رقم مؤقت من كوريا الجنوبية مع الكود (+82)
أرقام كوريا الجنوبية مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من كوريا الجنوبية واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 44 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في كوريا الجنوبية
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.086
$0.18
$0.039
$0.079
$0.049
$0.07
$0.04
$0.048
$0.434
$0.074
$0.079
$0.13
$0.04
$0.079
$0.072
$0.07
$0.04
$0.051
$0.042
$0.064
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في كوريا الجنوبية يكلف من $0.039 إلى $0.796 (المتوسط $0.0875، الوسيط $0.064) عبر 44 خدمة. أرخص من 81% من الدول المتوفرة حالياً.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Amazon
|$0.079
|1,000+
|eBay
|$0.079
|1,000+
|$0.05
|1,000+
|Instagram (Threads)
|$0.051
|1,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.07
|1,000+
|LINE
|$0.18
|1,000+
|Viber
|$0.039
|1,000+
|X (Twitter)
|$0.039
|1,000+
|Indomaret
|$0.039
|1,000+
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|Вконтакте
|$0.044
|1,000+
|Zupee
|$0.044
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,000+
|99app
|$0.048
|1,000+
|WinzoGame
|$0.048
|1,000+
|Discord
|$0.055
|1,000+
|Ola
|$0.055
|1,000+
|Netflix
|$0.064
|1,000+
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.064
|1,000+
|Papara
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Hopi
|$0.064
|1,000+
|IFood
|$0.064
|1,000+
|Dream11
|$0.064
|1,000+
|Vinted
|$0.064
|1,000+
|Subito
|$0.064
|1,000+
|KakaoTalk
|$0.065
|1,000+
|IRCTC
|$0.07
|1,000+
|Naver
|$0.072
|1,000+
|foodpanda
|$0.079
|1,000+
|Uber
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Poshmark
|$0.079
|1,000+
|NMI
|$0.088
|1,000+
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.13
|1,000+
|Telegram
|$0.433
|1,000+
|$0.796
|1,000+
رقم كوريا الجنوبية مؤقت لاستقبال رسائل التحقق
رقم كوريا الجنوبية بمفتاح الاتصال +82 مخصص لاستقبال رسالة تحقق واحدة: تختار الخدمة، تحصل على الرقم، وتقرأ الكود مباشرة على الموقع. من يبحث عن رقم كوريا الجنوبية مع الكود يفعّل غالبا حساب Amazon، وهي الخدمة الأكثر طلبا على أرقام هذه الدولة، بينما تُسجَّل أفضل نتائج استقبال SMS كوريا الجنوبية مع Instagram+Threads وAmazon معا. رقم مؤقت لاستقبال الرسائل بهذا الشكل يفصل التسجيل عن رقمك الشخصي تماما، وتبدأ الأسعار من $0.039 ضمن 44 خدمة متاحة على أرقام كوريا الجنوبية.
كوريا الجنوبية على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 30
- أفضل تسليم للرسائل في كوريا الجنوبية: Instagram (Threads), Amazon
- الأكثر شراءً: Amazon
- 40 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام كوريا الجنوبية تبدأ بـ +82. رمز الدولة: KR.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر كوريا الجنوبية — ابتداءً من $0.039.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدامات رقم كوريا الجنوبية العملية
تناسب ارقام كوريا الجنوبية مؤقتة من يريد فتح حساب إضافي على Amazon دون لمس رقمه الشخصي، أو تسجيل حساب على Instagram+Threads لإدارة صفحة منفصلة عن الاستخدام الشخصي، أو تجربة خدمة جديدة قبل الاعتماد عليها برقم دائم بلا شريحة اتصال حقيقية. إن كنت غير متأكد أي دولة تناسب الخدمة التي تريد تسجيلها، افتح صفحة كوريا الجنوبية وتحقق من قائمة الخدمات المتاحة ومعدل وصول الرسائل لكل خدمة قبل الشراء، فهنا يتصدر Amazon وInstagram+Threads معا بأفضل نتائج الاستقبال، وهذا يجعل اختيار الخدمة المناسبة أسهل قبل إتمام الدفع.