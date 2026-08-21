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رقم مؤقت من موزمبيق مع الكود (+258)

أرقام موزمبيق مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من موزمبيق واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 298 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 298 خدمة 310K+ رقم 1,000+ تفعيل خلال 30 يوماً +258 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في موزمبيق

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
7271 قطعة

$0.05

facebook
1000 قطعة

$0.04

Whatsapp
7458 قطعة

$0.507

Twilio
575 قطعة

$0.006

AliExpress
1430 قطعة

$0.3

Walmart
2743 قطعة

$0.006

163СOM
613 قطعة

$0.006

1688
291 قطعة

$0.477

1хbet
378 قطعة

$2.536

32red
340 قطعة

$0.771

4Fun
72 قطعة

$2.536

99acres
1717 قطعة

$0.032

99app
1712 قطعة

$0.026

AGIBANK
1010 قطعة

$0.006

AOL
893 قطعة

$0.006

AVON
723 قطعة

$0.006

Adidas
502 قطعة

$0.359

Airbnb
1000 قطعة

$1.277

Akudo
180 قطعة

$0.1

Akulaku
423 قطعة

$0.006

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في موزمبيق يكلف من $0.006 إلى $2.536 (المتوسط $0.1682، الوسيط $0.006) عبر 298 خدمة. أرخص من 65% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 278 خدمة.

الأرخص اليوم: noon $0.006 Zomato $0.006 Zoho $0.006 Weibo $0.006 Ticketmaster $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 218
$0.05 – $0.20 34
$0.20 – $0.50 22
أكثر من $0.50 24
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.05 7,271
Facebook $0.039 1,000+
Viber $0.1 1,000+
WhatsApp $0.12 7,458
KakaoTalk $0.006 445
eBay $0.006 570
Kwai $0.006 629
Steam $0.006 1,168
PayPal $0.006 526
Blizzard $0.006 687
GoogleVoice $0.006 734
Netflix $0.006 2,398
X (Twitter) $0.006 1,022
foodpanda $0.006 975
Вконтакте $0.006 2,863
Craigslist $0.006 756
Nike $0.006 304
Shopee $0.006 895
Moneylion $0.006 233
Tencent QQ $0.006 501
Zomato $0.006 7,779
imo $0.006 619
Yalla $0.006 466
Skout $0.006 1,623
Coinbase $0.006 472
AOL $0.006 893
Lazada $0.006 857
Deliveroo $0.006 594
Careem $0.006 1,416
Papara $0.006 980
DiDi $0.006 1,288
Astropay $0.006 402
Getir $0.006 269
WeChat $0.006 755
Hopi $0.006 419
IFood $0.006 881
Zalo $0.006 558
Hepsiburadacom $0.006 772
Dream11 $0.006 1,767
Yemeksepeti $0.006 721
Trendyol $0.006 714
Poshmark $0.006 581
BlaBlaCar $0.006 703
Badoo $0.006 1,031
Beget $0.006 693
Burger King $0.006 641
DANA $0.006 655
dodopizza $0.006 484
Drom $0.006 701
ДругВокруг $0.006 519
Metro $0.006 460
Grindr $0.006 1,609
Gojek $0.006 1,014
GroupMe $0.006 574
KFC $0.006 324
Kaggle $0.006 294
McDonalds $0.006 788
Monese $0.006 372
Магнит $0.006 852
OkCupid $0.006 734
OVO $0.006 810
OLX $0.006 749
Paysafecard $0.006 754
Proton Mail $0.006 284
Payoneer $0.006 868
Revolut $0.006 718
СпортМастер $0.006 688
Signal $0.006 548
Самокат $0.006 262
Tokopedia $0.006 255
ВкусВилл $0.006 915
Wildberries $0.006 446
Яндекс $0.006 865
Zhihu $0.006 340
Weibo $0.006 6,760
Bilibili $0.006 612
Venmo $0.006 1,041
Mercari $0.006 685
Vinted $0.006 486
Mail.ru $0.006 976
Одноклассники $0.006 604
Юла $0.006 476
Mamba, MeetMe $0.006 725
LinkedIn $0.006 1,021
Truecaller $0.006 2,601
Ozon $0.006 767
Bolt $0.006 719
Delivery Club $0.006 2,018
Ola $0.006 832
Ticketmaster $0.006 3,367
BIGO LIVE $0.006 741
Baidu $0.006 3,041
Clubhouse $0.006 2,202
RedBook $0.006 407
Skype $0.006 537
99app $0.006 1,712
Hinge $0.006 646
Indomaret $0.006 312
Subito $0.006 2,503
Bumble $0.006 811
TanTan $0.006 1,383
fiverr $0.006 704
CAIXA $0.006 742
Happn $0.006 1,791
My11Circle $0.006 490
IQOS $0.006 1,440
JDcom $0.006 316
LUKOIL-AZS $0.006 579
MEGA $0.006 1,872
Tango $0.006 953
TenChat $0.006 1,703
Trip $0.006 1,062
Twilio $0.006 575
urent/jet/RuSharing $0.006 550
Wink $0.006 2,185
Wise $0.006 529
YAPPY $0.006 625
Zoho $0.006 7,010
Zupee $0.006 589
Детский мир $0.006 295
FarPost $0.006 190
DoorDash $0.006 482
Ininal $0.006 390
WinzoGame $0.006 2,787
bet365 $0.006 951
Nttgame $0.006 739
OfferUp $0.006 549
Allegro $0.006 668
paycell $0.006 398
BIP $0.006 564
163СOM $0.006 613
OffGamers $0.006 1,435
Lyft $0.006 301
hily $0.006 682
Wolt $0.006 1,330
Zilch $0.006 769
Depop $0.006 779
Flipkart $0.006 412
IRCTC $0.006 472
Eneba $0.006 799
noon $0.006 9,019
AGIBANK $0.006 1,010
Lotus $0.006 732
GG $0.006 606
Justdating $0.006 585
Sravni $0.006 506
Oldubil $0.006 674
SoulApp $0.006 891
Fruitz $0.006 733
Foody $0.006 767
Rush $0.006 1,666
Rozetka $0.006 679
kolesa.kz $0.006 378
Swiggy $0.006 1,527
Grab $0.006 1,854
IVI $0.006 1,189
Weverse $0.006 532
Chispa $0.006 600
Meesho $0.006 1,563
Freelancer $0.006 932
Carousell $0.006 498
Paytm $0.006 794
99acres $0.006 1,717
Şikayet var $0.006 526
BLIBLI $0.006 1,105
AVON $0.006 723
Linode $0.006 1,376
PicPay $0.006 509
Temu $0.006 1,010
Leboncoin $0.006 373
РСА $0.006 217
PaddyPower $0.006 510
Mercado $0.006 649
Uklon $0.006 422
Rediffmail $0.006 561
Bazos $0.006 858
GCash $0.006 982
Glovo $0.006 646
EscapeFromTarkov $0.006 1,181
Akulaku $0.006 423
Betano $0.006 450
Bunq $0.006 907
Casino/bet/gambling $0.006 1,066
Coca-Cola $0.006 656
Foodora $0.006 668
FreeNow $0.006 928
Fups $0.006 260
Gett $0.006 446
Grailed $0.006 482
Greggs $0.006 453
Her $0.006 737
JivoMart $0.006 2,848
KION $0.006 942
Klarna $0.006 665
Marktplaats $0.006 627
Mera Gaon $0.006 964
myboost $0.006 317
Paysend $0.006 449
Pinduoduo $0.006 951
PlayerAuctions $0.006 774
Rambler $0.006 481
Razer $0.006 841
Rebtel $0.006 464
Shpock $0.006 732
TamTam $0.006 517
Tata Neu $0.006 869
Ubisoft $0.006 693
Upwork $0.006 392
Walmart $0.006 2,743
СушиВёсла $0.006 405
Bjp $0.006 760
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Naver $0.063 1,318
Womply $0.064 2,000+
Claude (Anthropic) $0.065 848
Uber $0.079 3,000
PciPay $0.079 1,000+
my jio $0.089 2,000+
Yahoo Mail $0.095 2,165
Google Messages $0.097 3,062
LoveLocal $0.1 307
ChatGPT (OpenAI) $0.1 1,000+
Citymobil $0.1 216
CommunityGaming $0.1 513
DewuPoison $0.1 108
Huya $0.1 144
iQIYI $0.1 252
Likee $0.1 513
Taikang $0.1 90
Ximalaya $0.1 216
Inboxlv $0.1 307
Akudo $0.1 180
Coindcx $0.1 376
Algida $0.1 198
MobiKwik $0.1 144
CourseHero $0.1 108
Spincrush $0.105 2,000+
LINE $0.112 2,333
أي خدمة أخرى $0.118 872
TikTok (Douyin) $0.136 1,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.15 4,000
Discord $0.183 1,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.206 1,000+
Amazon $0.23 4,062
Telegram $0.26 6,062
Alipay/Alibaba/1688 $0.283 4,757
BitClout $0.289 956
Michat $0.3 1,103
AliExpress $0.3 1,430
TradingView $0.324 356
Adidas $0.359 502
PGbonus $0.359 340
KuCoinPlay $0.359 259
Apple ID $0.383 1,000+
Hezzl $0.395 340
Alibaba $0.395 1,000+
HQ Trivia $0.406 252
LightChat $0.418 259
Hermes $0.453 210
Dundle $0.453 670
Taobao $0.465 1,000+
Snapchat $0.465 1,000+
1688 $0.477 291
MPL $0.477 49
Wish $0.524 790
premium.one $0.606 275
Paxful $0.606 49
Douyu $0.642 259
icq $0.642 790
Quipp $0.665 356
RegRu $0.759 216
32red $0.771 340
Tosla $0.842 49
GoFundMe $0.865 7,059
Blued $0.9 229
Potato $1.006 319
Airbnb $1.277 1,000+
Yubo $1.536 229
1xBet $2.536 378
Dent $2.536 468
4Fun $2.536 72
Stormgain $2.536 270
EasyPay $2.536 288
Megogo $2.536 306
Oppo $2.536 144
Uplay $2.536 126
CloudChat $2.536 144
Perfluence $2.536 180

موزمبيق على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1,000+
  • أرقام Multi-SMS لـ 278 خدمة.
  • حتى 4 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في موزمبيق: Facebook, Instagram (Threads)
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 228 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام موزمبيق تبدأ بـ +258. رمز الدولة: MZ.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر موزمبيق — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $2.536 — الوسيط $0.006 عبر 298 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

298 خدمة اليوم، بما في ذلك Noon ($0.006), Zomato ($0.006), Zoho ($0.006).

رمز الهاتف لدولة موزمبيق هو +258. رمز الدولة: MZ.

التحقق حسب الخدمة في موزمبيق

رقم وهمي لـ Viber $0.1 رقم مؤقت لـ Baidu $0.006 رقم وهمي لـ JivoMart $0.006 رقم مؤقت لـ WinzoGame $0.006 رقم وهمي لـ Truecaller $0.006 رقم مؤقت لـ Subito $0.006 رقم وهمي لـ Netflix $0.006 رقم وهمي لـ Clubhouse $0.006 رقم وهمي لـ Wink $0.006 رقم مؤقت لـ Delivery Club $0.006 رقم وهمي لـ MEGA $0.006 رقم وهمي لـ Grab $0.006 رقم مؤقت لـ Happn $0.006 رقم وهمي لـ Dream11 $0.006 رقم وهمي لـ TenChat $0.006 رقم مؤقت لـ Rush $0.006 رقم وهمي لـ Skout $0.006 رقم وهمي لـ Grindr $0.006 رقم مؤقت لـ Meesho $0.006 رقم مؤقت لـ Swiggy $0.006

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

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