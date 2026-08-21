رقم وهمي مؤقت لـ Amazon — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Amazon أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Amazon مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.012، وأرقام من 191 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة Amazon
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.2
$0.063
$0.22
$0.148
$0.08
$0.162
$0.242
$0.824
$0.15
$0.08
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Amazon تتراوح من $0.012 إلى $1.245 (المتوسط $0.1625، الوسيط $0.1) في 191 دولة. أرخص من 69% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 140 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|المملكة المتحدة
|$0.05
|177,795
|✓
|تايلاند
|$0.094
|9,958
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.06
|9,835
|✓
|البرازيل
|$0.022
|9,913
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.08
|61,989
|✓
|الكاميرون
|$0.065
|12,345
|✓
|كندا
|$0.05
|39,769
|✓
|كولومبيا
|$0.05
|116,479
|✓
|تشيلي
|$0.035
|215,483
|✓
|بولندا
|$0.1
|204,943
|✓
|بوتسوانا
|$0.088
|7,005
|✓
|فرنسا
|$0.08
|143,486
|✓
|الهند
|$0.1
|7,591
|✓
|الولايات المتحدة VIP
|$0.094
|3,142
|✓
|الإمارات العربية المتحدة
|$0.104
|3,037
|الأرجنتين
|$0.048
|128,418
|✓
|رواندا
|$0.088
|3,000
|السعودية
|$0.081
|13,219
|إيطاليا
|$0.09
|482,072
|✓
|ناميبيا
|$0.093
|3,000
|بلغاريا
|$0.088
|7,388
|✓
|ألمانيا
|$0.105
|10,415
|✓
|باراغواي
|$0.1
|3,003
|✓
|السلفادور
|$0.087
|3,007
|الإكوادور
|$0.08
|4,000
|إسبانيا
|$0.15
|5,485
|✓
|البرتغال
|$0.078
|8,377
|✓
|إندونيسيا
|$0.022
|381,849
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.083
|6,481
|✓
|نيوزيلندا
|$0.2
|30
|✓
|تركيا
|$0.824
|1,000+
|جمهورية التشيك
|$0.104
|2,433
|✓
|هونغ كونغ
|$0.123
|1,000+
|المكسيك
|$0.08
|11,590
|✓
|اليابان
|$0.348
|5,928
|✓
|النمسا
|$0.085
|5,138
|✓
|هولندا
|$0.1
|14,966
|✓
|أوروغواي
|$0.078
|2,000+
|كرواتيا
|$0.336
|2,414
|✓
|صربيا
|$0.122
|1,000+
|جزر البهاما
|$0.11
|12,000
|✓
|ترينيداد وتوباغو
|$0.109
|1,035
|هندوراس
|$0.114
|3,002
|✓
|رومانيا
|$0.109
|9,781
|✓
|مصر
|$0.08
|11,040
|✓
|سنغافورة
|$0.15
|168
|✓
|سويسرا
|$0.094
|4,830
|✓
|بنما
|$0.195
|2,002
|✓
|زامبيا
|$0.09
|3,085
|✓
|جمهورية الدومينيكان
|$0.088
|3,717
|ألبانيا
|$0.09
|3,000
|✓
|إستونيا
|$0.147
|3,298
|✓
|الدنمارك
|$0.118
|2,139
|✓
|لاتفيا
|$0.325
|2,000+
|✓
|كوستاريكا
|$0.109
|1,000+
|سيراليون
|$0.09
|3,046
|✓
|البحرين
|$0.112
|11,000
|✓
|ماليزيا
|$0.21
|206,997
|✓
|ليتوانيا
|$0.242
|2,003
|✓
|اليونان
|$0.16
|7,907
|✓
|غواتيمالا
|$0.079
|8,013
|✓
|جزر المالديف
|$0.144
|2,000+
|✓
|نيكاراغوا
|$0.173
|3,018
|✓
|جامايكا
|$0.146
|4,099
|✓
|موريشيوس
|$0.214
|3,007
|✓
|السويد
|$0.259
|2,212
|✓
|المجر
|$0.336
|2,000+
|✓
|قطر
|$0.289
|1,000+
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.317
|2,008
|✓
|كوريا الجنوبية
|$0.079
|1,000+
|النرويج
|$0.26
|2,000+
|✓
|الجبل الأسود
|$0.119
|2,000+
|✓
|فيجي
|$0.512
|6,375
|✓
|بلجيكا
|$0.111
|333
|✓
|الرأس الأخضر
|$0.113
|1,001
|أيرلندا
|$0.325
|2,004
|✓
|مقدونيا
|$0.117
|1,000+
|غيانا
|$0.277
|2,000+
|✓
|بربادوس
|$0.348
|1,000+
|✓
|بروناي دار السلام
|$0.079
|2,000+
|✓
|الفلبين
|$0.05
|281,417
|✓
|قبرص
|$0.218
|2,000+
|✓
|فيتنام
|$0.083
|4,701
|✓
|كازاخستان
|$0.09
|14,030
|✓
|بوتان
|$0.097
|1,000+
|بيرو
|$0.114
|3,023
|✓
|أنتيغوا وبربودا
|$0.189
|1,000+
|إثيوبيا
|$0.2
|2,108
|✓
|ماكاو
|$0.677
|1,000+
|✓
|المغرب
|$0.036
|10,360
|✓
|باكستان
|$0.088
|6,075
|✓
|الكونغو
|$0.102
|2,106
|✓
|غرينادا
|$0.277
|2,000+
|✓
|أنغيلا
|$0.277
|1,000+
|✓
|أستراليا
|$1.245
|5,015
|✓
|فنزويلا
|$0.012
|4,561
|✓
|الجزائر
|$0.025
|15,054
|✓
|ميانمار
|$0.025
|126,098
|✓
|كينيا
|$0.06
|18,498
|✓
|أنغولا
|$0.063
|8,811
|✓
|أوزبكستان
|$0.063
|5,064
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.063
|5,124
|✓
|سلوفينيا
|$0.065
|2,119
|✓
|أرمينيا
|$0.07
|8,010
|✓
|غانا
|$0.079
|5,105
|السودان
|$0.079
|4,012
|لاوس
|$0.079
|4,002
|تونغا
|$0.079
|1,000+
|الولايات المتحدة (افتراضية)
|$0.079
|1,000+
|ليختنشتاين
|$0.079
|1,000+
|فانواتو
|$0.079
|1,000+
|أندورا
|$0.079
|1,000+
|كيريباتي
|$0.079
|1,000+
|North Korea
|$0.079
|1,000+
|ناورو
|$0.079
|1,000+
|بالاو
|$0.079
|1,000+
|سان مارينو
|$0.079
|1,000+
|توفالو
|$0.079
|1,000+
|إيران
|$0.08
|3,000
|زيمبابوي
|$0.08
|5,007
|✓
|قيرغيزستان
|$0.087
|5,003
|✓
|بنين
|$0.087
|5,034
|✓
|جورجيا
|$0.087
|9,949
|✓
|طاجيكستان
|$0.087
|3,007
|نيبال
|$0.088
|8,104
|✓
|تنزانيا
|$0.088
|14,746
|✓
|سريلانكا
|$0.088
|5,000
|تونس
|$0.088
|5,122
|✓
|مالاوي
|$0.088
|6,506
|✓
|الغابون
|$0.088
|4,000
|عُمان
|$0.088
|3,002
|توغو
|$0.088
|4,163
|✓
|الكويت
|$0.088
|2,004
|✓
|ليبيريا
|$0.088
|6,013
|✓
|جزر سليمان
|$0.088
|1,000+
|إسرائيل
|$0.089
|4,083
|✓
|جزر مارشال
|$0.089
|1
|بنغلاديش
|$0.09
|11,665
|✓
|سوازيلاند
|$0.09
|2,004
|أوغندا
|$0.09
|4,045
|بوليفيا
|$0.09
|3,005
|✓
|مالي
|$0.091
|5,220
|✓
|مدغشقر
|$0.091
|2,112
|✓
|غينيا
|$0.091
|3,027
|✓
|منغوليا
|$0.091
|3,036
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.092
|3,086
|✓
|غينيا بيساو
|$0.093
|1,000+
|أوكرانيا
|$0.096
|11,462
|✓
|اليمن
|$0.1
|15,667
|كمبوديا
|$0.1
|6,002
|✓
|جنوب السودان
|$0.1
|2,000+
|نيجيريا
|$0.102
|4,268
|✓
|السنغال
|$0.104
|3,080
|هايتي
|$0.105
|3,048
|✓
|غامبيا
|$0.107
|3,002
|✓
|موريتانيا
|$0.108
|3,030
|✓
|الأردن
|$0.109
|2,026
|✓
|تركمانستان
|$0.109
|1,000+
|بوركينا فاسو
|$0.109
|2,050
|✓
|سيشل
|$0.109
|1,000+
|العراق
|$0.11
|5,514
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.11
|2,005
|✓
|ليسوتو
|$0.112
|4,002
|✓
|النيجر
|$0.112
|5,004
|✓
|تيمور الشرقية
|$0.114
|2,000+
|تشاد
|$0.114
|2,000+
|✓
|الكونغو (الديمقراطية)
|$0.15
|3,053
|ليبيا
|$0.15
|4,002
|غينيا الاستوائية
|$0.162
|2,000+
|أفغانستان
|$0.176
|4,686
|✓
|كوبا
|$0.216
|5,053
|✓
|دومينيكا
|$0.218
|1,000+
|✓
|بوروندي
|$0.224
|5,504
|✓
|موزمبيق
|$0.23
|4,062
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.25
|3,000
|✓
|أروبا
|$0.253
|1,000+
|✓
|لبنان
|$0.253
|2,020
|✓
|سلوفاكيا
|$0.26
|1,005
|✓
|أذربيجان
|$0.265
|2,000+
|✓
|جزر القمر
|$0.277
|2,000+
|✓
|مونتسيرات
|$0.3
|1,000+
|✓
|بيلاروسيا
|$0.383
|2,002
|✓
|ريونيون
|$0.383
|1,000+
|✓
|جيبوتي
|$0.442
|1,000+
|✓
|غوادلوب
|$0.524
|2,000+
|✓
|إريتريا
|$0.536
|2,000+
|✓
|فنلندا
|$0.595
|1,002
|✓
|بليز
|$0.653
|1,000+
|✓
|آيسلندا
|$0.783
|1,000+
|✓
|موناكو
|$0.795
|1,000+
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.959
|1,000+
|✓
رقم مؤقت لحساب Amazon واستقبال OTP
Amazon يرسل رمز تحقق OTP مكوّن من 6 أرقام عند كل عملية دخول جديدة، مع إمكانية طلب إعادة الإرسال بعد 60 ثانية. رقم مؤقت Amazon يفيد في استقبال هذا الكود مباشرة على الموقع، وحسابات الشراء تسمح بأكثر من حساب لكل مستخدم بينما يقتصر حساب البائع على حساب واحد فقط. تايجر إس إم إس يوفر رقم Amazon مع الكود بتغطية 191 دولة وسعر يبدأ من $0.012، وأكثر من يطلب رقم وهمي Amazon يختار أرقامًا من المملكة المتحدة.
Amazon على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 210,000+
- الترتيب حسب التفعيلات: #7
- أرقام Multi-SMS في 140 دولة.
- حتى 15 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (United Kingdom): تم تسليم 110,000+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Amazon — ابتداءً من $0.012.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدام رقم Amazon عمليًا لدخول متكرر
يناسب رقم مؤقت لـ Amazon فتح حساب شراء إضافي إلى جانب الحساب الرئيسي ضمن الحسابات المسموح بها، أو التسجيل لأول مرة دون شريحة شخصية، أو تجربة الخدمة قبل اعتماد رقم دائم لحساب البائع. بما أن Amazon يعيد إرسال رمز التحقق مع كل جهاز أو تسجيل دخول جديد، فمن يحتاج الدخول إلى نفس الحساب بشكل متكرر يفضّل اختيار رقم بإيجار طويل بدل رقم لمرة واحدة، ليبقى الرقم متاحًا لاستقبال رمز التحقق كلما طلبته المنصة لاحقًا عند تسجيل الدخول لتفعيل Amazon.