,031
|✓
|4Fun
|$0.006
|308
|✓
|Gojek
|$0.006
|4,902
|✓
|GroupMe
|$0.006
|4,630
|✓
|myGLO
|$0.006
|3,843
|✓
|hh
|$0.006
|5,740
|✓
|LightChat
|$0.006
|4,184
|✓
|KFC
|$0.006
|5,352
|✓
|Lenta
|$0.006
|1,108
|✓
|MTS CashBack
|$0.006
|957
|✓
|McDonalds
|$0.006
|7,109
|✓
|Магнит
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|5,392
|✓
|МВидео
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|12,545
|✓
|OVO
|$0.006
|7,098
|✓
|PGbonus
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|330,323
|✓
|32red
|$0.006
|4,184
|✓
|RegRu
|$0.006
|308
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|3,423
|✓
|Spotify
|$0.006
|4,454
|✓
|Самокат
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|3,480
|✓
|Stormgain
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|5,184
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|Twitch
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|4,184
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|5,805
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|TradingView
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|3,184
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|Верный
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|308
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|ВкусВилл
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|4,507
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|Wildberries
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|13,344
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|4,926
|✓
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|GG
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|✓
|SellMonitor
|$0.006
|308
|✓
|Koshelek
|$0.006
|776
|✓
|Justdating
|$0.006
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|308
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|308
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|$0.006
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|✓
|Codashop
|$0.006
|13,916
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|Sravni
|$0.006
|1,129
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|Oldubil
|$0.006
|7,680
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|Siply
|$0.006
|308
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|$0.006
|308
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|Thisshop
|$0.006
|308
|✓
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|$0.006
|3,184
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|Coindcx
|$0.006
|3,184
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|308
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|24betting
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|308
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|Foody
|$0.006
|7,619
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|4,185
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|5,647
|✓
|Bukalapak
|$0.006
|3,184
|✓
|FreeChargeApp
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|308
|✓
|kufarby
|$0.006
|4,646
|✓
|Kaya
|$0.006
|308
|✓
|Swiggy
|$0.006
|6,018
|✓
|Br777
|$0.006
|308
|✓
|Aitu
|$0.006
|3,184
|✓
|PingPong
|$0.006
|3,184
|✓
|GiraBank
|$0.006
|3,184
|✓
|IVI
|$0.006
|7,574
|✓
|Weverse
|$0.006
|4,062
|✓
|FoodHub
|$0.006
|308
|✓
|Bykea
|$0.006
|3,184
|✓
|Chispa
|$0.006
|4,156
|✓
|icq
|$0.006
|3,184
|✓
|TeenPattiStarpro
|$0.006
|308
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|Immowelt
|$0.006
|5,143
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|4,947
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|Magicbricks
|$0.006
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|✓
|Meesho
|$0.006
|5,937
|✓
|Cathay
|$0.006
|12,872
|✓
|Band
|$0.006
|308
|✓
|JungleeRummy
|$0.006
|308
|✓
|Uplay
|$0.006
|3,436
|✓
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|$0.006
|308
|✓
|MoMo
|$0.006
|1,483
|✓
|Freelancer
|$0.006
|15,735
|✓
|AptekaRU
|$0.006
|1,164
|✓
|GyFTR
|$0.006
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|✓
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|✓
|99acres
|$0.006
|1,371
|✓
|Букмекерские
|$0.006
|10,803
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رقم إيطاليا مؤقت لاستقبال الأكواد
رقم إيطاليا مؤقت يحمل مفتاح الاتصال +39 ويُستأجر لتفعيل واحد فقط: تختار الخدمة على الموقع، يُخصَّص لك الرقم، ويظهر الكود على الصفحة بمجرد وصوله. هذا هو معنى رقم مؤقت لاستقبال الرسائل حين تريد تفعيل حساب دون كشف رقمك الشخصي أو الانتظار عليه. أكثر خدمة يتم تفعيلها على هذه الأرقام هي WeChat، بينما تحصل Deliveroo, Betano, Rebtel على أفضل معدل وصول للكود هنا. الأسعار تبدأ من $0.006 ضمن 546 خدمة متاحة، وسجّل الموقع أكثر من 11,000+ عملية تفعيل خلال آخر ثلاثين يومًا لهذا البلد.
صيغة الرقم
أرقام إيطاليا تبدأ بـ +39. رمز الدولة: IT.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
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- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم إيطاليا مع الكود في الاستخدام العملي
رقم إيطاليا مع الكود يفيد في فتح حساب WeChat إضافي بعيدًا عن حسابك الأساسي، أو تسجيل الدخول إلى Hinge أو OkCupid من رقم منفصل عن رقمك الحقيقي، أو تجربة Betano قبل ربطه بحسابك الشخصي. حين لا تعرف أي بلد يناسب الخدمة التي تريد التسجيل بها، ابدأ من قائمة الخدمات الأعلى وصولًا لكل بلد بدل التجربة العشوائية؛ استقبال SMS إيطاليا هنا يتم فور اختيار الخدمة من الصفحة، فتصلك الرسالة وتقرأ الكود مباشرة دون خطوات إضافية.