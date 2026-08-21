رقم مؤقت لحساب Amazon واستقبال OTP

Amazon يرسل رمز تحقق OTP مكوّن من 6 أرقام عند كل عملية دخول جديدة، مع إمكانية طلب إعادة الإرسال بعد 60 ثانية. رقم مؤقت Amazon يفيد في استقبال هذا الكود مباشرة على الموقع، وحسابات الشراء تسمح بأكثر من حساب لكل مستخدم بينما يقتصر حساب البائع على حساب واحد فقط. تايجر إس إم إس يوفر رقم Amazon مع الكود بتغطية 191 دولة وسعر يبدأ من $0.012، وأكثر من يطلب رقم وهمي Amazon يختار أرقامًا من المملكة المتحدة.