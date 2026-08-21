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رقم مؤقت من كوريا الجنوبية مع الكود (+82)

أرقام كوريا الجنوبية مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من كوريا الجنوبية واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 44 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.039 44 خدمة 40K+ رقم 30 تفعيل خلال 30 يوماً +82 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في كوريا الجنوبية

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

KakaoTalk
1000 قطعة

$0.086

Line messenger
1000 قطعة

$0.18

Twitter
1000 قطعة

$0.039

Amazon
1000 قطعة

$0.079

99app
1000 قطعة

$0.049

ChatGPT
1000 قطعة

$0.07

CoinFantasy
1000 قطعة

$0.04

Dhani
1000 قطعة

$0.048

Discord
1000 قطعة

$0.434

Dream11
1000 قطعة

$0.074

Foodpanda
1000 قطعة

$0.079

Google,youtube,Gmail
1000 قطعة

$0.13

HDFC ERGO
1000 قطعة

$0.04

Hopi
1000 قطعة

$0.079

IFood
1000 قطعة

$0.072

IRCTC
1000 قطعة

$0.07

Indomaret
1000 قطعة

$0.04

Instagram+Threads
1000 قطعة

$0.051

Ludo24
1000 قطعة

$0.042

Microsoft
1000 قطعة

$0.064

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في كوريا الجنوبية يكلف من $0.039 إلى $0.796 (المتوسط $0.0875، الوسيط $0.064) عبر 44 خدمة. أرخص من 81% من الدول المتوفرة حالياً.

الأرخص اليوم: Viber $0.039 X (Twitter) $0.039 Indomaret $0.039 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 16
$0.05 – $0.20 26
$0.20 – $0.50 1
أكثر من $0.50 1
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.079 1,000+
eBay $0.079 1,000+
Facebook $0.05 1,000+
Instagram (Threads) $0.051 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.07 1,000+
LINE $0.18 1,000+
Viber $0.039 1,000+
X (Twitter) $0.039 1,000+
Indomaret $0.039 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
Вконтакте $0.044 1,000+
Zupee $0.044 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
99app $0.048 1,000+
WinzoGame $0.048 1,000+
Discord $0.055 1,000+
Ola $0.055 1,000+
Netflix $0.064 1,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 1,000+
Papara $0.064 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Hopi $0.064 1,000+
IFood $0.064 1,000+
Dream11 $0.064 1,000+
Vinted $0.064 1,000+
Subito $0.064 1,000+
KakaoTalk $0.065 1,000+
IRCTC $0.07 1,000+
Naver $0.072 1,000+
foodpanda $0.079 1,000+
Uber $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Poshmark $0.079 1,000+
NMI $0.088 1,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.13 1,000+
Telegram $0.433 1,000+
WhatsApp $0.796 1,000+

رقم كوريا الجنوبية مؤقت لاستقبال رسائل التحقق

رقم كوريا الجنوبية بمفتاح الاتصال +82 مخصص لاستقبال رسالة تحقق واحدة: تختار الخدمة، تحصل على الرقم، وتقرأ الكود مباشرة على الموقع. من يبحث عن رقم كوريا الجنوبية مع الكود يفعّل غالبا حساب Amazon، وهي الخدمة الأكثر طلبا على أرقام هذه الدولة، بينما تُسجَّل أفضل نتائج استقبال SMS كوريا الجنوبية مع Instagram+Threads وAmazon معا. رقم مؤقت لاستقبال الرسائل بهذا الشكل يفصل التسجيل عن رقمك الشخصي تماما، وتبدأ الأسعار من $0.039 ضمن 44 خدمة متاحة على أرقام كوريا الجنوبية.

كوريا الجنوبية على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 30
  • أفضل تسليم للرسائل في كوريا الجنوبية: Instagram (Threads), Amazon
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 40 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام كوريا الجنوبية تبدأ بـ +82. رمز الدولة: KR.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر كوريا الجنوبية — ابتداءً من $0.039.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدامات رقم كوريا الجنوبية العملية

تناسب ارقام كوريا الجنوبية مؤقتة من يريد فتح حساب إضافي على Amazon دون لمس رقمه الشخصي، أو تسجيل حساب على Instagram+Threads لإدارة صفحة منفصلة عن الاستخدام الشخصي، أو تجربة خدمة جديدة قبل الاعتماد عليها برقم دائم بلا شريحة اتصال حقيقية. إن كنت غير متأكد أي دولة تناسب الخدمة التي تريد تسجيلها، افتح صفحة كوريا الجنوبية وتحقق من قائمة الخدمات المتاحة ومعدل وصول الرسائل لكل خدمة قبل الشراء، فهنا يتصدر Amazon وInstagram+Threads معا بأفضل نتائج الاستقبال، وهذا يجعل اختيار الخدمة المناسبة أسهل قبل إتمام الدفع.

الأسئلة الشائعة

من $0.039 إلى $0.796 — الوسيط $0.064 عبر 44 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

44 خدمة اليوم، بما في ذلك Viber ($0.039), Twitter ($0.039), Indomaret ($0.039).

رمز الهاتف لدولة كوريا الجنوبية هو +82. رمز الدولة: KR.

التحقق حسب الخدمة في كوريا الجنوبية

رقم وهمي لـ eBay $0.079 رقم وهمي لـ Facebook $0.05 رقم وهمي لـ Sixer $0.042 رقم وهمي لـ Winzap $0.042 رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Saathi $0.042 رقم مؤقت لـ Zupee $0.044 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ WinzoGame $0.048 رقم مؤقت لـ Ola $0.055 رقم وهمي لـ Netflix $0.064 رقم وهمي لـ Papara $0.064 رقم وهمي لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ Vinted $0.064 رقم وهمي لـ Subito $0.064 رقم مؤقت لـ Naver $0.072 رقم مؤقت لـ Uber $0.079 رقم وهمي لـ PciPay $0.079 رقم وهمي لـ Poshmark $0.079 رقم وهمي لـ NMI $0.088

دول شائعة أخرى

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