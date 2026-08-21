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رقم وهمي مؤقت لـ EscapeFromTarkov — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز EscapeFromTarkov أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل EscapeFromTarkov مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 132 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 132 دولة 330K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

EscapeFromTarkov
334131

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة EscapeFromTarkov

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

إندونيسيا
26835 قطعة

$0.015

الأرجنتين
7371 قطعة

$0.15

المملكة المتحدة
5164 قطعة

$0.156

الولايات المتحدة
5078 قطعة

$0.135

آيسلندا
108 قطعة

$0.324

أذربيجان
252 قطعة

$0.065

أرمينيا
161 قطعة

$0.051

أستراليا
2033 قطعة

$0.102

أفغانستان
1339 قطعة

$0.053

ألبانيا
143 قطعة

$0.051

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام EscapeFromTarkov تتراوح من $0.006 إلى $0.63 (المتوسط $0.0899، الوسيط $0.0665) في 132 دولة. أرخص من 89% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 132 دولة.

الأرخص اليوم: إثيوبيا $0.006 إيطاليا $0.006 هولندا $0.006 اليونان $0.006 المغرب $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 55
$0.05 – $0.20 62
$0.20 – $0.50 14
أكثر من $0.50 1
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
باكستان $0.006 1,747
بنغلاديش $0.006 2,614
الجزائر $0.006 3,674
إثيوبيا $0.006 16,250
موزمبيق $0.006 1,181
أوكرانيا $0.006 2,256
هايتي $0.006 172
فيتنام $0.006 2,001
نيبال $0.006 1,784
أوزبكستان $0.006 1,593
نيجيريا $0.006 1,667
فرنسا $0.006 7,350
تنزانيا $0.006 647
هندوراس $0.006 1,096
تونس $0.006 964
الإكوادور $0.006 3,828
المغرب $0.006 8,436
أوغندا $0.006 448
مالاوي $0.006 135
غانا $0.006 844
كينيا $0.006 3,564
فنزويلا $0.006 9
كازاخستان $0.006 4,798
قيرغيزستان $0.006 844
بلغاريا $0.006 2,869
مالي $0.006 446
رواندا $0.006 977
جمهورية مولدوفا $0.006 2,077
بنين $0.006 2,035
اليمن $0.006 607
العراق $0.006 2,847
السنغال $0.006 607
بولندا $0.006 3,557
ماليزيا $0.006 7,370
هولندا $0.006 11,707
كمبوديا $0.006 844
موريتانيا $0.006 213
الفلبين $0.006 3,092
أفغانستان $0.006 1,339
أرمينيا $0.006 161
تشاد $0.006 198
صربيا $0.006 38
إيطاليا $0.006 14,187
مدغشقر $0.006 589
اليونان $0.006 8,971
جورجيا $0.006 2,089
بوليفيا $0.006 6,170
طاجيكستان $0.006 9
ألبانيا $0.006 143
سلوفينيا $0.006 75
غينيا $0.006 705
لبنان $0.006 2,638
مصر $0.011 885
إندونيسيا $0.015 26,835
أنغيلا $0.042 108
كندا $0.05 3,936
توغو $0.051 65
سويسرا $0.052 6
نيوزيلندا $0.052 30
إيران $0.053 9
عُمان $0.053 9
البرازيل $0.055 7,592
تايلاند $0.057 2,379
جنوب أفريقيا $0.059 1,560
سريلانكا $0.059 1
أذربيجان $0.065 252
النمسا $0.068 4,748
أنغولا $0.089 191
بنما $0.089 126
جامايكا $0.089 216
باراغواي $0.089 935
بوتان $0.089 108
بوروندي $0.089 154
جزر المالديف $0.089 108
بربادوس $0.089 108
غامبيا $0.089 126
النرويج $0.089 710
قبرص $0.089 180
لوكسمبورغ $0.089 126
فنلندا $0.089 2,128
بليز $0.089 108
ماكاو $0.089 108
بوتسوانا $0.1 216
ميانمار $0.1 3,849
ليسوتو $0.1 216
الغابون $0.1 252
النيجر $0.1 216
المجر $0.1 3,352
غيانا $0.1 216
غوادلوب $0.1 216
جزر البهاما $0.1 216
غرينادا $0.1 216
لاتفيا $0.1 4,572
جزر القمر $0.1 216
أستراليا $0.1 2,033
كولومبيا $0.112 7,957
بيلاروسيا $0.112 254
موريشيوس $0.112 216
بلجيكا $0.112 3,116
البرتغال $0.112 10,637
أيرلندا $0.112 2,753
جمهورية التشيك $0.112 10,281
رومانيا $0.112 5,597
كوبا $0.112 216
تشيلي $0.112 4,741
ليبيريا $0.112 3,204
الدنمارك $0.112 2,570
ألمانيا $0.117 9,225
إسبانيا $0.118 1,550
الولايات المتحدة $0.135 5,078
سلوفاكيا $0.142 3
الأرجنتين $0.15 7,371
المملكة المتحدة $0.156 5,164
إستونيا $0.159 8,055
الهند $0.183 1,001
المكسيك $0.183 3,451
كرواتيا $0.183 5,118
إسرائيل $0.23 3,018
البوسنة والهرسك $0.265 290
السويد $0.295 309
الأردن $0.3 143
بيرو $0.324 1,044
نيكاراغوا $0.324 126
قطر $0.324 108
الكويت $0.324 145
البحرين $0.324 108
آيسلندا $0.324 108
غواتيمالا $0.336 3,624
منغوليا $0.336 324
الكاميرون $0.477 3,178
ليتوانيا $0.489 7,953
اليابان $0.63 2,000+

EscapeFromTarkov على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 132 دولة.
  • حتى 9 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر EscapeFromTarkov — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $0.63 — الوسيط $0.0665 في 132 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Ethiopia ($0.006), Italy ($0.006), Netherlands ($0.006)

330K+ رقم في 132 دولة.

رقم EscapeFromTarkov حسب الدولة

رقم ماليزيا مع الكود $0.006 رقم فرنسا مع الكود $0.006 رقم بوليفيا مؤقت $0.006 رقم كازاخستان مؤقت $0.006 رقم الإكوادور مع الكود $0.006 رقم الجزائر مع الكود $0.006 رقم كينيا مع الكود $0.006 رقم بولندا مع الكود $0.006 رقم الفلبين مع الكود $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم العراق مع الكود $0.006 رقم لبنان مع الكود $0.006 رقم بنغلاديش مؤقت $0.006 رقم أوكرانيا مؤقت $0.006 رقم جورجيا مؤقت $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.006 رقم بنين مؤقت $0.006 رقم فيتنام مع الكود $0.006 رقم نيبال مع الكود $0.006 رقم باكستان مع الكود $0.006

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