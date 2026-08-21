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رقم مؤقت من أوغندا مع الكود (+256)

أرقام أوغندا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من أوغندا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 221 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 221 خدمة 160K+ رقم 39 تفعيل خلال 30 يوماً +256 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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قطعة

أفضل 20 خدمة في أوغندا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Telegram
2079 قطعة

$0.302

facebook
1000 قطعة

$0.183

Whatsapp
4381 قطعة

$0.5

Yahoo
91 قطعة

$0.006

Amazon
4045 قطعة

$0.092

Alipay/Alibaba/1688
353 قطعة

$0.006

AOL
791 قطعة

$0.006

WeChat
637 قطعة

$0.037

Any other
772 قطعة

$0.118

Ticketmaster
768 قطعة

$0.006

AliExpress
347 قطعة

$0.006

99acres
676 قطعة

$0.006

99app
680 قطعة

$0.006

Adidas
1000 قطعة

$0.079

Allegro
589 قطعة

$0.006

Apple
1000 قطعة

$0.31

Astropay
323 قطعة

$0.006

BIGO LIVE
630 قطعة

$0.006

BLIBLI
327 قطعة

$0.006

Badoo
180 قطعة

$0.006

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في أوغندا يكلف من $0.006 إلى $0.5 (المتوسط $0.0227، الوسيط $0.006) عبر 221 خدمة. أرخص من 98% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 193 خدمة.

الأرخص اليوم: JivoMart $0.006 Walmart $0.006 Subito $0.006 Joyride $0.006 Baidu $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 195
$0.05 – $0.20 22
$0.20 – $0.50 3
أكثر من $0.50 1
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.19 5,079
Google Messages $0.097 3,037
WhatsApp $0.5 4,381
Telegram $0.302 2,079
Viber $0.15 1,000+
eBay $0.006 459
Kwai $0.006 503
LINE $0.006 234
Steam $0.006 91
PayPal $0.006 436
Blizzard $0.006 578
GoogleVoice $0.006 650
foodpanda $0.006 848
Yahoo Mail $0.006 91
Alipay/Alibaba/1688 $0.006 353
Craigslist $0.006 671
Nike $0.006 216
Shopee $0.006 795
Moneylion $0.006 150
Tencent QQ $0.006 397
Zomato $0.006 264
imo $0.006 535
Yalla $0.006 387
Skout $0.006 507
Coinbase $0.006 345
AOL $0.006 791
Lazada $0.006 744
Deliveroo $0.006 517
Careem $0.006 327
Papara $0.006 861
DiDi $0.006 208
Astropay $0.006 323
Getir $0.006 179
WeChat $0.006 637
Hopi $0.006 302
IFood $0.006 753
Zalo $0.006 458
Hepsiburadacom $0.006 648
Dream11 $0.006 574
Yemeksepeti $0.006 613
Trendyol $0.006 599
Poshmark $0.006 489
BlaBlaCar $0.006 607
Badoo $0.006 180
Beget $0.006 573
DANA $0.006 533
dodopizza $0.006 382
ДругВокруг $0.006 441
Grindr $0.006 512
Gojek $0.006 259
GroupMe $0.006 80
KFC $0.006 230
Kaggle $0.006 199
Monese $0.006 268
Магнит $0.006 738
OkCupid $0.006 638
OVO $0.006 684
OLX $0.006 649
Paysafecard $0.006 665
Proton Mail $0.006 212
Payoneer $0.006 744
Revolut $0.006 600
СпортМастер $0.006 573
Signal $0.006 431
Самокат $0.006 177
ВкусВилл $0.006 811
Wildberries $0.006 337
Яндекс $0.006 738
Zhihu $0.006 236
Weibo $0.006 547
Bilibili $0.006 517
Venmo $0.006 912
Mercari $0.006 562
Vinted $0.006 360
Mail.ru $0.006 861
Одноклассники $0.006 520
Юла $0.006 363
Mamba, MeetMe $0.006 602
LinkedIn $0.006 891
Truecaller $0.006 414
Bolt $0.006 647
Delivery Club $0.006 751
Ola $0.006 724
Ticketmaster $0.006 768
BIGO LIVE $0.006 630
Baidu $0.006 916
Clubhouse $0.006 783
RedBook $0.006 321
Skype $0.006 408
99app $0.006 680
Hinge $0.006 550
Indomaret $0.006 237
Subito $0.006 2,385
Bumble $0.006 692
TanTan $0.006 483
fiverr $0.006 583
CAIXA $0.006 630
Happn $0.006 287
My11Circle $0.006 363
JDcom $0.006 215
Joyride $0.006 933
Tango $0.006 233
TenChat $0.006 632
Trip $0.006 323
Twilio $0.006 487
Wink $0.006 786
Wise $0.006 434
Zoho $0.006 376
Zupee $0.006 492
Детский мир $0.006 220
FarPost $0.006 116
DoorDash $0.006 401
Ininal $0.006 278
Taptap Send $0.006 908
WinzoGame $0.006 668
bet365 $0.006 837
Nttgame $0.006 613
Allegro $0.006 589
paycell $0.006 301
OffGamers $0.006 321
Lyft $0.006 226
hily $0.006 562
Wolt $0.006 227
Zilch $0.006 655
Depop $0.006 664
Flipkart $0.006 327
IRCTC $0.006 388
Eneba $0.006 682
Lotus $0.006 609
Justdating $0.006 512
Oldubil $0.006 569
SoulApp $0.006 773
Fruitz $0.006 647
Rush $0.006 613
kolesa.kz $0.006 265
Swiggy $0.006 482
Grab $0.006 758
IVI $0.006 360
Weverse $0.006 445
Chispa $0.006 507
AliExpress $0.006 347
Meesho $0.006 498
Freelancer $0.006 824
Carousell $0.006 386
Paytm $0.006 177
99acres $0.006 676
Şikayet var $0.006 404
BLIBLI $0.006 327
PicPay $0.006 394
Temu $0.006 93
Leboncoin $0.006 289
Mercado $0.006 531
Uklon $0.006 330
Rediffmail $0.006 454
GCash $0.006 855
EscapeFromTarkov $0.006 448
Betano $0.006 329
Bunq $0.006 804
Claude (Anthropic) $0.006 740
Coca-Cola $0.006 555
Feeld $0.006 864
Foodora $0.006 587
FreeNow $0.006 799
Fups $0.006 172
Gett $0.006 337
Grailed $0.006 377
Greggs $0.006 372
Her $0.006 664
JivoMart $0.006 2,695
KION $0.006 813
Klarna $0.006 543
Marktplaats $0.006 499
Mera Gaon $0.006 845
myboost $0.006 232
Paysend $0.006 360
Pinduoduo $0.006 273
PlayerAuctions $0.006 648
Rambler $0.006 361
Razer $0.006 716
Rebtel $0.006 383
RummyCircle $0.006 700
Shpock $0.006 659
TamTam $0.006 393
Tata Neu $0.006 758
Ubisoft $0.006 614
Upwork $0.006 293
Walmart $0.006 2,642
X5ID $0.006 633
СушиВёсла $0.006 324
Bjp $0.006 644
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
KakaoTalk $0.061 2,332
Naver $0.064 1,240
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Uber $0.079 3,000
Adidas $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Netflix $0.089 2,273
my jio $0.089 2,000+
Amazon $0.09 4,045
X (Twitter) $0.1 1,896
ChatGPT (OpenAI) $0.1 1,022
Spincrush $0.105 2,000+
Вконтакте $0.112 2,754
أي خدمة أخرى $0.118 772
Google (Gmail / YouTube) $0.15 1,000+
Facebook $0.183 1,000+
TikTok (Douyin) $0.2 1,000+
Apple ID $0.31 1,000+

أوغندا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 39
  • أرقام Multi-SMS لـ 193 خدمة.
  • حتى 8 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في أوغندا: WhatsApp, Instagram (Threads)
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 208 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام أوغندا تبدأ بـ +256. رمز الدولة: UG.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر أوغندا — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $0.5 — الوسيط $0.006 عبر 221 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

221 خدمة اليوم، بما في ذلك JivoMart ($0.006), Walmart ($0.006), Subito ($0.006).

رمز الهاتف لدولة أوغندا هو +256. رمز الدولة: UG.

التحقق حسب الخدمة في أوغندا

رقم وهمي لـ Instagram (Threads) $0.19 رقم مؤقت لـ Google Messages $0.097 رقم وهمي لـ Viber $0.15 رقم وهمي لـ Venmo $0.006 رقم مؤقت لـ Taptap Send $0.006 رقم مؤقت لـ LinkedIn $0.006 رقم مؤقت لـ Feeld $0.006 رقم وهمي لـ Papara $0.006 رقم مؤقت لـ Mail.ru $0.006 رقم مؤقت لـ GCash $0.006 رقم وهمي لـ foodpanda $0.006 رقم وهمي لـ Mera Gaon $0.006 رقم وهمي لـ bet365 $0.006 رقم وهمي لـ Freelancer $0.006 رقم مؤقت لـ KION $0.006 رقم وهمي لـ Bunq $0.006 رقم مؤقت لـ FreeNow $0.006 رقم وهمي لـ Shopee $0.006 رقم وهمي لـ Wink $0.006 رقم وهمي لـ Clubhouse $0.006

دول شائعة أخرى

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