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رقم مؤقت من فيجي مع الكود (+679)

أرقام فيجي مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من فيجي واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 52 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.039 52 خدمة 80K+ رقم 13 تفعيل خلال 30 يوماً +679 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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فيجي
89974

قطعة

أفضل 20 خدمة في فيجي

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

facebook
10582 قطعة

$0.214

Whatsapp
7796 قطعة

$0.508

99app
1000 قطعة

$0.049

Airbnb
5021 قطعة

$0.583

Amazon
6375 قطعة

$0.512

Any other
149 قطعة

$0.324

Baidu
90 قطعة

$0.042

ChatGPT
1000 قطعة

$0.071

CoinFantasy
1000 قطعة

$0.04

Dhani
1000 قطعة

$0.049

Discord
8525 قطعة

$0.253

Dream11
1000 قطعة

$0.074

Foodpanda
1000 قطعة

$0.079

Google,youtube,Gmail
1693 قطعة

$0.242

HDFC ERGO
1000 قطعة

$0.04

Hopi
1000 قطعة

$0.079

IFood
1000 قطعة

$0.072

IRCTC
1000 قطعة

$0.07

Indomaret
1000 قطعة

$0.04

Instagram+Threads
10648 قطعة

$0.166

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في فيجي يكلف من $0.039 إلى $0.783 (المتوسط $0.1733، الوسيط $0.079) عبر 52 خدمة. أرخص من 63% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 21 خدمة.

الأرخص اليوم: Indomaret $0.039 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042 Winzap $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 14
$0.05 – $0.20 21
$0.20 – $0.50 13
أكثر من $0.50 4
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.512 9,019
Indomaret $0.039 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Baidu $0.042 90
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
Zupee $0.044 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
99app $0.048 1,000+
WinzoGame $0.048 1,000+
Ola $0.055 1,000+
Netflix $0.064 1,000+
Papara $0.064 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Hopi $0.064 1,000+
IFood $0.064 1,000+
Dream11 $0.064 1,000+
Vinted $0.064 1,000+
Subito $0.064 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.07 1,000+
IRCTC $0.07 1,000+
foodpanda $0.079 1,000+
Uber $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Poshmark $0.079 1,000+
NMI $0.088 1,000+
X (Twitter) $0.1 1,000+
Вконтакте $0.12 1,000+
Michat $0.136 1
Walmart $0.136 180
Instagram (Threads) $0.152 7,888
Viber $0.2 2,683
Facebook $0.21 2,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.242 1,295
Discord $0.253 4,476
LINE $0.3 3,264
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.3 4,583
Nike $0.324 1
أي خدمة أخرى $0.324 149
Yahoo Mail $0.336 798
WeChat $0.348 2,284
KakaoTalk $0.359 3,936
eBay $0.406 3,865
WhatsApp $0.462 7,449
Airbnb $0.583 3,012
PayPal $0.712 1
Telegram $0.783 2,000+

فيجي على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 13
  • أرقام Multi-SMS لـ 21 خدمة.
  • حتى 2 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في فيجي: Amazon
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 30 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام فيجي تبدأ بـ +679. رمز الدولة: FJ.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر فيجي — ابتداءً من $0.039.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.039 إلى $0.783 — الوسيط $0.079 عبر 52 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

52 خدمة اليوم، بما في ذلك Indomaret ($0.039), CoinFantasy ($0.04), HDFC ERGO ($0.04).

رمز الهاتف لدولة فيجي هو +679. رمز الدولة: FJ.

التحقق حسب الخدمة في فيجي

رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Ludo24 $0.042 رقم مؤقت لـ Saathi $0.042 رقم وهمي لـ Zupee $0.044 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ WinzoGame $0.048 رقم وهمي لـ Ola $0.055 رقم مؤقت لـ Netflix $0.064 رقم مؤقت لـ Papara $0.064 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم مؤقت لـ Vinted $0.064 رقم مؤقت لـ Subito $0.064 رقم مؤقت لـ Uber $0.079 رقم وهمي لـ PciPay $0.079 رقم وهمي لـ Poshmark $0.079 رقم وهمي لـ NMI $0.088 رقم مؤقت لـ X (Twitter) $0.1 رقم وهمي لـ Walmart $0.136 رقم وهمي لـ Michat $0.136 رقم مؤقت لـ Viber $0.2

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

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