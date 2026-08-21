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رقم مؤقت من هولندا مع الكود (+31)

أرقام هولندا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من هولندا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.005، ويدعم 556 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.005 556 خدمة 5.2M+ رقم 5,700+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #28 +31 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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5230734

قطعة

أفضل 20 خدمة في هولندا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
14959 قطعة

$0.057

Telegram
16262 قطعة

$1

eBay
12275 قطعة

$0.083

Viber
15782 قطعة

$0.065

facebook
14237 قطعة

$0.064

Google,youtube,Gmail
13787 قطعة

$0.125

PayPal
12275 قطعة

$0.313

Whatsapp
13207 قطعة

$0.829

Blizzard
22350 قطعة

$0.048

Вконтакте
12641 قطعة

$0.155

Uber
12362 قطعة

$0.013

Yahoo
29662 قطعة

$0.035

Amazon
14966 قطعة

$0.1

Alipay/Alibaba/1688
8737 قطعة

$0.025

Taobao
8795 قطعة

$0.079

1688
8795 قطعة

$0.206

TikTok/Douyin
18199 قطعة

$0.038

Jingdong
7066 قطعة

$0.02

Tencent QQ
10716 قطعة

$0.03

Deliveroo
11010 قطعة

$0.026

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في هولندا يكلف من $0.005 إلى $1.288 (المتوسط $0.1421، الوسيط $0.06) عبر 556 خدمة. أرخص من 67% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 552 خدمة.

الأرخص اليوم: WellF $0.005 Paytm $0.006 Akulaku $0.006 Delivery Club $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 256
$0.05 – $0.20 100
$0.20 – $0.50 186
أكثر من $0.50 14
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
WhatsApp $0.79 13,207
أي خدمة أخرى $0.05 8,511
Viber $0.04 15,782
Instagram (Threads) $0.051 14,959
Вконтакте $0.148 12,641
Facebook $0.06 14,237
Amazon $0.1 14,966
ChatGPT (OpenAI) $0.04 11,536
Telegram $1 16,262
eBay $0.083 12,275
Uber $0.01 12,362
Apple ID $0.05 13,067
AOL $0.01 10,880
DiDi $0.13 9,648
Discord $0.04 13,563
Snapchat $0.04 11,019
TikTok (Douyin) $0.038 18,199
Bumble $0.04 10,007
Hinge $0.06 10,506
Betano $0.257 9,711
Yahoo Mail $0.035 29,662
OkCupid $0.12 11,712
Marktplaats $0.04 9,071
Claude (Anthropic) $0.083 10,664
RedBook $0.015 9,220
PayPal $0.283 12,275
Vinted $0.072 27,647
Google (Gmail / YouTube) $0.125 13,787
Alipay/Alibaba/1688 $0.025 8,737
Яндекс $0.026 9,686
Signal $0.03 13,755
Netflix $0.098 13,449
Idealista $0.012 7,859
BIGO LIVE $0.027 9,720
Paybis $0.036 7,260
Wolt $0.06 10,740
Vercel $0.061 7,854
Ozon $0.012 9,566
Linode $0.038 16,567
Badoo $0.118 9,642
Taptap Send $0.125 9,713
Proton Mail $0.01 9,671
Eneba $0.012 7,886
Tencent QQ $0.03 10,716
Astropay $0.053 9,823
BlaBlaCar $0.13 10,728
OffGamers $0.302 8,841
WellF $0.005 7,066
GoogleVoice $0.006 9,857
Lazada $0.006 11,737
Hopi $0.006 9,837
IFood $0.006 9,879
Zalo $0.006 9,821
Hepsiburadacom $0.006 11,733
Dream11 $0.006 11,855
GoFundMe $0.006 7,796
Trendyol $0.006 8,877
Poshmark $0.006 8,843
Ашан $0.006 7,867
Beget $0.006 7,854
Burger King $0.006 7,847
DANA $0.006 8,931
dodopizza $0.006 7,837
Drom $0.006 8,959
ДругВокруг $0.006 7,869
Metro $0.006 8,841
Gojek $0.006 7,864
GroupMe $0.006 8,815
hh $0.006 7,877
KFC $0.006 10,691
Lenta $0.006 8,382
MTS CashBack $0.006 7,270
McDonalds $0.006 8,862
Monese $0.006 7,836
Магнит $0.006 7,868
МВидео $0.006 8,918
OVO $0.006 7,880
OLX $0.006 8,752
Payoneer $0.006 7,916
СпортМастер $0.006 7,851
Spotify $0.006 7,837
Самокат $0.006 7,827
Tokopedia $0.006 7,816
ВкусВилл $0.006 7,867
Wildberries $0.006 10,671
Zhihu $0.006 8,834
Airtel $0.006 7,850
Venmo $0.006 8,886
Mercari $0.006 7,832
Одноклассники $0.006 10,743
Юла $0.006 7,844
Truecaller $0.006 8,839
Delivery Club $0.006 23,267
Skype $0.006 9,833
99app $0.006 10,864
Indomaret $0.006 8,814
My11Circle $0.006 9,856
inDrive $0.006 7,819
Lamoda $0.006 8,927
LUKOIL-AZS $0.006 9,292
MEGA $0.006 9,842
TenChat $0.006 9,310
Trip $0.006 11,687
urent/jet/RuSharing $0.006 7,278
Wink $0.006 9,883
Wise $0.006 9,553
YAPPY $0.006 8,942
Zupee $0.006 9,850
Вкусно и Точка $0.006 8,855
Детский мир $0.006 8,262
Лэтуаль $0.006 8,267
Эльдорадо $0.006 7,247
Золотое Яблоко $0.006 7,143
FarPost $0.006 8,915
DoorDash $0.006 7,829
Ininal $0.006 7,834
WinzoGame $0.006 11,887
Nttgame $0.006 10,695
OfferUp $0.006 8,863
Allegro $0.006 7,852
eWallet $0.006 7,256
paycell $0.006 7,837
BIP $0.006 7,834
163СOM $0.006 24,509
Betfair $0.006 8,859
Onet $0.006 7,821
Lyft $0.006 7,807
Dostavista $0.006 8,967
СберАптека $0.006 7,273
hily $0.006 8,842
neftm $0.006 7,289
Fotka $0.006 8,901
Zilch $0.006 7,312
Flipkart $0.006 10,667
IRCTC $0.006 9,836
noon $0.006 9,847
AGIBANK $0.006 7,316
Lotus $0.006 7,284
WorldRemit $0.006 11,684
Oriflame $0.006 8,823
MoneyPay $0.006 7,284
GG $0.006 8,855
Koshelek $0.006 7,266
Justdating $0.006 8,859
LoveRu $0.006 7,275
Codashop $0.006 8,940
Sravni $0.006 7,272
Oldubil $0.006 8,858
FunPay $0.006 7,848
SoulApp $0.006 7,884
NovaPoshta $0.006 7,088
Foody $0.006 8,858
Rush $0.006 7,298
Rozetka $0.006 8,856
kolesa.kz $0.006 9,380
Swiggy $0.006 9,840
IVI $0.006 22,970
Weverse $0.006 11,698
Chispa $0.006 7,852
Immowelt $0.006 8,863
Ukrnet $0.006 8,845
MoMo $0.006 7,873
AptekaRU $0.006 7,274
Carousell $0.006 8,828
Paytm $0.006 25,814
99acres $0.006 9,288
BLIBLI $0.006 11,695
AVON $0.006 7,856
PicPay $0.006 8,395
Temu $0.006 9,858
Nextdoor $0.006 8,815
РСА $0.006 7,818
PaddyPower $0.006 7,860
Mercado $0.006 8,851
Uklon $0.006 8,832
Rediffmail $0.006 8,826
Prom $0.006 8,839
GCash $0.006 7,868
EscapeFromTarkov $0.006 11,707
RuTube $0.006 7,317
Лейка $0.006 7,267
Akulaku $0.006 24,715
All Access $0.006 7,130
AstraPay $0.006 7,307
Autoru $0.006 7,863
BPJSTK $0.006 7,282
Brevo $0.006 7,853
CDEK $0.006 7,300
Cian $0.006 7,264
Cloud Manager $0.006 7,156
CMB $0.006 9,674
Coca-Cola $0.006 7,701
Feeld $0.006 9,874
Feels $0.006 9,563
Flowwow $0.006 7,275
Fups $0.006 7,246
Gett $0.006 7,821
Gopuff $0.006 7,849
gpnbonus $0.006 7,299
Greggs $0.006 9,681
Greywoods $0.006 7,287
JivoMart $0.006 8,144
KION $0.006 7,312
Klarna $0.006 9,716
LinkAja $0.006 7,119
MotorkuX $0.006 7,301
Muzz $0.006 7,689
myboost $0.006 7,261
Neon $0.006 7,260
Next $0.006 7,266
Nubank $0.006 7,288
Pinduoduo $0.006 9,626
Pockit $0.006 7,866
Rambler $0.006 7,841
RummyCircle $0.006 7,850
Ryde $0.006 7,126
Spark Driver $0.006 7,109
TamTam $0.006 7,272
Tata Neu $0.006 7,309
This Fate $0.006 7,280
TRUTH SOCIAL $0.006 9,670
VFS GLOBAL $0.006 7,860
WooPlus $0.006 7,108
YouDo $0.006 7,841
ZUS Coffee $0.006 7,292
Аптека Апрель $0.006 7,104
Банки $0.006 16,964
БлинБери $0.006 7,270
Почта России $0.006 7,110
Профи $0.006 7,833
СушиВёсла $0.006 7,812
Bjp $0.006 7,295
Artstation $0.006 26
Swagbucks $0.008 7,066
Steam $0.01 9,681
Moneylion $0.01 8,812
Papara $0.01 9,880
Adidas $0.01 8,795
LinkedIn $0.01 9,693
Ola $0.01 8,851
Happn $0.01 9,327
Walmart $0.011 14,697
Buff.163 $0.012 7,231
Grindr $0.012 11,411
Bilibili $0.012 7,884
TanTan $0.012 7,878
Grab $0.012 9,719
Glovo $0.012 9,710
SHEIN $0.012 28
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.015 14,925
Mail.ru $0.015 7,882
Jingdong $0.02 7,066
Zomato $0.02 7,816
Skout $0.02 7,840
Dent $0.02 8,810
Deliveroo $0.02 11,010
PGbonus $0.02 7,795
Baidu $0.02 15,936
CAIXA $0.02 9,502
GMX $0.02 9,740
Upwork $0.02 9,671
Zoho $0.023 10,313
JDcom $0.035 10,664
Yalla $0.038 10,700
Womply $0.039 7,066
Mamba, MeetMe $0.039 9,649
Neocrypto $0.039 7,630
Blizzard $0.04 22,350
X (Twitter) $0.04 12,189
foodpanda $0.04 11,666
Ticketmaster $0.04 8,179
fiverr $0.04 22,824
Leboncoin $0.04 22,865
CoinFantasy $0.04 8,066
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
Ludo24 $0.045 7,066
Sixer $0.046 7,066
Winzap $0.046 7,066
Sbmurban $0.046 7,066
Naver $0.048 9,932
Craigslist $0.05 23,484
Bolt $0.05 10,756
Freelancer $0.05 11,695
FreeNow $0.05 25,245
Netease $0.051 7,767
Dosi $0.051 9,795
INDOBA $0.052 7,066
Lydia $0.052 7,066
Prenagen Club $0.052 7,066
Город $0.052 7,066
Winmatch $0.052 7,066
51exchange $0.055 7,066
Douyu $0.057 8,795
Michat $0.057 7,795
Wish $0.058 24,531
Careem $0.059 20,591
Coinut $0.059 7,066
Weibo $0.06 20,589
Ankama $0.06 11,660
Rebtel $0.061 9,689
Twilio $0.062 7,886
Shopee $0.065 9,884
Nike $0.066 25,166
Bunq $0.066 7,894
Subito $0.067 11,692
imo $0.068 10,468
LightChat $0.068 9,795
Dhani $0.069 7,795
BotIm $0.07 9,508
Fruitz $0.07 11,640
Clubhouse $0.075 11,697
PciPay $0.078 7,066
Сберчаевые $0.078 7,066
Taobao $0.079 8,795
Depop $0.08 11,732
Shpock $0.08 7,859
Yemeksepeti $0.084 28,769
NMI $0.088 8,066
Kwai $0.09 16,619
Xiaomi $0.09 7,822
Ubisoft $0.09 9,718
Swarail $0.095 7,066
Airbnb $0.1 17,680
GalaxyChat $0.1 9,795
Spincrush $0.105 2,000+
my jio $0.106 1,000+
WonderTicket $0.11 7,066
CallApp $0.112 23,605
Ollis $0.118 7,795
Kleinanzeigen $0.118 7,077
tiketcom $0.119 7,066
KakaoTalk $0.121 13,655
WeChat $0.13 23,280
Foodora $0.13 9,701
Grailed $0.13 9,697
PlayerAuctions $0.13 7,907
NimoTV $0.136 24,377
Taikang $0.136 25,871
FreeChargeApp $0.136 15,539
Tango $0.14 9,840
GoogleChat $0.14 8,095
Paysend $0.15 11,654
Google Messages $0.155 7,156
RummyCulture $0.159 9,231
Şikayet var $0.16 11,673
Her $0.16 7,861
Voi $0.16 7,663
Getir $0.17 12,654
Ximalaya $0.171 9,231
Siply $0.171 9,231
Paysafecard $0.175 23,830
Casino/bet/gambling $0.175 7,147
OneForma $0.18 9,738
24betting $0.189 7,231
AdaKami $0.189 7,231
EarnEasy $0.189 7,231
cryptocom $0.19 11,712
Citymobil $0.195 9,795
Huya $0.195 9,810
CourseHero $0.195 9,795
Revolut $0.205 22,338
1688 $0.206 8,795
LoveLocal $0.206 9,231
CommunityGaming $0.206 9,795
DewuPoison $0.206 25,215
iQIYI $0.206 9,795
IQOS $0.206 9,863
LYKA $0.206 9,795
Inboxlv $0.206 9,795
RummyWealth $0.206 9,795
Akudo $0.206 24,141
Coindcx $0.206 9,795
Algida $0.206 9,795
Meesho $0.206 9,822
MobiKwik $0.206 9,231
Alfa $0.206 17,415
LINE $0.208 14,692
Верный $0.209 8,231
mosru $0.211 7,231
IPLwin $0.211 7,231
Magicbricks $0.211 8,231
JungleeRummy $0.219 8,231
Roposo $0.219 8,231
Grofers $0.226 8,246
PharmEasy $0.226 8,231
Seosprint $0.23 8,795
Stormgain $0.239 7,795
Alibaba $0.242 9,804
Miravia $0.242 9,795
ChaingeFinance $0.248 8,231
Meta $0.254 8,826
Kaggle $0.262 7,830
СберМаркет $0.262 7,231
HQ Trivia $0.277 9,795
TradingView $0.277 8,795
Perfluence $0.277 8,889
Acko $0.285 7,231
QIWl $0.288 7,231
GlobalTel $0.288 7,246
BCA Syariah $0.29 7,066
YandexGo $0.291 7,231
Expressmoney $0.291 7,231
ЗдравСити $0.291 7,231
Cash App $0.291 7,231
SticPay $0.291 7,231
Consultant $0.291 7,231
AptekiPlus $0.291 7,231
ROBINHOOD $0.291 7,231
Kirana $0.291 7,231
LOCO $0.291 7,231
SellMonitor $0.291 7,231
Podeli $0.291 7,231
CashFly $0.291 7,231
LigaPro $0.291 7,231
Virgo $0.291 7,231
GMNG $0.291 7,231
Kaya $0.291 7,231
Br777 $0.291 7,231
FoodHub $0.291 7,231
Band $0.291 7,231
Getmega $0.291 7,231
MarketGuru $0.291 7,231
勇仕网络Ys4fun $0.291 7,231
LazyPay $0.291 7,231
UU163 $0.291 7,231
AfreecaTV $0.291 7,231
Angel One $0.291 7,231
BusyFly $0.291 7,231
HappyFresh $0.291 7,246
Servify $0.291 7,231
SmartyPig $0.291 7,231
ZaleyCash $0.291 7,231
Ace2Three $0.292 7,231
Quipp $0.295 8,795
BitClout $0.295 8,795
Avito $0.295 7,810
32red $0.295 8,795
Twitch $0.295 8,787
premium.one $0.295 8,810
KuCoinPlay $0.295 8,795
EasyPay $0.295 7,943
Hezzl $0.295 8,795
Hermes $0.295 8,795
Potato $0.295 8,795
Amasia $0.295 7,795
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رقم هولندا مؤقت لاستقبال الرسائل النصية

عند اختيار رقم هولندا مؤقت من الموقع تحصل على رقم هولندي بمفتاح الاتصال +31 مخصص لعملية تفعيل واحدة: تختار الخدمة، يصلك الرقم، وتقرأ الكود مباشرة على الصفحة دون انتظار رسالة على جهازك الشخصي. هذا هو المعنى العملي لـ رقم مؤقت لاستقبال الرسائل حين تحتاج تفعيلًا سريعًا دون ربط حسابك برقمك الحقيقي. أكثر خدمة يتم تفعيلها على هذه الأرقام هي WhatsApp، وتحصل خدمات مثل BIGO LIVE, Paybis على أفضل معدل وصول للكود هنا، مع أسعار تبدأ من $0.005 ضمن 556 خدمة متاحة لهذا البلد.

هولندا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 5,700+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #28
  • اتجاه 7 أيام: +92%
  • أرقام Multi-SMS لـ 552 خدمة.
  • حتى 10 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في هولندا: BIGO LIVE, Paybis
  • الأكثر شراءً: WhatsApp
  • 310 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام هولندا تبدأ بـ +31. رمز الدولة: NL.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر هولندا — ابتداءً من $0.005.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدام رقم هولندا في التسجيل والتفعيل

رقم هولندا مع الكود يفيد في فتح حساب WhatsApp إضافي دون استخدام الشريحة الشخصية، أو تسجيل حساب في خدمة مثل Betano أو pof.com حيث يصل الكود إلى هذه الأرقام بسرعة، أو فصل التفعيلات التجريبية عن رقمك الأساسي. حين لا يكون واضحًا أي بلد يناسب الخدمة المطلوب التسجيل بها، الأسلم هو فتح صفحة ارقام هولندا مؤقتة والتحقق من قائمة أفضل الخدمات وصولًا لهذا البلد قبل الشراء، ثم اختيار الخدمة، استلام الرقم، وقراءة الكود فور وصوله على الصفحة نفسها.

الأسئلة الشائعة

من $0.005 إلى $1.288 — الوسيط $0.06 عبر 556 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

556 خدمة اليوم، بما في ذلك WellF ($0.005), Paytm ($0.006), Akulaku ($0.006).

رمز الهاتف لدولة هولندا هو +31. رمز الدولة: NL.

التحقق حسب الخدمة في هولندا

رقم وهمي لـ أي خدمة أخرى $0.05 رقم مؤقت لـ ChatGPT (OpenAI) $0.04 رقم مؤقت لـ Apple ID $0.05 رقم وهمي لـ AOL $0.01 رقم مؤقت لـ DiDi $0.13 رقم وهمي لـ Discord $0.04 رقم مؤقت لـ Snapchat $0.04 رقم مؤقت لـ Bumble $0.04 رقم وهمي لـ Hinge $0.06 رقم مؤقت لـ Betano $0.257 رقم وهمي لـ OkCupid $0.12 رقم مؤقت لـ Marktplaats $0.04 رقم مؤقت لـ Claude (Anthropic) $0.083 رقم مؤقت لـ RedBook $0.015 رقم مؤقت لـ Vinted $0.072 رقم مؤقت لـ Signal $0.03 رقم وهمي لـ Netflix $0.098 رقم مؤقت لـ Idealista $0.012 رقم مؤقت لـ BIGO LIVE $0.027 رقم مؤقت لـ Paybis $0.036

دول شائعة أخرى

رقم بوتسوانا مؤقت رقم إسبانيا مع الكود رقم تركيا مع الكود رقم رواندا مؤقت رقم الجزائر مؤقت رقم غانا مع الكود رقم مصر مؤقت رقم ألمانيا مؤقت رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت

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