رقم مؤقت من جنوب أفريقيا مع الكود (+27)
أرقام جنوب أفريقيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من جنوب أفريقيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 552 خدمة مع الكود.
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قطعة
أفضل 20 خدمة في جنوب أفريقيا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.029
$0.209
$0.061
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$0.118
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جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في جنوب أفريقيا يكلف من $0.006 إلى $3.879 (المتوسط $0.2533، الوسيط $0.228) عبر 552 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 542 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.05
|4,209
|✓
|$0.04
|14,908
|✓
|Amazon
|$0.06
|9,835
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.02
|17,651
|✓
|$0.123
|9,747
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.029
|5,130
|✓
|Viber
|$0.06
|1,000+
|TikTok (Douyin)
|$0.024
|1,686
|✓
|Truecaller
|$0.075
|1
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.05
|364
|✓
|Telegram
|$0.139
|7,128
|✓
|Bolt
|$0.072
|1,823
|✓
|Apple ID
|$0.031
|2,312
|✓
|Yahoo Mail
|$0.054
|3,140
|✓
|DiDi
|$0.083
|1,500
|✓
|PayPal
|$0.118
|814
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.027
|2,415
|✓
|Яндекс
|$0.109
|471
|✓
|Discord
|$0.012
|1,791
|✓
|Signal
|$0.1
|627
|✓
|Ticketmaster
|$0.14
|1,443
|✓
|X (Twitter)
|$0.061
|2,324
|✓
|Airbnb
|$0.07
|614
|✓
|Snapchat
|$0.07
|1,169
|✓
|Google Messages
|$0.15
|9,865
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.29
|2,689
|✓
|Talabat
|$0.006
|8
|✓
|Ашан
|$0.006
|8
|✓
|Avito
|$0.006
|8
|✓
|Coinut
|$0.006
|8
|✓
|ДругВокруг
|$0.006
|8
|✓
|hh
|$0.006
|8
|✓
|Lenta
|$0.006
|8
|✓
|MTS CashBack
|$0.006
|8
|✓
|МВидео
|$0.006
|8
|✓
|Airtel
|$0.006
|8
|✓
|Юла
|$0.006
|8
|✓
|Potato
|$0.006
|8
|✓
|Swagbucks
|$0.006
|8
|✓
|Lebocoin
|$0.006
|8
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|Lamoda
|$0.006
|8
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|mosru
|$0.006
|8
|✓
|Около
|$0.006
|8
|✓
|Газпром
|$0.006
|8
|✓
|Золотая Корона
|$0.006
|8
|✓
|Золотое Яблоко
|$0.006
|8
|✓
|FarPost
|$0.006
|8
|✓
|QIWl
|$0.006
|8
|✓
|Tatneft
|$0.006
|8
|✓
|HAPPYTUK
|$0.006
|8
|✓
|Rumble
|$0.006
|8
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|Сберчаевые
|$0.006
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|✓
|Sahibinden
|$0.006
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|Spartanpoker
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|✓
|Author24
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|eWallet
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|BIP
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|Meta
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|8
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|Onet
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|✓
|Dostavista
|$0.006
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|✓
|СберАптека
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|PingCode
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|RummyOla
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|МирЗнакомств
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|Oriflame
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|GG
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|JungleeRummy
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|MoMo
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|Roposo
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|AVON
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|✓
|IceCasino
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|РСА
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|$0.006
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|BPJSTK
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|BytePlus
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|CDEK
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|ChaingeFinance
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|Cian
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|CollabAct
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|Feels
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|Friendtech
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|GoPayz
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|Gopuff
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|INDOBA
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|iPanelOnline
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|KION
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|8
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|Lydia
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|Meituan
|$0.006
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|MTR Mobile
|$0.006
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|Muzz
|$0.006
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|NRJ Music Awards
|$0.006
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|OneForma
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|PizzaHut
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|Playerzpot
|$0.006
|8
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|punjab citizen
|$0.006
|8
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|Royal Canin
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|8
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|Spark Driver
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|8
|✓
|Tuul
|$0.006
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|✓
|UangMe
|$0.006
|8
|✓
|Uralairlines
|$0.006
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|Uzum
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|WINDS
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|WooPlus
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|Yonogames
|$0.006
|8
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|YouDo
|$0.006
|8
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|Ziglu
|$0.006
|8
|✓
|Аптека Апрель
|$0.006
|8
|✓
|Бери заряд
|$0.006
|8
|✓
|БлинБери
|$0.006
|8
|✓
|Велобайк
|$0.006
|8
|✓
|Город
|$0.006
|8
|✓
|Почта России
|$0.006
|8
|✓
|Профи
|$0.006
|8
|✓
|Система Город
|$0.006
|8
|✓
|WellF
|$0.006
|8
|✓
|99Game
|$0.006
|8
|✓
|Bingo101
|$0.006
|8
|✓
|Kleinanzeigen
|$0.006
|8
|✓
|Innopay
|$0.006
|8
|✓
|Pokemon Center Online
|$0.006
|8
|✓
|ENILIVE
|$0.006
|8
|✓
|Artstation
|$0.006
|8
|✓
|GMX
|$0.01
|1,342
|✓
|Rambler
|$0.01
|889
|✓
|Huya
|$0.011
|5
|✓
|inDrive
|$0.011
|1
|✓
|LUKOIL-AZS
|$0.011
|1
|✓
|LYKA
|$0.011
|1
|✓
|MEGA
|$0.011
|1
|✓
|Siply
|$0.011
|1
|✓
|RummyCulture
|$0.011
|2
|✓
|Bajaj Finserv
|$0.011
|1
|✓
|Lotus
|$0.016
|8
|✓
|Одноклассники
|$0.018
|662
|✓
|Proton Mail
|$0.023
|1,378
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,008
|✓
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|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,002
|✓
|Ludo24
|$0.045
|8
|✓
|Blizzard
|$0.046
|1,003
|✓
|Sixer
|$0.046
|8
|✓
|Winzap
|$0.046
|8
|✓
|Sbmurban
|$0.046
|8
|✓
|Bumble
|$0.048
|5
|✓
|Winmatch
|$0.052
|8
|✓
|Railone
|$0.053
|1
|Zupee
|$0.056
|3,008
|✓
|Twilio
|$0.057
|1,008
|✓
|Bjp
|$0.058
|8
|✓
|Wildberries
|$0.059
|1,857
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.059
|1,560
|✓
|KakaoTalk
|$0.06
|4,286
|✓
|Столото
|$0.061
|8
|✓
|Shopee
|$0.063
|3,014
|✓
|Baidu
|$0.063
|1,928
|✓
|Naver
|$0.064
|2,251
|✓
|Netflix
|$0.064
|4,597
|✓
|Вконтакте
|$0.064
|5,695
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.064
|1,000+
|Papara
|$0.064
|3,540
|✓
|Hopi
|$0.064
|3,008
|✓
|Dream11
|$0.064
|2,000+
|Vinted
|$0.064
|2,001
|✓
|JDcom
|$0.064
|1,400
|✓
|hily
|$0.064
|1,901
|✓
|Grab
|$0.064
|1,959
|✓
|Flip
|$0.064
|8
|✓
|TRUTH SOCIAL
|$0.064
|2
|✓
|Ubisoft
|$0.064
|1,849
|✓
|Vercel
|$0.064
|8
|✓
|Womply
|$0.065
|1,008
|✓
|Gamestheshop
|$0.069
|8
|✓
|Steam
|$0.07
|1,905
|✓
|foodpanda
|$0.07
|3,487
|✓
|Craigslist
|$0.07
|1,913
|✓
|Nike
|$0.07
|4,871
|✓
|AOL
|$0.07
|1,709
|✓
|Deliveroo
|$0.07
|667
|✓
|Michat
|$0.07
|1,000+
|LightChat
|$0.07
|3
|✓
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|$0.07
|1,853
|✓
|Hezzl
|$0.07
|1
|✓
|Hinge
|$0.07
|3,140
|✓
|Idealista
|$0.07
|8
|✓
|OfferUp
|$0.07
|8
|✓
|888casino
|$0.07
|1
|✓
|Immowelt
|$0.07
|8
|✓
|CliQQ
|$0.07
|8
|✓
|Prom
|$0.07
|8
|✓
|Glovo
|$0.07
|8
|✓
|Ryde
|$0.07
|8
|✓
|Voi
|$0.07
|8
|✓
|Walmart
|$0.07
|6,302
|✓
|Zasilkovna
|$0.07
|8
|✓
|Chase
|$0.07
|8
|✓
|51exchange
|$0.07
|8
|✓
|$0.071
|1
|✓
|Meitu
|$0.071
|8
|✓
|Grailed
|$0.072
|1,250
|✓
|IRCTC
|$0.073
|8
|✓
|PciPay
|$0.078
|8
|✓
|Uber
|$0.079
|3,969
|✓
|imo
|$0.079
|1,949
|✓
|GalaxyChat
|$0.08
|2
|✓
|JivoMart
|$0.083
|3,862
|✓
|Swarail
|$0.083
|8
|✓
|Flipkart
|$0.088
|3,008
|✓
|NMI
|$0.088
|1,008
|✓
|Ozon
|$0.089
|995
|✓
|Ankama
|$0.089
|1,857
|✓
|BIGO LIVE
|$0.096
|1,544
|✓
|Yemeksepeti
|$0.1
|1
|✓
|PGbonus
|$0.1
|5
|✓
|cryptocom
|$0.1
|1,703
|✓
|Yalla
|$0.104
|1,461
|✓
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Betano
|$0.106
|2,711
|✓
|my jio
|$0.106
|1,000+
|LINE
|$0.107
|3,448
|✓
|$0.118
|3,501
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.118
|1,246
|✓
|BotIm
|$0.12
|5
|✓
|GoogleChat
|$0.129
|8
|✓
|Skout
|$0.138
|825
|✓
|eBay
|$0.14
|3,445
|✓
|IFood
|$0.14
|2,008
|✓
|bet365
|$0.14
|2
|✓
|PaddyPower
|$0.14
|8
|✓
|WinzoGame
|$0.142
|3,008
|✓
|Myntra
|$0.142
|2,000+
|Wolt
|$0.15
|1,605
|✓
|Tencent QQ
|$0.173
|1,522
|✓
|Astropay
|$0.18
|3
|✓
|WonderTicket
|$0.18
|8
|✓
|Магнит
|$0.183
|8
|✓
|Ola
|$0.198
|2,004
|✓
|Keybase
|$0.2
|2
|✓
|Casino/bet/gambling
|$0.2
|2
|✓
|Careem
|$0.215
|1,729
|✓
|RegRu
|$0.228
|8
|✓
|СпортМастер
|$0.228
|8
|✓
|Spotify
|$0.228
|1,752
|✓
|Самокат
|$0.228
|8
|✓
|YandexGo
|$0.228
|8
|✓
|My11Circle
|$0.228
|8
|✓
|CallApp
|$0.228
|8
|✓
|Expressmoney
|$0.228
|8
|✓
|Pivko24
|$0.228
|8
|✓
|TenChat
|$0.228
|8
|✓
|Wink
|$0.228
|8
|✓
|YAPPY
|$0.228
|8
|✓
|Вкусно и Точка
|$0.228
|8
|✓
|Детский мир
|$0.228
|8
|✓
|ЗдравСити
|$0.228
|8
|✓
|Лэтуаль
|$0.228
|8
|✓
|Эльдорадо
|$0.228
|8
|✓
|Oppo
|$0.228
|8
|✓
|Sokolov
|$0.228
|8
|✓
|Tosla
|$0.228
|8
|✓
|Taptap Send
|$0.228
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|✓
|SticPay
|$0.228
|8
|✓
|Consultant
|$0.228
|8
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|米画师Mihuashi
|$0.228
|8
|✓
|Familia
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|Yubo
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|Lyft
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|WestStein
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|Skroutz
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|AptekiPlus
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|Fotka
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|IndiaPlays
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|Zilch
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|IPLwin
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|Depop
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|MPL
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|AGIBANK
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|WorldRemit
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|MoneyPay
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|GMNG
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|Grofers
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|24betting
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|Rush
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|AdaKami
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|Br777
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|Aitu
|$0.228
|8
|✓
|PingPong
|$0.228
|8
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|GiraBank
|$0.228
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|IVI
|$0.228
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|Weverse
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|FoodHub
|$0.228
|8
|✓
|Chispa
|$0.228
|8
|✓
|Magicbricks
|$0.228
|8
|✓
|Band
|$0.228
|8
|✓
|AptekaRU
|$0.228
|8
|✓
|Carousell
|$0.228
|8
|✓
|GyFTR
|$0.228
|8
|✓
|Букмекерские
|$0.228
|8
|✓
|Şikayet var
|$0.228
|8
|✓
|BLIBLI
|$0.228
|8
|✓
|PharmEasy
|$0.228
|8
|✓
|BeReal
|$0.228
|8
|✓
|MarketGuru
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