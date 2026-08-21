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رقم مؤقت من الكونغو (الديمقراطية) مع الكود (+242)

أرقام الكونغو (الديمقراطية) مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من الكونغو (الديمقراطية) واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 63 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.024 63 خدمة 90K+ رقم 18 تفعيل خلال 30 يوماً +242 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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99524

قطعة

أفضل 20 خدمة في الكونغو (الديمقراطية)

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
6049 قطعة

$0.082

Telegram
2047 قطعة

$0.298

facebook
1000 قطعة

$0.071

Walmart
49 قطعة

$0.106

99app
2000 قطعة

$0.049

Adidas
1000 قطعة

$0.079

Amazon
3049 قطعة

$0.152

Apple
1000 قطعة

$0.176

Baidu
1000 قطعة

$0.024

Betano
47 قطعة

$0.106

BitClout
1000 قطعة

$0.11

Bumble
1000 قطعة

$0.119

ChatGPT
1000 قطعة

$0.139

Claude
1000 قطعة

$0.089

CoinFantasy
1000 قطعة

$0.04

Dhani
2000 قطعة

$0.049

Dream11
3000 قطعة

$0.074

Flipkart
3000 قطعة

$0.089

Getir
1000 قطعة

$0.071

Google,youtube,Gmail
1000 قطعة

$0.15

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في الكونغو (الديمقراطية) يكلف من $0.024 إلى $0.39 (المتوسط $0.091، الوسيط $0.079) عبر 63 خدمة. أرخص من 78% من الدول المتوفرة حالياً.

الأرخص اليوم: Baidu $0.024 Indomaret $0.039 Zupee $0.04 WinzoGame $0.04 Sixer $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 15
$0.05 – $0.20 45
$0.20 – $0.50 3
أكثر من $0.50 0
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.079 6,049
Viber $0.135 1,000+
Telegram $0.298 2,047
WhatsApp $0.39 3,047
Baidu $0.024 1,000+
Indomaret $0.039 2,000+
Zupee $0.04 3,000
WinzoGame $0.04 3,000
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
99app $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Ola $0.055 2,000+
Papara $0.064 1,000+
Getir $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Hopi $0.064 3,000
IFood $0.064 2,000+
Dream11 $0.064 3,000
Vinted $0.064 1,000+
IRCTC $0.068 3,000
X (Twitter) $0.07 1,000+
Bumble $0.07 1,000+
Facebook $0.071 1,000+
Subito $0.071 1,047
JivoMart $0.071 3,047
Adidas $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Yemeksepeti $0.079 1,000+
Poshmark $0.079 1,000+
Hinge $0.083 1,000+
Netflix $0.089 47
Вконтакте $0.089 47
Flipkart $0.089 3,000
Myntra $0.089 2,000+
Claude (Anthropic) $0.089 1,000+
KakaoTalk $0.095 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.097 1,000+
TikTok (Douyin) $0.105 1,000+
Spincrush $0.105 2,000+
Betano $0.106 47
Walmart $0.106 49
my jio $0.106 1,000+
Moneylion $0.11 1,000+
BitClout $0.11 1,000+
Venmo $0.11 1,000+
Lazada $0.126 1,000+
Naver $0.14 1,000+
LINE $0.14 1,000+
PayPal $0.14 1,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.15 1,000+
Amazon $0.15 3,049
Apple ID $0.176 1,000+
Google Messages $0.28 4,047

الكونغو (الديمقراطية) على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 18
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 44 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام الكونغو (الديمقراطية) تبدأ بـ +242. رمز الدولة: CG.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر الكونغو (الديمقراطية) — ابتداءً من $0.024.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.024 إلى $0.39 — الوسيط $0.079 عبر 63 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

63 خدمة اليوم، بما في ذلك Baidu ($0.024), Indomaret ($0.039), Zupee ($0.04).

رمز الهاتف لدولة الكونغو (الديمقراطية) هو +242. رمز الدولة: CG.

التحقق حسب الخدمة في الكونغو (الديمقراطية)

رقم وهمي لـ Viber $0.135 رقم مؤقت لـ WhatsApp $0.39 رقم مؤقت لـ Ludo24 $0.04 رقم مؤقت لـ HDFC ERGO $0.04 رقم مؤقت لـ Saathi $0.04 رقم مؤقت لـ Swarail $0.04 رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Winzap $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ NMI $0.052 رقم وهمي لـ Railone $0.053 رقم مؤقت لـ Ola $0.055 رقم وهمي لـ Hopi $0.064 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم مؤقت لـ IFood $0.064 رقم وهمي لـ Papara $0.064 رقم مؤقت لـ Vinted $0.064 رقم مؤقت لـ IRCTC $0.068 رقم مؤقت لـ X (Twitter) $0.07 رقم مؤقت لـ JivoMart $0.071

دول شائعة أخرى

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