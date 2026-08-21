رقم مؤقت من فيجي مع الكود (+679)
أرقام فيجي مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من فيجي واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 52 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في فيجي
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.214
$0.508
$0.049
$0.583
$0.512
$0.324
$0.042
$0.071
$0.04
$0.049
$0.253
$0.074
$0.079
$0.242
$0.04
$0.079
$0.072
$0.07
$0.04
$0.166
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في فيجي يكلف من $0.039 إلى $0.783 (المتوسط $0.1733، الوسيط $0.079) عبر 52 خدمة. أرخص من 63% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 21 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Amazon
|$0.512
|9,019
|✓
|Indomaret
|$0.039
|1,000+
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Baidu
|$0.042
|90
|✓
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|Zupee
|$0.044
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,000+
|99app
|$0.048
|1,000+
|WinzoGame
|$0.048
|1,000+
|Ola
|$0.055
|1,000+
|Netflix
|$0.064
|1,000+
|Papara
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Hopi
|$0.064
|1,000+
|IFood
|$0.064
|1,000+
|Dream11
|$0.064
|1,000+
|Vinted
|$0.064
|1,000+
|Subito
|$0.064
|1,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.07
|1,000+
|IRCTC
|$0.07
|1,000+
|foodpanda
|$0.079
|1,000+
|Uber
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Poshmark
|$0.079
|1,000+
|NMI
|$0.088
|1,000+
|X (Twitter)
|$0.1
|1,000+
|Вконтакте
|$0.12
|1,000+
|Michat
|$0.136
|1
|✓
|Walmart
|$0.136
|180
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.152
|7,888
|✓
|Viber
|$0.2
|2,683
|✓
|$0.21
|2,000+
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.242
|1,295
|✓
|Discord
|$0.253
|4,476
|✓
|LINE
|$0.3
|3,264
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.3
|4,583
|✓
|Nike
|$0.324
|1
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.324
|149
|✓
|Yahoo Mail
|$0.336
|798
|✓
|$0.348
|2,284
|✓
|KakaoTalk
|$0.359
|3,936
|✓
|eBay
|$0.406
|3,865
|✓
|$0.462
|7,449
|✓
|Airbnb
|$0.583
|3,012
|✓
|PayPal
|$0.712
|1
|✓
|Telegram
|$0.783
|2,000+
|✓
صيغة الرقم
أرقام فيجي تبدأ بـ +679. رمز الدولة: FJ.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر فيجي — ابتداءً من $0.039.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.039 إلى $0.783 — الوسيط $0.079 عبر 52 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة فيجي هو +679. رمز الدولة: FJ.