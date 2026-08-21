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تحديث الأسعار: أغسطس 21
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توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.041
|1,963
|✓
|Telegram
|$0.604
|3,068
|✓
|Viber
|$0.088
|1,064
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.118
|1,936
|✓
|$0.2
|4,389
|✓
|$0.039
|2,048
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.015
|1,088
|✓
|imo
|$0.089
|2,685
|✓
|eBay
|$0.006
|3,636
|✓
|Kwai
|$0.006
|1,695
|✓
|LINE
|$0.006
|3,398
|✓
|Steam
|$0.006
|1,234
|✓
|Blizzard
|$0.006
|1,753
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|1,800
|✓
|Yahoo Mail
|$0.006
|2,231
|✓
|Craigslist
|$0.006
|2,822
|✓
|Nike
|$0.006
|3,370
|✓
|Shopee
|$0.006
|2,961
|✓
|Moneylion
|$0.006
|2,299
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|1,567
|✓
|Zomato
|$0.006
|1,411
|✓
|Yalla
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|2,532
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|Skout
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|1,689
|✓
|Coinbase
|$0.006
|2,538
|✓
|AOL
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|1,959
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|Lazada
|$0.006
|2,923
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|Deliveroo
|$0.006
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|Careem
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|Papara
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|1,468
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|Drom
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|Gojek
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|Kaggle
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|Trip
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|Wink
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|Xiaomi
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|1,539
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|Zupee
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|3,655
|✓
|Вкусно и Точка
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|1,644
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|Детский мир
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|Лэтуаль
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|DoorDash
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|Ininal
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|Taptap Send
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|WinzoGame
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|3,861
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|bet365
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|Nttgame
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|OfferUp
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|Allegro
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|paycell
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|BIP
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|Dostavista
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|hily
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|1,748
|✓
|Wolt
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|1,396
|✓
|Fotka
|$0.006
|1,504
|✓
|Zilch
|$0.006
|1,835
|✓
|Depop
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|1,845
|✓
|Flipkart
|$0.006
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|✓
|IRCTC
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|3,538
|✓
|Eneba
|$0.006
|1,865
|✓
|noon
|$0.006
|1,658
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|AGIBANK
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|2,076
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|Lotus
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|1,798
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|WorldRemit
|$0.006
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|✓
|Oriflame
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|1,495
|✓
|MoneyPay
|$0.006
|1,619
|✓
|Koshelek
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|1,251
|✓
|Justdating
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|1,651
|✓
|LoveRu
|$0.006
|1,606
|✓
|Codashop
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|✓
|Sravni
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|1,572
|✓
|Oldubil
|$0.006
|1,740
|✓
|FunPay
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|1,613
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|SoulApp
|$0.006
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|Fruitz
|$0.006
|1,799
|✓
|NovaPoshta
|$0.006
|1,289
|✓
|Foody
|$0.006
|1,833
|✓
|Rush
|$0.006
|1,800
|✓
|Rozetka
|$0.006
|1,745
|✓
|kolesa.kz
|$0.006
|1,444
|✓
|Swiggy
|$0.006
|1,619
|✓
|Grab
|$0.006
|1,920
|✓
|IVI
|$0.006
|1,525
|✓
|Weverse
|$0.006
|1,598
|✓
|Chispa
|$0.006
|1,666
|✓
|AliExpress
|$0.006
|1,496
|✓
|Ukrnet
|$0.006
|1,542
|✓
|Meesho
|$0.006
|1,675
|✓
|MoMo
|$0.006
|1,843
|✓
|SamsungShop
|$0.006
|1,474
|✓
|Freelancer
|$0.006
|1,998
|✓
|AptekaRU
|$0.006
|1,568
|✓
|Carousell
|$0.006
|1,564
|✓
|Paytm
|$0.006
|1,336
|✓
|99acres
|$0.006
|1,820
|✓
|Букмекерские
|$0.006
|1,637
|✓
|Şikayet var
|$0.006
|1,592
|✓
|BLIBLI
|$0.006
|1,508
|✓
|AVON
|$0.006
|1,789
|✓
|Linode
|$0.006
|1,552
|✓
|PicPay
|$0.006
|1,575
|✓
|Temu
|$0.006
|1,232
|✓
|Leboncoin
|$0.006
|1,439
|✓
|РСА
|$0.006
|1,283
|✓
|PaddyPower
|$0.006
|1,576
|✓
|Mercado
|$0.006
|1,715
|✓
|Rediffmail
|$0.006
|1,627
|✓
|Bazos
|$0.006
|1,924
|✓
|GCash
|$0.006
|2,048
|✓
|Glovo
|$0.006
|1,712
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.006
|1,593
|✓
|RuTube
|$0.006
|2,051
|✓
|Alchemy
|$0.006
|1,821
|✓
|Ankama
|$0.006
|1,714
|✓
|AstraPay
|$0.006
|1,945
|✓
|Autoru
|$0.006
|2,107
|✓
|Betano
|$0.006
|1,454
|✓
|Brevo
|$0.006
|1,811
|✓
|Bunq
|$0.006
|1,973
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.006
|2,923
|✓
|Cloud Manager
|$0.006
|1,896
|✓
|CMB
|$0.006
|1,372
|✓
|Coca-Cola
|$0.006
|1,722
|✓
|Feeld
|$0.006
|2,044
|✓
|Flowwow
|$0.006
|1,421
|✓
|Foodora
|$0.006
|1,734
|✓
|FreeNow
|$0.006
|1,994
|✓
|Fups
|$0.006
|1,326
|✓
|Gett
|$0.006
|1,512
|✓
|GMX
|$0.006
|1,895
|✓
|Grailed
|$0.006
|1,548
|✓
|Greggs
|$0.006
|1,519
|✓
|Greywoods
|$0.006
|1,764
|✓
|Her
|$0.006
|1,803
|✓
|Ipsos iSay
|$0.006
|1,629
|✓
|JivoMart
|$0.006
|2,852
|✓
|KION
|$0.006
|2,008
|✓
|Klarna
|$0.006
|1,731
|✓
|LinkAja
|$0.006
|1,737
|✓
|Marktplaats
|$0.006
|1,693
|✓
|Mera Gaon
|$0.006
|2,030
|✓
|MotorkuX
|$0.006
|1,710
|✓
|myboost
|$0.006
|1,383
|✓
|Neon
|$0.006
|1,438
|✓
|Next
|$0.006
|375
|✓
|Paysend
|$0.006
|1,515
|✓
|Pinduoduo
|$0.006
|1,410
|✓
|PlayerAuctions
|$0.006
|1,840
|✓
|Pockit
|$0.006
|1,766
|✓
|Rambler
|$0.006
|1,547
|✓
|Razer
|$0.006
|1,907
|✓
|RummyCircle
|$0.006
|1,856
|✓
|Shpock
|$0.006
|1,798
|✓
|TamTam
|$0.006
|1,583
|✓
|Tata Neu
|$0.006
|1,935
|✓
|This Fate
|$0.006
|1,737
|✓
|Ubisoft
|$0.006
|1,759
|✓
|Upwork
|$0.006
|1,458
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.006
|1,577
|✓
|Voi
|$0.006
|1,312
|✓
|ZUS Coffee
|$0.006
|1,991
|✓
|Банки
|$0.006
|432
|✓
|СушиВёсла
|$0.006
|1,471
|✓
|Bjp
|$0.006
|760
|✓
|Seosprint
|$0.008
|1,066
|✓
|Hezzl
|$0.008
|1,066
|✓
|TenChat
|$0.011
|1,800
|✓
|Walmart
|$0.011
|2,747
|✓
|Discord
|$0.012
|1,065
|✓
|888casino
|$0.015
|1,066
|✓
|Яндекс
|$0.02
|2,154
|✓
|Signal
|$0.036
|1,614
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|1,066
|✓
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Saathi
|$0.04
|2,066
|✓
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
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|1,000+
|Ludo24
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|1,000+
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.05
|1,548
|✓
|Avito
|$0.051
|1,066
|✓
|X (Twitter)
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|3,088
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
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|1
|Apple ID
|$0.057
|1,074
|✓
|Вконтакте
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|2,867
|✓
|Grindr
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|Wildberries
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|1,512
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|Amasia
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|1,066
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|Huya
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|Bolt
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|Amazon
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|KakaoTalk
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|✓
|Naver
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|Netflix
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|Microsoft (Outlook/Hotmail)
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|✓
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|1,707
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|YandexGo
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|1,066
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|RummyCulture
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|Adidas
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|PciPay
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|Rapido
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|✓
|CliQQ
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|1,066
|✓
|Potato Chat
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|1,066
|✓
|mosru
|$0.099
|1,066
|✓
|Siply
|$0.099
|1,066
|✓
|Bykea
|$0.099
|1,066
|✓
|Roposo
|$0.099
|1,066
|✓
|Alfa
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|1,066
|✓
|OLX
|$0.1
|1,815
|✓
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.106
|1,066
|✓
|Google Messages
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|2,000+
|my jio
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|1,000+
|Dhani
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|1,066
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.113
|3,066
|✓
|Uklon
|$0.115
|1,488
|✓
|Keybase
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|1,066
|✓
|Ticketmaster
|$0.118
|1,941
|✓
|Snapchat
|$0.118
|1,066
|✓
|Meta
|$0.123
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|✓
|Michat
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|1,066
|✓
|GoFundMe
|$0.126
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|✓
|Wish
|$0.131
|1,066
|✓
|HQ Trivia
|$0.133
|1,066
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|WestStein
|$0.135
|1,066
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|Gittigidiyor
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|irancell
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|✓
|CommunityGaming
|$0.142
|1,066
|✓
|IPLwin
|$0.142
|1,066
|✓
|foodpanda
|$0.143
|4,041
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|Uber
|$0.143
|3,066
|✓
|Taobao
|$0.143
|1,066
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|Магнит.Маркет
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|1,066
|✓
|Dent
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|1,066
|✓
|LazyPay
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|Likee
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|1,066
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|Algida
|$0.172
|1,066
|✓
|Ozon
|$0.177
|1,833
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|Quipp
|$0.185
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|4Fun
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|RegRu
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|TradingView
|$0.185
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|LoveLocal
|$0.185
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|CallApp
|$0.185
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|Expressmoney
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|Pivko24
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|Taikang
|$0.185
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|ЗдравСити
|$0.185
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|Oppo
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|Sokolov
|$0.185
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|SticPay
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|Consultant
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|米画师Mihuashi
|$0.185
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|Familia
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|GalaxyChat
|$0.185
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|Skroutz
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|AptekiPlus
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|IndiaPlays
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|Akudo
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|SellMonitor
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|Podeli
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|CashFly
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|LigaPro
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|Virgo
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|GMNG
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|Grofers
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|24betting
|$0.185
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|AdaKami
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|Br777
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|FoodHub
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|TeenPattiStarpro
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|Magicbricks
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|✓
|Band
|$0.185
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|Uplay
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|GyFTR
|$0.185
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|PagSmile
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|RummyLoot
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|PharmEasy
|$0.185
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|CloudChat
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|Gemgala
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|MarketGuru
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|勇仕网络Ys4fun
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|UU163
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|Iti
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|Probo
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|Eyecon
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|Asda
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|AfreecaTV
|$0.185
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|✓
|Angel One
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|Book My Play
|$0.185
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|✓
|BusyFly
|$0.185
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|✓
|EarnEasy
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|HappyFresh
|$0.185
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|Miravia
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|✓
|Neocrypto
|$0.185
|1,066
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|Ollis
|$0.185
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|✓
|Paybis
|$0.185
|1,066
|✓
|Prakerja
|$0.185
|1,066
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|Prenagen Club
|$0.185
|1,066
|✓
|SBI Card
|$0.185
|1,066
|✓
|Servify
|$0.185
|1,066
|✓
|SmartyPig
|$0.185
|1,066
|✓
|StockyDodo
|$0.185
|1,066
|✓
|ZaleyCash
|$0.185
|1,066
|✓
|BeReal
|$0.191
|1,066
|✓
|KuCoinPlay
|$0.196
|1,066
|✓
|PingPong
|$0.197
|1,066
|✓
|MobiKwik
|$0.203
|1,066
|✓
|LYKA
|$0.21
|1,066
|✓
|SneakersnStuff
|$0.223
|1,066
|✓
|Rebtel
|$0.23
|1,530
|✓
|Stormgain
|$0.231
|1,066
|✓
|Ximalaya
|$0.231
|1,066
|✓
|ROBINHOOD
|$0.231
|1,066
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|LOCO
|$0.231
|1,066
|✓
|Bukalapak
|$0.231
|1,066
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|Kaya
|$0.231
|1,066
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|G2G
|$0.231
|1,066
|✓
|СберМегаМаркет
|$0.231
|1,066
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|CourseHero
|$0.231
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|✓
|Lydia
|$0.231
|1,066
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|tiketcom
|$0.231
|1,066
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|Ace2Three
|$0.235
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|✓
|Myntra
|$0.244
|1,066
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|MPL
|$0.258
|1,066
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|Dominos Pizza
|$0.29
|1,066
|✓
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|$0.295
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|$0.295
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|Dundle
|$0.295
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|NimoTV
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|icq
|$0.3
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|Citymobil
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|Blued
|$0.33
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|GiraBank
|$0.332
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|✓
|Coindcx
|$0.344
|1,066
|✓
|Vinted
|$0.345
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|✓
|Mewt
|$0.349
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|Paxful
|$0.368
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|iQIYI
|$0.384
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|Cash App
|$0.404
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|Aitu
|$0.405
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|✓
|Uzum
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|1,065
|✓
|Tosla
|$0.46
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|Yubo
|$0.46
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|✓
|Potato
|$0.478
|1,066
|✓
|Faceit
|$0.483
|1,066
|✓
|1688
|$0.505
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|✓
|EasyPay
|$0.558
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|✓
|Alibaba
|$0.726
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|Douyu
|$0.748
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|✓
|Twitch
|$0.775
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|✓
|BitClout
|$1.002
|1,066
|✓
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|1,066
|✓
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يحمل رقم أوزبكستان مؤقت مفتاح الدولة +998، ويُستأجر لتفعيل واحد فقط: تختار الخدمة، تحصل على الرقم، ويظهر الكود مباشرة على الموقع فور وصوله كرسالة نصية. من بين 433 خدمة متاحة على أرقام هذه الدولة يتصدر Instagram (Threads) قائمة الأكثر طلبا، وهو أيضا من بين الخدمات التي يصلها استقبال SMS أوزبكستان بانتظام إلى جانب Telegram وWhatsapp. الأسعار تبدأ من $0.006، وهذا كافٍ لإتمام تفعيل واحد بلا اشتراك طويل.
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