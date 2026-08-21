أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ Fruitz — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Fruitz أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Fruitz مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 142 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 142 دولة 930K+ رقم 1 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
Fruitz
935194
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة Fruitz
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Fruitz تتراوح من $0.006 إلى $3.635 (المتوسط $1.1201، الوسيط $0.377) في 142 دولة. أرقام Multi-SMS في 142 دولة.
الأرخص اليوم: بولندا $0.006 قيرغيزستان $0.006 مصر $0.006 تنزانيا $0.006 تشيلي $0.006
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 55
$0.05 – $0.20 10
$0.20 – $0.50 8
أكثر من $0.50 69
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|إيطاليا
|$0.064
|174,302
|✓
|باكستان
|$0.006
|1,073
|✓
|بنغلاديش
|$0.006
|3,363
|✓
|الجزائر
|$0.006
|4,500
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|3,163
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|733
|✓
|أوكرانيا
|$0.006
|2,485
|✓
|مصر
|$0.006
|11,114
|✓
|هايتي
|$0.006
|198
|✓
|نيبال
|$0.006
|1,073
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,799
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|1,074
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|10,353
|✓
|هندوراس
|$0.006
|4,395
|✓
|الأرجنتين
|$0.006
|783
|✓
|تونس
|$0.006
|1,193
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|647
|✓
|المغرب
|$0.006
|2,455
|✓
|أوغندا
|$0.006
|647
|✓
|مالاوي
|$0.006
|172
|✓
|غانا
|$0.006
|1,073
|✓
|كينيا
|$0.006
|2,721
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|9,464
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|11,343
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|3,642
|✓
|مالي
|$0.006
|471
|✓
|رواندا
|$0.006
|1,409
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|3,026
|✓
|بنين
|$0.006
|2,698
|✓
|اليمن
|$0.006
|818
|✓
|العراق
|$0.006
|2,143
|✓
|السنغال
|$0.006
|818
|✓
|بولندا
|$0.006
|37,924
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|8,591
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|1,073
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|239
|✓
|الفلبين
|$0.006
|2,462
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|1,401
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|1,010
|✓
|تشاد
|$0.006
|213
|✓
|صربيا
|$0.006
|27
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|698
|✓
|اليونان
|$0.006
|1,320
|✓
|تشيلي
|$0.006
|10,292
|✓
|جورجيا
|$0.006
|521
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|1,075
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|10
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|181
|✓
|غينيا
|$0.006
|661
|✓
|لبنان
|$0.006
|3,387
|✓
|النمسا
|$0.006
|483
|✓
|فنزويلا
|$0.015
|1,449
|✓
|فيتنام
|$0.025
|851
|✓
|إسبانيا
|$0.035
|2,660
|✓
|إندونيسيا
|$0.04
|134,902
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.048
|135,583
|✓
|البرازيل
|$0.053
|8,686
|✓
|تايلاند
|$0.07
|2,676
|✓
|هولندا
|$0.07
|11,640
|✓
|ألمانيا
|$0.1
|19,701
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|324
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|98
|✓
|رومانيا
|$0.153
|15,238
|✓
|كولومبيا
|$0.183
|70,476
|✓
|سريلانكا
|$0.192
|1
|✓
|لاتفيا
|$0.206
|2,000+
|✓
|ليتوانيا
|$0.219
|5,738
|✓
|فرنسا
|$0.229
|19,764
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,071
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|كوبا
|$0.371
|288
|✓
|الهند
|$0.383
|1,001
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.459
|778
|✓
|سويسرا
|$0.58
|6
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.688
|8
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.688
|72,003
|✓
|كندا
|$0.688
|43,111
|✓
|ريونيون
|$1.253
|144
|✓
|عُمان
|$1.253
|196
|✓
|أروبا
|$1.253
|162
|✓
|أنغيلا
|$1.253
|144
|✓
|موناكو
|$1.312
|162
|✓
|نيوزيلندا
|$1.337
|30
|✓
|بنما
|$1.395
|162
|✓
|البرتغال
|$1.471
|4,535
|✓
|إستونيا
|$1.471
|847
|✓
|كرواتيا
|$1.471
|2,564
|✓
|الكاميرون
|$1.477
|382
|✓
|أذربيجان
|$1.583
|324
|✓
|أنغولا
|$2.195
|190
|✓
|الأردن
|$2.312
|181
|✓
|ميانمار
|$2.384
|3,957
|✓
|الكويت
|$2.465
|181
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$2.536
|144
|✓
|إيران
|$2.536
|1,150
|✓
|بيرو
|$2.536
|180
|✓
|باراغواي
|$2.536
|180
|✓
|نيكاراغوا
|$2.536
|162
|✓
|قطر
|$2.536
|144
|✓
|بوتان
|$2.536
|162
|✓
|بوروندي
|$2.536
|4,691
|✓
|جزر المالديف
|$2.536
|162
|✓
|بربادوس
|$2.536
|144
|✓
|غامبيا
|$2.536
|162
|✓
|البحرين
|$2.536
|144
|✓
|النرويج
|$2.536
|925
|✓
|قبرص
|$2.536
|162
|✓
|لوكسمبورغ
|$2.536
|162
|✓
|جيبوتي
|$2.536
|162
|✓
|فنلندا
|$2.536
|184
|✓
|الجبل الأسود
|$2.536
|144
|✓
|بروناي دار السلام
|$2.536
|108
|✓
|بليز
|$2.536
|144
|✓
|مونتسيرات
|$2.536
|144
|✓
|دومينيكا
|$2.536
|144
|✓
|ماكاو
|$2.536
|144
|✓
|آيسلندا
|$2.536
|144
|✓
|بوتسوانا
|$2.559
|2,460
|✓
|المكسيك
|$2.559
|2,710
|✓
|ليسوتو
|$2.559
|288
|✓
|جامايكا
|$2.559
|288
|✓
|بيلاروسيا
|$2.559
|290
|✓
|موريشيوس
|$2.559
|288
|✓
|الغابون
|$2.559
|360
|✓
|الكونغو
|$2.559
|324
|✓
|النيجر
|$2.559
|288
|✓
|المجر
|$2.559
|324
|✓
|البوسنة والهرسك
|$2.559
|356
|✓
|غيانا
|$2.559
|252
|✓
|غوادلوب
|$2.559
|288
|✓
|غواتيمالا
|$2.559
|288
|✓
|جزر البهاما
|$2.559
|288
|✓
|غرينادا
|$2.559
|288
|✓
|ليبيريا
|$2.559
|360
|✓
|اليابان
|$2.559
|2,000+
|✓
|جزر القمر
|$2.559
|288
|✓
|منغوليا
|$2.559
|432
|✓
|الدنمارك
|$2.559
|681
|✓
|أستراليا
|$2.559
|9,430
|✓
|إريتريا
|$2.559
|324
|✓
|توغو
|$3.126
|65
|✓
|سلوفاكيا
|$3.635
|3
|✓
Fruitz على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1
- أرقام Multi-SMS في 142 دولة.
- حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Italy): تم تسليم 23 رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Fruitz — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $3.635 — الوسيط $0.377 في 142 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
930K+ رقم في 142 دولة.
رقم Fruitz حسب الدولة
رقم كازاخستان مع الكود $0.006 رقم ماليزيا مؤقت $0.006 رقم الجزائر مؤقت $0.006 رقم هندوراس مع الكود $0.006 رقم بلغاريا مع الكود $0.006 رقم لبنان مع الكود $0.006 رقم بنغلاديش مؤقت $0.006 رقم إثيوبيا مع الكود $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مؤقت $0.006 رقم كينيا مؤقت $0.006 رقم بنين مؤقت $0.006 رقم أوكرانيا مؤقت $0.006 رقم الفلبين مع الكود $0.006 رقم المغرب مع الكود $0.006 رقم العراق مع الكود $0.006 رقم أوزبكستان مؤقت $0.006 رقم رواندا مع الكود $0.006 رقم أفغانستان مع الكود $0.006 رقم اليونان مع الكود $0.006 رقم تونس مع الكود $0.006
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