رقم مؤقت من أوغندا مع الكود (+256)
أرقام أوغندا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من أوغندا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 221 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في أوغندا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.302
$0.183
$0.5
$0.006
$0.092
$0.006
$0.006
$0.037
$0.118
$0.006
$0.006
$0.006
$0.006
$0.079
$0.006
$0.31
$0.006
$0.006
$0.006
$0.006
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في أوغندا يكلف من $0.006 إلى $0.5 (المتوسط $0.0227، الوسيط $0.006) عبر 221 خدمة. أرخص من 98% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 193 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.19
|5,079
|Google Messages
|$0.097
|3,037
|$0.5
|4,381
|✓
|Telegram
|$0.302
|2,079
|Viber
|$0.15
|1,000+
|eBay
|$0.006
|459
|✓
|Kwai
|$0.006
|503
|✓
|LINE
|$0.006
|234
|✓
|Steam
|$0.006
|91
|✓
|PayPal
|$0.006
|436
|✓
|Blizzard
|$0.006
|578
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|650
|✓
|foodpanda
|$0.006
|848
|✓
|Yahoo Mail
|$0.006
|91
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.006
|353
|✓
|Craigslist
|$0.006
|671
|✓
|Nike
|$0.006
|216
|✓
|Shopee
|$0.006
|795
|✓
|Moneylion
|$0.006
|150
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|397
|✓
|Zomato
|$0.006
|264
|✓
|imo
|$0.006
|535
|✓
|Yalla
|$0.006
|387
|✓
|Skout
|$0.006
|507
|✓
|Coinbase
|$0.006
|345
|✓
|AOL
|$0.006
|791
|✓
|Lazada
|$0.006
|744
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|517
|✓
|Careem
|$0.006
|327
|✓
|Papara
|$0.006
|861
|✓
|DiDi
|$0.006
|208
|✓
|Astropay
|$0.006
|323
|✓
|Getir
|$0.006
|179
|✓
|$0.006
|637
|✓
|Hopi
|$0.006
|302
|✓
|IFood
|$0.006
|753
|✓
|Zalo
|$0.006
|458
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|648
|✓
|Dream11
|$0.006
|574
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|613
|✓
|Trendyol
|$0.006
|599
|✓
|Poshmark
|$0.006
|489
|✓
|BlaBlaCar
|$0.006
|607
|✓
|Badoo
|$0.006
|180
|✓
|Beget
|$0.006
|573
|✓
|DANA
|$0.006
|533
|✓
|dodopizza
|$0.006
|382
|✓
|ДругВокруг
|$0.006
|441
|✓
|Grindr
|$0.006
|512
|✓
|Gojek
|$0.006
|259
|✓
|GroupMe
|$0.006
|80
|✓
|KFC
|$0.006
|230
|✓
|Kaggle
|$0.006
|199
|✓
|Monese
|$0.006
|268
|✓
|Магнит
|$0.006
|738
|✓
|OkCupid
|$0.006
|638
|✓
|OVO
|$0.006
|684
|✓
|OLX
|$0.006
|649
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|665
|✓
|Proton Mail
|$0.006
|212
|✓
|Payoneer
|$0.006
|744
|✓
|Revolut
|$0.006
|600
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|573
|✓
|Signal
|$0.006
|431
|✓
|Самокат
|$0.006
|177
|✓
|ВкусВилл
|$0.006
|811
|✓
|Wildberries
|$0.006
|337
|✓
|Яндекс
|$0.006
|738
|✓
|Zhihu
|$0.006
|236
|✓
|$0.006
|547
|✓
|Bilibili
|$0.006
|517
|✓
|Venmo
|$0.006
|912
|✓
|Mercari
|$0.006
|562
|✓
|Vinted
|$0.006
|360
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|861
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|520
|✓
|Юла
|$0.006
|363
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|602
|✓
|$0.006
|891
|✓
|Truecaller
|$0.006
|414
|✓
|Bolt
|$0.006
|647
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|751
|✓
|Ola
|$0.006
|724
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|768
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|630
|✓
|Baidu
|$0.006
|916
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|783
|✓
|RedBook
|$0.006
|321
|✓
|Skype
|$0.006
|408
|✓
|99app
|$0.006
|680
|✓
|Hinge
|$0.006
|550
|✓
|Indomaret
|$0.006
|237
|✓
|Subito
|$0.006
|2,385
|✓
|Bumble
|$0.006
|692
|✓
|TanTan
|$0.006
|483
|✓
|fiverr
|$0.006
|583
|✓
|CAIXA
|$0.006
|630
|✓
|Happn
|$0.006
|287
|✓
|My11Circle
|$0.006
|363
|✓
|JDcom
|$0.006
|215
|✓
|Joyride
|$0.006
|933
|✓
|Tango
|$0.006
|233
|✓
|TenChat
|$0.006
|632
|✓
|Trip
|$0.006
|323
|✓
|Twilio
|$0.006
|487
|✓
|Wink
|$0.006
|786
|✓
|Wise
|$0.006
|434
|✓
|Zoho
|$0.006
|376
|✓
|Zupee
|$0.006
|492
|✓
|Детский мир
|$0.006
|220
|✓
|FarPost
|$0.006
|116
|✓
|DoorDash
|$0.006
|401
|✓
|Ininal
|$0.006
|278
|✓
|Taptap Send
|$0.006
|908
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|668
|✓
|bet365
|$0.006
|837
|✓
|Nttgame
|$0.006
|613
|✓
|Allegro
|$0.006
|589
|✓
|paycell
|$0.006
|301
|✓
|OffGamers
|$0.006
|321
|✓
|Lyft
|$0.006
|226
|✓
|hily
|$0.006
|562
|✓
|Wolt
|$0.006
|227
|✓
|Zilch
|$0.006
|655
|✓
|Depop
|$0.006
|664
|✓
|Flipkart
|$0.006
|327
|✓
|IRCTC
|$0.006
|388
|✓
|Eneba
|$0.006
|682
|✓
|Lotus
|$0.006
|609
|✓
|Justdating
|$0.006
|512
|✓
|Oldubil
|$0.006
|569
|✓
|SoulApp
|$0.006
|773
|✓
|Fruitz
|$0.006
|647
|✓
|Rush
|$0.006
|613
|✓
|kolesa.kz
|$0.006
|265
|✓
|Swiggy
|$0.006
|482
|✓
|Grab
|$0.006
|758
|✓
|IVI
|$0.006
|360
|✓
|Weverse
|$0.006
|445
|✓
|Chispa
|$0.006
|507
|✓
|AliExpress
|$0.006
|347
|✓
|Meesho
|$0.006
|498
|✓
|Freelancer
|$0.006
|824
|✓
|Carousell
|$0.006
|386
|✓
|Paytm
|$0.006
|177
|✓
|99acres
|$0.006
|676
|✓
|Şikayet var
|$0.006
|404
|✓
|BLIBLI
|$0.006
|327
|✓
|PicPay
|$0.006
|394
|✓
|Temu
|$0.006
|93
|✓
|Leboncoin
|$0.006
|289
|✓
|Mercado
|$0.006
|531
|✓
|Uklon
|$0.006
|330
|✓
|Rediffmail
|$0.006
|454
|✓
|GCash
|$0.006
|855
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.006
|448
|✓
|Betano
|$0.006
|329
|✓
|Bunq
|$0.006
|804
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.006
|740
|✓
|Coca-Cola
|$0.006
|555
|✓
|Feeld
|$0.006
|864
|✓
|Foodora
|$0.006
|587
|✓
|FreeNow
|$0.006
|799
|✓
|Fups
|$0.006
|172
|✓
|Gett
|$0.006
|337
|✓
|Grailed
|$0.006
|377
|✓
|Greggs
|$0.006
|372
|✓
|Her
|$0.006
|664
|✓
|JivoMart
|$0.006
|2,695
|✓
|KION
|$0.006
|813
|✓
|Klarna
|$0.006
|543
|✓
|Marktplaats
|$0.006
|499
|✓
|Mera Gaon
|$0.006
|845
|✓
|myboost
|$0.006
|232
|✓
|Paysend
|$0.006
|360
|✓
|Pinduoduo
|$0.006
|273
|✓
|PlayerAuctions
|$0.006
|648
|✓
|Rambler
|$0.006
|361
|✓
|Razer
|$0.006
|716
|✓
|Rebtel
|$0.006
|383
|✓
|RummyCircle
|$0.006
|700
|✓
|Shpock
|$0.006
|659
|✓
|TamTam
|$0.006
|393
|✓
|Tata Neu
|$0.006
|758
|✓
|Ubisoft
|$0.006
|614
|✓
|Upwork
|$0.006
|293
|✓
|Walmart
|$0.006
|2,642
|✓
|X5ID
|$0.006
|633
|✓
|СушиВёсла
|$0.006
|324
|✓
|Bjp
|$0.006
|644
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|2,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|KakaoTalk
|$0.061
|2,332
|✓
|Naver
|$0.064
|1,240
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Uber
|$0.079
|3,000
|Adidas
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Netflix
|$0.089
|2,273
|✓
|my jio
|$0.089
|2,000+
|Amazon
|$0.09
|4,045
|X (Twitter)
|$0.1
|1,896
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.1
|1,022
|✓
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
|Вконтакте
|$0.112
|2,754
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.118
|772
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.15
|1,000+
|$0.183
|1,000+
|TikTok (Douyin)
|$0.2
|1,000+
|Apple ID
|$0.31
|1,000+
أوغندا على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 39
- أرقام Multi-SMS لـ 193 خدمة.
- حتى 8 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في أوغندا: WhatsApp, Instagram (Threads)
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 208 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام أوغندا تبدأ بـ +256. رمز الدولة: UG.
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