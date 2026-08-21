AR
تسجيل الدخول إنشاء حساب
أرقام افتراضية

رقم مؤقت من أوزبكستان مع الكود (+998)

أرقام أوزبكستان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من أوزبكستان واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 433 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 433 خدمة 690K+ رقم 720+ تفعيل خلال 30 يوماً +998 تحديث الأسعار: أغسطس 21
اختيار التصنيف
الخدمة الدولة

الدولة المختارة

أوزبكستان
694837

قطعة

أفضل 20 خدمة في أوزبكستان

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
1963 قطعة

$0.045

Telegram
3068 قطعة

$0.612

Viber
1064 قطعة

$0.088

facebook
2048 قطعة

$0.039

Google,youtube,Gmail
3066 قطعة

$0.113

PayPal
3592 قطعة

$0.295

Whatsapp
4389 قطعة

$0.262

Blizzard
1753 قطعة

$0.039

Twitter
3088 قطعة

$0.053

Вконтакте
2867 قطعة

$0.062

Amazon
5064 قطعة

$0.075

Alipay/Alibaba/1688
1548 قطعة

$0.072

1688
1066 قطعة

$0.505

TikTok/Douyin
1088 قطعة

$0.038

Discord
1065 قطعة

$0.013

OLX
1815 قطعة

$0.111

Яндекс
2154 قطعة

$0.142

Any other
1936 قطعة

$0.118

OZON
1833 قطعة

$0.177

RedBook
1473 قطعة

$0.006

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في أوزبكستان يكلف من $0.006 إلى $5.337 (المتوسط $0.1003، الوسيط $0.006) عبر 433 خدمة. أرخص من 75% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 422 خدمة.

الأرخص اليوم: Flipkart $0.006 Papara $0.006 IFood $0.006 WinzoGame $0.006 Dream11 $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 252
$0.05 – $0.20 133
$0.20 – $0.50 40
أكثر من $0.50 8
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.041 1,963
Telegram $0.604 3,068
Viber $0.088 1,064
أي خدمة أخرى $0.118 1,936
WhatsApp $0.2 4,389
Facebook $0.039 2,048
TikTok (Douyin) $0.015 1,088
imo $0.089 2,685
eBay $0.006 3,636
Kwai $0.006 1,695
LINE $0.006 3,398
Steam $0.006 1,234
Blizzard $0.006 1,753
GoogleVoice $0.006 1,800
Yahoo Mail $0.006 2,231
Craigslist $0.006 2,822
Nike $0.006 3,370
Shopee $0.006 2,961
Moneylion $0.006 2,299
Tencent QQ $0.006 1,567
Zomato $0.006 1,411
Yalla $0.006 2,532
Skout $0.006 1,689
Coinbase $0.006 2,538
AOL $0.006 1,959
Lazada $0.006 2,923
Deliveroo $0.006 1,660
Careem $0.006 1,482
Papara $0.006 4,046
DiDi $0.006 1,354
Astropay $0.006 1,468
Getir $0.006 2,335
Hopi $0.006 3,485
IFood $0.006 3,947
Zalo $0.006 2,624
Hepsiburadacom $0.006 1,838
Dream11 $0.006 3,721
Yemeksepeti $0.006 2,787
Trendyol $0.006 1,780
Poshmark $0.006 2,647
BlaBlaCar $0.006 1,769
Badoo $0.006 1,326
Burger King $0.006 1,707
DANA $0.006 1,721
dodopizza $0.006 1,550
Drom $0.006 1,767
ДругВокруг $0.006 1,585
Metro $0.006 1,526
Gojek $0.006 1,417
GroupMe $0.006 1,219
KFC $0.006 1,390
Kaggle $0.006 1,360
Lenta $0.006 1,522
McDonalds $0.006 1,854
Monese $0.006 1,438
Магнит $0.006 1,918
МВидео $0.006 1,443
OkCupid $0.006 1,800
OVO $0.006 1,876
Paysafecard $0.006 1,820
Proton Mail $0.006 1,350
Payoneer $0.006 1,934
Revolut $0.006 1,784
СпортМастер $0.006 1,754
Spotify $0.006 1,819
Самокат $0.006 1,328
ВкусВилл $0.006 1,981
Zhihu $0.006 1,406
Bilibili $0.006 1,678
Airtel $0.006 1,828
Venmo $0.006 3,107
Mercari $0.006 1,751
Mail.ru $0.006 2,042
Одноклассники $0.006 1,670
Юла $0.006 476
Mamba, MeetMe $0.006 1,791
LinkedIn $0.006 2,087
Truecaller $0.006 1,609
Delivery Club $0.006 1,945
Ola $0.006 2,898
BIGO LIVE $0.006 1,807
Baidu $0.006 3,107
Clubhouse $0.006 1,950
RedBook $0.006 1,473
Skype $0.006 1,603
99app $0.006 2,825
Hinge $0.006 2,712
Indomaret $0.006 2,378
Subito $0.006 3,507
Bumble $0.006 2,877
TanTan $0.006 1,670
fiverr $0.006 1,770
CAIXA $0.006 1,808
Happn $0.006 1,459
My11Circle $0.006 1,556
inDrive $0.006 1,521
IQOS $0.006 1,644
JDcom $0.006 1,382
Joyride $0.006 2,129
MEGA $0.006 1,876
Tango $0.006 1,372
Trip $0.006 1,498
Twilio $0.006 1,641
Wink $0.006 1,977
Wise $0.006 1,595
Xiaomi $0.006 1,650
YAPPY $0.006 1,691
Zoho $0.006 1,539
Zupee $0.006 3,655
Вкусно и Точка $0.006 1,644
Детский мир $0.006 1,361
Лэтуаль $0.006 1,685
Эльдорадо $0.006 1,557
DoorDash $0.006 1,548
Ininal $0.006 1,456
Taptap Send $0.006 2,098
WinzoGame $0.006 3,861
bet365 $0.006 2,017
Nttgame $0.006 1,805
OfferUp $0.006 1,615
Allegro $0.006 1,734
paycell $0.006 1,464
BIP $0.006 1,630
163СOM $0.006 1,679
Betfair $0.006 1,825
OffGamers $0.006 1,501
Onet $0.006 1,483
Lyft $0.006 1,367
cryptocom $0.006 1,824
Dostavista $0.006 1,806
hily $0.006 1,748
Wolt $0.006 1,396
Fotka $0.006 1,504
Zilch $0.006 1,835
Depop $0.006 1,845
Flipkart $0.006 4,478
IRCTC $0.006 3,538
Eneba $0.006 1,865
noon $0.006 1,658
AGIBANK $0.006 2,076
Lotus $0.006 1,798
WorldRemit $0.006 1,638
Oriflame $0.006 1,495
MoneyPay $0.006 1,619
Koshelek $0.006 1,251
Justdating $0.006 1,651
LoveRu $0.006 1,606
Codashop $0.006 1,718
Sravni $0.006 1,572
Oldubil $0.006 1,740
FunPay $0.006 1,613
SoulApp $0.006 1,957
Fruitz $0.006 1,799
NovaPoshta $0.006 1,289
Foody $0.006 1,833
Rush $0.006 1,800
Rozetka $0.006 1,745
kolesa.kz $0.006 1,444
Swiggy $0.006 1,619
Grab $0.006 1,920
IVI $0.006 1,525
Weverse $0.006 1,598
Chispa $0.006 1,666
AliExpress $0.006 1,496
Ukrnet $0.006 1,542
Meesho $0.006 1,675
MoMo $0.006 1,843
SamsungShop $0.006 1,474
Freelancer $0.006 1,998
AptekaRU $0.006 1,568
Carousell $0.006 1,564
Paytm $0.006 1,336
99acres $0.006 1,820
Букмекерские $0.006 1,637
Şikayet var $0.006 1,592
BLIBLI $0.006 1,508
AVON $0.006 1,789
Linode $0.006 1,552
PicPay $0.006 1,575
Temu $0.006 1,232
Leboncoin $0.006 1,439
РСА $0.006 1,283
PaddyPower $0.006 1,576
Mercado $0.006 1,715
Rediffmail $0.006 1,627
Bazos $0.006 1,924
GCash $0.006 2,048
Glovo $0.006 1,712
EscapeFromTarkov $0.006 1,593
RuTube $0.006 2,051
Alchemy $0.006 1,821
Ankama $0.006 1,714
AstraPay $0.006 1,945
Autoru $0.006 2,107
Betano $0.006 1,454
Brevo $0.006 1,811
Bunq $0.006 1,973
Claude (Anthropic) $0.006 2,923
Cloud Manager $0.006 1,896
CMB $0.006 1,372
Coca-Cola $0.006 1,722
Feeld $0.006 2,044
Flowwow $0.006 1,421
Foodora $0.006 1,734
FreeNow $0.006 1,994
Fups $0.006 1,326
Gett $0.006 1,512
GMX $0.006 1,895
Grailed $0.006 1,548
Greggs $0.006 1,519
Greywoods $0.006 1,764
Her $0.006 1,803
Ipsos iSay $0.006 1,629
JivoMart $0.006 2,852
KION $0.006 2,008
Klarna $0.006 1,731
LinkAja $0.006 1,737
Marktplaats $0.006 1,693
Mera Gaon $0.006 2,030
MotorkuX $0.006 1,710
myboost $0.006 1,383
Neon $0.006 1,438
Next $0.006 375
Paysend $0.006 1,515
Pinduoduo $0.006 1,410
PlayerAuctions $0.006 1,840
Pockit $0.006 1,766
Rambler $0.006 1,547
Razer $0.006 1,907
RummyCircle $0.006 1,856
Shpock $0.006 1,798
TamTam $0.006 1,583
Tata Neu $0.006 1,935
This Fate $0.006 1,737
Ubisoft $0.006 1,759
Upwork $0.006 1,458
VFS GLOBAL $0.006 1,577
Voi $0.006 1,312
ZUS Coffee $0.006 1,991
Банки $0.006 432
СушиВёсла $0.006 1,471
Bjp $0.006 760
Seosprint $0.008 1,066
Hezzl $0.008 1,066
TenChat $0.011 1,800
Walmart $0.011 2,747
Discord $0.012 1,065
888casino $0.015 1,066
Яндекс $0.02 2,154
Signal $0.036 1,614
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 1,066
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Saathi $0.04 2,066
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Alipay/Alibaba/1688 $0.05 1,548
Avito $0.051 1,066
X (Twitter) $0.052 3,088
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Apple ID $0.057 1,074
Вконтакте $0.06 2,867
Grindr $0.06 1,675
Wildberries $0.06 1,512
Amasia $0.06 1,066
Huya $0.06 1,066
Bolt $0.061 1,785
Amazon $0.063 5,064
KakaoTalk $0.064 2,511
Naver $0.064 2,384
Netflix $0.064 2,384
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 2,068
Womply $0.064 1,000+
Weibo $0.071 1,707
YandexGo $0.071 1,066
RummyCulture $0.075 1,066
Adidas $0.079 2,066
PciPay $0.079 2,066
Rapido $0.079 1,066
CliQQ $0.097 1,066
Potato Chat $0.097 1,066
mosru $0.099 1,066
Siply $0.099 1,066
Bykea $0.099 1,066
Roposo $0.099 1,066
Alfa $0.099 1,066
OLX $0.1 1,815
Spincrush $0.105 2,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.106 1,066
Google Messages $0.106 2,000+
my jio $0.106 1,000+
Dhani $0.112 1,066
Google (Gmail / YouTube) $0.113 3,066
Uklon $0.115 1,488
Keybase $0.116 1,066
Ticketmaster $0.118 1,941
Snapchat $0.118 1,066
Meta $0.123 1,490
Michat $0.126 1,066
GoFundMe $0.126 1,066
Wish $0.131 1,066
HQ Trivia $0.133 1,066
WestStein $0.135 1,066
Gittigidiyor $0.136 1,066
irancell $0.136 1,066
CommunityGaming $0.142 1,066
IPLwin $0.142 1,066
foodpanda $0.143 4,041
Uber $0.143 3,066
Taobao $0.143 1,066
Магнит.Маркет $0.149 1,066
Dent $0.152 1,066
LazyPay $0.166 1,066
Likee $0.168 1,066
Algida $0.172 1,066
Ozon $0.177 1,833
Quipp $0.185 1,066
4Fun $0.185 1,066
RegRu $0.185 1,066
TradingView $0.185 1,066
LoveLocal $0.185 1,066
CallApp $0.185 1,066
Expressmoney $0.185 1,066
Pivko24 $0.185 1,066
Taikang $0.185 1,066
ЗдравСити $0.185 1,066
Oppo $0.185 1,066
Sokolov $0.185 1,066
SticPay $0.185 1,066
Consultant $0.185 1,066
米画师Mihuashi $0.185 1,066
Familia $0.185 1,066
GalaxyChat $0.185 1,066
Skroutz $0.185 1,066
AptekiPlus $0.185 1,066
IndiaPlays $0.185 1,066
Akudo $0.185 1,066
SellMonitor $0.185 1,066
Podeli $0.185 1,066
CashFly $0.185 1,066
LigaPro $0.185 1,066
Virgo $0.185 1,066
GMNG $0.185 1,066
Grofers $0.185 1,066
24betting $0.185 1,066
AdaKami $0.185 1,066
Br777 $0.185 1,066
FoodHub $0.185 1,066
TeenPattiStarpro $0.185 1,066
Magicbricks $0.185 1,066
Band $0.185 1,066
Uplay $0.185 1,066
GyFTR $0.185 1,066
PagSmile $0.185 1,066
RummyLoot $0.185 1,066
PharmEasy $0.185 1,066
CloudChat $0.185 1,066
Gemgala $0.185 1,066
MarketGuru $0.185 1,066
勇仕网络Ys4fun $0.185 1,066
UU163 $0.185 1,066
Iti $0.185 1,066
Probo $0.185 1,066
Eyecon $0.185 1,066
Asda $0.185 1,066
AfreecaTV $0.185 1,066
Angel One $0.185 1,066
Book My Play $0.185 1,066
BusyFly $0.185 1,066
EarnEasy $0.185 1,066
HappyFresh $0.185 1,066
Miravia $0.185 1,066
Neocrypto $0.185 1,066
Ollis $0.185 1,066
Paybis $0.185 1,066
Prakerja $0.185 1,066
Prenagen Club $0.185 1,066
SBI Card $0.185 1,066
Servify $0.185 1,066
SmartyPig $0.185 1,066
StockyDodo $0.185 1,066
ZaleyCash $0.185 1,066
BeReal $0.191 1,066
KuCoinPlay $0.196 1,066
PingPong $0.197 1,066
MobiKwik $0.203 1,066
LYKA $0.21 1,066
SneakersnStuff $0.223 1,066
Rebtel $0.23 1,530
Stormgain $0.231 1,066
Ximalaya $0.231 1,066
ROBINHOOD $0.231 1,066
LOCO $0.231 1,066
Bukalapak $0.231 1,066
Kaya $0.231 1,066
G2G $0.231 1,066
СберМегаМаркет $0.231 1,066
CourseHero $0.231 1,066
Lydia $0.231 1,066
tiketcom $0.231 1,066
Ace2Three $0.235 1,066
Myntra $0.244 1,066
MPL $0.258 1,066
Dominos Pizza $0.29 1,066
PayPal $0.295 3,592
WeChat $0.295 2,819
Dundle $0.295 1,066
NimoTV $0.3 1,066
icq $0.3 1,066
Citymobil $0.313 1,066
Blued $0.33 1,066
GiraBank $0.332 1,066
Coindcx $0.344 1,066
Vinted $0.345 3,552
Mewt $0.349 1,066
Paxful $0.368 1,066
iQIYI $0.384 1,066
Cash App $0.404 1,066
Aitu $0.405 1,066
Uzum $0.453 1,065
Tosla $0.46 1,066
Yubo $0.46 1,066
Potato $0.478 1,066
Faceit $0.483 1,066
1688 $0.505 1,066
EasyPay $0.558 1,066
Alibaba $0.726 1,066
Douyu $0.748 1,066
Twitch $0.775 1,066
BitClout $1.002 1,066
Airbnb $5.337 1,066

رقم أوزبكستان للتفعيل عبر رسالة نصية

يحمل رقم أوزبكستان مؤقت مفتاح الدولة +998، ويُستأجر لتفعيل واحد فقط: تختار الخدمة، تحصل على الرقم، ويظهر الكود مباشرة على الموقع فور وصوله كرسالة نصية. من بين 433 خدمة متاحة على أرقام هذه الدولة يتصدر Instagram (Threads) قائمة الأكثر طلبا، وهو أيضا من بين الخدمات التي يصلها استقبال SMS أوزبكستان بانتظام إلى جانب Telegram وWhatsapp. الأسعار تبدأ من $0.006، وهذا كافٍ لإتمام تفعيل واحد بلا اشتراك طويل.

أوزبكستان على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 720+
  • اتجاه 7 أيام: +50%
  • أرقام Multi-SMS لـ 422 خدمة.
  • حتى 5 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في أوزبكستان: Telegram, أي خدمة أخرى, Instagram (Threads)
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 285 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام أوزبكستان تبدأ بـ +998. رمز الدولة: UZ.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر أوزبكستان — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

دليل استخدام أرقام أوزبكستان المؤقتة

تُستخدم ارقام أوزبكستان مؤقتة لفتح حساب Instagram (Threads) إضافي منفصل عن الحساب الرئيسي، وأيضا للتسجيل في خدمة جديدة دون ربطها بشريحة الاتصال الدائمة أو لتجربة تطبيق قبل الاعتماد عليه. أما من لا يعرف أي رقم أوزبكستان مع الكود يناسب خدمته، فالإجابة أن أرقام هذه الدولة تعطي أفضل استقبال مع Telegram وInstagram (Threads) وWhatsapp تحديدا، فإن كانت هذه هي الخدمة المطلوبة فالرقم هنا خيار مباشر، وإلا فمراجعة قائمة خدمات كل دولة على صفحة الموقع تساعد على تحديد الخيار الأنسب قبل الدفع.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $5.337 — الوسيط $0.006 عبر 433 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

433 خدمة اليوم، بما في ذلك Flipkart ($0.006), Papara ($0.006), IFood ($0.006).

رمز الهاتف لدولة أوزبكستان هو +998. رمز الدولة: UZ.

التحقق حسب الخدمة في أوزبكستان

رقم مؤقت لـ imo $0.089 رقم وهمي لـ Zupee $0.006 رقم وهمي لـ eBay $0.006 رقم مؤقت لـ IRCTC $0.006 رقم وهمي لـ Subito $0.006 رقم مؤقت لـ Hopi $0.006 رقم مؤقت لـ LINE $0.006 رقم وهمي لـ Nike $0.006 رقم مؤقت لـ Venmo $0.006 رقم مؤقت لـ Baidu $0.006 رقم مؤقت لـ Shopee $0.006 رقم مؤقت لـ Lazada $0.006 رقم مؤقت لـ Claude (Anthropic) $0.006 رقم مؤقت لـ Ola $0.006 رقم وهمي لـ Bumble $0.006 رقم مؤقت لـ JivoMart $0.006 رقم مؤقت لـ 99app $0.006 رقم وهمي لـ Craigslist $0.006 رقم مؤقت لـ Yemeksepeti $0.006 رقم مؤقت لـ Hinge $0.006

دول شائعة أخرى

رقم تيمور الشرقية مؤقت رقم ليبيا مؤقت رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود

اختر الدولة

آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
لا توجد نتائج!