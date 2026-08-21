أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ Getir — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Getir أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Getir مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.004، وأرقام من 165 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.004 165 دولة 1.4M+ رقم 16 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21
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Getir
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تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أسعار أرقام Getir تتراوح من $0.004 إلى $22.024 (المتوسط $0.6458، الوسيط $0.18) في 165 دولة. أرقام Multi-SMS في 150 دولة.
الأرخص اليوم: الجمهورية العربية السورية $0.004 فرنسا $0.006 تنزانيا $0.006 بولندا $0.006 كازاخستان $0.006
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$0.20 – $0.50 31
أكثر من $0.50 50
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|ألمانيا
|$0.01
|9,879
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.47
|74,377
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.18
|425,396
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.004
|4
|✓
|باكستان
|$0.006
|626
|✓
|زامبيا
|$0.006
|406
|✓
|الجزائر
|$0.006
|3,255
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|1,716
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|269
|✓
|أنغولا
|$0.006
|1,007
|✓
|هايتي
|$0.006
|1
|✓
|فيتنام
|$0.006
|16
|✓
|زيمبابوي
|$0.006
|628
|✓
|نيبال
|$0.006
|626
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|2,335
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|1,627
|✓
|فرنسا
|$0.006
|211,008
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|9,889
|✓
|هندوراس
|$0.006
|626
|✓
|تونس
|$0.006
|1,746
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|179
|✓
|أوغندا
|$0.006
|179
|✓
|مالاوي
|$0.006
|7
|✓
|غانا
|$0.006
|626
|✓
|كينيا
|$0.006
|1,011
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|3,426
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|626
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|1,760
|✓
|مالي
|$0.006
|1,172
|✓
|رواندا
|$0.006
|179
|✓
|السودان
|$0.006
|7
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|111
|✓
|بنين
|$0.006
|1,370
|✓
|اليمن
|$0.006
|358
|✓
|العراق
|$0.006
|2,675
|✓
|السنغال
|$0.006
|358
|✓
|بولندا
|$0.006
|4,304
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|626
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|626
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|1,024
|✓
|الفلبين
|$0.006
|3,015
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|1,937
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|7
|✓
|تشاد
|$0.006
|1
|✓
|صربيا
|$0.006
|1,000+
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|1,230
|✓
|اليونان
|$0.006
|1,860
|✓
|جورجيا
|$0.006
|1,035
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|628
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|7
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|7
|✓
|سلوفينيا
|$0.006
|72
|✓
|غينيا
|$0.006
|93
|✓
|لبنان
|$0.006
|2,820
|✓
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|$0.01
|1,446
|✓
|تشيلي
|$0.01
|4,519
|✓
|إيطاليا
|$0.06
|359,439
|✓
|إندونيسيا
|$0.061
|22,311
|✓
|ناميبيا
|$0.064
|1,000+
|الكونغو (الديمقراطية)
|$0.064
|1,000+
|تيمور الشرقية
|$0.064
|1,000+
|الأردن
|$0.064
|1,007
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.064
|1,120
|✓
|ليبيا
|$0.064
|1,000+
|السعودية
|$0.064
|1,000+
|تايلاند
|$0.064
|1,000+
|بوركينا فاسو
|$0.064
|1,050
|✓
|أوروغواي
|$0.064
|1,000+
|لاوس
|$0.064
|1,000+
|غينيا الاستوائية
|$0.064
|1,000+
|الإمارات العربية المتحدة
|$0.064
|1,000+
|جنوب السودان
|$0.064
|1,000+
|جمهورية الدومينيكان
|$0.064
|1,000+
|أنتيغوا وبربودا
|$0.064
|1,000+
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.064
|1,005
|✓
|جزر سليمان
|$0.064
|1,000+
|سنغافورة
|$0.064
|1,000+
|ميانمار
|$0.079
|8,755
|✓
|أوكرانيا
|$0.118
|8,038
|✓
|توغو
|$0.129
|65
|✓
|سريلانكا
|$0.135
|1
|✓
|المغرب
|$0.16
|3,802
|✓
|هولندا
|$0.17
|12,654
|✓
|رومانيا
|$0.171
|3,495
|✓
|ليتوانيا
|$0.195
|2,000+
|✓
|الغابون
|$0.218
|518
|✓
|البرتغال
|$0.218
|11,658
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.218
|518
|✓
|غواتيمالا
|$0.23
|1,136
|✓
|البحرين
|$0.242
|405
|✓
|بيرو
|$0.253
|1,603
|✓
|موريشيوس
|$0.253
|486
|✓
|ليسوتو
|$0.265
|486
|✓
|الكاميرون
|$0.277
|756
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.283
|4,992
|✓
|قطر
|$0.3
|1
|✓
|باراغواي
|$0.312
|8,902
|✓
|غيانا
|$0.312
|5,764
|✓
|إسرائيل
|$0.318
|3,045
|✓
|غامبيا
|$0.324
|8,308
|✓
|عُمان
|$0.348
|1,007
|✓
|بوتان
|$0.348
|2,919
|✓
|قبرص
|$0.348
|1,000+
|✓
|أروبا
|$0.348
|486
|✓
|أيرلندا
|$0.359
|1,099
|✓
|لاتفيا
|$0.36
|2,000+
|✓
|إستونيا
|$0.37
|3,509
|✓
|الدنمارك
|$0.371
|145
|✓
|البرازيل
|$0.406
|2,134
|✓
|الكويت
|$0.418
|9,548
|✓
|كوبا
|$0.418
|504
|✓
|اليابان
|$0.442
|2
|✓
|بلجيكا
|$0.448
|324
|✓
|السويد
|$0.448
|309
|✓
|كرواتيا
|$0.448
|1,419
|✓
|كندا
|$0.52
|43,111
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.53
|3
|✓
|مصر
|$0.53
|12,667
|✓
|الأرجنتين
|$0.53
|8,577
|✓
|بنغلاديش
|$0.54
|2,627
|✓
|كولومبيا
|$0.548
|2,995
|✓
|بوتسوانا
|$0.559
|6,402
|✓
|نيكاراغوا
|$0.559
|6,566
|✓
|الجبل الأسود
|$0.559
|437
|✓
|أذربيجان
|$0.571
|9,459
|✓
|جزر المالديف
|$0.583
|2,917
|✓
|بنما
|$0.606
|7,742
|✓
|بربادوس
|$0.618
|2,916
|✓
|بوروندي
|$0.63
|5,502
|✓
|النمسا
|$0.63
|4,381
|✓
|جامايكا
|$0.642
|8,072
|✓
|منغوليا
|$0.642
|1,036
|✓
|إسبانيا
|$0.665
|2,670
|✓
|الهند
|$0.688
|1,000+
|✓
|النرويج
|$0.748
|524
|✓
|ليبيريا
|$0.795
|1,000+
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.842
|7,189
|✓
|ريونيون
|$0.842
|4,274
|✓
|فنلندا
|$0.842
|7,447
|✓
|ماكاو
|$0.842
|6,663
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.9
|6,559
|✓
|الكونغو
|$1.042
|1,432
|✓
|سويسرا
|$1.177
|6
|✓
|المجر
|$1.183
|6,946
|✓
|المكسيك
|$1.253
|3,558
|✓
|أستراليا
|$1.312
|2,035
|✓
|موناكو
|$1.583
|522
|✓
|سلوفاكيا
|$1.586
|3
|✓
|إيران
|$2.536
|241
|✓
|جيبوتي
|$2.536
|504
|✓
|بروناي دار السلام
|$2.536
|450
|✓
|أنغيلا
|$2.536
|486
|✓
|بليز
|$2.536
|486
|✓
|مونتسيرات
|$2.536
|468
|✓
|دومينيكا
|$2.536
|468
|✓
|آيسلندا
|$2.536
|486
|✓
|بيلاروسيا
|$2.559
|1,010
|✓
|النيجر
|$2.559
|972
|✓
|غوادلوب
|$2.559
|900
|✓
|جزر البهاما
|$2.559
|972
|✓
|غرينادا
|$2.559
|972
|✓
|جزر القمر
|$2.559
|936
|✓
|إريتريا
|$2.559
|972
|✓
|نيوزيلندا
|$6.852
|30
|✓
|سيراليون
|$22.024
|2
|✓
Getir على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 16
- أرقام Multi-SMS في 150 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (United States): تم تسليم 130+ رسالة
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- اختر Getir — ابتداءً من $0.004.
- اختر الدولة واضغط شراء.
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مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.004 إلى $22.024 — الوسيط $0.18 في 165 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
1.4M+ رقم في 165 دولة.
رقم Getir حسب الدولة
رقم الجزائر مؤقت $0.006 رقم الفلبين مؤقت $0.006 رقم لبنان مؤقت $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006 رقم أوزبكستان مع الكود $0.006 رقم أفغانستان مع الكود $0.006 رقم اليونان مع الكود $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم تونس مؤقت $0.006 رقم إثيوبيا مع الكود $0.006 رقم نيجيريا مؤقت $0.006 رقم بنين مع الكود $0.006 رقم مدغشقر مع الكود $0.006 رقم مالي مع الكود $0.006 رقم جورجيا مؤقت $0.006 رقم موريتانيا مع الكود $0.006 رقم كينيا مع الكود $0.006 رقم أنغولا مع الكود $0.006 رقم صربيا مؤقت $0.006 رقم زيمبابوي مع الكود $0.006
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