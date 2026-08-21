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رقم مؤقت من جنوب أفريقيا مع الكود (+27)

أرقام جنوب أفريقيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من جنوب أفريقيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 552 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 552 خدمة 270K+ رقم 140,000+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #6 +27 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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جنوب أفريقيا
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أفضل 20 خدمة في جنوب أفريقيا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
17651 قطعة

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Telegram
7128 قطعة

$0.209

Viber
1000 قطعة

$0.061

facebook
14908 قطعة

$0.045

Google,youtube,Gmail
5130 قطعة

$0.03

PayPal
814 قطعة

$0.118

Whatsapp
9747 قطعة

$0.232

Amazon
9835 قطعة

$0.069

TikTok/Douyin
1686 قطعة

$0.03

AOL
1709 قطعة

$0.112

WeChat
3501 قطعة

$0.256

Dream11
2000 قطعة

$0.125

Ticketmaster
1443 قطعة

$0.14

ChatGPT
4209 قطعة

$0.05

Happn
1187 قطعة

$0.513

Huya
5 قطعة

$0.069

163СOM
8 قطعة

$1.57

1хbet
2 قطعة

$0.442

24betting
8 قطعة

$0.228

4Fun
7 قطعة

$0.688

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في جنوب أفريقيا يكلف من $0.006 إلى $3.879 (المتوسط $0.2533، الوسيط $0.228) عبر 552 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 542 خدمة.

الأرخص اليوم: Talabat $0.006 Avito $0.006 Coinut $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 149
$0.05 – $0.20 110
$0.20 – $0.50 208
أكثر من $0.50 85
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
ChatGPT (OpenAI) $0.05 4,209
Facebook $0.04 14,908
Amazon $0.06 9,835
Instagram (Threads) $0.02 17,651
WhatsApp $0.123 9,747
Google (Gmail / YouTube) $0.029 5,130
Viber $0.06 1,000+
TikTok (Douyin) $0.024 1,686
Truecaller $0.075 1
أي خدمة أخرى $0.05 364
Telegram $0.139 7,128
Bolt $0.072 1,823
Apple ID $0.031 2,312
Yahoo Mail $0.054 3,140
DiDi $0.083 1,500
PayPal $0.118 814
Claude (Anthropic) $0.027 2,415
Яндекс $0.109 471
Discord $0.012 1,791
Signal $0.1 627
Ticketmaster $0.14 1,443
X (Twitter) $0.061 2,324
Airbnb $0.07 614
Snapchat $0.07 1,169
Google Messages $0.15 9,865
Alipay/Alibaba/1688 $0.29 2,689
Talabat $0.006 8
Ашан $0.006 8
Avito $0.006 8
Coinut $0.006 8
ДругВокруг $0.006 8
hh $0.006 8
Lenta $0.006 8
MTS CashBack $0.006 8
МВидео $0.006 8
Airtel $0.006 8
Юла $0.006 8
Potato $0.006 8
Swagbucks $0.006 8
Lebocoin $0.006 8
Lamoda $0.006 8
mosru $0.006 8
Около $0.006 8
Газпром $0.006 8
Золотая Корона $0.006 8
Золотое Яблоко $0.006 8
FarPost $0.006 8
QIWl $0.006 8
Tatneft $0.006 8
HAPPYTUK $0.006 8
Rumble $0.006 8
Сберчаевые $0.006 8
Sahibinden $0.006 8
Spartanpoker $0.006 8
Author24 $0.006 8
eWallet $0.006 8
BIP $0.006 8
Meta $0.006 8
Onet $0.006 8
Dostavista $0.006 8
СберАптека $0.006 8
PingCode $0.006 8
RummyOla $0.006 8
RummyWealth $0.006 8
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Gittigidiyor $0.006 8
RRSA $0.006 8
Rozetka $0.006 8
kufarby $0.006 8
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Cathay $0.006 8
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IceCasino $0.006 8
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UWIN $0.006 8
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Alfa $0.006 8
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RuTube $0.006 8
Лейка $0.006 8
Окей $0.006 8
irancell $0.006 8
All Access $0.006 8
Autoru $0.006 8
BCA Syariah $0.006 8
Boosty $0.006 8
BPJSTK $0.006 8
BytePlus $0.006 8
CDEK $0.006 8
ChaingeFinance $0.006 8
Cian $0.006 8
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Feels $0.006 8
Friendtech $0.006 8
GlobalTel $0.006 8
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Gopuff $0.006 8
INDOBA $0.006 8
iPanelOnline $0.006 8
KION $0.006 8
Lydia $0.006 8
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MTR Mobile $0.006 8
Muzz $0.006 8
NRJ Music Awards $0.006 8
Nubank $0.006 8
OneForma $0.006 8
PizzaHut $0.006 8
Playerzpot $0.006 8
punjab citizen $0.006 8
Royal Canin $0.006 8
Spark Driver $0.006 8
Tuul $0.006 8
UangMe $0.006 8
Uralairlines $0.006 8
Uzum $0.006 8
WINDS $0.006 8
WooPlus $0.006 8
Yonogames $0.006 8
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Ziglu $0.006 8
Аптека Апрель $0.006 8
Бери заряд $0.006 8
БлинБери $0.006 8
Велобайк $0.006 8
Город $0.006 8
Почта России $0.006 8
Профи $0.006 8
Система Город $0.006 8
WellF $0.006 8
99Game $0.006 8
Bingo101 $0.006 8
Kleinanzeigen $0.006 8
Innopay $0.006 8
Pokemon Center Online $0.006 8
ENILIVE $0.006 8
Artstation $0.006 8
GMX $0.01 1,342
Rambler $0.01 889
Huya $0.011 5
inDrive $0.011 1
LUKOIL-AZS $0.011 1
LYKA $0.011 1
MEGA $0.011 1
Siply $0.011 1
RummyCulture $0.011 2
Bajaj Finserv $0.011 1
Lotus $0.016 8
Одноклассники $0.018 662
Proton Mail $0.023 1,378
CoinFantasy $0.04 1,008
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
SHEIN $0.044 1,002
Ludo24 $0.045 8
Blizzard $0.046 1,003
Sixer $0.046 8
Winzap $0.046 8
Sbmurban $0.046 8
Bumble $0.048 5
Winmatch $0.052 8
Railone $0.053 1
Zupee $0.056 3,008
Twilio $0.057 1,008
Bjp $0.058 8
Wildberries $0.059 1,857
EscapeFromTarkov $0.059 1,560
KakaoTalk $0.06 4,286
Столото $0.061 8
Shopee $0.063 3,014
Baidu $0.063 1,928
Naver $0.064 2,251
Netflix $0.064 4,597
Вконтакте $0.064 5,695
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 1,000+
Papara $0.064 3,540
Hopi $0.064 3,008
Dream11 $0.064 2,000+
Vinted $0.064 2,001
JDcom $0.064 1,400
hily $0.064 1,901
Grab $0.064 1,959
Flip $0.064 8
TRUTH SOCIAL $0.064 2
Ubisoft $0.064 1,849
Vercel $0.064 8
Womply $0.065 1,008
Gamestheshop $0.069 8
Steam $0.07 1,905
foodpanda $0.07 3,487
Craigslist $0.07 1,913
Nike $0.07 4,871
AOL $0.07 1,709
Deliveroo $0.07 667
Michat $0.07 1,000+
LightChat $0.07 3
Mamba, MeetMe $0.07 1,853
Hezzl $0.07 1
Hinge $0.07 3,140
Idealista $0.07 8
OfferUp $0.07 8
888casino $0.07 1
Immowelt $0.07 8
CliQQ $0.07 8
Prom $0.07 8
Glovo $0.07 8
Ryde $0.07 8
Voi $0.07 8
Walmart $0.07 6,302
Zasilkovna $0.07 8
Chase $0.07 8
51exchange $0.07 8
Weibo $0.071 1
Meitu $0.071 8
Grailed $0.072 1,250
IRCTC $0.073 8
PciPay $0.078 8
Uber $0.079 3,969
imo $0.079 1,949
GalaxyChat $0.08 2
JivoMart $0.083 3,862
Swarail $0.083 8
Flipkart $0.088 3,008
NMI $0.088 1,008
Ozon $0.089 995
Ankama $0.089 1,857
BIGO LIVE $0.096 1,544
Yemeksepeti $0.1 1
PGbonus $0.1 5
cryptocom $0.1 1,703
Yalla $0.104 1,461
Spincrush $0.105 1,000+
Betano $0.106 2,711
my jio $0.106 1,000+
LINE $0.107 3,448
WeChat $0.118 3,501
VFS GLOBAL $0.118 1,246
BotIm $0.12 5
GoogleChat $0.129 8
Skout $0.138 825
eBay $0.14 3,445
IFood $0.14 2,008
bet365 $0.14 2
PaddyPower $0.14 8
WinzoGame $0.142 3,008
Myntra $0.142 2,000+
Wolt $0.15 1,605
Tencent QQ $0.173 1,522
Astropay $0.18 3
WonderTicket $0.18 8
Магнит $0.183 8
Ola $0.198 2,004
Keybase $0.2 2
Casino/bet/gambling $0.2 2
Careem $0.215 1,729
RegRu $0.228 8
СпортМастер $0.228 8
Spotify $0.228 1,752
Самокат $0.228 8
YandexGo $0.228 8
My11Circle $0.228 8
CallApp $0.228 8
Expressmoney $0.228 8
Pivko24 $0.228 8
TenChat $0.228 8
Wink $0.228 8
YAPPY $0.228 8
Вкусно и Точка $0.228 8
Детский мир $0.228 8
ЗдравСити $0.228 8
Лэтуаль $0.228 8
Эльдорадо $0.228 8
Oppo $0.228 8
Sokolov $0.228 8
Tosla $0.228 8
Taptap Send $0.228 8
SticPay $0.228 8
Consultant $0.228 8
米画师Mihuashi $0.228 8
Familia $0.228 8
Yubo $0.228 8
Lyft $0.228 8
WestStein $0.228 8
Skroutz $0.228 8
AptekiPlus $0.228 8
Fotka $0.228 8
IndiaPlays $0.228 8
Zilch $0.228 8
IPLwin $0.228 8
Depop $0.228 8
MPL $0.228 8
AGIBANK $0.228 8
WorldRemit $0.228 8
MoneyPay $0.228 8
SellMonitor $0.228 8
Koshelek $0.228 8
Podeli $0.228 8
CashFly $0.228 8
LigaPro $0.228 8
LoveRu $0.228 8
Codashop $0.228 8
Sravni $0.228 8
Virgo $0.228 8
Coindcx $0.228 8
NovaPoshta $0.228 8
GMNG $0.228 8
Grofers $0.228 8
24betting $0.228 8
Rush $0.228 8
AdaKami $0.228 8
Br777 $0.228 8
Aitu $0.228 8
PingPong $0.228 8
GiraBank $0.228 8
IVI $0.228 8
Weverse $0.228 8
FoodHub $0.228 8
Chispa $0.228 8
Magicbricks $0.228 8
Band $0.228 8
AptekaRU $0.228 8
Carousell $0.228 8
GyFTR $0.228 8
Букмекерские $0.228 8
Şikayet var $0.228 8
BLIBLI $0.228 8
PharmEasy $0.228 8
BeReal $0.228 8
MarketGuru $0.228 8
勇仕网络Ys4fun $0.228 8
LazyPay $0.228 8
UU163 $0.228 8
Iti $0.228 8
Probo $0.228 8
Eyecon $0.228 8
Asda $0.228 8
AfreecaTV $0.228 8
Alchemy $0.228 8
Angel One $0.228 8
AstraPay $0.228 8
Book My Play $0.228 8
Bunq $0.228 8
BusyFly $0.228 8
Cloud Manager $0.228 8
CMB $0.228 8
Coca-Cola $0.228 8
EarnEasy $0.228 8
Feeld $0.228 8
Flowwow $0.228 8
Fups $0.228 8
Greggs $0.228 8
Greywoods $0.228 8
HappyFresh $0.228 8
Her $0.228 8
Ipsos iSay $0.228 8
LinkAja $0.228 8
Miravia $0.228 8
Neocrypto $0.228 8
Neon $0.228 8
Next $0.228 8
Ollis $0.228 8
Ozan SuperApp $0.228 8
Paybis $0.228 8
PlayerAuctions $0.228 8
Pockit $0.228 8
Potato Chat $0.228 8
Prakerja $0.228 8
Prenagen Club $0.228 8
Razer $0.228 8
Rebtel $0.228 8
RummyCircle $0.228 8
SBI Card $0.228 8
Servify $0.228 8
SmartyPig $0.228 8
StockyDodo $0.228 8
TamTam $0.228 8
This Fate $0.228 8
Upwork $0.228 8
ZUS Coffee $0.228 8
Банки $0.228 8
СушиВёсла $0.228 8
ZaleyCash $0.228 8
Zomato $0.23 2
Delivery Club $0.235 1
Joyride $0.235 1
FunPay $0.235 5
kolesa.kz $0.235 5
Bazos $0.235 6
GoogleVoice $0.24 3
Dominos Pizza $0.248 5
Beget $0.285 8
dodopizza $0.285 8
СберМаркет $0.285 8
ВкусВилл $0.285 8
Zhihu $0.285 8
DewuPoison $0.285 8
iQIYI $0.285 8
Likee $0.285 8
NimoTV $0.285 8
Okko $0.285 8
Taikang $0.285 8
Ximalaya $0.285 8
Marlboro $0.285 8
Ininal $0.285 8
neftm $0.285 8
Kirana $0.285 8
Eneba $0.285 8
LOCO $0.285 8
Blued $0.285 8
Oldubil $0.285 8
SoulApp $0.285 8
Bukalapak $0.285 8
Kaya $0.285 8
Meesho $0.285 8
Mewt $0.285 8
MobiKwik $0.285 8
Temu $0.285 8
Nextdoor $0.285 8
Getmega $0.285 8
Dosi $0.285 8
G2G $0.285 8
СберМегаМаркет $0.285 8
GCash $0.285 8
Acko $0.285 8
FreeNow $0.285 8
gpnbonus $0.285 8
Mera Gaon $0.285 8
myboost $0.285 8
Shpock $0.285 8
tiketcom $0.285 8
OLX $0.288 1,696
OkCupid $0.3 2
Dhani $0.31 2,006
Swiggy $0.312 8
Freelancer $0.312 8
Mercado $0.312 8
Marktplaats $0.312 8
Pinduoduo $0.313 1
Zoho $0.319 511
OffGamers $0.33 601
Allegro $0.333 2
Coinbase $0.336 1,433
Brevo $0.35 8
Justdating $0.377 8
Paxful $0.377 8
1xBet $0.38 2
99app $0.392 2,008
CAIXA $0.392 1
Tango $0.392 5
CourseHero $0.392 2
Happn $0.406 1,187
Buff.163 $0.432 6
Akudo $0.45 5
99acres $0.458 7
Nttgame $0.463 1,918
Grindr $0.469 402
Faceit $0.469 3
Trip $0.469 5
paycell $0.471 895
Citymobil $0.5 8
Cash App $0.5 8
Revolut $0.506 1,744
Douyu $0.52 2
Zalo $0.52 1,191
Clubhouse $0.52 2
CommunityGaming $0.52 3
ROBINHOOD $0.52 8
Getir $0.53 3
GoFundMe $0.53 1
Netease $0.53 2
Foodora $0.548 3
Paysend $0.626 8
Mail.ru $0.64 1,851
Lazada $0.66 2
Kwai $0.688 1,448
Quipp $0.688 8
BitClout $0.688 7
Hepsiburadacom $0.688 1,526
Trendyol $0.688 5
Poshmark $0.688 1,008
BlaBlaCar $0.688 7
Badoo $0.688 881
Burger King $0.688 7
DANA $0.688 5
Drom $0.688 6
Metro $0.688 8
4Fun $0.688 7
Gojek $0.688 8
GroupMe $0.688 7
myGLO $0.688 8
Магнит.Маркет $0.688 6
KFC $0.688 383
Kaggle $0.688 7
McDonalds $0.688 471
Monese $0.688 1
OVO $0.688 7
Paysafecard $0.688 4
Stormgain $0.688 8
Tokopedia $0.688 7
TradingView $0.688 7
Верный $0.688 6
Bilibili $0.688 7
Venmo $0.688 6
Mercari $0.688 7
Seosprint $0.688 7
premium.one $0.688 6
KuCoinPlay $0.688 3
EasyPay $0.688 4
Amasia $0.688 6
Dundle $0.688 8
Indomaret $0.688 2,008
fiverr $0.688 6
Megogo $0.688 6
urent/jet/RuSharing $0.688 7
DoorDash $0.688 8
Betfair $0.688 5
Fruitz $0.688 8
TeenPattiStarpro $0.688 8
Uplay $0.688 8
SamsungShop $0.688 7
PagSmile $0.688 7
RummyLoot $0.688 8
PicPay $0.688 6
CloudChat $0.688 8
Uklon $0.688 8
Rediffmail $0.688 8
Gemgala $0.688 8
MonobankIndia $0.688 6
Perfluence $0.688 7
Gett $0.688 7
MotorkuX $0.688 6
X5ID $0.688 6
Subito $0.696 3,862
RedBook $0.707 8
Paytm $0.773 8
Hermes $1.171 8
Wise $1.563 662
163СOM $1.57 8
Payoneer $1.895 8
Alibaba $3.176 8
Klarna $3.411 8
Twitch $3.879 8
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Leboncoin $3.879 8

رقم جنوب أفريقيا لاستقبال رموز التحقق

رقم جنوب أفريقيا مؤقت يمنح المشتري وسيلة لاستقبال رمز التحقق مباشرة على الموقع دون ربط الحساب برقم شخصي. يختار المشتري الخدمة، يحصل على الرقم بكود الاتصال +27، ثم يقرأ الرمز فور وصوله في نفس الصفحة، وهذا ما يجعل رقم جنوب أفريقيا مع الكود مناسبًا لأي تسجيل يتطلب توثيقًا فوريًا. تغطي أرقام هذه الدولة 552 خدمة، ويبدأ السعر من $0.006، ما يتيح استقبال SMS جنوب أفريقيا لأكثر من غرض دون تكلفة مرتفعة. الفكرة بسيطة: رقم واحد لعملية توثيق واحدة، فلا حاجة لبطاقة SIM شخصية أو اشتراك طويل، والرمز يظهر في نفس الجلسة التي جرى فيها الشراء.

جنوب أفريقيا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 140,000+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #6
  • اتجاه 7 أيام: +88%
  • أرقام Multi-SMS لـ 542 خدمة.
  • حتى 5 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في جنوب أفريقيا: ChatGPT (OpenAI), Facebook
  • الأكثر شراءً: ChatGPT (OpenAI)
  • 227 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام جنوب أفريقيا تبدأ بـ +27. رمز الدولة: ZA.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر جنوب أفريقيا — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدام رقم جنوب أفريقيا في التسجيل

من الاستخدامات الشائعة لـ ارقام جنوب أفريقيا مؤقتة إنشاء حساب إضافي على خدمة مثل ChatGPT (OpenAI) دون المساس بالحساب الشخصي، أو تجربة تسجيل في منصة جديدة قبل اعتمادها بشكل دائم، أو الفصل بين استخدام شخصي وآخر مرتبط بالعمل بحيث يبقى كل حساب مستقلاً برقمه الخاص. حين لا يكون المشتري متأكدًا من الدولة الأنسب للخدمة التي يريد التسجيل بها، يمكنه مراجعة قائمة ChatGPT (OpenAI), Facebook في صفحة الدولة، فإن كانت الخدمة المطلوبة ضمنها فأرقام جنوب أفريقيا مهيأة لها؛ وإن لم تكن مدرجة فيمكن تجربة الشراء مباشرة، فالتغطية تصل إلى 552 خدمة والسعر يبدأ من $0.006، ما يجعل التجربة منخفضة التكلفة قبل الانتقال إلى دولة أخرى عند الحاجة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $3.879 — الوسيط $0.228 عبر 552 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

552 خدمة اليوم، بما في ذلك Talabat ($0.006), avito ($0.006), Coinut ($0.006).

رمز الهاتف لدولة جنوب أفريقيا هو +27. رمز الدولة: ZA.

التحقق حسب الخدمة في جنوب أفريقيا

رقم وهمي لـ Truecaller $0.075 رقم مؤقت لـ أي خدمة أخرى $0.05 رقم وهمي لـ Bolt $0.072 رقم وهمي لـ Apple ID $0.031 رقم مؤقت لـ Yahoo Mail $0.054 رقم وهمي لـ DiDi $0.083 رقم مؤقت لـ Claude (Anthropic) $0.027 رقم وهمي لـ Discord $0.012 رقم وهمي لـ Signal $0.1 رقم وهمي لـ X (Twitter) $0.061 رقم مؤقت لـ Snapchat $0.07 رقم وهمي لـ Airbnb $0.07 رقم وهمي لـ Google Messages $0.15 رقم مؤقت لـ Alipay/Alibaba/1688 $0.29 رقم مؤقت لـ hh $0.006 رقم وهمي لـ Lenta $0.006 رقم مؤقت لـ MTS CashBack $0.006 رقم وهمي لـ Airtel $0.006 رقم وهمي لـ Potato $0.006 رقم وهمي لـ Swagbucks $0.006

دول شائعة أخرى

رقم الهند مع الكود رقم المملكة المتحدة مع الكود رقم كندا مؤقت رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم إندونيسيا مؤقت رقم تشيلي مع الكود رقم الفلبين مؤقت رقم البرازيل مؤقت رقم تايلاند مع الكود

اختر الدولة

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