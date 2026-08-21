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رقم وهمي مؤقت لـ Amazon — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Amazon أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Amazon مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.012، وأرقام من 191 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.012 191 دولة 3.2M+ رقم 210,000+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #7 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Amazon
3281888

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Amazon

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

نيوزيلندا
أفضل تسليم
30 قطعة

$0.2

المملكة المتحدة
أفضل تسليم
177795 قطعة

$0.063

موريشيوس
أفضل تسليم
3007 قطعة

$0.22

إستونيا
3298 قطعة

$0.148

الولايات المتحدة
61989 قطعة

$0.08

رواندا
3000 قطعة

$0.162

ليتوانيا
2003 قطعة

$0.242

تركيا
1000 قطعة

$0.824

سنغافورة
168 قطعة

$0.15

كولومبيا
116479 قطعة

$0.08

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Amazon تتراوح من $0.012 إلى $1.245 (المتوسط $0.1625، الوسيط $0.1) في 191 دولة. أرخص من 69% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 140 دولة.

الأرخص اليوم: فنزويلا $0.012 البرازيل $0.022 إندونيسيا $0.022 ميانمار $0.025 الجزائر $0.025

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 8
$0.05 – $0.20 139
$0.20 – $0.50 33
أكثر من $0.50 11
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
المملكة المتحدة $0.05 177,795
تايلاند $0.094 9,958
جنوب أفريقيا $0.06 9,835
البرازيل $0.022 9,913
الولايات المتحدة $0.08 61,989
الكاميرون $0.065 12,345
كندا $0.05 39,769
كولومبيا $0.05 116,479
تشيلي $0.035 215,483
بولندا $0.1 204,943
بوتسوانا $0.088 7,005
فرنسا $0.08 143,486
الهند $0.1 7,591
الولايات المتحدة VIP $0.094 3,142
الإمارات العربية المتحدة $0.104 3,037
الأرجنتين $0.048 128,418
رواندا $0.088 3,000
السعودية $0.081 13,219
إيطاليا $0.09 482,072
ناميبيا $0.093 3,000
بلغاريا $0.088 7,388
ألمانيا $0.105 10,415
باراغواي $0.1 3,003
السلفادور $0.087 3,007
الإكوادور $0.08 4,000
إسبانيا $0.15 5,485
البرتغال $0.078 8,377
إندونيسيا $0.022 381,849
جمهورية مولدوفا $0.083 6,481
نيوزيلندا $0.2 30
تركيا $0.824 1,000+
جمهورية التشيك $0.104 2,433
هونغ كونغ $0.123 1,000+
المكسيك $0.08 11,590
اليابان $0.348 5,928
النمسا $0.085 5,138
هولندا $0.1 14,966
أوروغواي $0.078 2,000+
كرواتيا $0.336 2,414
صربيا $0.122 1,000+
جزر البهاما $0.11 12,000
ترينيداد وتوباغو $0.109 1,035
هندوراس $0.114 3,002
رومانيا $0.109 9,781
مصر $0.08 11,040
سنغافورة $0.15 168
سويسرا $0.094 4,830
بنما $0.195 2,002
زامبيا $0.09 3,085
جمهورية الدومينيكان $0.088 3,717
ألبانيا $0.09 3,000
إستونيا $0.147 3,298
الدنمارك $0.118 2,139
لاتفيا $0.325 2,000+
كوستاريكا $0.109 1,000+
سيراليون $0.09 3,046
البحرين $0.112 11,000
ماليزيا $0.21 206,997
ليتوانيا $0.242 2,003
اليونان $0.16 7,907
غواتيمالا $0.079 8,013
جزر المالديف $0.144 2,000+
نيكاراغوا $0.173 3,018
جامايكا $0.146 4,099
موريشيوس $0.214 3,007
السويد $0.259 2,212
المجر $0.336 2,000+
قطر $0.289 1,000+
البوسنة والهرسك $0.317 2,008
كوريا الجنوبية $0.079 1,000+
النرويج $0.26 2,000+
الجبل الأسود $0.119 2,000+
فيجي $0.512 6,375
بلجيكا $0.111 333
الرأس الأخضر $0.113 1,001
أيرلندا $0.325 2,004
مقدونيا $0.117 1,000+
غيانا $0.277 2,000+
بربادوس $0.348 1,000+
بروناي دار السلام $0.079 2,000+
الفلبين $0.05 281,417
قبرص $0.218 2,000+
فيتنام $0.083 4,701
كازاخستان $0.09 14,030
بوتان $0.097 1,000+
بيرو $0.114 3,023
أنتيغوا وبربودا $0.189 1,000+
إثيوبيا $0.2 2,108
ماكاو $0.677 1,000+
المغرب $0.036 10,360
باكستان $0.088 6,075
الكونغو $0.102 2,106
غرينادا $0.277 2,000+
أنغيلا $0.277 1,000+
أستراليا $1.245 5,015
فنزويلا $0.012 4,561
الجزائر $0.025 15,054
ميانمار $0.025 126,098
كينيا $0.06 18,498
أنغولا $0.063 8,811
أوزبكستان $0.063 5,064
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.063 5,124
سلوفينيا $0.065 2,119
أرمينيا $0.07 8,010
غانا $0.079 5,105
السودان $0.079 4,012
لاوس $0.079 4,002
تونغا $0.079 1,000+
الولايات المتحدة (افتراضية) $0.079 1,000+
ليختنشتاين $0.079 1,000+
فانواتو $0.079 1,000+
أندورا $0.079 1,000+
كيريباتي $0.079 1,000+
North Korea $0.079 1,000+
ناورو $0.079 1,000+
بالاو $0.079 1,000+
سان مارينو $0.079 1,000+
توفالو $0.079 1,000+
إيران $0.08 3,000
زيمبابوي $0.08 5,007
قيرغيزستان $0.087 5,003
بنين $0.087 5,034
جورجيا $0.087 9,949
طاجيكستان $0.087 3,007
نيبال $0.088 8,104
تنزانيا $0.088 14,746
سريلانكا $0.088 5,000
تونس $0.088 5,122
مالاوي $0.088 6,506
الغابون $0.088 4,000
عُمان $0.088 3,002
توغو $0.088 4,163
الكويت $0.088 2,004
ليبيريا $0.088 6,013
جزر سليمان $0.088 1,000+
إسرائيل $0.089 4,083
جزر مارشال $0.089 1
بنغلاديش $0.09 11,665
سوازيلاند $0.09 2,004
أوغندا $0.09 4,045
بوليفيا $0.09 3,005
مالي $0.091 5,220
مدغشقر $0.091 2,112
غينيا $0.091 3,027
منغوليا $0.091 3,036
الجمهورية العربية السورية $0.092 3,086
غينيا بيساو $0.093 1,000+
أوكرانيا $0.096 11,462
اليمن $0.1 15,667
كمبوديا $0.1 6,002
جنوب السودان $0.1 2,000+
نيجيريا $0.102 4,268
السنغال $0.104 3,080
هايتي $0.105 3,048
غامبيا $0.107 3,002
موريتانيا $0.108 3,030
الأردن $0.109 2,026
تركمانستان $0.109 1,000+
بوركينا فاسو $0.109 2,050
سيشل $0.109 1,000+
العراق $0.11 5,514
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.11 2,005
ليسوتو $0.112 4,002
النيجر $0.112 5,004
تيمور الشرقية $0.114 2,000+
تشاد $0.114 2,000+
الكونغو (الديمقراطية) $0.15 3,053
ليبيا $0.15 4,002
غينيا الاستوائية $0.162 2,000+
أفغانستان $0.176 4,686
كوبا $0.216 5,053
دومينيكا $0.218 1,000+
بوروندي $0.224 5,504
موزمبيق $0.23 4,062
بابوا غينيا الجديدة $0.25 3,000
أروبا $0.253 1,000+
لبنان $0.253 2,020
سلوفاكيا $0.26 1,005
أذربيجان $0.265 2,000+
جزر القمر $0.277 2,000+
مونتسيرات $0.3 1,000+
بيلاروسيا $0.383 2,002
ريونيون $0.383 1,000+
جيبوتي $0.442 1,000+
غوادلوب $0.524 2,000+
إريتريا $0.536 2,000+
فنلندا $0.595 1,002
بليز $0.653 1,000+
آيسلندا $0.783 1,000+
موناكو $0.795 1,000+
لوكسمبورغ $0.959 1,000+

رقم مؤقت لحساب Amazon واستقبال OTP

Amazon يرسل رمز تحقق OTP مكوّن من 6 أرقام عند كل عملية دخول جديدة، مع إمكانية طلب إعادة الإرسال بعد 60 ثانية. رقم مؤقت Amazon يفيد في استقبال هذا الكود مباشرة على الموقع، وحسابات الشراء تسمح بأكثر من حساب لكل مستخدم بينما يقتصر حساب البائع على حساب واحد فقط. تايجر إس إم إس يوفر رقم Amazon مع الكود بتغطية 191 دولة وسعر يبدأ من $0.012، وأكثر من يطلب رقم وهمي Amazon يختار أرقامًا من المملكة المتحدة.

Amazon على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 210,000+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #7
  • أرقام Multi-SMS في 140 دولة.
  • حتى 15 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (United Kingdom): تم تسليم 110,000+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Amazon — ابتداءً من $0.012.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدام رقم Amazon عمليًا لدخول متكرر

يناسب رقم مؤقت لـ Amazon فتح حساب شراء إضافي إلى جانب الحساب الرئيسي ضمن الحسابات المسموح بها، أو التسجيل لأول مرة دون شريحة شخصية، أو تجربة الخدمة قبل اعتماد رقم دائم لحساب البائع. بما أن Amazon يعيد إرسال رمز التحقق مع كل جهاز أو تسجيل دخول جديد، فمن يحتاج الدخول إلى نفس الحساب بشكل متكرر يفضّل اختيار رقم بإيجار طويل بدل رقم لمرة واحدة، ليبقى الرقم متاحًا لاستقبال رمز التحقق كلما طلبته المنصة لاحقًا عند تسجيل الدخول لتفعيل Amazon.

الأسئلة الشائعة

من $0.012 إلى $1.245 — الوسيط $0.1 في 191 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Venezuela ($0.012), Brazil ($0.022), Indonesia ($0.022)

3.2M+ رقم في 191 دولة.

رقم Amazon حسب الدولة

رقم تايلاند مؤقت $0.094 رقم جنوب أفريقيا مع الكود $0.06 رقم الكاميرون مؤقت $0.065 رقم كندا مع الكود $0.05 رقم تشيلي مع الكود $0.035 رقم بولندا مع الكود $0.1 رقم بوتسوانا مؤقت $0.088 رقم فرنسا مع الكود $0.08 رقم الهند مع الكود $0.1 رقم الولايات المتحدة VIP مع الكود $0.094 رقم الإمارات العربية المتحدة مع الكود $0.104 رقم الأرجنتين مؤقت $0.048 رقم السعودية مع الكود $0.081 رقم إيطاليا مع الكود $0.09 رقم ناميبيا مؤقت $0.093 رقم بلغاريا مؤقت $0.088 رقم ألمانيا مع الكود $0.105 رقم باراغواي مع الكود $0.1 رقم السلفادور مؤقت $0.087 رقم الإكوادور مؤقت $0.08

شائع إلى جانب Amazon

Walmart رقم مؤقت لـ Walmart Flipkart رقم وهمي لـ Flipkart Shopee رقم مؤقت لـ Shopee Myntra رقم مؤقت لـ Myntra Grailed رقم وهمي لـ Grailed Depop رقم مؤقت لـ Depop Google Messages رقم مؤقت لـ Google Messages WeChat رقم وهمي لـ WeChat

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