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أسعار أرقام DewuPoison تتراوح من $0.006 إلى $0.465 (المتوسط $0.1164 ، الوسيط $0.1 ) في 125 دولة. أرخص من 81 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 125 دولة.