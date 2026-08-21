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رقم مؤقت من المجر مع الكود (+36)

أرقام المجر مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من المجر واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 235 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.039 235 خدمة 560K+ رقم 46 تفعيل خلال 30 يوماً +36 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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المجر
560091

قطعة

أفضل 20 خدمة في المجر

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Viber
3004 قطعة

$0.3

Google,youtube,Gmail
2000 قطعة

$0.253

TikTok/Douyin
1000 قطعة

$0.105

Apple
3000 قطعة

$0.31

163СOM
944 قطعة

$0.101

1688
3376 قطعة

$1.134

1хbet
4326 قطعة

$2.56

32red
5788 قطعة

$1.6

4Fun
2474 قطعة

$2.56

99acres
2600 قطعة

$0.113

99app
3874 قطعة

$0.101

AOL
2004 قطعة

$0.313

Adidas
2000 قطعة

$0.337

Airbnb
2004 قطعة

$2.09

Akudo
2312 قطعة

$0.101

Akulaku
3866 قطعة

$0.378

Alfa
1376 قطعة

$0.113

Algida
2832 قطعة

$0.113

AliExpress
8196 قطعة

$1.409

Alibaba
2000 قطعة

$0.677

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في المجر يكلف من $0.039 إلى $2.559 (المتوسط $0.9101، الوسيط $0.5) عبر 235 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 213 خدمة.

الأرخص اليوم: X (Twitter) $0.039 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042 Winzap $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 9
$0.05 – $0.20 65
$0.20 – $0.50 42
أكثر من $0.50 119
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.336 2,000+
Apple ID $0.31 3,000
WhatsApp $0.4 2,000+
TikTok (Douyin) $0.105 1,000+
Netflix $0.064 2,003
Instagram (Threads) $0.15 5,548
Google (Gmail / YouTube) $0.253 2,000+
Vinted $0.295 3
Viber $0.3 3,004
Telegram $0.4 1,000+
أي خدمة أخرى $2.442 8,124
X (Twitter) $0.039 1,004
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
NMI $0.052 2,000+
KakaoTalk $0.062 2,004
Womply $0.064 1,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.068 1,003
Subito $0.071 1,000+
JivoMart $0.071 1,000+
Walmart $0.071 4,003
PciPay $0.079 1,000+
Yalla $0.089 1,004
Baidu $0.089 2,003
Flipkart $0.089 2,000+
Claude (Anthropic) $0.089 1,000+
Delivery Club $0.1 1,964
LoveLocal $0.1 3,596
99app $0.1 3,874
CommunityGaming $0.1 1,100
DewuPoison $0.1 1,848
Huya $0.1 2,464
iQIYI $0.1 1,734
IQOS $0.1 2,426
Likee $0.1 3,258
Taikang $0.1 922
TenChat $0.1 3,448
Trip $0.1 882
Twilio $0.1 1,448
Wink $0.1 1,324
Ximalaya $0.1 1,694
Inboxlv $0.1 1,256
WinzoGame $0.1 2,496
163СOM $0.1 944
Akudo $0.1 2,312
Coindcx $0.1 3,242
IVI $0.1 3,828
Paytm $0.1 3,596
MobiKwik $0.1 1,480
BLIBLI $0.1 1,974
Linode $0.1 2,484
Temu $0.1 4,374
Bazos $0.1 1,012
EscapeFromTarkov $0.1 3,352
CourseHero $0.1 2,306
Facebook $0.101 4,003
Spincrush $0.105 1,000+
my jio $0.106 1,000+
GoogleVoice $0.112 2,000+
Dream11 $0.112 2,394
My11Circle $0.112 1,264
Citymobil $0.112 504
MEGA $0.112 3,768
Algida $0.112 2,832
Rush $0.112 1,428
Swiggy $0.112 2,414
99acres $0.112 2,600
Alfa $0.112 1,376
foodpanda $0.124 6
noon $0.124 2,000+
Naver $0.14 2,006
PayPal $0.14 1,000+
Uber $0.146 1,003
Вконтакте $0.15 4
Discord $0.19 4
Meesho $0.195 3,158
kolesa.kz $0.206 5
BIGO LIVE $0.216 4
Grab $0.23 2,004
Happn $0.253 2,820
Justdating $0.265 95
Rambler $0.277 288
imo $0.283 2,004
Clubhouse $0.289 3,726
MPL $0.289 5
IRCTC $0.289 3,152
Google Messages $0.29 1,000+
Steam $0.306 2,004
AOL $0.312 2,004
Tencent QQ $0.315 4
eBay $0.33 3,004
LINE $0.33 1,462
Nike $0.336 2,004
Adidas $0.336 2,000+
Carousell $0.336 95
OfferUp $0.348 5
Яндекс $0.358 4
Yahoo Mail $0.359 2,000+
Deliveroo $0.371 1,005
Blued $0.371 5
Paxful $0.371 5
Akulaku $0.371 3,866
Zoho $0.389 2,003
Michat $0.395 1,001
HQ Trivia $0.418 3,706
Potato $0.418 95
Leboncoin $0.453 7,038
Snapchat $0.465 2,004
paycell $0.469 4
Blizzard $0.489 1,003
Craigslist $0.489 1,005
Wildberries $0.5 380
Ozon $0.5 334
Bolt $0.5 2,000+
GMX $0.516 4
JDcom $0.519 4
RedBook $0.524 126
Shopee $0.548 2,004
GG $0.548 126
OffGamers $0.549 2,001
Ticketmaster $0.559 2,000+
Mail.ru $0.571 118
OLX $0.595 2,004
Wolt $0.619 2,001
LinkedIn $0.63 2,004
Wise $0.63 939
ChatGPT (OpenAI) $0.648 4,591
Tosla $0.653 5
Yubo $0.653 5
Eneba $0.653 90
Одноклассники $0.677 90
Alibaba $0.677 2,000+
WorldRemit $0.686 4
Miravia $0.689 2,042
Revolut $0.695 2,004
Skout $0.7 2,000+
CAIXA $0.712 684
Papara $0.759 2,004
Şikayet var $0.783 2,004
Grindr $0.851 2,000+
DiDi $0.853 2,004
Weibo $0.912 7,625
Keybase $0.971 2,869
Hinge $0.989 3
Nttgame $0.995 2,004
hily $1.006 2,004
Metro $1.03 4,300
TanTan $1.03 5,844
1688 $1.089 3,376
GroupMe $1.089 4,443
Taobao $1.112 10,463
Hermes $1.124 5,362
Alipay/Alibaba/1688 $1.142 2,004
BitClout $1.148 7,178
Wish $1.148 9,763
bet365 $1.155 4
Careem $1.183 2,004
Getir $1.183 6,950
Yemeksepeti $1.206 4,783
Hepsiburadacom $1.23 6,698
Pinduoduo $1.242 3,852
RegRu $1.253 1,790
Dundle $1.265 4,673
Zalo $1.289 2,000+
Zomato $1.324 1,828
IFood $1.324 6,206
Lazada $1.336 4,408
AliExpress $1.336 8,020
Tango $1.371 4,400
Douyu $1.383 2,572
McDonalds $1.453 6,394
Mamba, MeetMe $1.453 1,067
premium.one $1.477 4,504
icq $1.512 9,640
Trendyol $1.536 6,870
32red $1.571 5,788
Quipp $1.618 4,509
Coinbase $1.665 3,374
Proton Mail $1.689 8,593
fiverr $1.712 3,988
Skype $1.736 2,868
PicPay $1.736 261
Glovo $1.759 2,160
BlaBlaCar $1.959 5,570
Airbnb $2.089 2,004
GoFundMe $2.124 10,202
Kwai $2.559 3,342
1xBet $2.559 4,326
Dent $2.559 2,236
WeChat $2.559 2,000+
Poshmark $2.559 3,646
Badoo $2.559 2,536
Beget $2.559 2,528
DANA $2.559 2,176
Drom $2.559 3,180
4Fun $2.559 2,474
Gojek $2.559 1,926
LightChat $2.559 3,148
KFC $2.559 1,409
Monese $2.559 4,042
OkCupid $2.559 2,862
OVO $2.559 1,288
PGbonus $2.559 1,076
Paysafecard $2.559 1,924
Signal $2.559 1,063
Stormgain $2.559 3,930
Tokopedia $2.559 4,136
TradingView $2.559 2,514
Zhihu $2.559 2,758
Bilibili $2.559 1,094
Venmo $2.559 2,066
Mercari $2.559 3,978
Truecaller $2.559 5,223
KuCoinPlay $2.559 2,964
EasyPay $2.559 3,022
Hezzl $2.559 2,840
Bumble $2.559 900
Megogo $2.559 2,998
urent/jet/RuSharing $2.559 2,156
Zupee $2.559 1,982
FarPost $2.559 3,602
Oppo $2.559 652
DoorDash $2.559 1,886
米画师Mihuashi $2.559 3,490
Sravni $2.559 1,742
Fruitz $2.559 324
Uplay $2.559 252
CloudChat $2.559 2,680
Perfluence $2.559 396

المجر على TIGER SMS

صيغة الرقم

أرقام المجر تبدأ بـ +36. رمز الدولة: HU.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر المجر — ابتداءً من $0.039.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.039 إلى $2.559 — الوسيط $0.5 عبر 235 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

235 خدمة اليوم، بما في ذلك Twitter ($0.039), CoinFantasy ($0.04), HDFC ERGO ($0.04).

رمز الهاتف لدولة المجر هو +36. رمز الدولة: HU.

التحقق حسب الخدمة في المجر

رقم وهمي لـ Amazon $0.336 رقم مؤقت لـ WhatsApp $0.4 رقم وهمي لـ Netflix $0.064 رقم مؤقت لـ Instagram (Threads) $0.15 رقم مؤقت لـ Vinted $0.295 رقم وهمي لـ Telegram $0.4 رقم وهمي لـ أي خدمة أخرى $2.442 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Ludo24 $0.042 رقم وهمي لـ Saathi $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ NMI $0.052 رقم وهمي لـ KakaoTalk $0.062 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم مؤقت لـ Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.068 رقم وهمي لـ Walmart $0.071 رقم وهمي لـ Subito $0.071 رقم مؤقت لـ JivoMart $0.071 رقم مؤقت لـ PciPay $0.079 رقم مؤقت لـ Baidu $0.089

دول شائعة أخرى

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