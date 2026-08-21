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أسعار أرقام inDrive تتراوح من $0.003 إلى $1.471 (المتوسط $0.2236 ، الوسيط $0.015 ) في 50 دولة. أرخص من 54 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 50 دولة.