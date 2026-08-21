رقم مؤقت من المجر مع الكود (+36)
أرقام المجر مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من المجر واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 235 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في المجر
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.3
$0.253
$0.105
$0.31
$0.101
$1.134
$2.56
$1.6
$2.56
$0.113
$0.101
$0.313
$0.337
$2.09
$0.101
$0.378
$0.113
$0.113
$1.409
$0.677
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في المجر يكلف من $0.039 إلى $2.559 (المتوسط $0.9101، الوسيط $0.5) عبر 235 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 213 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Amazon
|$0.336
|2,000+
|✓
|Apple ID
|$0.31
|3,000
|✓
|$0.4
|2,000+
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|1,000+
|Netflix
|$0.064
|2,003
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.15
|5,548
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.253
|2,000+
|✓
|Vinted
|$0.295
|3
|✓
|Viber
|$0.3
|3,004
|✓
|Telegram
|$0.4
|1,000+
|أي خدمة أخرى
|$2.442
|8,124
|✓
|X (Twitter)
|$0.039
|1,004
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|KakaoTalk
|$0.062
|2,004
|✓
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.068
|1,003
|✓
|Subito
|$0.071
|1,000+
|JivoMart
|$0.071
|1,000+
|Walmart
|$0.071
|4,003
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Yalla
|$0.089
|1,004
|✓
|Baidu
|$0.089
|2,003
|✓
|Flipkart
|$0.089
|2,000+
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|1,000+
|Delivery Club
|$0.1
|1,964
|✓
|LoveLocal
|$0.1
|3,596
|✓
|99app
|$0.1
|3,874
|✓
|CommunityGaming
|$0.1
|1,100
|✓
|DewuPoison
|$0.1
|1,848
|✓
|Huya
|$0.1
|2,464
|✓
|iQIYI
|$0.1
|1,734
|✓
|IQOS
|$0.1
|2,426
|✓
|Likee
|$0.1
|3,258
|✓
|Taikang
|$0.1
|922
|✓
|TenChat
|$0.1
|3,448
|✓
|Trip
|$0.1
|882
|✓
|Twilio
|$0.1
|1,448
|✓
|Wink
|$0.1
|1,324
|✓
|Ximalaya
|$0.1
|1,694
|✓
|Inboxlv
|$0.1
|1,256
|✓
|WinzoGame
|$0.1
|2,496
|✓
|163СOM
|$0.1
|944
|✓
|Akudo
|$0.1
|2,312
|✓
|Coindcx
|$0.1
|3,242
|✓
|IVI
|$0.1
|3,828
|✓
|Paytm
|$0.1
|3,596
|✓
|MobiKwik
|$0.1
|1,480
|✓
|BLIBLI
|$0.1
|1,974
|✓
|Linode
|$0.1
|2,484
|✓
|Temu
|$0.1
|4,374
|✓
|Bazos
|$0.1
|1,012
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.1
|3,352
|✓
|CourseHero
|$0.1
|2,306
|✓
|$0.101
|4,003
|✓
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|my jio
|$0.106
|1,000+
|GoogleVoice
|$0.112
|2,000+
|✓
|Dream11
|$0.112
|2,394
|✓
|My11Circle
|$0.112
|1,264
|✓
|Citymobil
|$0.112
|504
|✓
|MEGA
|$0.112
|3,768
|✓
|Algida
|$0.112
|2,832
|✓
|Rush
|$0.112
|1,428
|✓
|Swiggy
|$0.112
|2,414
|✓
|99acres
|$0.112
|2,600
|✓
|Alfa
|$0.112
|1,376
|✓
|foodpanda
|$0.124
|6
|✓
|noon
|$0.124
|2,000+
|✓
|Naver
|$0.14
|2,006
|✓
|PayPal
|$0.14
|1,000+
|Uber
|$0.146
|1,003
|✓
|Вконтакте
|$0.15
|4
|✓
|Discord
|$0.19
|4
|✓
|Meesho
|$0.195
|3,158
|✓
|kolesa.kz
|$0.206
|5
|✓
|BIGO LIVE
|$0.216
|4
|✓
|Grab
|$0.23
|2,004
|✓
|Happn
|$0.253
|2,820
|✓
|Justdating
|$0.265
|95
|✓
|Rambler
|$0.277
|288
|✓
|imo
|$0.283
|2,004
|✓
|Clubhouse
|$0.289
|3,726
|✓
|MPL
|$0.289
|5
|✓
|IRCTC
|$0.289
|3,152
|✓
|Google Messages
|$0.29
|1,000+
|Steam
|$0.306
|2,004
|✓
|AOL
|$0.312
|2,004
|✓
|Tencent QQ
|$0.315
|4
|✓
|eBay
|$0.33
|3,004
|✓
|LINE
|$0.33
|1,462
|✓
|Nike
|$0.336
|2,004
|✓
|Adidas
|$0.336
|2,000+
|✓
|Carousell
|$0.336
|95
|✓
|OfferUp
|$0.348
|5
|✓
|Яндекс
|$0.358
|4
|✓
|Yahoo Mail
|$0.359
|2,000+
|✓
|Deliveroo
|$0.371
|1,005
|✓
|Blued
|$0.371
|5
|✓
|Paxful
|$0.371
|5
|✓
|Akulaku
|$0.371
|3,866
|✓
|Zoho
|$0.389
|2,003
|✓
|Michat
|$0.395
|1,001
|✓
|HQ Trivia
|$0.418
|3,706
|✓
|Potato
|$0.418
|95
|✓
|Leboncoin
|$0.453
|7,038
|✓
|Snapchat
|$0.465
|2,004
|✓
|paycell
|$0.469
|4
|✓
|Blizzard
|$0.489
|1,003
|✓
|Craigslist
|$0.489
|1,005
|✓
|Wildberries
|$0.5
|380
|✓
|Ozon
|$0.5
|334
|✓
|Bolt
|$0.5
|2,000+
|✓
|GMX
|$0.516
|4
|✓
|JDcom
|$0.519
|4
|✓
|RedBook
|$0.524
|126
|✓
|Shopee
|$0.548
|2,004
|✓
|GG
|$0.548
|126
|✓
|OffGamers
|$0.549
|2,001
|✓
|Ticketmaster
|$0.559
|2,000+
|✓
|Mail.ru
|$0.571
|118
|✓
|OLX
|$0.595
|2,004
|✓
|Wolt
|$0.619
|2,001
|✓
|$0.63
|2,004
|✓
|Wise
|$0.63
|939
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.648
|4,591
|✓
|Tosla
|$0.653
|5
|✓
|Yubo
|$0.653
|5
|✓
|Eneba
|$0.653
|90
|✓
|Одноклассники
|$0.677
|90
|✓
|Alibaba
|$0.677
|2,000+
|✓
|WorldRemit
|$0.686
|4
|✓
|Miravia
|$0.689
|2,042
|✓
|Revolut
|$0.695
|2,004
|✓
|Skout
|$0.7
|2,000+
|✓
|CAIXA
|$0.712
|684
|✓
|Papara
|$0.759
|2,004
|✓
|Şikayet var
|$0.783
|2,004
|✓
|Grindr
|$0.851
|2,000+
|✓
|DiDi
|$0.853
|2,004
|✓
|$0.912
|7,625
|✓
|Keybase
|$0.971
|2,869
|✓
|Hinge
|$0.989
|3
|✓
|Nttgame
|$0.995
|2,004
|✓
|hily
|$1.006
|2,004
|✓
|Metro
|$1.03
|4,300
|✓
|TanTan
|$1.03
|5,844
|✓
|1688
|$1.089
|3,376
|✓
|GroupMe
|$1.089
|4,443
|✓
|Taobao
|$1.112
|10,463
|✓
|Hermes
|$1.124
|5,362
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$1.142
|2,004
|✓
|BitClout
|$1.148
|7,178
|✓
|Wish
|$1.148
|9,763
|✓
|bet365
|$1.155
|4
|✓
|Careem
|$1.183
|2,004
|✓
|Getir
|$1.183
|6,950
|✓
|Yemeksepeti
|$1.206
|4,783
|✓
|Hepsiburadacom
|$1.23
|6,698
|✓
|Pinduoduo
|$1.242
|3,852
|✓
|RegRu
|$1.253
|1,790
|✓
|Dundle
|$1.265
|4,673
|✓
|Zalo
|$1.289
|2,000+
|✓
|Zomato
|$1.324
|1,828
|✓
|IFood
|$1.324
|6,206
|✓
|Lazada
|$1.336
|4,408
|✓
|AliExpress
|$1.336
|8,020
|✓
|Tango
|$1.371
|4,400
|✓
|Douyu
|$1.383
|2,572
|✓
|McDonalds
|$1.453
|6,394
|✓
|Mamba, MeetMe
|$1.453
|1,067
|✓
|premium.one
|$1.477
|4,504
|✓
|icq
|$1.512
|9,640
|✓
|Trendyol
|$1.536
|6,870
|✓
|32red
|$1.571
|5,788
|✓
|Quipp
|$1.618
|4,509
|✓
|Coinbase
|$1.665
|3,374
|✓
|Proton Mail
|$1.689
|8,593
|✓
|fiverr
|$1.712
|3,988
|✓
|Skype
|$1.736
|2,868
|✓
|PicPay
|$1.736
|261
|✓
|Glovo
|$1.759
|2,160
|✓
|BlaBlaCar
|$1.959
|5,570
|✓
|Airbnb
|$2.089
|2,004
|✓
|GoFundMe
|$2.124
|10,202
|✓
|Kwai
|$2.559
|3,342
|✓
|1xBet
|$2.559
|4,326
|✓
|Dent
|$2.559
|2,236
|✓
|$2.559
|2,000+
|✓
|Poshmark
|$2.559
|3,646
|✓
|Badoo
|$2.559
|2,536
|✓
|Beget
|$2.559
|2,528
|✓
|DANA
|$2.559
|2,176
|✓
|Drom
|$2.559
|3,180
|✓
|4Fun
|$2.559
|2,474
|✓
|Gojek
|$2.559
|1,926
|✓
|LightChat
|$2.559
|3,148
|✓
|KFC
|$2.559
|1,409
|✓
|Monese
|$2.559
|4,042
|✓
|OkCupid
|$2.559
|2,862
|✓
|OVO
|$2.559
|1,288
|✓
|PGbonus
|$2.559
|1,076
|✓
|Paysafecard
|$2.559
|1,924
|✓
|Signal
|$2.559
|1,063
|✓
|Stormgain
|$2.559
|3,930
|✓
|Tokopedia
|$2.559
|4,136
|✓
|TradingView
|$2.559
|2,514
|✓
|Zhihu
|$2.559
|2,758
|✓
|Bilibili
|$2.559
|1,094
|✓
|Venmo
|$2.559
|2,066
|✓
|Mercari
|$2.559
|3,978
|✓
|Truecaller
|$2.559
|5,223
|✓
|KuCoinPlay
|$2.559
|2,964
|✓
|EasyPay
|$2.559
|3,022
|✓
|Hezzl
|$2.559
|2,840
|✓
|Bumble
|$2.559
|900
|✓
|Megogo
|$2.559
|2,998
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$2.559
|2,156
|✓
|Zupee
|$2.559
|1,982
|✓
|FarPost
|$2.559
|3,602
|✓
|Oppo
|$2.559
|652
|✓
|DoorDash
|$2.559
|1,886
|✓
|米画师Mihuashi
|$2.559
|3,490
|✓
|Sravni
|$2.559
|1,742
|✓
|Fruitz
|$2.559
|324
|✓
|Uplay
|$2.559
|252
|✓
|CloudChat
|$2.559
|2,680
|✓
|Perfluence
|$2.559
|396
|✓
المجر على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 46
- أرقام Multi-SMS لـ 213 خدمة.
- حتى 5 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في المجر: TikTok (Douyin), أي خدمة أخرى, Google (Gmail / YouTube)
- الأكثر شراءً: Amazon
- 22 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام المجر تبدأ بـ +36. رمز الدولة: HU.
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الأسئلة الشائعة
من $0.039 إلى $2.559 — الوسيط $0.5 عبر 235 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة المجر هو +36. رمز الدولة: HU.