رقم مؤقت من أفغانستان مع الكود (+93)
أرقام أفغانستان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من أفغانستان واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 306 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في أفغانستان
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.045
$0.463
$0.091
$0.38
$0.013
$0.414
$0.477
$0.129
$0.006
$0.358
$0.353
$0.006
$0.048
$2.536
$2.418
$0.359
$2.536
$0.052
$0.052
$0.103
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في أفغانستان يكلف من $0.006 إلى $2.536 (المتوسط $0.1695، الوسيط $0.006) عبر 306 خدمة. أرخص من 64% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 294 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.045
|6,421
|✓
|Viber
|$0.089
|6,297
|✓
|$0.38
|6,417
|✓
|Kwai
|$0.006
|1,806
|✓
|Steam
|$0.006
|2,776
|✓
|PayPal
|$0.006
|3,190
|✓
|Blizzard
|$0.006
|3,726
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|3,371
|✓
|X (Twitter)
|$0.006
|5,728
|✓
|Yahoo Mail
|$0.006
|2,765
|✓
|Craigslist
|$0.006
|3,399
|✓
|Nike
|$0.006
|3,957
|✓
|Moneylion
|$0.006
|1,867
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|1,304
|✓
|Zomato
|$0.006
|1,969
|✓
|imo
|$0.006
|3,255
|✓
|Yalla
|$0.006
|3,085
|✓
|Skout
|$0.006
|7,370
|✓
|Coinbase
|$0.006
|2,304
|✓
|AOL
|$0.006
|3,804
|✓
|Lazada
|$0.006
|4,810
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|3,202
|✓
|Careem
|$0.006
|3,075
|✓
|Papara
|$0.006
|7,457
|✓
|DiDi
|$0.006
|2,908
|✓
|Getir
|$0.006
|2,929
|✓
|$0.006
|5,633
|✓
|Hopi
|$0.006
|4,592
|✓
|IFood
|$0.006
|4,997
|✓
|Zalo
|$0.006
|2,304
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|4,671
|✓
|Dream11
|$0.006
|5,766
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|4,954
|✓
|Trendyol
|$0.006
|5,176
|✓
|Poshmark
|$0.006
|3,248
|✓
|BlaBlaCar
|$0.006
|3,450
|✓
|Badoo
|$0.006
|2,382
|✓
|Beget
|$0.006
|1,304
|✓
|DANA
|$0.006
|2,135
|✓
|dodopizza
|$0.006
|1,304
|✓
|Drom
|$0.006
|4,818
|✓
|ДругВокруг
|$0.006
|2,133
|✓
|Metro
|$0.006
|2,150
|✓
|Grindr
|$0.006
|3,770
|✓
|Gojek
|$0.006
|2,021
|✓
|GroupMe
|$0.006
|2,137
|✓
|KFC
|$0.006
|2,128
|✓
|Kaggle
|$0.006
|1,979
|✓
|McDonalds
|$0.006
|5,228
|✓
|Monese
|$0.006
|1,718
|✓
|Магнит
|$0.006
|3,511
|✓
|МВидео
|$0.006
|1,304
|✓
|OkCupid
|$0.006
|2,835
|✓
|OVO
|$0.006
|3,217
|✓
|OLX
|$0.006
|3,652
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|2,701
|✓
|Proton Mail
|$0.006
|1,877
|✓
|Payoneer
|$0.006
|4,169
|✓
|Revolut
|$0.006
|5,006
|✓
|Самокат
|$0.006
|1,907
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|2,230
|✓
|Wildberries
|$0.006
|1,394
|✓
|Яндекс
|$0.006
|2,975
|✓
|Zhihu
|$0.006
|1,484
|✓
|$0.006
|9,717
|✓
|Bilibili
|$0.006
|2,580
|✓
|Venmo
|$0.006
|3,859
|✓
|Mercari
|$0.006
|2,769
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|5,439
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|2,421
|✓
|Юла
|$0.006
|1
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|1,430
|✓
|$0.006
|6,241
|✓
|Truecaller
|$0.006
|2,708
|✓
|Ozon
|$0.006
|2,397
|✓
|Bolt
|$0.006
|2,312
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|5,361
|✓
|Ola
|$0.006
|4,568
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|6,305
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|2,487
|✓
|Baidu
|$0.006
|6,043
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|5,290
|✓
|RedBook
|$0.006
|3,054
|✓
|Skype
|$0.006
|1,718
|✓
|BotIm
|$0.006
|703
|✓
|99app
|$0.006
|4,613
|✓
|Indomaret
|$0.006
|3,915
|✓
|Subito
|$0.006
|4,128
|✓
|Bumble
|$0.006
|5,990
|✓
|TanTan
|$0.006
|2,090
|✓
|fiverr
|$0.006
|1,304
|✓
|CAIXA
|$0.006
|3,938
|✓
|Happn
|$0.006
|9,367
|✓
|My11Circle
|$0.006
|1,520
|✓
|inDrive
|$0.006
|2,071
|✓
|IQOS
|$0.006
|2,511
|✓
|JDcom
|$0.006
|1,304
|✓
|Joyride
|$0.006
|3,785
|✓
|MEGA
|$0.006
|2,759
|✓
|Tango
|$0.006
|3,073
|✓
|TenChat
|$0.006
|4,499
|✓
|Trip
|$0.006
|1,466
|✓
|Twilio
|$0.006
|2,643
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$0.006
|1,718
|✓
|Wink
|$0.006
|3,128
|✓
|Wise
|$0.006
|3,338
|✓
|YAPPY
|$0.006
|2,408
|✓
|Zoho
|$0.006
|2,614
|✓
|Zupee
|$0.006
|4,280
|✓
|Детский мир
|$0.006
|1,899
|✓
|FarPost
|$0.006
|1,786
|✓
|DoorDash
|$0.006
|2,488
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|6,125
|✓
|Nttgame
|$0.006
|2,241
|✓
|OfferUp
|$0.006
|2,201
|✓
|Allegro
|$0.006
|2,283
|✓
|paycell
|$0.006
|2,090
|✓
|163СOM
|$0.006
|1,304
|✓
|Meta
|$0.006
|1,308
|✓
|Betfair
|$0.006
|3,678
|✓
|OffGamers
|$0.006
|2,236
|✓
|Onet
|$0.006
|2,003
|✓
|cryptocom
|$0.006
|2,388
|✓
|hily
|$0.006
|1,304
|✓
|Wolt
|$0.006
|1,304
|✓
|Flipkart
|$0.006
|4,052
|✓
|IRCTC
|$0.006
|5,110
|✓
|Eneba
|$0.006
|4,369
|✓
|noon
|$0.006
|3,243
|✓
|Lotus
|$0.006
|1,448
|✓
|Oriflame
|$0.006
|2,045
|✓
|GG
|$0.006
|2,241
|✓
|Justdating
|$0.006
|2,179
|✓
|Sravni
|$0.006
|2,124
|✓
|SoulApp
|$0.006
|3,501
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|Fruitz
|$0.006
|2,376
|✓
|Foody
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|3,738
|✓
|Rush
|$0.006
|4,819
|✓
|kolesa.kz
|$0.006
|1,304
|✓
|Swiggy
|$0.006
|2,992
|✓
|Grab
|$0.006
|2,937
|✓
|IVI
|$0.006
|2,318
|✓
|AliExpress
|$0.006
|2,061
|✓
|Ukrnet
|$0.006
|2,066
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|Meesho
|$0.006
|2,398
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|$0.006
|2,730
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|SamsungShop
|$0.006
|2,030
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|Carousell
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|2,056
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|99acres
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|2,618
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|Şikayet var
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|1,304
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|BLIBLI
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|1,502
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|AVON
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|4,263
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|2,517
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|1,501
|✓
|iQIYI
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|1,573
|✓
|Likee
|$0.089
|1,884
|✓
|Taikang
|$0.089
|1,429
|✓
|Inboxlv
|$0.089
|1,679
|✓
|Akudo
|$0.089
|1,483
|✓
|Myntra
|$0.089
|3,303
|✓
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|$0.089
|1,537
|✓
|Algida
|$0.089
|1,537
|✓
|Paytm
|$0.089
|2,177
|✓
|MobiKwik
|$0.089
|1,713
|✓
|Alfa
|$0.089
|1,519
|✓
|CourseHero
|$0.089
|1,447
|✓
|Вконтакте
|$0.099
|4,451
|✓
|Hinge
|$0.1
|4,330
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|3,303
|✓
|Magicbricks
|$0.105
|1,303
|✓
|Mewt
|$0.105
|1,303
|✓
|CollabAct
|$0.105
|1,303
|✓
|EarnEasy
|$0.105
|1,303
|✓
|Playerzpot
|$0.105
|1,303
|✓
|SBI Card
|$0.105
|1,303
|✓
|Servify
|$0.105
|1,303
|✓
|StockyDodo
|$0.105
|1,303
|✓
|Yonogames
|$0.105
|1,303
|✓
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
|LightChat
|$0.112
|1,594
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.118
|2,574
|✓
|$0.12
|7,953
|✓
|Uber
|$0.121
|4,303
|✓
|TradingView
|$0.136
|1,675
|✓
|KuCoinPlay
|$0.136
|1,594
|✓
|Naver
|$0.14
|4,933
|✓
|foodpanda
|$0.144
|5,390
|✓
|Hezzl
|$0.159
|1,675
|✓
|Amazon
|$0.176
|5,317
|✓
|Discord
|$0.183
|2,303
|✓
|Twitch
|$0.183
|1,303
|✓
|Hermes
|$0.183
|1,529
|✓
|eBay
|$0.189
|5,304
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.19
|5,299
|✓
|Snapchat
|$0.195
|2,303
|✓
|Google Messages
|$0.2
|3,012
|BitClout
|$0.218
|1,708
|✓
|Dundle
|$0.218
|1,740
|✓
|Taobao
|$0.242
|1,708
|✓
|Shopee
|$0.245
|6,398
|✓
|CommunityGaming
|$0.253
|1,918
|✓
|KakaoTalk
|$0.277
|5,304
|✓
|Douyu
|$0.277
|1,594
|✓
|Michat
|$0.289
|2,303
|✓
|Apple ID
|$0.289
|2,303
|✓
|MPL
|$0.289
|1,303
|✓
|Netflix
|$0.29
|4,961
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.3
|2,303
|✓
|premium.one
|$0.3
|1,610
|✓
|Signal
|$0.324
|3,651
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.333
|3,823
|✓
|Alibaba
|$0.336
|2,303
|✓
|Wish
|$0.348
|1,663
|✓
|32red
|$0.359
|1,675
|✓
|Telegram
|$0.36
|6,317
|✓
|Quipp
|$0.371
|1,691
|✓
|NimoTV
|$0.371
|1,429
|✓
|Paxful
|$0.371
|1,303
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.406
|1,400
|✓
|HQ Trivia
|$0.406
|1,591
|✓
|Potato
|$0.418
|1,790
|✓
|Blued
|$0.465
|1,632
|✓
|Adidas
|$0.477
|1,821
|✓
|Yubo
|$0.571
|2,111
|✓
|G2G
|$0.571
|1,627
|✓
|Tosla
|$0.653
|1,303
|✓
|Cash App
|$0.929
|1,303
|✓
|GoFundMe
|$1.195
|4,654
|✓
|RegRu
|$1.253
|1,555
|✓
|米画师Mihuashi
|$1.253
|1,447
|✓
|Perfluence
|$1.253
|1,537
|✓
|Airbnb
|$1.3
|2,303
|✓
|1xBet
|$2.418
|1,717
|✓
|1688
|$2.536
|1,952
|✓
|Dent
|$2.536
|1,807
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|4Fun
|$2.536
|1,411
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|Stormgain
|$2.536
|1,609
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|EasyPay
|$2.536
|1,627
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|Megogo
|$2.536
|1,645
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|Oppo
|$2.536
|1,447
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|Uplay
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|1,465
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|CloudChat
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أفغانستان على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 130+
- أرقام Multi-SMS لـ 294 خدمة.
- حتى 5 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في أفغانستان: WhatsApp, Viber, Instagram (Threads)
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 230 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام أفغانستان تبدأ بـ +93. رمز الدولة: AF.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر أفغانستان — ابتداءً من $0.006.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.