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أرقام افتراضية

رقم وهمي مؤقت لـ Getir — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Getir أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Getir مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.004، وأرقام من 165 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.004 165 دولة 1.4M+ رقم 16 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Getir
1488056

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Getir

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
أفضل تسليم
74377 قطعة

$0.47

ألمانيا
أفضل تسليم
9879 قطعة

$0.224

إستونيا
أفضل تسليم
3509 قطعة

$0.37

إيطاليا
359439 قطعة

$0.061

الأرجنتين
8577 قطعة

$0.53

البرازيل
2134 قطعة

$0.531

المغرب
3802 قطعة

$0.16

المملكة المتحدة
425396 قطعة

$0.18

بنغلاديش
2627 قطعة

$0.54

تشيلي
4519 قطعة

$0.52

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Getir تتراوح من $0.004 إلى $22.024 (المتوسط $0.6458، الوسيط $0.18) في 165 دولة. أرقام Multi-SMS في 150 دولة.

الأرخص اليوم: الجمهورية العربية السورية $0.004 فرنسا $0.006 تنزانيا $0.006 بولندا $0.006 كازاخستان $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 54
$0.05 – $0.20 30
$0.20 – $0.50 31
أكثر من $0.50 50
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
ألمانيا $0.01 9,879
الولايات المتحدة $0.47 74,377
المملكة المتحدة $0.18 425,396
الجمهورية العربية السورية $0.004 4
باكستان $0.006 626
زامبيا $0.006 406
الجزائر $0.006 3,255
إثيوبيا $0.006 1,716
موزمبيق $0.006 269
أنغولا $0.006 1,007
هايتي $0.006 1
فيتنام $0.006 16
زيمبابوي $0.006 628
نيبال $0.006 626
أوزبكستان $0.006 2,335
نيجيريا $0.006 1,627
فرنسا $0.006 211,008
تنزانيا $0.006 9,889
هندوراس $0.006 626
تونس $0.006 1,746
الإكوادور $0.006 179
أوغندا $0.006 179
مالاوي $0.006 7
غانا $0.006 626
كينيا $0.006 1,011
كازاخستان $0.006 3,426
قيرغيزستان $0.006 626
بلغاريا $0.006 1,760
مالي $0.006 1,172
رواندا $0.006 179
السودان $0.006 7
جمهورية مولدوفا $0.006 111
بنين $0.006 1,370
اليمن $0.006 358
العراق $0.006 2,675
السنغال $0.006 358
بولندا $0.006 4,304
ماليزيا $0.006 626
كمبوديا $0.006 626
موريتانيا $0.006 1,024
الفلبين $0.006 3,015
أفغانستان $0.006 1,937
أرمينيا $0.006 7
تشاد $0.006 1
صربيا $0.006 1,000+
مدغشقر $0.006 1,230
اليونان $0.006 1,860
جورجيا $0.006 1,035
بوليفيا $0.006 628
طاجيكستان $0.006 7
ألبانيا $0.006 7
سلوفينيا $0.006 72
غينيا $0.006 93
لبنان $0.006 2,820
فنزويلا $0.01 1,446
تشيلي $0.01 4,519
إيطاليا $0.06 359,439
إندونيسيا $0.061 22,311
ناميبيا $0.064 1,000+
الكونغو (الديمقراطية) $0.064 1,000+
تيمور الشرقية $0.064 1,000+
الأردن $0.064 1,007
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.064 1,120
ليبيا $0.064 1,000+
السعودية $0.064 1,000+
تايلاند $0.064 1,000+
بوركينا فاسو $0.064 1,050
أوروغواي $0.064 1,000+
لاوس $0.064 1,000+
غينيا الاستوائية $0.064 1,000+
الإمارات العربية المتحدة $0.064 1,000+
جنوب السودان $0.064 1,000+
جمهورية الدومينيكان $0.064 1,000+
أنتيغوا وبربودا $0.064 1,000+
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.064 1,005
جزر سليمان $0.064 1,000+
سنغافورة $0.064 1,000+
ميانمار $0.079 8,755
أوكرانيا $0.118 8,038
توغو $0.129 65
سريلانكا $0.135 1
المغرب $0.16 3,802
هولندا $0.17 12,654
رومانيا $0.171 3,495
ليتوانيا $0.195 2,000+
الغابون $0.218 518
البرتغال $0.218 11,658
لوكسمبورغ $0.218 518
غواتيمالا $0.23 1,136
البحرين $0.242 405
بيرو $0.253 1,603
موريشيوس $0.253 486
ليسوتو $0.265 486
الكاميرون $0.277 756
جمهورية التشيك $0.283 4,992
قطر $0.3 1
باراغواي $0.312 8,902
غيانا $0.312 5,764
إسرائيل $0.318 3,045
غامبيا $0.324 8,308
عُمان $0.348 1,007
بوتان $0.348 2,919
قبرص $0.348 1,000+
أروبا $0.348 486
أيرلندا $0.359 1,099
لاتفيا $0.36 2,000+
إستونيا $0.37 3,509
الدنمارك $0.371 145
البرازيل $0.406 2,134
الكويت $0.418 9,548
كوبا $0.418 504
اليابان $0.442 2
بلجيكا $0.448 324
السويد $0.448 309
كرواتيا $0.448 1,419
كندا $0.52 43,111
جنوب أفريقيا $0.53 3
مصر $0.53 12,667
الأرجنتين $0.53 8,577
بنغلاديش $0.54 2,627
كولومبيا $0.548 2,995
بوتسوانا $0.559 6,402
نيكاراغوا $0.559 6,566
الجبل الأسود $0.559 437
أذربيجان $0.571 9,459
جزر المالديف $0.583 2,917
بنما $0.606 7,742
بربادوس $0.618 2,916
بوروندي $0.63 5,502
النمسا $0.63 4,381
جامايكا $0.642 8,072
منغوليا $0.642 1,036
إسبانيا $0.665 2,670
الهند $0.688 1,000+
النرويج $0.748 524
ليبيريا $0.795 1,000+
بابوا غينيا الجديدة $0.842 7,189
ريونيون $0.842 4,274
فنلندا $0.842 7,447
ماكاو $0.842 6,663
البوسنة والهرسك $0.9 6,559
الكونغو $1.042 1,432
سويسرا $1.177 6
المجر $1.183 6,946
المكسيك $1.253 3,558
أستراليا $1.312 2,035
موناكو $1.583 522
سلوفاكيا $1.586 3
إيران $2.536 241
جيبوتي $2.536 504
بروناي دار السلام $2.536 450
أنغيلا $2.536 486
بليز $2.536 486
مونتسيرات $2.536 468
دومينيكا $2.536 468
آيسلندا $2.536 486
بيلاروسيا $2.559 1,010
النيجر $2.559 972
غوادلوب $2.559 900
جزر البهاما $2.559 972
غرينادا $2.559 972
جزر القمر $2.559 936
إريتريا $2.559 972
نيوزيلندا $6.852 30
سيراليون $22.024 2

Getir على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 16
  • أرقام Multi-SMS في 150 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (United States): تم تسليم 130+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Getir — ابتداءً من $0.004.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.004 إلى $22.024 — الوسيط $0.18 في 165 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Syrian Arab Republic ($0.004), France ($0.006), Tanzania ($0.006)

1.4M+ رقم في 165 دولة.

رقم Getir حسب الدولة

رقم الجزائر مؤقت $0.006 رقم الفلبين مؤقت $0.006 رقم لبنان مؤقت $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006 رقم أوزبكستان مع الكود $0.006 رقم أفغانستان مع الكود $0.006 رقم اليونان مع الكود $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم تونس مؤقت $0.006 رقم إثيوبيا مع الكود $0.006 رقم نيجيريا مؤقت $0.006 رقم بنين مع الكود $0.006 رقم مدغشقر مع الكود $0.006 رقم مالي مع الكود $0.006 رقم جورجيا مؤقت $0.006 رقم موريتانيا مع الكود $0.006 رقم كينيا مع الكود $0.006 رقم أنغولا مع الكود $0.006 رقم صربيا مؤقت $0.006 رقم زيمبابوي مع الكود $0.006

شائع إلى جانب Getir

Alipay/Alibaba/1688 رقم وهمي لـ Alipay/Alibaba/1688 Klarna رقم مؤقت لـ Klarna Wise رقم وهمي لـ Wise Airbnb رقم وهمي لـ Airbnb Google (Gmail / YouTube) رقم وهمي لـ Google (Gmail / YouTube) ChatGPT (OpenAI) رقم وهمي لـ ChatGPT (OpenAI) Viber رقم مؤقت لـ Viber Telegram رقم مؤقت لـ Telegram

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