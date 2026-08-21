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رقم مؤقت من جزر البهاما مع الكود (+1242)

أرقام جزر البهاما مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من جزر البهاما واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 201 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.039 201 خدمة 310K+ رقم 120+ تفعيل خلال 30 يوماً +1242 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في جزر البهاما

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Netflix
8525 قطعة

$0.315

Amazon
12000 قطعة

$0.202

Alibaba
1212 قطعة

$0.642

1688
540 قطعة

$2.56

1хbet
684 قطعة

$2.56

32red
612 قطعة

$2.56

4Fun
144 قطعة

$2.56

99acres
324 قطعة

$0.113

99app
288 قطعة

$0.113

AOL
2000 قطعة

$0.337

Adidas
936 قطعة

$2.56

Airbnb
2000 قطعة

$0.843

Akudo
288 قطعة

$0.113

Akulaku
288 قطعة

$0.113

Algida
288 قطعة

$0.101

AliExpress
913 قطعة

$2.56

Alipay/Alibaba/1688
2000 قطعة

$0.76

Any other
5293 قطعة

$2.56

Apple
2000 قطعة

$0.507

BLIBLI
252 قطعة

$0.101

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في جزر البهاما يكلف من $0.039 إلى $3.618 (المتوسط $1.1829، الوسيط $0.548) عبر 201 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 183 خدمة.

الأرخص اليوم: X (Twitter) $0.039 Indomaret $0.039 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 11
$0.05 – $0.20 53
$0.20 – $0.50 27
أكثر من $0.50 110
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.11 12,000
Instagram (Threads) $0.183 4,427
Vinted $0.065 1,000+
X (Twitter) $0.039 1,000+
Indomaret $0.039 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
Ola $0.055 1,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Subito $0.064 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
NMI $0.088 1,000+
LoveLocal $0.1 216
CommunityGaming $0.1 432
DewuPoison $0.1 180
Huya $0.1 216
iQIYI $0.1 360
IQOS $0.1 432
Likee $0.1 432
MEGA $0.1 396
TenChat $0.1 396
Trip $0.1 180
Ximalaya $0.1 360
Algida $0.1 288
BLIBLI $0.1 252
Linode $0.1 648
EscapeFromTarkov $0.1 216
Pinduoduo $0.1 396
Dream11 $0.112 792
Delivery Club $0.112 432
99app $0.112 288
My11Circle $0.112 252
Citymobil $0.112 432
Twilio $0.112 720
WinzoGame $0.112 324
Akudo $0.112 288
Coindcx $0.112 288
Rush $0.112 288
Swiggy $0.112 720
IVI $0.112 216
Meesho $0.112 504
Paytm $0.112 360
99acres $0.112 324
MobiKwik $0.112 288
Temu $0.112 864
Akulaku $0.112 288
CourseHero $0.112 216
Walmart $0.112 2,000+
GoogleVoice $0.113 1,126
Baidu $0.124 9,190
noon $0.124 12,098
Viber $0.183 4,647
Facebook $0.183 6,397
Вконтакте $0.183 2,000+
Mail.ru $0.183 90
Grab $0.183 2,000+
Discord $0.277 2,000+
Netflix $0.28 8,525
IRCTC $0.289 756
Naver $0.312 2,000+
imo $0.312 2,000+
LINE $0.324 2,000+
KakaoTalk $0.336 2,000+
Yahoo Mail $0.336 2,000+
AOL $0.336 2,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.34 6,294
Nike $0.348 2,000+
Michat $0.348 1,009
Tango $0.348 468
Deliveroo $0.371 7,858
Rambler $0.371 216
Bolt $0.406 2,000+
Clubhouse $0.418 720
Happn $0.418 648
Google (Gmail / YouTube) $0.43 2,000+
Craigslist $0.43 2,000+
Telegram $0.442 3,000
WhatsApp $0.471 10,277
Blizzard $0.489 2,000+
TikTok (Douyin) $0.489 2,000+
Grindr $0.489 2,000+
LinkedIn $0.489 2,000+
Snapchat $0.489 2,000+
eBay $0.5 2,000+
OLX $0.5 2,000+
Apple ID $0.5 2,000+
Ozon $0.5 9
Steam $0.512 2,000+
RedBook $0.512 126
Ticketmaster $0.524 14,497
Zoho $0.524 2,000+
Wish $0.536 991
Skout $0.548 2,000+
Wildberries $0.559 99
Одноклассники $0.559 90
OffGamers $0.559 2,000+
Nttgame $0.63 2,000+
hily $0.63 2,000+
Dent $0.642 1,305
HQ Trivia $0.642 678
Alibaba $0.642 1,212
icq $0.677 991
foodpanda $0.712 2,000+
CAIXA $0.712 612
Papara $0.748 2,000+
Alipay/Alibaba/1688 $0.759 2,000+
Shopee $0.771 9,273
Coinbase $0.771 972
Careem $0.771 13,687
RegRu $0.771 360
Wolt $0.771 2,000+
Airbnb $0.842 2,000+
KFC $1.324 833
PayPal $1.359 18,239
BlaBlaCar $1.371 981
Mamba, MeetMe $1.406 999
Skype $1.736 720
WeChat $2.5 2,000+
Kwai $2.559 864
Taobao $2.559 684
1688 $2.559 540
1xBet $2.559 684
Douyu $2.559 432
Zomato $2.559 540
Quipp $2.559 648
Lazada $2.559 900
BitClout $2.559 684
Adidas $2.559 936
DiDi $2.559 9,013
Getir $2.559 972
Hopi $2.559 504
IFood $2.559 468
Zalo $2.559 2,707
Hepsiburadacom $2.559 468
GoFundMe $2.559 468
Yemeksepeti $2.559 720
Trendyol $2.559 684
Poshmark $2.559 792
Badoo $2.559 864
Beget $2.559 216
DANA $2.559 504
Drom $2.559 864
Metro $2.559 612
4Fun $2.559 144
Gojek $2.559 864
GroupMe $2.559 648
LightChat $2.559 432
McDonalds $2.559 720
Monese $2.559 720
OkCupid $2.559 720
OVO $2.559 468
PGbonus $2.559 612
Paysafecard $2.559 504
Proton Mail $2.559 504
32red $2.559 612
Revolut $2.559 504
Signal $2.559 985
Stormgain $2.559 504
Twitch $2.559 1,360
Tokopedia $2.559 468
TradingView $2.559 612
Zhihu $2.559 288
Weibo $2.559 900
Bilibili $2.559 468
Venmo $2.559 396
Mercari $2.559 468
أي خدمة أخرى $2.559 5,293
premium.one $2.559 540
Truecaller $2.559 1,044
KuCoinPlay $2.559 432
EasyPay $2.559 576
Hezzl $2.559 612
Hermes $2.559 324
Dundle $2.559 828
Bumble $2.559 792
fiverr $2.559 936
Megogo $2.559 576
urent/jet/RuSharing $2.559 432
Zupee $2.559 540
FarPost $2.559 216
Oppo $2.559 252
DoorDash $2.559 648
Sravni $2.559 216
Fruitz $2.559 288
AliExpress $2.559 913
Uplay $2.559 216
PicPay $2.559 72
Leboncoin $2.559 648
CloudChat $2.559 288
Perfluence $2.559 360
Glovo $2.559 648
TanTan $2.583 684
Wise $3.618 468

جزر البهاما على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 120+
  • أرقام Multi-SMS لـ 183 خدمة.
  • أفضل تسليم للرسائل في جزر البهاما: Amazon
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 18 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام جزر البهاما تبدأ بـ +1242. رمز الدولة: BS.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر جزر البهاما — ابتداءً من $0.039.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.039 إلى $3.618 — الوسيط $0.548 عبر 201 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

201 خدمة اليوم، بما في ذلك Twitter ($0.039), Indomaret ($0.039), CoinFantasy ($0.04).

رمز الهاتف لدولة جزر البهاما هو +1242. رمز الدولة: BS.

التحقق حسب الخدمة في جزر البهاما

رقم وهمي لـ Instagram (Threads) $0.183 رقم وهمي لـ Vinted $0.065 رقم مؤقت لـ Winzap $0.042 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Ludo24 $0.042 رقم وهمي لـ Saathi $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ Dhani $0.048 رقم وهمي لـ Ola $0.055 رقم وهمي لـ Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 رقم وهمي لـ Womply $0.064 رقم مؤقت لـ Subito $0.064 رقم مؤقت لـ PciPay $0.079 رقم وهمي لـ NMI $0.088 رقم وهمي لـ Linode $0.1 رقم مؤقت لـ CommunityGaming $0.1 رقم مؤقت لـ IQOS $0.1 رقم وهمي لـ Likee $0.1 رقم وهمي لـ MEGA $0.1 رقم مؤقت لـ TenChat $0.1

دول شائعة أخرى

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