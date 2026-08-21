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رقم مؤقت من أفغانستان مع الكود (+93)

أرقام أفغانستان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من أفغانستان واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 306 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 306 خدمة 820K+ رقم 130+ تفعيل خلال 30 يوماً +93 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في أفغانستان

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
6421 قطعة

$0.045

Telegram
6317 قطعة

$0.463

Viber
6297 قطعة

$0.091

Whatsapp
6417 قطعة

$0.38

Twitter
5728 قطعة

$0.013

Alipay/Alibaba/1688
1400 قطعة

$0.414

Adidas
1821 قطعة

$0.477

Any other
2574 قطعة

$0.129

Clubhouse
5290 قطعة

$0.006

ChatGPT
3823 قطعة

$0.358

Alibaba
2303 قطعة

$0.353

Walmart
4324 قطعة

$0.006

163СOM
1304 قطعة

$0.048

1688
1952 قطعة

$2.536

1хbet
1717 قطعة

$2.418

32red
1675 قطعة

$0.359

4Fun
1411 قطعة

$2.536

99acres
2618 قطعة

$0.052

99app
4613 قطعة

$0.052

AOL
3804 قطعة

$0.103

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في أفغانستان يكلف من $0.006 إلى $2.536 (المتوسط $0.1695، الوسيط $0.006) عبر 306 خدمة. أرخص من 64% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 294 خدمة.

الأرخص اليوم: Weibo $0.006 Happn $0.006 Papara $0.006 Skout $0.006 JivoMart $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 201
$0.05 – $0.20 57
$0.20 – $0.50 29
أكثر من $0.50 19
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.045 6,421
Viber $0.089 6,297
WhatsApp $0.38 6,417
Kwai $0.006 1,806
Steam $0.006 2,776
PayPal $0.006 3,190
Blizzard $0.006 3,726
GoogleVoice $0.006 3,371
X (Twitter) $0.006 5,728
Yahoo Mail $0.006 2,765
Craigslist $0.006 3,399
Nike $0.006 3,957
Moneylion $0.006 1,867
Tencent QQ $0.006 1,304
Zomato $0.006 1,969
imo $0.006 3,255
Yalla $0.006 3,085
Skout $0.006 7,370
Coinbase $0.006 2,304
AOL $0.006 3,804
Lazada $0.006 4,810
Deliveroo $0.006 3,202
Careem $0.006 3,075
Papara $0.006 7,457
DiDi $0.006 2,908
Getir $0.006 2,929
WeChat $0.006 5,633
Hopi $0.006 4,592
IFood $0.006 4,997
Zalo $0.006 2,304
Hepsiburadacom $0.006 4,671
Dream11 $0.006 5,766
Yemeksepeti $0.006 4,954
Trendyol $0.006 5,176
Poshmark $0.006 3,248
BlaBlaCar $0.006 3,450
Badoo $0.006 2,382
Beget $0.006 1,304
DANA $0.006 2,135
dodopizza $0.006 1,304
Drom $0.006 4,818
ДругВокруг $0.006 2,133
Metro $0.006 2,150
Grindr $0.006 3,770
Gojek $0.006 2,021
GroupMe $0.006 2,137
KFC $0.006 2,128
Kaggle $0.006 1,979
McDonalds $0.006 5,228
Monese $0.006 1,718
Магнит $0.006 3,511
МВидео $0.006 1,304
OkCupid $0.006 2,835
OVO $0.006 3,217
OLX $0.006 3,652
Paysafecard $0.006 2,701
Proton Mail $0.006 1,877
Payoneer $0.006 4,169
Revolut $0.006 5,006
Самокат $0.006 1,907
Tokopedia $0.006 2,230
Wildberries $0.006 1,394
Яндекс $0.006 2,975
Zhihu $0.006 1,484
Weibo $0.006 9,717
Bilibili $0.006 2,580
Venmo $0.006 3,859
Mercari $0.006 2,769
Mail.ru $0.006 5,439
Одноклассники $0.006 2,421
Юла $0.006 1
Mamba, MeetMe $0.006 1,430
LinkedIn $0.006 6,241
Truecaller $0.006 2,708
Ozon $0.006 2,397
Bolt $0.006 2,312
Delivery Club $0.006 5,361
Ola $0.006 4,568
Ticketmaster $0.006 6,305
BIGO LIVE $0.006 2,487
Baidu $0.006 6,043
Clubhouse $0.006 5,290
RedBook $0.006 3,054
Skype $0.006 1,718
BotIm $0.006 703
99app $0.006 4,613
Indomaret $0.006 3,915
Subito $0.006 4,128
Bumble $0.006 5,990
TanTan $0.006 2,090
fiverr $0.006 1,304
CAIXA $0.006 3,938
Happn $0.006 9,367
My11Circle $0.006 1,520
inDrive $0.006 2,071
IQOS $0.006 2,511
JDcom $0.006 1,304
Joyride $0.006 3,785
MEGA $0.006 2,759
Tango $0.006 3,073
TenChat $0.006 4,499
Trip $0.006 1,466
Twilio $0.006 2,643
urent/jet/RuSharing $0.006 1,718
Wink $0.006 3,128
Wise $0.006 3,338
YAPPY $0.006 2,408
Zoho $0.006 2,614
Zupee $0.006 4,280
Детский мир $0.006 1,899
FarPost $0.006 1,786
DoorDash $0.006 2,488
WinzoGame $0.006 6,125
Nttgame $0.006 2,241
OfferUp $0.006 2,201
Allegro $0.006 2,283
paycell $0.006 2,090
163СOM $0.006 1,304
Meta $0.006 1,308
Betfair $0.006 3,678
OffGamers $0.006 2,236
Onet $0.006 2,003
cryptocom $0.006 2,388
hily $0.006 1,304
Wolt $0.006 1,304
Flipkart $0.006 4,052
IRCTC $0.006 5,110
Eneba $0.006 4,369
noon $0.006 3,243
Lotus $0.006 1,448
Oriflame $0.006 2,045
GG $0.006 2,241
Justdating $0.006 2,179
Sravni $0.006 2,124
SoulApp $0.006 3,501
Fruitz $0.006 2,376
Foody $0.006 3,738
Rush $0.006 4,819
kolesa.kz $0.006 1,304
Swiggy $0.006 2,992
Grab $0.006 2,937
IVI $0.006 2,318
AliExpress $0.006 2,061
Ukrnet $0.006 2,066
Meesho $0.006 2,398
MoMo $0.006 2,730
SamsungShop $0.006 2,030
Carousell $0.006 2,056
99acres $0.006 2,618
Şikayet var $0.006 1,304
BLIBLI $0.006 1,502
AVON $0.006 4,263
Linode $0.006 2,517
PicPay $0.006 2,630
Temu $0.006 2,335
Leboncoin $0.006 2,391
РСА $0.006 1,856
PaddyPower $0.006 1,304
Mercado $0.006 1,304
Rediffmail $0.006 1,304
GCash $0.006 5,815
Glovo $0.006 2,590
EscapeFromTarkov $0.006 2,291
RuTube $0.006 2,766
Akulaku $0.006 2,308
Betano $0.006 2,085
Claude (Anthropic) $0.006 2,581
Fups $0.006 1,916
gpnbonus $0.006 3,729
JivoMart $0.006 6,415
Marktplaats $0.006 1,542
Mera Gaon $0.006 4,845
Pinduoduo $0.006 2,182
Rambler $0.006 1,430
Ubisoft $0.006 2,314
Walmart $0.006 4,324
WooPlus $0.006 2,183
Банки $0.006 777
Bjp $0.006 3,021
icq $0.024 1,303
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,303
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 3,303
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Магнит.Маркет $0.045 1,303
Amasia $0.045 1,303
Dominos Pizza $0.045 1,303
Faceit $0.045 1,303
Gittigidiyor $0.045 1,303
Bykea $0.045 1,303
Roposo $0.045 1,303
irancell $0.045 1,303
Potato Chat $0.045 1,303
LYKA $0.048 1,303
RummyWealth $0.048 1,303
Siply $0.048 1,303
kufarby $0.048 1,303
RummyCulture $0.048 1,303
Dhani $0.05 2,303
NMI $0.052 2,000+
Ximalaya $0.053 1,537
Railone $0.053 1
Womply $0.064 2,000+
Vinted $0.065 3,695
PciPay $0.079 2,303
Rapido $0.079 1,303
LINE $0.08 5,199
PGbonus $0.089 1,675
LoveLocal $0.089 1,679
CallApp $0.089 1,465
Citymobil $0.089 1,555
DewuPoison $0.089 1,429
Huya $0.089 1,501
iQIYI $0.089 1,573
Likee $0.089 1,884
Taikang $0.089 1,429
Inboxlv $0.089 1,679
Akudo $0.089 1,483
Myntra $0.089 3,303
Coindcx $0.089 1,537
Algida $0.089 1,537
Paytm $0.089 2,177
MobiKwik $0.089 1,713
Alfa $0.089 1,519
CourseHero $0.089 1,447
Вконтакте $0.099 4,451
Hinge $0.1 4,330
TikTok (Douyin) $0.105 3,303
Magicbricks $0.105 1,303
Mewt $0.105 1,303
CollabAct $0.105 1,303
EarnEasy $0.105 1,303
Playerzpot $0.105 1,303
SBI Card $0.105 1,303
Servify $0.105 1,303
StockyDodo $0.105 1,303
Yonogames $0.105 1,303
Spincrush $0.105 2,000+
LightChat $0.112 1,594
أي خدمة أخرى $0.118 2,574
Facebook $0.12 7,953
Uber $0.121 4,303
TradingView $0.136 1,675
KuCoinPlay $0.136 1,594
Naver $0.14 4,933
foodpanda $0.144 5,390
Hezzl $0.159 1,675
Amazon $0.176 5,317
Discord $0.183 2,303
Twitch $0.183 1,303
Hermes $0.183 1,529
eBay $0.189 5,304
Google (Gmail / YouTube) $0.19 5,299
Snapchat $0.195 2,303
Google Messages $0.2 3,012
BitClout $0.218 1,708
Dundle $0.218 1,740
Taobao $0.242 1,708
Shopee $0.245 6,398
CommunityGaming $0.253 1,918
KakaoTalk $0.277 5,304
Douyu $0.277 1,594
Michat $0.289 2,303
Apple ID $0.289 2,303
MPL $0.289 1,303
Netflix $0.29 4,961
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.3 2,303
premium.one $0.3 1,610
Signal $0.324 3,651
ChatGPT (OpenAI) $0.333 3,823
Alibaba $0.336 2,303
Wish $0.348 1,663
32red $0.359 1,675
Telegram $0.36 6,317
Quipp $0.371 1,691
NimoTV $0.371 1,429
Paxful $0.371 1,303
Alipay/Alibaba/1688 $0.406 1,400
HQ Trivia $0.406 1,591
Potato $0.418 1,790
Blued $0.465 1,632
Adidas $0.477 1,821
Yubo $0.571 2,111
G2G $0.571 1,627
Tosla $0.653 1,303
Cash App $0.929 1,303
GoFundMe $1.195 4,654
RegRu $1.253 1,555
米画师Mihuashi $1.253 1,447
Perfluence $1.253 1,537
Airbnb $1.3 2,303
1xBet $2.418 1,717
1688 $2.536 1,952
Dent $2.536 1,807
4Fun $2.536 1,411
Stormgain $2.536 1,609
EasyPay $2.536 1,627
Megogo $2.536 1,645
Oppo $2.536 1,447
Uplay $2.536 1,465
CloudChat $2.536 1,483

أفغانستان على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 130+
  • أرقام Multi-SMS لـ 294 خدمة.
  • حتى 5 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في أفغانستان: WhatsApp, Viber, Instagram (Threads)
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 230 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام أفغانستان تبدأ بـ +93. رمز الدولة: AF.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر أفغانستان — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $2.536 — الوسيط $0.006 عبر 306 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

306 خدمة اليوم، بما في ذلك Weibo ($0.006), Happn ($0.006), Papara ($0.006).

رمز الهاتف لدولة أفغانستان هو +93. رمز الدولة: AF.

التحقق حسب الخدمة في أفغانستان

رقم وهمي لـ Ticketmaster $0.006 رقم مؤقت لـ LinkedIn $0.006 رقم وهمي لـ WinzoGame $0.006 رقم مؤقت لـ Baidu $0.006 رقم وهمي لـ Bumble $0.006 رقم مؤقت لـ GCash $0.006 رقم مؤقت لـ Dream11 $0.006 رقم مؤقت لـ WeChat $0.006 رقم مؤقت لـ Mail.ru $0.006 رقم مؤقت لـ Delivery Club $0.006 رقم وهمي لـ McDonalds $0.006 رقم وهمي لـ Trendyol $0.006 رقم وهمي لـ IRCTC $0.006 رقم مؤقت لـ Revolut $0.006 رقم مؤقت لـ IFood $0.006 رقم وهمي لـ Yemeksepeti $0.006 رقم مؤقت لـ Mera Gaon $0.006 رقم مؤقت لـ Rush $0.006 رقم وهمي لـ Drom $0.006 رقم مؤقت لـ Lazada $0.006

دول شائعة أخرى

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