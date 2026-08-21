AR
تسجيل الدخول إنشاء حساب
أرقام افتراضية

رقم مؤقت من نيكاراغوا مع الكود (+505)

أرقام نيكاراغوا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من نيكاراغوا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 226 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.039 226 خدمة 180K+ رقم 150+ تفعيل خلال 30 يوماً +505 تحديث الأسعار: أغسطس 21
اختيار التصنيف
الخدمة الدولة

الدولة المختارة

نيكاراغوا
181973

قطعة

أفضل 20 خدمة في نيكاراغوا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Telegram
4468 قطعة

$0.296

Google,youtube,Gmail
1000 قطعة

$0.083

Whatsapp
4002 قطعة

$0.423

Netflix
1000 قطعة

$0.08

1688
307 قطعة

$0.595

1хbet
396 قطعة

$2.536

32red
356 قطعة

$0.689

4Fun
90 قطعة

$2.536

99acres
444 قطعة

$0.1

99app
234 قطعة

$0.1

AOL
1000 قطعة

$0.383

Adidas
502 قطعة

$0.583

Airbnb
1000 قطعة

$0.524

Akudo
162 قطعة

$0.1

Akulaku
180 قطعة

$0.359

Alfa
198 قطعة

$0.1

Algida
216 قطعة

$0.1

AliExpress
1000 قطعة

$0.418

Alibaba
1000 قطعة

$0.9

Alipay/Alibaba/1688
9256 قطعة

$0.324

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في نيكاراغوا يكلف من $0.039 إلى $2.606 (المتوسط $0.7247، الوسيط $0.43) عبر 226 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 199 خدمة.

الأرخص اليوم: X (Twitter) $0.039 Sixer $0.04 Ludo24 $0.04 HDFC ERGO $0.04 Saathi $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 11
$0.05 – $0.20 60
$0.20 – $0.50 52
أكثر من $0.50 103
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Netflix $0.072 1,000+
Amazon $0.173 3,018
Viber $0.1 3,000
Discord $0.218 1,000+
Telegram $0.296 4,468
Instagram (Threads) $0.138 4,018
X (Twitter) $0.039 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
Railone $0.053 1
Ola $0.055 2,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Hopi $0.064 2,000+
Ximalaya $0.065 216
Uber $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
TikTok (Douyin) $0.08 2,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.083 1,000+
NMI $0.088 1,000+
Dream11 $0.1 468
Delivery Club $0.1 252
Baidu $0.1 1,516
LoveLocal $0.1 342
99app $0.1 234
My11Circle $0.1 376
CallApp $0.1 126
Citymobil $0.1 234
DewuPoison $0.1 108
Huya $0.1 180
iQIYI $0.1 252
IQOS $0.1 288
Likee $0.1 288
MEGA $0.1 270
Taikang $0.1 108
TenChat $0.1 234
Trip $0.1 273
Twilio $0.1 414
Wink $0.1 396
Inboxlv $0.1 180
WinzoGame $0.1 198
Akudo $0.1 162
Coindcx $0.1 410
Algida $0.1 216
Rush $0.1 180
Swiggy $0.1 820
IVI $0.1 144
Meesho $0.1 324
Paytm $0.1 216
99acres $0.1 444
MobiKwik $0.1 198
BLIBLI $0.1 180
Linode $0.1 378
Temu $0.1 558
Alfa $0.1 198
CourseHero $0.1 126
Pinduoduo $0.1 234
Betano $0.106 16
noon $0.124 1,000+
Walmart $0.124 1,000+
Facebook $0.13 1,000+
eBay $0.15 3,000
Grab $0.171 1,000+
Subito $0.176 16
Mail.ru $0.183 90
Вконтакте $0.212 2,000+
Yahoo Mail $0.218 1,000+
Clubhouse $0.253 820
CommunityGaming $0.253 581
imo $0.265 1,000+
IRCTC $0.265 820
Kwai $0.277 469
GoogleVoice $0.289 1,000+
Naver $0.3 1,000+
LINE $0.3 1,000+
Zupee $0.3 324
KakaoTalk $0.312 1,000+
Michat $0.312 1,000+
Alipay/Alibaba/1688 $0.324 9,256
Nike $0.324 1,000+
Deliveroo $0.324 1,000+
EscapeFromTarkov $0.324 126
foodpanda $0.336 1,000+
kolesa.kz $0.336 36
Google Messages $0.351 16
Apple ID $0.359 1,000+
Bolt $0.359 1,000+
Akulaku $0.359 180
أي خدمة أخرى $0.371 3,100
AOL $0.383 1,000+
Hezzl $0.383 356
Bumble $0.383 453
WhatsApp $0.39 4,002
Blizzard $0.406 1,000+
Craigslist $0.406 1,000+
Careem $0.406 1,000+
HQ Trivia $0.406 270
Poshmark $0.418 437
PGbonus $0.418 356
Signal $0.418 526
KuCoinPlay $0.418 275
Ticketmaster $0.418 1,000+
AliExpress $0.418 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.43 1,000+
Zoho $0.43 1,000+
Wish $0.43 603
Vinted $0.453 1,000+
Snapchat $0.465 1,000+
TanTan $0.465 1,156
Grindr $0.477 1,000+
DiDi $0.489 1,000+
Zalo $0.489 1,000+
Metro $0.489 356
LightChat $0.489 275
LinkedIn $0.489 1,000+
Steam $0.5 1,000+
McDonalds $0.5 1,000+
Ozon $0.5 38
TradingView $0.512 748
Airbnb $0.524 1,000+
BitClout $0.524 978
Wildberries $0.524 128
RedBook $0.524 385
Gojek $0.536 1,312
PayPal $0.548 1,000+
Taobao $0.548 533
OffGamers $0.548 1,000+
icq $0.548 639
Getir $0.559 6,566
OLX $0.559 1,000+
Adidas $0.583 502
Şikayet var $0.583 38
1688 $0.595 307
GroupMe $0.595 372
Hermes $0.595 210
Dundle $0.595 495
Keybase $0.595 118
hily $0.606 1,000+
Wolt $0.606 1,000+
MPL $0.618 38
Skype $0.642 396
Happn $0.642 1,000+
Nttgame $0.642 1,000+
Justdating $0.653 128
Hepsiburadacom $0.677 404
Одноклассники $0.677 90
32red $0.689 356
Weibo $0.689 8,336
Shopee $0.7 1,000+
Lazada $0.7 1,317
Mamba, MeetMe $0.7 162
Zomato $0.724 542
Skout $0.724 1,000+
IFood $0.736 330
OfferUp $0.736 38
Papara $0.748 1,000+
RegRu $0.759 252
Rediffmail $0.759 126
Rambler $0.759 126
Douyu $0.783 275
Blued $0.783 38
premium.one $0.795 291
CAIXA $0.795 342
Carousell $0.806 128
Paxful $0.806 38
Trendyol $0.818 1,050
Tango $0.818 1,071
Quipp $0.9 372
Yemeksepeti $0.9 1,133
fiverr $0.9 1,169
Alibaba $0.9 1,000+
Proton Mail $0.912 1,370
Twitch $0.924 1,000+
Glovo $0.936 756
PicPay $0.959 171
Coinbase $1.006 540
Potato $1.006 128
Wise $1.006 252
BlaBlaCar $1.077 1,500
GoFundMe $1.218 1,000+
GG $1.3 126
Tosla $1.324 38
Yubo $1.324 38
Eneba $1.536 90
1xBet $2.536 396
Dent $2.536 486
Badoo $2.536 486
Beget $2.536 144
DANA $2.536 270
Drom $2.536 468
4Fun $2.536 90
KFC $2.536 550
Monese $2.536 396
OkCupid $2.536 396
OVO $2.536 252
Paysafecard $2.536 270
Revolut $2.536 270
Stormgain $2.536 288
Tokopedia $2.536 288
Zhihu $2.536 162
Bilibili $2.536 270
Venmo $2.536 216
Mercari $2.536 270
Truecaller $2.536 1,128
EasyPay $2.536 306
Megogo $2.536 324
urent/jet/RuSharing $2.536 252
FarPost $2.536 144
Oppo $2.536 144
DoorDash $2.536 360
米画师Mihuashi $2.536 126
Sravni $2.536 126
Fruitz $2.536 162
Uplay $2.536 126
Leboncoin $2.536 360
CloudChat $2.536 162
Perfluence $2.536 198
WeChat $2.606 1,000+

نيكاراغوا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 150+
  • أرقام Multi-SMS لـ 199 خدمة.
  • حتى 2 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في نيكاراغوا: Netflix, Amazon
  • الأكثر شراءً: Netflix
  • 23 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام نيكاراغوا تبدأ بـ +505. رمز الدولة: NI.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر نيكاراغوا — ابتداءً من $0.039.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.039 إلى $2.606 — الوسيط $0.43 عبر 226 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

226 خدمة اليوم، بما في ذلك Twitter ($0.039), Sixer ($0.04), Ludo24 ($0.04).

رمز الهاتف لدولة نيكاراغوا هو +505. رمز الدولة: NI.

التحقق حسب الخدمة في نيكاراغوا

رقم وهمي لـ Amazon $0.173 رقم مؤقت لـ Viber $0.1 رقم مؤقت لـ Discord $0.218 رقم مؤقت لـ Instagram (Threads) $0.138 رقم وهمي لـ CoinFantasy $0.04 رقم مؤقت لـ Swarail $0.04 رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Winzap $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ Dhani $0.048 رقم وهمي لـ Railone $0.053 رقم مؤقت لـ Ola $0.055 رقم وهمي لـ Womply $0.064 رقم مؤقت لـ Hopi $0.064 رقم مؤقت لـ Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 رقم وهمي لـ Ximalaya $0.065 رقم مؤقت لـ Uber $0.079 رقم وهمي لـ PciPay $0.079 رقم وهمي لـ TikTok (Douyin) $0.08 رقم وهمي لـ NMI $0.088

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

اختر الدولة

آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
لا توجد نتائج!