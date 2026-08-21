رقم مؤقت من السنغال مع الكود (+221)
أرقام السنغال مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من السنغال واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 213 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في السنغال
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.053
$0.511
$0.006
$0.106
$0.006
$0.118
$0.09
$0.006
$0.006
$0.006
$0.006
$0.006
$0.079
$0.006
$0.006
$0.006
$0.006
$0.006
$0.006
$0.028
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في السنغال يكلف من $0.006 إلى $0.5 (المتوسط $0.0192، الوسيط $0.006) عبر 213 خدمة. أرخص من 99% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 191 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|$0.053
|1,001
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.153
|4,105
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.09
|1,062
|✓
|KakaoTalk
|$0.006
|559
|✓
|Naver
|$0.006
|397
|✓
|Kwai
|$0.006
|756
|✓
|LINE
|$0.006
|430
|✓
|Steam
|$0.006
|244
|✓
|PayPal
|$0.006
|617
|✓
|Blizzard
|$0.006
|797
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|817
|✓
|X (Twitter)
|$0.006
|1,148
|✓
|foodpanda
|$0.006
|1,103
|✓
|Вконтакте
|$0.006
|2,965
|✓
|Yahoo Mail
|$0.006
|240
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.006
|611
|✓
|Craigslist
|$0.006
|841
|✓
|Nike
|$0.006
|392
|✓
|Shopee
|$0.006
|996
|✓
|Moneylion
|$0.006
|316
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|604
|✓
|Zomato
|$0.006
|425
|✓
|imo
|$0.006
|702
|✓
|Yalla
|$0.006
|545
|✓
|Skout
|$0.006
|739
|✓
|Coinbase
|$0.006
|598
|✓
|AOL
|$0.006
|995
|✓
|Lazada
|$0.006
|969
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|670
|✓
|Careem
|$0.006
|505
|✓
|Papara
|$0.006
|1,099
|✓
|DiDi
|$0.006
|367
|✓
|Astropay
|$0.006
|481
|✓
|Getir
|$0.006
|358
|✓
|$0.006
|874
|✓
|Hopi
|$0.006
|537
|✓
|IFood
|$0.006
|1,010
|✓
|Zalo
|$0.006
|658
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|896
|✓
|Dream11
|$0.006
|736
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|829
|✓
|Trendyol
|$0.006
|829
|✓
|Poshmark
|$0.006
|672
|✓
|BlaBlaCar
|$0.006
|799
|✓
|Badoo
|$0.006
|338
|✓
|Burger King
|$0.006
|759
|✓
|DANA
|$0.006
|778
|✓
|dodopizza
|$0.006
|586
|✓
|Grindr
|$0.006
|707
|✓
|Gojek
|$0.006
|443
|✓
|GroupMe
|$0.006
|227
|✓
|KFC
|$0.006
|418
|✓
|Kaggle
|$0.006
|390
|✓
|McDonalds
|$0.006
|898
|✓
|Monese
|$0.006
|475
|✓
|Магнит
|$0.006
|966
|✓
|OkCupid
|$0.006
|830
|✓
|OVO
|$0.006
|936
|✓
|OLX
|$0.006
|849
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|843
|✓
|Proton Mail
|$0.006
|357
|✓
|Payoneer
|$0.006
|993
|✓
|Revolut
|$0.006
|836
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|803
|✓
|Signal
|$0.006
|666
|✓
|Самокат
|$0.006
|348
|✓
|ВкусВилл
|$0.006
|1,019
|✓
|Wildberries
|$0.006
|555
|✓
|Яндекс
|$0.006
|992
|✓
|Zhihu
|$0.006
|443
|✓
|$0.006
|735
|✓
|Bilibili
|$0.006
|706
|✓
|Venmo
|$0.006
|1,170
|✓
|Mercari
|$0.006
|809
|✓
|Vinted
|$0.006
|613
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|1,091
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|847
|✓
|$0.006
|1,150
|✓
|Truecaller
|$0.006
|671
|✓
|Bolt
|$0.006
|792
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|1,006
|✓
|Ola
|$0.006
|941
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|982
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|852
|✓
|Baidu
|$0.006
|1,166
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|985
|✓
|RedBook
|$0.006
|494
|✓
|Skype
|$0.006
|666
|✓
|99app
|$0.006
|839
|✓
|Hinge
|$0.006
|741
|✓
|Indomaret
|$0.006
|388
|✓
|Subito
|$0.006
|2,614
|✓
|Bumble
|$0.006
|930
|✓
|TanTan
|$0.006
|725
|✓
|fiverr
|$0.006
|826
|✓
|CAIXA
|$0.006
|854
|✓
|Happn
|$0.006
|498
|✓
|My11Circle
|$0.006
|618
|✓
|JDcom
|$0.006
|416
|✓
|Tango
|$0.006
|379
|✓
|TenChat
|$0.006
|837
|✓
|Trip
|$0.006
|541
|✓
|Twilio
|$0.006
|663
|✓
|Wink
|$0.006
|1,036
|✓
|Wise
|$0.006
|625
|✓
|Zoho
|$0.006
|570
|✓
|Zupee
|$0.006
|687
|✓
|Детский мир
|$0.006
|370
|✓
|DoorDash
|$0.006
|564
|✓
|Ininal
|$0.006
|503
|✓
|Taptap Send
|$0.006
|1,156
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|923
|✓
|bet365
|$0.006
|1,065
|✓
|Nttgame
|$0.006
|864
|✓
|Allegro
|$0.006
|746
|✓
|paycell
|$0.006
|496
|✓
|OffGamers
|$0.006
|549
|✓
|Lyft
|$0.006
|375
|✓
|hily
|$0.006
|803
|✓
|Wolt
|$0.006
|433
|✓
|Zilch
|$0.006
|884
|✓
|Depop
|$0.006
|894
|✓
|Flipkart
|$0.006
|496
|✓
|IRCTC
|$0.006
|556
|✓
|Eneba
|$0.006
|916
|✓
|Lotus
|$0.006
|856
|✓
|Justdating
|$0.006
|658
|✓
|Oldubil
|$0.006
|780
|✓
|SoulApp
|$0.006
|1,010
|✓
|Fruitz
|$0.006
|818
|✓
|Rush
|$0.006
|856
|✓
|kolesa.kz
|$0.006
|490
|✓
|Swiggy
|$0.006
|623
|✓
|Grab
|$0.006
|950
|✓
|IVI
|$0.006
|558
|✓
|Weverse
|$0.006
|618
|✓
|Chispa
|$0.006
|693
|✓
|AliExpress
|$0.006
|512
|✓
|Meesho
|$0.006
|720
|✓
|Freelancer
|$0.006
|1,040
|✓
|Carousell
|$0.006
|610
|✓
|Paytm
|$0.006
|363
|✓
|99acres
|$0.006
|831
|✓
|Şikayet var
|$0.006
|649
|✓
|BLIBLI
|$0.006
|557
|✓
|PicPay
|$0.006
|625
|✓
|Temu
|$0.006
|238
|✓
|Leboncoin
|$0.006
|457
|✓
|Mercado
|$0.006
|768
|✓
|Uklon
|$0.006
|513
|✓
|Rediffmail
|$0.006
|669
|✓
|GCash
|$0.006
|1,109
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.006
|607
|✓
|Betano
|$0.006
|564
|✓
|Brevo
|$0.006
|848
|✓
|Bunq
|$0.006
|1,011
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.006
|955
|✓
|Coca-Cola
|$0.006
|758
|✓
|Foodora
|$0.006
|749
|✓
|FreeNow
|$0.006
|1,056
|✓
|Fups
|$0.006
|349
|✓
|Gett
|$0.006
|555
|✓
|Grailed
|$0.006
|587
|✓
|Greggs
|$0.006
|535
|✓
|Her
|$0.006
|810
|✓
|JivoMart
|$0.006
|1,995
|✓
|KION
|$0.006
|1,071
|✓
|Klarna
|$0.006
|787
|✓
|Marktplaats
|$0.006
|756
|✓
|Mera Gaon
|$0.006
|1,084
|✓
|myboost
|$0.006
|402
|✓
|Paysend
|$0.006
|538
|✓
|Pinduoduo
|$0.006
|415
|✓
|PlayerAuctions
|$0.006
|900
|✓
|Rambler
|$0.006
|601
|✓
|Razer
|$0.006
|966
|✓
|Rebtel
|$0.006
|545
|✓
|Shpock
|$0.006
|804
|✓
|TamTam
|$0.006
|642
|✓
|Tata Neu
|$0.006
|981
|✓
|Ubisoft
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|773
|✓
|Upwork
|$0.006
|491
|✓
|Walmart
|$0.006
|2,842
|✓
|ZUS Coffee
|$0.006
|1,039
|✓
|СушиВёсла
|$0.006
|486
|✓
|Bjp
|$0.006
|876
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
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|Swarail
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|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|2,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Huya
|$0.071
|1
|✓
|Uber
|$0.079
|1,000+
|Adidas
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Netflix
|$0.089
|2,480
|✓
|my jio
|$0.089
|1,000+
|Google Messages
|$0.097
|2,080
|Amazon
|$0.104
|3,080
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|1,000+
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|أي خدمة أخرى
|$0.118
|972
|✓
|eBay
|$0.15
|2,682
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.17
|1,000+
|Telegram
|$0.33
|3,080
|$0.5
|5,653
|✓
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أرقام السنغال تبدأ بـ +221. رمز الدولة: SN.
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