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اربح أو وفّر المال في جميع خدمات العالم. احصل على رقم هاتف مؤقت لاستقبال الرسائل النصية وأنشئ حسابات في خدمات مختلفة للحصول على ربح أو خصم.جرّب الآن
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تتيح طرق الدفع المتعددة استخدام خدمة التفعيل عبر الرسائل النصية من أي دولة في العالم.جرّب الآن
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لشراء رقم هاتف افتراضي لاستقبال رموز التحقق، لا تحتاج إلى إدخال أي بيانات شخصية. يكفي التسجيل عبر البريد الإلكتروني.جرّب الآن
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استقبال SMS من أي خدمة
اشترِ رقمًا مؤقتًا، واختر الخدمة التي تريد التسجيل فيها، ويصلك كود التحقق عبر SMS في غضون دقائق قليلة. يُخصَّص الرقم لعملية تفعيل واحدة فقط، فلا يبقى شيء مرتبطًا بشريحة هاتفك الشخصية.
كل رقم لدينا هو شريحة SIM حقيقية تعمل على شبكة مشغّل، وليس رقمًا مولَّدًا من برنامج، ولهذا يصل كود التحقق فعلًا.
اختر الدولة التي تطلبها الخدمة، واستقبل رسالة التحقق أينما كنت.
سجّل في Telegram وWhatsApp وInstagram وGoogle وTikTok وFacebook وDiscord وTalabat وCareem وأكثر من 200 خدمة أخرى
الأرقام الوهمية المجانية عامة ومشتركة بين الجميع، لذلك تظهر الأكواد الواصلة إليها لأي شخص، وكثير من الخدمات الشهيرة يرفض هذه الأرقام. جرّبها في صفحة الأرقام المجانية، وخذ رقمًا مدفوعًا عندما يكون نجاح التسجيل ضروريًا بالفعل.
إحصاءات تفصيلية لجميع مشترياتك حسب الدول والخدمات
أكثر من 100,000 رقم متاح من جميع أنحاء العالم
برنامج الولاء لمن يقومون بعمليات شراء منتظمة
استقبال سريع وتلقائي للرسائل النصية على رقم افتراضي
ادفع فقط مقابل الرسائل المستلمة أو نعيد لك أموالك
أقل عمولة عند شحن الرصيد
هل تحتاج بشكل عاجل إلى رقم افتراضي للتسجيل؟ تقدّم خدمة Tiger SMS لعملائها أوسع تشكيلة من المواقع المدعومة. وأينما احتجت إلى التسجيل، فإن أرقامنا الافتراضية لاستقبال الرسائل النصية ستساعدك دائمًا على تحقيق ما تريد.
الميزة الأساسية لخدمتنا هي نسبة السعر إلى الجودة في الخدمات التي نقدّمها. فأنت تشتري رقم هاتف افتراضي لاستقبال الرسائل النصية بسعر 3 سنتات، مع ضمان وصول رسالة واردة تحتوي على رمز التحقق من الموقع الذي اخترته.
هنا يمكنك شراء رقم هاتف افتراضي لاستقبال رمز التحقق بنقرتين فقط والحصول على النتيجة خلال دقيقة أو دقيقتين. تمامًا كما لو كنت تستخدم رقم هاتف حقيقي للتسجيل. وهذا ممكن بفضل استخدام تقنيات المعلومات الحديثة التي بُنيت عليها واجهة Tiger SMS المريحة والبديهية.
وإذا واجهت أي صعوبات في عمل منصّة الأرقام لاستقبال الرسائل النصية، فسيهبّ لمساعدتك دائمًا فريق دعم محترف يعمل لدينا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
اليوم، لا تفتح معظم المنصّات الإلكترونية (من الشبكات الاجتماعية وتطبيقات المراسلة إلى المتاجر الإلكترونية ومنصّات الأفلام عبر الإنترنت) خصائصها إلا للمستخدمين المسجّلين. وفي هذه الحالة كثيرًا ما يستحيل الاستغناء عن رقم للتحقق. وليس من المنطقي شراء شريحة SIM جديدة في كل مرة لإنشاء حساب آخر في إحدى الخدمات من أجل الترويج لأعمالك.
فإلى جانب أن شريحة SIM الحقيقية أغلى من الرقم الافتراضي لاستقبال الرسائل النصية، فإن شراءها غالبًا ما يرتبط بتقديم بيانات شخصية. ولا يرى الجميع في ذلك خطوة معقولة.
أُنشئت خدمة «Tiger SMS» للحالات التي تحتاج فيها إلى التسجيل عبر الإنترنت بسرعة وبتكلفة زهيدة ودون الكشف عن هويتك. فبعد لحظات قليلة وببضعة سنتات تنشئ حسابًا بسهولة في أي مكان. وبشرائك رقمًا افتراضيًا لاستقبال الرسائل النصية منّا، تحصل على إمكانية التسجيل في المواقع التالية:
وكذلك في أكثر من 200 خدمة شهيرة أخرى من مختلف أنحاء العالم. كما أن التسجيل ممكن بأرقام جميع دول العالم تقريبًا. نعم، شراء رقم هاتف افتراضي لاستقبال رمز التحقق هو الحل الأمثل إذا احتجت إلى إنشاء حساب على موقع محظور في بلدك. ولا شك أن بضعة سنتات ثمن زهيد مقابل تسجيل بلا عوائق.
إن الإمكانات التي وصفناها لخدمة Tiger SMS والمزايا التي تقدّمها خدمتنا لعملائها ممكنة لأنك ستجد لدينا دائمًا رقم الهاتف المؤقت لاستقبال رمز التحقق الذي تحتاج إليه. ويحرص مختصّونا عن كثب على توفّر الأرقام دائمًا لجميع المواقع المطلوبة، وبكميات تكفي أي مستخدم. وإذا لم تجد لدينا رقمًا افتراضيًا لاستقبال الرسائل النصية من إحدى خدمات الإنترنت، فهذا يعني ببساطة أنه غير موجود أصلًا.
وإن كان موجودًا، فابحث عنه بثقة في قائمتنا. وأيًّا كانت الدولة التي تريد ربط حسابك بها، فستتمكّن بمساعدتنا من إتمام التفعيل عبر الرسائل النصية في أي مكان. حتى من قارة أخرى.
إن توفّر الأرقام الافتراضية لاستقبال الرسائل النصية دائمًا وبأسعار منخفضة سمة مميّزة لخدمة Tiger SMS، وهو ما مكّن خدمتنا من كسب ثقة العملاء حول العالم بسرعة!
إذا احتجت في وقت ما إلى تسجيل غير عاجل في أي مكان، فاشترِ منّا رقمًا افتراضيًا لاستقبال الرسائل النصية واحصل على مجموعة المزايا المضمونة لعملائنا، وهي:
سرّية تامة في عملية شراء الرقم، وبالتالي سرّية تامة في التسجيل عبر الإنترنت. وللوصول إلى خدماتنا لن تحتاج إلا إلى عنوان بريد إلكتروني لن يُسرَّب إلى مرسلي الرسائل المزعجة.
ونحن نطوّر خدمتنا باستمرار مستندين إلى آراء العملاء. فهذه الآراء تتيح لخدمة Tiger SMS أن تواصل بنجاح تشغيل أفضل منصّة أرقام هواتف مؤقتة في السوق.
معلومة مهمة للشركات: ليس من المريح دائمًا لأصحاب الأعمال شراء رقم استقبال الرسائل النصية لمرة واحدة. لذلك تتيح Tiger SMS لعملائها الشراء بالجملة باستخدام تقنية استقبال الرسائل النصية عبر API.
ولتحقيق أقصى فاعلية في الترويج لأعمالك، سيساعدك مختصّونا على شراء أرقام هواتف افتراضية بالجملة بشكل تلقائي وإدارة أعمالك بأقصى قدر من الكفاءة.
سواء أكنت رجل أعمال أم مستخدمًا عاديًا للإنترنت، ففي الحالات التي يلزم فيها تسجيل مُخطَّط له أو عاجل على الشبكة، لا تتردّد في طلب رقم هاتف لاستقبال رمز التحقق من Tiger SMS. حافظ على مالك ووقتك وسرّيتك!
يستغرق استقبال الرسائل النصية والتسجيل عبر رقم افتراضي الوقت نفسه الذي يستغرقه استخدام شريحة SIM عادية. وإذا تأخّر كثيرًا وصول الرسالة النصية التي تحتوي على رمز التحقق، يمكنك إلغاء الرقم الذي اشتريته بالضغط على زر «إلغاء»، وستعود الأموال إلى رصيدك فورًا. وإذا كنت تستخدم رقم دولة لا توجد فيها حاليًا، فيُنصح باستخدام VPN، لأن معظم الخدمات تقارن بين دولة مشغّل الاتصالات والموقع الفعلي للمستخدم.
يمكن للرقم الافتراضي الواحد استقبال رسالة SMS واحدة من الخدمة المحدَّدة عند الشراء.
حاول تغيير دولة مشغّل الهاتف المحمول، فقد لا تتوفر أرقام للدولة التي اخترتها. وإذا لم يُجدِ هذا الإجراء نفعًا، فيرجى التواصل مع خدمة الدعم في موقعنا.
عدد الأرقام الافتراضية لكل خدمة محدود، ويعتمد توفرها بشكل مباشر على طلب العملاء في الوقت الحالي. وإذا لم تتوفر أرقام للخدمة المطلوبة، فانتظر قليلًا وسنضيف أرقامًا جديدة بالتأكيد.