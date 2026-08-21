أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ Douyu — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Douyu أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Douyu مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 131 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 131 دولة 380K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
Douyu
383709
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة Douyu
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
1000 قطعة
$1.128
1229 قطعة
$0.51
10983 قطعة
$0.521
2389 قطعة
$0.51
2000 قطعة
$3.4
3518 قطعة
$0.52
2 قطعة
$0.748
1936 قطعة
$0.582
3995 قطعة
$1.171
198 قطعة
$2.536
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Douyu تتراوح من $0.006 إلى $22.024 (المتوسط $1.2198، الوسيط $0.912) في 131 دولة. أرقام Multi-SMS في 131 دولة.
الأرخص اليوم: إيطاليا $0.006 نيوزيلندا $0.009 تنزانيا $0.011 تشيلي $0.02 هولندا $0.057
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 4
$0.05 – $0.20 4
$0.20 – $0.50 36
أكثر من $0.50 87
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|إيطاليا
|$0.006
|4,184
|✓
|نيوزيلندا
|$0.009
|30
|✓
|تنزانيا
|$0.011
|120
|✓
|تشيلي
|$0.02
|3,518
|✓
|هولندا
|$0.057
|8,795
|✓
|أوكرانيا
|$0.118
|1,412
|✓
|إندونيسيا
|$0.13
|11,510
|✓
|البرازيل
|$0.186
|10,983
|✓
|هندوراس
|$0.218
|275
|✓
|كينيا
|$0.218
|599
|✓
|البحرين
|$0.265
|243
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.265
|275
|✓
|ألبانيا
|$0.265
|259
|✓
|الجزائر
|$0.277
|1,936
|✓
|هايتي
|$0.277
|275
|✓
|غانا
|$0.277
|291
|✓
|جامايكا
|$0.277
|243
|✓
|الأردن
|$0.277
|275
|✓
|غامبيا
|$0.277
|275
|✓
|أفغانستان
|$0.277
|959
|✓
|منغوليا
|$0.277
|327
|✓
|أذربيجان
|$0.289
|291
|✓
|الكاميرون
|$0.3
|661
|✓
|اليونان
|$0.312
|3,835
|✓
|بلغاريا
|$0.336
|2,891
|✓
|المغرب
|$0.348
|2,507
|✓
|الجبل الأسود
|$0.348
|194
|✓
|كازاخستان
|$0.371
|3,121
|✓
|بولندا
|$0.395
|3,298
|✓
|ماليزيا
|$0.395
|188,317
|✓
|البرتغال
|$0.395
|3,159
|✓
|باكستان
|$0.406
|291
|✓
|كوبا
|$0.418
|504
|✓
|فرنسا
|$0.436
|10,656
|✓
|إسرائيل
|$0.436
|2,351
|✓
|إسبانيا
|$0.436
|525
|✓
|ألمانيا
|$0.436
|581
|✓
|أيرلندا
|$0.436
|98
|✓
|إستونيا
|$0.436
|790
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.436
|1,106
|✓
|رومانيا
|$0.436
|191
|✓
|السويد
|$0.436
|309
|✓
|كرواتيا
|$0.436
|454
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.442
|226
|✓
|الأرجنتين
|$0.51
|1,229
|✓
|الفلبين
|$0.51
|2,389
|✓
|مالاوي
|$0.512
|275
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.52
|2
|✓
|كندا
|$0.52
|1,936
|✓
|بيرو
|$0.559
|908
|✓
|لاتفيا
|$0.571
|1,521
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.585
|4,052
|✓
|الكويت
|$0.618
|276
|✓
|موزمبيق
|$0.642
|259
|✓
|بوروندي
|$0.665
|480
|✓
|جزر المالديف
|$0.665
|243
|✓
|مدغشقر
|$0.677
|196
|✓
|بنما
|$0.689
|275
|✓
|بربادوس
|$0.689
|243
|✓
|أرمينيا
|$0.689
|291
|✓
|باراغواي
|$0.7
|1,080
|✓
|أوزبكستان
|$0.748
|1,066
|✓
|موريتانيا
|$0.759
|298
|✓
|نيكاراغوا
|$0.783
|275
|✓
|فنلندا
|$0.9
|1,143
|✓
|الهند
|$0.912
|6,462
|✓
|نيبال
|$0.912
|581
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.983
|991
|✓
|غينيا
|$0.983
|815
|✓
|كمبوديا
|$0.995
|835
|✓
|بوتسوانا
|$1.042
|783
|✓
|الإكوادور
|$1.042
|2,969
|✓
|غيانا
|$1.042
|730
|✓
|بنغلاديش
|$1.053
|887
|✓
|أنغولا
|$1.053
|581
|✓
|الغابون
|$1.053
|887
|✓
|ريونيون
|$1.053
|478
|✓
|بوتان
|$1.053
|513
|✓
|تشاد
|$1.053
|581
|✓
|النرويج
|$1.053
|581
|✓
|غواتيمالا
|$1.053
|4,725
|✓
|ماكاو
|$1.053
|478
|✓
|بوليفيا
|$1.065
|3,057
|✓
|إثيوبيا
|$1.089
|9,474
|✓
|رواندا
|$1.089
|547
|✓
|عُمان
|$1.089
|234
|✓
|بنين
|$1.1
|1,003
|✓
|موريشيوس
|$1.124
|783
|✓
|الكونغو
|$1.124
|678
|✓
|الولايات المتحدة
|$1.128
|1,000+
|✓
|مصر
|$1.136
|4,962
|✓
|نيجيريا
|$1.136
|940
|✓
|ليبيريا
|$1.148
|4,525
|✓
|كولومبيا
|$1.171
|3,995
|✓
|سويسرا
|$1.177
|6
|✓
|النمسا
|$1.265
|2,066
|✓
|قبرص
|$1.277
|615
|✓
|ليتوانيا
|$1.289
|3,280
|✓
|البوسنة والهرسك
|$1.3
|791
|✓
|أستراليا
|$1.312
|2,035
|✓
|ليسوتو
|$1.336
|783
|✓
|المجر
|$1.383
|2,572
|✓
|المكسيك
|$1.406
|5,663
|✓
|جورجيا
|$1.724
|743
|✓
|ميانمار
|$2.384
|4,101
|✓
|إيران
|$2.536
|126
|✓
|مالي
|$2.536
|381
|✓
|قطر
|$2.536
|216
|✓
|العراق
|$2.536
|1,766
|✓
|جيبوتي
|$2.536
|234
|✓
|بروناي دار السلام
|$2.536
|180
|✓
|أروبا
|$2.536
|216
|✓
|أنغيلا
|$2.536
|216
|✓
|موناكو
|$2.536
|252
|✓
|بليز
|$2.536
|216
|✓
|مونتسيرات
|$2.536
|198
|✓
|دومينيكا
|$2.536
|180
|✓
|آيسلندا
|$2.536
|198
|✓
|قيرغيزستان
|$2.559
|504
|✓
|بيلاروسيا
|$2.559
|470
|✓
|بلجيكا
|$2.559
|3,352
|✓
|النيجر
|$2.559
|432
|✓
|غوادلوب
|$2.559
|396
|✓
|جزر البهاما
|$2.559
|432
|✓
|غرينادا
|$2.559
|432
|✓
|جزر القمر
|$2.559
|396
|✓
|لبنان
|$2.559
|528
|✓
|الدنمارك
|$2.559
|647
|✓
|إريتريا
|$2.559
|432
|✓
|اليابان
|$3.4
|2,000+
|✓
|سيراليون
|$22.024
|2
|✓
Douyu على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 131 دولة.
- حتى 6 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Douyu — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $22.024 — الوسيط $0.912 في 131 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
380K+ رقم في 131 دولة.
رقم Douyu حسب الدولة
رقم أوكرانيا مع الكود $0.118 رقم إندونيسيا مؤقت $0.13 رقم كينيا مع الكود $0.218 رقم هندوراس مع الكود $0.218 رقم لوكسمبورغ مع الكود $0.265 رقم ألبانيا مؤقت $0.265 رقم البحرين مؤقت $0.265 رقم الجزائر مع الكود $0.277 رقم أفغانستان مؤقت $0.277 رقم منغوليا مؤقت $0.277 رقم غانا مؤقت $0.277 رقم هايتي مع الكود $0.277 رقم الأردن مع الكود $0.277 رقم غامبيا مع الكود $0.277 رقم جامايكا مع الكود $0.277 رقم أذربيجان مع الكود $0.289 رقم الكاميرون مؤقت $0.3 رقم اليونان مؤقت $0.312 رقم بلغاريا مع الكود $0.336 رقم المغرب مع الكود $0.348
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