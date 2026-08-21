أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ Dundle — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Dundle أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Dundle مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 136 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 136 دولة 390K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
Dundle
393339
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة Dundle
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
15685 قطعة
$0.686
4074 قطعة
$0.295
7004 قطعة
$0.69
8 قطعة
$0.688
41111 قطعة
$0.681
2995 قطعة
$0.689
10823 قطعة
$0.688
8795 قطعة
$0.299
71003 قطعة
$0.69
414 قطعة
$2.536
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Dundle تتراوح من $0.006 إلى $3.635 (المتوسط $0.9746، الوسيط $0.659) في 136 دولة. أرقام Multi-SMS في 136 دولة.
الأرخص اليوم: إيطاليا $0.006 تنزانيا $0.012 فنزويلا $0.015 كندا $0.05 إندونيسيا $0.06
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 3
$0.05 – $0.20 11
$0.20 – $0.50 39
أكثر من $0.50 83
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|إيطاليا
|$0.006
|3,184
|✓
|تنزانيا
|$0.012
|9,620
|✓
|فنزويلا
|$0.015
|1,439
|✓
|كندا
|$0.05
|41,111
|✓
|إندونيسيا
|$0.06
|15,685
|✓
|كوبا
|$0.112
|468
|✓
|أوكرانيا
|$0.118
|1,412
|✓
|الأرجنتين
|$0.118
|1,229
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|615
|✓
|ألمانيا
|$0.118
|4,244
|✓
|بولندا
|$0.118
|3,297
|✓
|النمسا
|$0.118
|4,566
|✓
|سريلانكا
|$0.192
|1
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.206
|644
|✓
|الجزائر
|$0.218
|2,082
|✓
|بوتسوانا
|$0.218
|388
|✓
|جامايكا
|$0.218
|388
|✓
|أفغانستان
|$0.218
|1,105
|✓
|البحرين
|$0.218
|307
|✓
|أذربيجان
|$0.23
|421
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.23
|421
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.231
|5
|✓
|غانا
|$0.242
|803
|✓
|إسرائيل
|$0.242
|2,636
|✓
|غامبيا
|$0.242
|421
|✓
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|$0.242
|879
|✓
|هايتي
|$0.253
|421
|✓
|الأردن
|$0.253
|421
|✓
|ألبانيا
|$0.253
|405
|✓
|غينيا
|$0.265
|527
|✓
|أوزبكستان
|$0.295
|1,066
|✓
|كازاخستان
|$0.295
|3,121
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.295
|4,074
|✓
|هولندا
|$0.295
|8,795
|✓
|الفلبين
|$0.295
|2,389
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.306
|2,402
|✓
|فنلندا
|$0.312
|1,615
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.348
|550
|✓
|الدنمارك
|$0.348
|268
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.359
|322
|✓
|أنغولا
|$0.359
|1,000+
|✓
|رواندا
|$0.359
|473
|✓
|عُمان
|$0.359
|63
|✓
|بوتان
|$0.359
|428
|✓
|قبرص
|$0.359
|489
|✓
|الجبل الأسود
|$0.359
|372
|✓
|فرنسا
|$0.371
|1,715
|✓
|أستراليا
|$0.418
|1,031
|✓
|كينيا
|$0.442
|1,080
|✓
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|$0.453
|670
|✓
|مالاوي
|$0.453
|636
|✓
|بيرو
|$0.477
|8,802
|✓
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|$0.5
|1,022
|✓
|البرازيل
|$0.559
|2,134
|✓
|بوروندي
|$0.559
|5,436
|✓
|موريتانيا
|$0.559
|502
|✓
|أرمينيا
|$0.559
|479
|✓
|نيبال
|$0.571
|638
|✓
|بنما
|$0.571
|466
|✓
|باراغواي
|$0.571
|1,340
|✓
|الكويت
|$0.571
|496
|✓
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|$0.595
|495
|✓
|جزر المالديف
|$0.595
|426
|✓
|مدغشقر
|$0.595
|418
|✓
|بربادوس
|$0.606
|424
|✓
|نيجيريا
|$0.618
|860
|✓
|بنين
|$0.653
|519
|✓
|رومانيا
|$0.665
|7,697
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.688
|8
|✓
|الهند
|$0.688
|9,399
|✓
|مصر
|$0.688
|10,823
|✓
|كولومبيا
|$0.689
|2,995
|✓
|باكستان
|$0.69
|594
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.69
|71,003
|✓
|تشيلي
|$0.69
|3,207
|✓
|بوليفيا
|$0.69
|7,004
|✓
|كرواتيا
|$0.7
|2,450
|✓
|ريونيون
|$0.853
|329
|✓
|تشاد
|$0.853
|554
|✓
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|$0.853
|421
|✓
|ماكاو
|$0.853
|588
|✓
|إستونيا
|$0.865
|392
|✓
|كمبوديا
|$0.948
|1,586
|✓
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|$0.971
|1,683
|✓
|السويد
|$0.989
|309
|✓
|المكسيك
|$0.995
|8,399
|✓
|هندوراس
|$1.006
|1,581
|✓
|منغوليا
|$1.018
|1,581
|✓
|الإكوادور
|$1.042
|4,973
|✓
|بلغاريا
|$1.042
|4,223
|✓
|اليونان
|$1.042
|11,119
|✓
|الغابون
|$1.053
|1,411
|✓
|الكونغو
|$1.065
|1,342
|✓
|غيانا
|$1.065
|1,312
|✓
|موريشيوس
|$1.077
|1,291
|✓
|جورجيا
|$1.077
|1,456
|✓
|ماليزيا
|$1.089
|2,315
|✓
|ليبيريا
|$1.089
|3,578
|✓
|إثيوبيا
|$1.148
|9,449
|✓
|قيرغيزستان
|$1.171
|1,152
|✓
|ليتوانيا
|$1.206
|5,806
|✓
|ليسوتو
|$1.23
|1,288
|✓
|أنغيلا
|$1.253
|414
|✓
|المجر
|$1.265
|4,668
|✓
|البرتغال
|$1.289
|4,534
|✓
|المغرب
|$1.3
|3,239
|✓
|لاتفيا
|$1.336
|4,462
|✓
|نيوزيلندا
|$1.337
|30
|✓
|أيرلندا
|$1.359
|2,098
|✓
|ميانمار
|$2.384
|4,659
|✓
|اليابان
|$2.512
|15,992
|✓
|إيران
|$2.536
|126
|✓
|مالي
|$2.536
|579
|✓
|قطر
|$2.536
|414
|✓
|العراق
|$2.536
|1,964
|✓
|جيبوتي
|$2.536
|432
|✓
|بروناي دار السلام
|$2.536
|396
|✓
|أروبا
|$2.536
|414
|✓
|موناكو
|$2.536
|450
|✓
|بليز
|$2.536
|414
|✓
|مونتسيرات
|$2.536
|396
|✓
|دومينيكا
|$2.536
|396
|✓
|آيسلندا
|$2.536
|414
|✓
|بيلاروسيا
|$2.559
|866
|✓
|النيجر
|$2.559
|828
|✓
|غوادلوب
|$2.559
|756
|✓
|جزر البهاما
|$2.559
|828
|✓
|غرينادا
|$2.559
|828
|✓
|جزر القمر
|$2.559
|792
|✓
|لبنان
|$2.559
|924
|✓
|إريتريا
|$2.559
|828
|✓
|تونس
|$3.126
|120
|✓
|توغو
|$3.126
|65
|✓
|سويسرا
|$3.386
|6
|✓
|سلوفاكيا
|$3.635
|3
|✓
Dundle على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 136 دولة.
- حتى 6 مزوّد مستقل لكل دولة
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رقم Dundle حسب الدولة
رقم كوبا مع الكود $0.112 رقم النمسا مؤقت $0.118 رقم ألمانيا مع الكود $0.118 رقم بولندا مع الكود $0.118 رقم أوكرانيا مع الكود $0.118 رقم الأرجنتين مؤقت $0.118 رقم بلجيكا مؤقت $0.118 رقم إسبانيا مع الكود $0.118 رقم سريلانكا مع الكود $0.192 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.206 رقم الجزائر مؤقت $0.218 رقم أفغانستان مع الكود $0.218 رقم بوتسوانا مؤقت $0.218 رقم جامايكا مؤقت $0.218 رقم البحرين مؤقت $0.218 رقم أذربيجان مع الكود $0.23 رقم لوكسمبورغ مع الكود $0.23 رقم جمهورية أفريقيا الوسطى مؤقت $0.231 رقم إسرائيل مع الكود $0.242 رقم غواتيمالا مع الكود $0.242
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