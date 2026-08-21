رقم مؤقت من هولندا مع الكود (+31)
أرقام هولندا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من هولندا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.005، ويدعم 556 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في هولندا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.057
$1
$0.083
$0.065
$0.064
$0.125
$0.313
$0.829
$0.048
$0.155
$0.013
$0.035
$0.1
$0.025
$0.079
$0.206
$0.038
$0.02
$0.03
$0.026
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في هولندا يكلف من $0.005 إلى $1.288 (المتوسط $0.1421، الوسيط $0.06) عبر 556 خدمة. أرخص من 67% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 552 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|$0.79
|13,207
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.05
|8,511
|✓
|Viber
|$0.04
|15,782
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.051
|14,959
|✓
|Вконтакте
|$0.148
|12,641
|✓
|$0.06
|14,237
|✓
|Amazon
|$0.1
|14,966
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.04
|11,536
|✓
|Telegram
|$1
|16,262
|✓
|eBay
|$0.083
|12,275
|✓
|Uber
|$0.01
|12,362
|✓
|Apple ID
|$0.05
|13,067
|✓
|AOL
|$0.01
|10,880
|✓
|DiDi
|$0.13
|9,648
|✓
|Discord
|$0.04
|13,563
|✓
|Snapchat
|$0.04
|11,019
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.038
|18,199
|✓
|Bumble
|$0.04
|10,007
|✓
|Hinge
|$0.06
|10,506
|✓
|Betano
|$0.257
|9,711
|✓
|Yahoo Mail
|$0.035
|29,662
|✓
|OkCupid
|$0.12
|11,712
|✓
|Marktplaats
|$0.04
|9,071
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.083
|10,664
|✓
|RedBook
|$0.015
|9,220
|✓
|PayPal
|$0.283
|12,275
|✓
|Vinted
|$0.072
|27,647
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.125
|13,787
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.025
|8,737
|✓
|Яндекс
|$0.026
|9,686
|✓
|Signal
|$0.03
|13,755
|✓
|Netflix
|$0.098
|13,449
|✓
|Idealista
|$0.012
|7,859
|✓
|BIGO LIVE
|$0.027
|9,720
|✓
|Paybis
|$0.036
|7,260
|✓
|Wolt
|$0.06
|10,740
|✓
|Vercel
|$0.061
|7,854
|✓
|Ozon
|$0.012
|9,566
|✓
|Linode
|$0.038
|16,567
|✓
|Badoo
|$0.118
|9,642
|✓
|Taptap Send
|$0.125
|9,713
|✓
|Proton Mail
|$0.01
|9,671
|✓
|Eneba
|$0.012
|7,886
|✓
|Tencent QQ
|$0.03
|10,716
|✓
|Astropay
|$0.053
|9,823
|✓
|BlaBlaCar
|$0.13
|10,728
|✓
|OffGamers
|$0.302
|8,841
|✓
|WellF
|$0.005
|7,066
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|9,857
|✓
|Lazada
|$0.006
|11,737
|✓
|Hopi
|$0.006
|9,837
|✓
|IFood
|$0.006
|9,879
|✓
|Zalo
|$0.006
|9,821
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|11,733
|✓
|Dream11
|$0.006
|11,855
|✓
|GoFundMe
|$0.006
|7,796
|✓
|Trendyol
|$0.006
|8,877
|✓
|Poshmark
|$0.006
|8,843
|✓
|Ашан
|$0.006
|7,867
|✓
|Beget
|$0.006
|7,854
|✓
|Burger King
|$0.006
|7,847
|✓
|DANA
|$0.006
|8,931
|✓
|dodopizza
|$0.006
|7,837
|✓
|Drom
|$0.006
|8,959
|✓
|ДругВокруг
|$0.006
|7,869
|✓
|Metro
|$0.006
|8,841
|✓
|Gojek
|$0.006
|7,864
|✓
|GroupMe
|$0.006
|8,815
|✓
|hh
|$0.006
|7,877
|✓
|KFC
|$0.006
|10,691
|✓
|Lenta
|$0.006
|8,382
|✓
|MTS CashBack
|$0.006
|7,270
|✓
|McDonalds
|$0.006
|8,862
|✓
|Monese
|$0.006
|7,836
|✓
|Магнит
|$0.006
|7,868
|✓
|МВидео
|$0.006
|8,918
|✓
|OVO
|$0.006
|7,880
|✓
|OLX
|$0.006
|8,752
|✓
|Payoneer
|$0.006
|7,916
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|7,851
|✓
|Spotify
|$0.006
|7,837
|✓
|Самокат
|$0.006
|7,827
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|7,816
|✓
|ВкусВилл
|$0.006
|7,867
|✓
|Wildberries
|$0.006
|10,671
|✓
|Zhihu
|$0.006
|8,834
|✓
|Airtel
|$0.006
|7,850
|✓
|Venmo
|$0.006
|8,886
|✓
|Mercari
|$0.006
|7,832
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|10,743
|✓
|Юла
|$0.006
|7,844
|✓
|Truecaller
|$0.006
|8,839
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|23,267
|✓
|Skype
|$0.006
|9,833
|✓
|99app
|$0.006
|10,864
|✓
|Indomaret
|$0.006
|8,814
|✓
|My11Circle
|$0.006
|9,856
|✓
|inDrive
|$0.006
|7,819
|✓
|Lamoda
|$0.006
|8,927
|✓
|LUKOIL-AZS
|$0.006
|9,292
|✓
|MEGA
|$0.006
|9,842
|✓
|TenChat
|$0.006
|9,310
|✓
|Trip
|$0.006
|11,687
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$0.006
|7,278
|✓
|Wink
|$0.006
|9,883
|✓
|Wise
|$0.006
|9,553
|✓
|YAPPY
|$0.006
|8,942
|✓
|Zupee
|$0.006
|9,850
|✓
|Вкусно и Точка
|$0.006
|8,855
|✓
|Детский мир
|$0.006
|8,262
|✓
|Лэтуаль
|$0.006
|8,267
|✓
|Эльдорадо
|$0.006
|7,247
|✓
|Золотое Яблоко
|$0.006
|7,143
|✓
|FarPost
|$0.006
|8,915
|✓
|DoorDash
|$0.006
|7,829
|✓
|Ininal
|$0.006
|7,834
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|11,887
|✓
|Nttgame
|$0.006
|10,695
|✓
|OfferUp
|$0.006
|8,863
|✓
|Allegro
|$0.006
|7,852
|✓
|eWallet
|$0.006
|7,256
|✓
|paycell
|$0.006
|7,837
|✓
|BIP
|$0.006
|7,834
|✓
|163СOM
|$0.006
|24,509
|✓
|Betfair
|$0.006
|8,859
|✓
|Onet
|$0.006
|7,821
|✓
|Lyft
|$0.006
|7,807
|✓
|Dostavista
|$0.006
|8,967
|✓
|СберАптека
|$0.006
|7,273
|✓
|hily
|$0.006
|8,842
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|neftm
|$0.006
|7,289
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|Fotka
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|8,901
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|Zilch
|$0.006
|7,312
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|Flipkart
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|10,667
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|IRCTC
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|9,836
|✓
|noon
|$0.006
|9,847
|✓
|AGIBANK
|$0.006
|7,316
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|Lotus
|$0.006
|7,284
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|WorldRemit
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|11,684
|✓
|Oriflame
|$0.006
|8,823
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|MoneyPay
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|7,284
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|GG
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|8,855
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|Koshelek
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|7,266
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|LoveRu
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|7,275
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|8,940
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|7,272
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|8,858
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|7,848
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|7,884
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|8,858
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|7,298
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|Rozetka
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|8,856
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|9,380
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|9,840
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|22,970
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|11,698
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|7,853
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|7,300
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|7,264
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|7,156
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|9,674
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|7,701
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|9,874
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|9,563
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|7,275
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|7,246
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|7,821
|✓
|Gopuff
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|7,849
|✓
|gpnbonus
|$0.006
|7,299
|✓
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|$0.006
|9,681
|✓
|Greywoods
|$0.006
|7,287
|✓
|JivoMart
|$0.006
|8,144
|✓
|KION
|$0.006
|7,312
|✓
|Klarna
|$0.006
|9,716
|✓
|LinkAja
|$0.006
|7,119
|✓
|MotorkuX
|$0.006
|7,301
|✓
|Muzz
|$0.006
|7,689
|✓
|myboost
|$0.006
|7,261
|✓
|Neon
|$0.006
|7,260
|✓
|Next
|$0.006
|7,266
|✓
|Nubank
|$0.006
|7,288
|✓
|Pinduoduo
|$0.006
|9,626
|✓
|Pockit
|$0.006
|7,866
|✓
|Rambler
|$0.006
|7,841
|✓
|RummyCircle
|$0.006
|7,850
|✓
|Ryde
|$0.006
|7,126
|✓
|Spark Driver
|$0.006
|7,109
|✓
|TamTam
|$0.006
|7,272
|✓
|Tata Neu
|$0.006
|7,309
|✓
|This Fate
|$0.006
|7,280
|✓
|TRUTH SOCIAL
|$0.006
|9,670
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.006
|7,860
|✓
|WooPlus
|$0.006
|7,108
|✓
|YouDo
|$0.006
|7,841
|✓
|ZUS Coffee
|$0.006
|7,292
|✓
|Аптека Апрель
|$0.006
|7,104
|✓
|Банки
|$0.006
|16,964
|✓
|БлинБери
|$0.006
|7,270
|✓
|Почта России
|$0.006
|7,110
|✓
|Профи
|$0.006
|7,833
|✓
|СушиВёсла
|$0.006
|7,812
|✓
|Bjp
|$0.006
|7,295
|✓
|Artstation
|$0.006
|26
|✓
|Swagbucks
|$0.008
|7,066
|✓
|Steam
|$0.01
|9,681
|✓
|Moneylion
|$0.01
|8,812
|✓
|Papara
|$0.01
|9,880
|✓
|Adidas
|$0.01
|8,795
|✓
|$0.01
|9,693
|✓
|Ola
|$0.01
|8,851
|✓
|Happn
|$0.01
|9,327
|✓
|Walmart
|$0.011
|14,697
|✓
|Buff.163
|$0.012
|7,231
|✓
|Grindr
|$0.012
|11,411
|✓
|Bilibili
|$0.012
|7,884
|✓
|TanTan
|$0.012
|7,878
|✓
|Grab
|$0.012
|9,719
|✓
|Glovo
|$0.012
|9,710
|✓
|SHEIN
|$0.012
|28
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.015
|14,925
|✓
|Mail.ru
|$0.015
|7,882
|✓
|Jingdong
|$0.02
|7,066
|✓
|Zomato
|$0.02
|7,816
|✓
|Skout
|$0.02
|7,840
|✓
|Dent
|$0.02
|8,810
|✓
|Deliveroo
|$0.02
|11,010
|✓
|PGbonus
|$0.02
|7,795
|✓
|Baidu
|$0.02
|15,936
|✓
|CAIXA
|$0.02
|9,502
|✓
|GMX
|$0.02
|9,740
|✓
|Upwork
|$0.02
|9,671
|✓
|Zoho
|$0.023
|10,313
|✓
|JDcom
|$0.035
|10,664
|✓
|Yalla
|$0.038
|10,700
|✓
|Womply
|$0.039
|7,066
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.039
|9,649
|✓
|Neocrypto
|$0.039
|7,630
|✓
|Blizzard
|$0.04
|22,350
|✓
|X (Twitter)
|$0.04
|12,189
|✓
|foodpanda
|$0.04
|11,666
|✓
|Ticketmaster
|$0.04
|8,179
|✓
|fiverr
|$0.04
|22,824
|✓
|Leboncoin
|$0.04
|22,865
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|8,066
|✓
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.045
|7,066
|✓
|Sixer
|$0.046
|7,066
|✓
|Winzap
|$0.046
|7,066
|✓
|Sbmurban
|$0.046
|7,066
|✓
|Naver
|$0.048
|9,932
|✓
|Craigslist
|$0.05
|23,484
|✓
|Bolt
|$0.05
|10,756
|✓
|Freelancer
|$0.05
|11,695
|✓
|FreeNow
|$0.05
|25,245
|✓
|Netease
|$0.051
|7,767
|✓
|Dosi
|$0.051
|9,795
|✓
|INDOBA
|$0.052
|7,066
|✓
|Lydia
|$0.052
|7,066
|✓
|Prenagen Club
|$0.052
|7,066
|✓
|Город
|$0.052
|7,066
|✓
|Winmatch
|$0.052
|7,066
|✓
|51exchange
|$0.055
|7,066
|✓
|Douyu
|$0.057
|8,795
|✓
|Michat
|$0.057
|7,795
|✓
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