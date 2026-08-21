AR
تسجيل الدخول إنشاء حساب
أرقام افتراضية

رقم مؤقت من العراق مع الكود (+964)

أرقام العراق مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من العراق واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 371 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 371 خدمة 940K+ رقم 1,100+ تفعيل خلال 30 يوماً +964 تحديث الأسعار: أغسطس 21
اختيار التصنيف
الخدمة الدولة

الدولة المختارة

العراق
947198

قطعة

أفضل 20 خدمة في العراق

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
7510 قطعة

$0.097

Telegram
7299 قطعة

$0.434

Whatsapp
12647 قطعة

$0.56

Microsoft
4496 قطعة

$0.064

Yahoo
2587 قطعة

$0.006

WeChat
3176 قطعة

$0.006

ChatGPT
3496 قطعة

$0.07

inDriver
1873 قطعة

$0.006

AliExpress
1843 قطعة

$0.006

Alibaba
2534 قطعة

$0.63

163СOM
1994 قطعة

$0.048

1688
1803 قطعة

$2.536

1хbet
2860 قطعة

$2.536

32red
1856 قطعة

$2.536

4Fun
1604 قطعة

$2.536

99acres
3344 قطعة

$0.04

99app
5342 قطعة

$0.034

AGIBANK
2376 قطعة

$0.009

AOL
2287 قطعة

$0.023

AVON
2109 قطعة

$0.008

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في العراق يكلف من $0.006 إلى $3.126 (المتوسط $0.2931، الوسيط $0.006) عبر 371 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 358 خدمة.

الأرخص اليوم: Bolt $0.006 Zoho $0.006 Naver $0.006 WinzoGame $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 239
$0.05 – $0.20 50
$0.20 – $0.50 39
أكثر من $0.50 43
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.097 7,510
Telegram $0.42 7,299
WhatsApp $0.56 12,647
TikTok (Douyin) $0.124 2,586
Netflix $0.336 12,922
Naver $0.006 7,688
eBay $0.006 4,955
Kwai $0.006 2,485
Steam $0.006 2,587
PayPal $0.006 2,932
Blizzard $0.006 3,966
GoogleVoice $0.006 3,146
foodpanda $0.006 4,344
Вконтакте $0.006 4,229
Yahoo Mail $0.006 2,587
Craigslist $0.006 3,167
Nike $0.006 3,712
Shopee $0.006 3,291
Moneylion $0.006 2,646
Tencent QQ $0.006 1,893
Zomato $0.006 2,683
Skout $0.006 3,003
Coinbase $0.006 2,841
AOL $0.006 2,287
Lazada $0.006 3,240
Deliveroo $0.006 5,103
Papara $0.006 4,357
DiDi $0.006 2,704
Astropay $0.006 1,819
Getir $0.006 2,675
WeChat $0.006 3,176
Hopi $0.006 4,798
IFood $0.006 4,249
Zalo $0.006 2,954
Hepsiburadacom $0.006 2,144
Dream11 $0.006 6,399
Yemeksepeti $0.006 3,109
Trendyol $0.006 2,095
Poshmark $0.006 2,985
BlaBlaCar $0.006 2,374
Badoo $0.006 2,697
Beget $0.006 2,249
Burger King $0.006 2,019
DANA $0.006 2,824
dodopizza $0.006 1,878
Drom $0.006 2,093
ДругВокруг $0.006 1,937
Metro $0.006 2,981
Grindr $0.006 3,008
Gojek $0.006 2,887
GroupMe $0.006 2,355
KFC $0.006 2,159
Kaggle $0.006 1,695
McDonalds $0.006 2,175
Monese $0.006 2,178
Магнит $0.006 2,234
МВидео $0.006 1,761
OkCupid $0.006 2,134
OVO $0.006 2,180
OLX $0.006 4,037
Paysafecard $0.006 2,161
Proton Mail $0.006 2,708
Payoneer $0.006 2,240
Revolut $0.006 2,096
СпортМастер $0.006 2,069
Signal $0.006 2,927
Самокат $0.006 1,673
Tokopedia $0.006 2,524
ВкусВилл $0.006 2,307
Wildberries $0.006 1,942
Яндекс $0.006 3,584
Zhihu $0.006 1,912
Weibo $0.006 3,479
Bilibili $0.006 3,209
Venmo $0.006 3,408
Mercari $0.006 2,058
Vinted $0.006 4,856
Mail.ru $0.006 2,357
Одноклассники $0.006 7,564
Юла $0.006 363
Mamba, MeetMe $0.006 2,242
LinkedIn $0.006 2,387
Truecaller $0.006 2,487
Ozon $0.006 2,181
Bolt $0.006 10,234
Delivery Club $0.006 5,926
Ola $0.006 4,220
Ticketmaster $0.006 4,537
BIGO LIVE $0.006 2,126
Baidu $0.006 4,412
Clubhouse $0.006 6,299
RedBook $0.006 1,943
Skype $0.006 2,336
BotIm $0.006 316
99app $0.006 5,342
Hinge $0.006 4,046
Indomaret $0.006 3,733
Subito $0.006 3,860
Bumble $0.006 3,188
TanTan $0.006 3,101
fiverr $0.006 2,601
CAIXA $0.006 3,555
Happn $0.006 2,161
My11Circle $0.006 2,039
inDrive $0.006 1,873
IQOS $0.006 3,073
JDcom $0.006 1,711
LUKOIL-AZS $0.006 1,981
MEGA $0.006 3,519
Tango $0.006 2,572
TenChat $0.006 5,029
Trip $0.006 1,963
Twilio $0.006 3,230
urent/jet/RuSharing $0.006 2,322
Wink $0.006 3,965
Wise $0.006 3,019
YAPPY $0.006 2,000+
Zoho $0.006 9,332
Zupee $0.006 4,988
Детский мир $0.006 1,716
FarPost $0.006 1,756
DoorDash $0.006 3,001
Ininal $0.006 1,774
Taptap Send $0.006 2,404
WinzoGame $0.006 6,807
bet365 $0.006 2,333
Nttgame $0.006 3,968
OfferUp $0.006 1,957
Allegro $0.006 2,085
paycell $0.006 1,797
163СOM $0.006 1,994
Meta $0.006 1,816
Betfair $0.006 2,150
OffGamers $0.006 2,817
Onet $0.006 1,842
Lyft $0.006 1,722
cryptocom $0.006 2,172
hily $0.006 3,058
Wolt $0.006 2,723
Zilch $0.006 2,151
Depop $0.006 2,160
Flipkart $0.006 3,823
IRCTC $0.006 4,884
Eneba $0.006 2,178
noon $0.006 3,000
AGIBANK $0.006 2,376
Lotus $0.006 2,105
Oriflame $0.006 1,847
Justdating $0.006 2,008
Sravni $0.006 1,923
Oldubil $0.006 2,065
SoulApp $0.006 2,269
Fruitz $0.006 2,143
Foody $0.006 2,146
Rush $0.006 5,293
kolesa.kz $0.006 1,761
Swiggy $0.006 3,142
Grab $0.006 3,254
IVI $0.006 2,885
Weverse $0.006 1,941
AliExpress $0.006 1,843
Ukrnet $0.006 1,900
Meesho $0.006 2,977
MoMo $0.006 2,173
SamsungShop $0.006 1,849
Freelancer $0.006 2,320
Carousell $0.006 1,882
Paytm $0.006 2,483
99acres $0.006 3,344
Şikayet var $0.006 1,900
BLIBLI $0.006 2,021
AVON $0.006 2,109
Linode $0.006 3,049
PicPay $0.006 2,583
Temu $0.006 2,665
Leboncoin $0.006 2,802
РСА $0.006 1,628
PaddyPower $0.006 1,904
Mercado $0.006 2,027
Uklon $0.006 1,826
Rediffmail $0.006 1,950
Bazos $0.006 2,254
GCash $0.006 2,351
Glovo $0.006 3,042
EscapeFromTarkov $0.006 2,847
RuTube $0.006 2,361
Akulaku $0.006 2,747
Betano $0.006 1,804
Brevo $0.006 2,138
Casino/bet/gambling $0.006 2,432
Claude (Anthropic) $0.006 2,236
Coca-Cola $0.006 2,051
Foodora $0.006 2,083
FreeNow $0.006 2,295
Fups $0.006 1,668
Gett $0.006 1,833
gpnbonus $0.006 2,161
Grailed $0.006 1,873
Her $0.006 2,160
JivoMart $0.006 4,170
Klarna $0.006 2,039
Marktplaats $0.006 1,995
Mera Gaon $0.006 2,341
Paysend $0.006 1,856
Pinduoduo $0.006 2,603
PlayerAuctions $0.006 2,144
Rambler $0.006 1,983
Razer $0.006 2,212
Rebtel $0.006 1,879
Shpock $0.006 2,155
TamTam $0.006 1,889
Tata Neu $0.006 2,254
Ubisoft $0.006 2,110
Upwork $0.006 1,789
Walmart $0.006 3,113
WooPlus $0.006 2,015
ZUS Coffee $0.006 2,308
Банки $0.006 345
СушиВёсла $0.006 1,820
Bjp $0.006 644
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,496
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 3,496
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Amasia $0.045 1,496
Gittigidiyor $0.045 1,496
Bykea $0.045 1,496
Roposo $0.045 1,496
irancell $0.045 1,496
CallApp $0.048 1,496
LYKA $0.048 1,496
Okko $0.048 1,496
Pivko24 $0.048 1,496
Author24 $0.048 1,496
RummyWealth $0.048 1,496
Siply $0.048 1,496
FreeChargeApp $0.048 1,496
kufarby $0.048 1,496
RummyCulture $0.048 1,496
Discord $0.05 9,424
Dhani $0.05 2,496
AdaKami $0.05 1,496
Iti $0.05 1,496
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 4,496
Womply $0.064 2,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.07 3,496
EarnEasy $0.078 1,496
PciPay $0.079 2,496
Rapido $0.079 1,496
Viber $0.089 3,496
DewuPoison $0.089 1,640
Huya $0.089 1,640
iQIYI $0.089 1,730
Likee $0.089 1,766
Taikang $0.089 1,622
Ximalaya $0.089 1,748
Inboxlv $0.089 1,658
Akudo $0.089 1,676
Coindcx $0.089 1,694
Algida $0.089 1,694
MobiKwik $0.089 1,676
Alfa $0.089 1,676
CourseHero $0.089 1,640
my jio $0.089 2,000+
Google Messages $0.097 3,016
Facebook $0.1 6,612
CollabAct $0.105 1,496
Playerzpot $0.105 1,496
SBI Card $0.105 1,496
Servify $0.105 1,496
StockyDodo $0.105 1,496
Yonogames $0.105 1,496
Spincrush $0.105 2,000+
Amazon $0.11 5,514
Faceit $0.139 1,496
Tosla $0.139 1,496
Skroutz $0.139 1,496
Potato Chat $0.139 1,496
MPL $0.169 1,496
Magicbricks $0.169 1,496
Mewt $0.169 1,496
NimoTV $0.173 1,496
Paxful $0.176 1,496
LoveLocal $0.195 1,658
Citymobil $0.195 1,748
Google (Gmail / YouTube) $0.2 5,494
GiraBank $0.203 1,496
LINE $0.213 3,844
Yalla $0.231 2,883
Yubo $0.231 1,496
WestStein $0.231 1,496
IndiaPlays $0.231 1,496
ROBINHOOD $0.231 1,496
IPLwin $0.231 1,496
LOCO $0.231 1,496
Blued $0.231 1,496
Grofers $0.231 1,496
Bukalapak $0.231 1,496
Kaya $0.231 1,496
Aitu $0.231 1,496
PingPong $0.231 1,496
GyFTR $0.231 1,496
PharmEasy $0.231 1,496
G2G $0.231 1,496
СберМегаМаркет $0.231 1,496
Probo $0.231 1,496
Eyecon $0.231 1,496
tiketcom $0.231 1,496
KakaoTalk $0.235 13,550
Myntra $0.253 1,496
Miravia $0.253 1,496
imo $0.289 4,031
Michat $0.3 2,801
Snapchat $0.3 3,853
Apple ID $0.348 2,496
Alipay/Alibaba/1688 $0.353 2,874
X (Twitter) $0.38 4,392
Cash App $0.404 1,496
Gemgala $0.404 1,496
HQ Trivia $0.406 1,784
Wish $0.43 2,799
Careem $0.489 2,823
icq $0.536 2,786
Dominos Pizza $0.586 1,496
Joyride $0.586 1,496
Alibaba $0.63 2,534
CommunityGaming $0.677 1,766
Airbnb $0.759 2,496
RegRu $0.759 1,766
Keybase $0.771 1,622
أي خدمة أخرى $0.983 3,267
Twitch $1.089 2,290
Магнит.Маркет $1.586 1,496
Taobao $2.536 2,809
1688 $2.536 1,803
1xBet $2.536 2,860
Douyu $2.536 1,766
Quipp $2.536 1,874
Dent $2.536 2,000+
BitClout $2.536 1,892
Adidas $2.536 2,036
GoFundMe $2.536 1,766
4Fun $2.536 1,604
LightChat $2.536 1,766
PGbonus $2.536 1,856
32red $2.536 1,856
Stormgain $2.536 1,802
TradingView $2.536 1,874
premium.one $2.536 1,820
KuCoinPlay $2.536 1,766
EasyPay $2.536 1,820
Hezzl $2.536 1,856
Hermes $2.536 1,712
Dundle $2.536 1,964
Megogo $2.536 1,838
Oppo $2.536 1,658
米画师Mihuashi $2.536 1,640
Uplay $2.536 1,640
CloudChat $2.536 1,676
Perfluence $2.536 1,712
Uber $3.035 1,497
TeenPattiStarpro $3.126 1,496
PagSmile $3.126 1,496
RummyLoot $3.126 1,496

العراق على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1,100+
  • أرقام Multi-SMS لـ 358 خدمة.
  • حتى 11 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في العراق: Instagram (Threads), WhatsApp, Telegram
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 268 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام العراق تبدأ بـ +964. رمز الدولة: IQ.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر العراق — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $3.126 — الوسيط $0.006 عبر 371 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

371 خدمة اليوم، بما في ذلك Bolt ($0.006), Zoho ($0.006), Naver ($0.006).

رمز الهاتف لدولة العراق هو +964. رمز الدولة: IQ.

التحقق حسب الخدمة في العراق

رقم وهمي لـ TikTok (Douyin) $0.124 رقم مؤقت لـ Netflix $0.336 رقم مؤقت لـ Dream11 $0.006 رقم وهمي لـ Clubhouse $0.006 رقم وهمي لـ Delivery Club $0.006 رقم مؤقت لـ Rush $0.006 رقم وهمي لـ Deliveroo $0.006 رقم مؤقت لـ TenChat $0.006 رقم مؤقت لـ Zupee $0.006 رقم مؤقت لـ eBay $0.006 رقم وهمي لـ IRCTC $0.006 رقم وهمي لـ Vinted $0.006 رقم وهمي لـ Hopi $0.006 رقم مؤقت لـ Ticketmaster $0.006 رقم وهمي لـ Baidu $0.006 رقم وهمي لـ Papara $0.006 رقم وهمي لـ foodpanda $0.006 رقم وهمي لـ IFood $0.006 رقم وهمي لـ Ola $0.006 رقم مؤقت لـ JivoMart $0.006

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

اختر الدولة

آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
لا توجد نتائج!