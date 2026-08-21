جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام EscapeFromTarkov تتراوح من $0.006 إلى $0.63 (المتوسط $0.0899 ، الوسيط $0.0665 ) في 132 دولة. أرخص من 89 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 132 دولة.