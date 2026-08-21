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أرقام افتراضية

رقم وهمي مؤقت لـ Douyu — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Douyu أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Douyu مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 131 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 131 دولة 380K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Douyu
383709

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Douyu

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
1000 قطعة

$1.128

الأرجنتين
1229 قطعة

$0.51

البرازيل
10983 قطعة

$0.521

الفلبين
2389 قطعة

$0.51

اليابان
2000 قطعة

$3.4

تشيلي
3518 قطعة

$0.52

جنوب أفريقيا
2 قطعة

$0.748

كندا
1936 قطعة

$0.582

كولومبيا
3995 قطعة

$1.171

آيسلندا
198 قطعة

$2.536

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Douyu تتراوح من $0.006 إلى $22.024 (المتوسط $1.2198، الوسيط $0.912) في 131 دولة. أرقام Multi-SMS في 131 دولة.

الأرخص اليوم: إيطاليا $0.006 نيوزيلندا $0.009 تنزانيا $0.011 تشيلي $0.02 هولندا $0.057

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 4
$0.05 – $0.20 4
$0.20 – $0.50 36
أكثر من $0.50 87
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
إيطاليا $0.006 4,184
نيوزيلندا $0.009 30
تنزانيا $0.011 120
تشيلي $0.02 3,518
هولندا $0.057 8,795
أوكرانيا $0.118 1,412
إندونيسيا $0.13 11,510
البرازيل $0.186 10,983
هندوراس $0.218 275
كينيا $0.218 599
البحرين $0.265 243
لوكسمبورغ $0.265 275
ألبانيا $0.265 259
الجزائر $0.277 1,936
هايتي $0.277 275
غانا $0.277 291
جامايكا $0.277 243
الأردن $0.277 275
غامبيا $0.277 275
أفغانستان $0.277 959
منغوليا $0.277 327
أذربيجان $0.289 291
الكاميرون $0.3 661
اليونان $0.312 3,835
بلغاريا $0.336 2,891
المغرب $0.348 2,507
الجبل الأسود $0.348 194
كازاخستان $0.371 3,121
بولندا $0.395 3,298
ماليزيا $0.395 188,317
البرتغال $0.395 3,159
باكستان $0.406 291
كوبا $0.418 504
فرنسا $0.436 10,656
إسرائيل $0.436 2,351
إسبانيا $0.436 525
ألمانيا $0.436 581
أيرلندا $0.436 98
إستونيا $0.436 790
جمهورية التشيك $0.436 1,106
رومانيا $0.436 191
السويد $0.436 309
كرواتيا $0.436 454
بابوا غينيا الجديدة $0.442 226
الأرجنتين $0.51 1,229
الفلبين $0.51 2,389
مالاوي $0.512 275
جنوب أفريقيا $0.52 2
كندا $0.52 1,936
بيرو $0.559 908
لاتفيا $0.571 1,521
المملكة المتحدة $0.585 4,052
الكويت $0.618 276
موزمبيق $0.642 259
بوروندي $0.665 480
جزر المالديف $0.665 243
مدغشقر $0.677 196
بنما $0.689 275
بربادوس $0.689 243
أرمينيا $0.689 291
باراغواي $0.7 1,080
أوزبكستان $0.748 1,066
موريتانيا $0.759 298
نيكاراغوا $0.783 275
فنلندا $0.9 1,143
الهند $0.912 6,462
نيبال $0.912 581
جمهورية مولدوفا $0.983 991
غينيا $0.983 815
كمبوديا $0.995 835
بوتسوانا $1.042 783
الإكوادور $1.042 2,969
غيانا $1.042 730
بنغلاديش $1.053 887
أنغولا $1.053 581
الغابون $1.053 887
ريونيون $1.053 478
بوتان $1.053 513
تشاد $1.053 581
النرويج $1.053 581
غواتيمالا $1.053 4,725
ماكاو $1.053 478
بوليفيا $1.065 3,057
إثيوبيا $1.089 9,474
رواندا $1.089 547
عُمان $1.089 234
بنين $1.1 1,003
موريشيوس $1.124 783
الكونغو $1.124 678
الولايات المتحدة $1.128 1,000+
مصر $1.136 4,962
نيجيريا $1.136 940
ليبيريا $1.148 4,525
كولومبيا $1.171 3,995
سويسرا $1.177 6
النمسا $1.265 2,066
قبرص $1.277 615
ليتوانيا $1.289 3,280
البوسنة والهرسك $1.3 791
أستراليا $1.312 2,035
ليسوتو $1.336 783
المجر $1.383 2,572
المكسيك $1.406 5,663
جورجيا $1.724 743
ميانمار $2.384 4,101
إيران $2.536 126
مالي $2.536 381
قطر $2.536 216
العراق $2.536 1,766
جيبوتي $2.536 234
بروناي دار السلام $2.536 180
أروبا $2.536 216
أنغيلا $2.536 216
موناكو $2.536 252
بليز $2.536 216
مونتسيرات $2.536 198
دومينيكا $2.536 180
آيسلندا $2.536 198
قيرغيزستان $2.559 504
بيلاروسيا $2.559 470
بلجيكا $2.559 3,352
النيجر $2.559 432
غوادلوب $2.559 396
جزر البهاما $2.559 432
غرينادا $2.559 432
جزر القمر $2.559 396
لبنان $2.559 528
الدنمارك $2.559 647
إريتريا $2.559 432
اليابان $3.4 2,000+
سيراليون $22.024 2

Douyu على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 131 دولة.
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Douyu — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $22.024 — الوسيط $0.912 في 131 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Italy ($0.006), New Zealand ($0.009), Tanzania ($0.011)

380K+ رقم في 131 دولة.

رقم Douyu حسب الدولة

رقم أوكرانيا مع الكود $0.118 رقم إندونيسيا مؤقت $0.13 رقم كينيا مع الكود $0.218 رقم هندوراس مع الكود $0.218 رقم لوكسمبورغ مع الكود $0.265 رقم ألبانيا مؤقت $0.265 رقم البحرين مؤقت $0.265 رقم الجزائر مع الكود $0.277 رقم أفغانستان مؤقت $0.277 رقم منغوليا مؤقت $0.277 رقم غانا مؤقت $0.277 رقم هايتي مع الكود $0.277 رقم الأردن مع الكود $0.277 رقم غامبيا مع الكود $0.277 رقم جامايكا مع الكود $0.277 رقم أذربيجان مع الكود $0.289 رقم الكاميرون مؤقت $0.3 رقم اليونان مؤقت $0.312 رقم بلغاريا مع الكود $0.336 رقم المغرب مع الكود $0.348

شائع إلى جانب Douyu

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