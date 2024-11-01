الميزة الأساسية لخدمتنا هي نسبة السعر إلى الجودة في الخدمات التي نقدّمها. فأنت تشتري رقم هاتف افتراضي لاستقبال الرسائل النصية بسعر 3 سنتات، مع ضمان وصول رسالة واردة تحتوي على رمز التحقق من الموقع الذي اخترته.

هنا يمكنك شراء رقم هاتف افتراضي لاستقبال رمز التحقق بنقرتين فقط والحصول على النتيجة خلال دقيقة أو دقيقتين. تمامًا كما لو كنت تستخدم رقم هاتف حقيقي للتسجيل. وهذا ممكن بفضل استخدام تقنيات المعلومات الحديثة التي بُنيت عليها واجهة Tiger SMS المريحة والبديهية.

وإذا واجهت أي صعوبات في عمل منصّة الأرقام لاستقبال الرسائل النصية، فسيهبّ لمساعدتك دائمًا فريق دعم محترف يعمل لدينا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

اشترِ رقمًا افتراضيًا لاستقبال الرسائل النصية

اليوم، لا تفتح معظم المنصّات الإلكترونية (من الشبكات الاجتماعية وتطبيقات المراسلة إلى المتاجر الإلكترونية ومنصّات الأفلام عبر الإنترنت) خصائصها إلا للمستخدمين المسجّلين. وفي هذه الحالة كثيرًا ما يستحيل الاستغناء عن رقم للتحقق. وليس من المنطقي شراء شريحة SIM جديدة في كل مرة لإنشاء حساب آخر في إحدى الخدمات من أجل الترويج لأعمالك.

فإلى جانب أن شريحة SIM الحقيقية أغلى من الرقم الافتراضي لاستقبال الرسائل النصية، فإن شراءها غالبًا ما يرتبط بتقديم بيانات شخصية. ولا يرى الجميع في ذلك خطوة معقولة.

أُنشئت خدمة «Tiger SMS» للحالات التي تحتاج فيها إلى التسجيل عبر الإنترنت بسرعة وبتكلفة زهيدة ودون الكشف عن هويتك. فبعد لحظات قليلة وببضعة سنتات تنشئ حسابًا بسهولة في أي مكان. وبشرائك رقمًا افتراضيًا لاستقبال الرسائل النصية منّا، تحصل على إمكانية التسجيل في المواقع التالية:

Telegram

YouTube

Gmail

FB

Threads/Instagram

TikTok

Discord

Line

KakaoTalk

Tinder

Nike

Naver

وكذلك في أكثر من 200 خدمة شهيرة أخرى من مختلف أنحاء العالم. كما أن التسجيل ممكن بأرقام جميع دول العالم تقريبًا. نعم، شراء رقم هاتف افتراضي لاستقبال رمز التحقق هو الحل الأمثل إذا احتجت إلى إنشاء حساب على موقع محظور في بلدك. ولا شك أن بضعة سنتات ثمن زهيد مقابل تسجيل بلا عوائق.

رقم هاتف للتحقق في أي موقع

إن الإمكانات التي وصفناها لخدمة Tiger SMS والمزايا التي تقدّمها خدمتنا لعملائها ممكنة لأنك ستجد لدينا دائمًا رقم الهاتف المؤقت لاستقبال رمز التحقق الذي تحتاج إليه. ويحرص مختصّونا عن كثب على توفّر الأرقام دائمًا لجميع المواقع المطلوبة، وبكميات تكفي أي مستخدم. وإذا لم تجد لدينا رقمًا افتراضيًا لاستقبال الرسائل النصية من إحدى خدمات الإنترنت، فهذا يعني ببساطة أنه غير موجود أصلًا.

وإن كان موجودًا، فابحث عنه بثقة في قائمتنا. وأيًّا كانت الدولة التي تريد ربط حسابك بها، فستتمكّن بمساعدتنا من إتمام التفعيل عبر الرسائل النصية في أي مكان. حتى من قارة أخرى.

إن توفّر الأرقام الافتراضية لاستقبال الرسائل النصية دائمًا وبأسعار منخفضة سمة مميّزة لخدمة Tiger SMS، وهو ما مكّن خدمتنا من كسب ثقة العملاء حول العالم بسرعة!

اشترِ رقمًا افتراضيًا مؤقتًا لرمز OTP بدءًا من سنتات قليلة

إذا احتجت في وقت ما إلى تسجيل غير عاجل في أي مكان، فاشترِ منّا رقمًا افتراضيًا لاستقبال الرسائل النصية واحصل على مجموعة المزايا المضمونة لعملائنا، وهي:

أسعار منخفضة لأي رقم مؤقت لاستقبال رمز التحقق ؛

؛ ضمان الجودة (إذا لم يصلك رمز التحقق، فسيُعرض عليك رقم آخر). ونحن لا نبيع أرقامنا مرتين، كما أن أرقامنا ليست مدرجة في قوائم الحظر التلقائي الموجودة لدى كثير من المواقع؛

سرعة عالية في أداء الخدمة. نقرتان بالفأرة، ويصبح رقم استقبال الرسائل النصية بين يديك؛

بين يديك؛ أرقام مشغّلي الشبكات من أكثر من 260 دولة متوفّرة دائمًا للتسجيل في أكثر من 200 خدمة إنترنت؛

طرق دفع متنوّعة. ولراحتك، نقبل البطاقات المصرفية والأموال الإلكترونية من أنظمة الدفع الشهيرة، بل وحتى العملات الرقمية؛

يحلّ فريق الدعم الفني المحترف أي مشكلة تطرأ بسرعة كبيرة. لكن مثل هذه الحالات نادرة، لأن عمل مولّد أرقام الهواتف لاستقبال الرسائل النصية بأكمله مضبوط إلى حدّ الإتقان؛

سرّية تامة في عملية شراء الرقم، وبالتالي سرّية تامة في التسجيل عبر الإنترنت. وللوصول إلى خدماتنا لن تحتاج إلا إلى عنوان بريد إلكتروني لن يُسرَّب إلى مرسلي الرسائل المزعجة.

ونحن نطوّر خدمتنا باستمرار مستندين إلى آراء العملاء. فهذه الآراء تتيح لخدمة Tiger SMS أن تواصل بنجاح تشغيل أفضل منصّة أرقام هواتف مؤقتة في السوق.

اشترِ أرقام هواتف افتراضية بالجملة عبر API

معلومة مهمة للشركات: ليس من المريح دائمًا لأصحاب الأعمال شراء رقم استقبال الرسائل النصية لمرة واحدة. لذلك تتيح Tiger SMS لعملائها الشراء بالجملة باستخدام تقنية استقبال الرسائل النصية عبر API.

ولتحقيق أقصى فاعلية في الترويج لأعمالك، سيساعدك مختصّونا على شراء أرقام هواتف افتراضية بالجملة بشكل تلقائي وإدارة أعمالك بأقصى قدر من الكفاءة.

سواء أكنت رجل أعمال أم مستخدمًا عاديًا للإنترنت، ففي الحالات التي يلزم فيها تسجيل مُخطَّط له أو عاجل على الشبكة، لا تتردّد في طلب رقم هاتف لاستقبال رمز التحقق من Tiger SMS. حافظ على مالك ووقتك وسرّيتك!