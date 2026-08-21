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رقم مؤقت من السنغال مع الكود (+221)

أرقام السنغال مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من السنغال واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 213 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 213 خدمة 190K+ رقم 65 تفعيل خلال 30 يوماً +221 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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الدولة المختارة

السنغال
190782

قطعة

أفضل 20 خدمة في السنغال

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

facebook
1001 قطعة

$0.053

Whatsapp
5653 قطعة

$0.511

Yahoo
240 قطعة

$0.006

Amazon
3080 قطعة

$0.106

Alipay/Alibaba/1688
611 قطعة

$0.006

Any other
972 قطعة

$0.118

ChatGPT
1062 قطعة

$0.09

AliExpress
512 قطعة

$0.006

Walmart
2842 قطعة

$0.006

99acres
831 قطعة

$0.006

99app
839 قطعة

$0.006

AOL
995 قطعة

$0.006

Adidas
1000 قطعة

$0.079

Allegro
746 قطعة

$0.006

Astropay
481 قطعة

$0.006

BIGO LIVE
852 قطعة

$0.006

BLIBLI
557 قطعة

$0.006

Badoo
338 قطعة

$0.006

Baidu
1166 قطعة

$0.006

Betano
564 قطعة

$0.028

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في السنغال يكلف من $0.006 إلى $0.5 (المتوسط $0.0192، الوسيط $0.006) عبر 213 خدمة. أرخص من 99% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 191 خدمة.

الأرخص اليوم: Walmart $0.006 Subito $0.006 JivoMart $0.006 Venmo $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 193
$0.05 – $0.20 18
$0.20 – $0.50 1
أكثر من $0.50 1
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Facebook $0.053 1,001
Instagram (Threads) $0.153 4,105
ChatGPT (OpenAI) $0.09 1,062
KakaoTalk $0.006 559
Naver $0.006 397
Kwai $0.006 756
LINE $0.006 430
Steam $0.006 244
PayPal $0.006 617
Blizzard $0.006 797
GoogleVoice $0.006 817
X (Twitter) $0.006 1,148
foodpanda $0.006 1,103
Вконтакте $0.006 2,965
Yahoo Mail $0.006 240
Alipay/Alibaba/1688 $0.006 611
Craigslist $0.006 841
Nike $0.006 392
Shopee $0.006 996
Moneylion $0.006 316
Tencent QQ $0.006 604
Zomato $0.006 425
imo $0.006 702
Yalla $0.006 545
Skout $0.006 739
Coinbase $0.006 598
AOL $0.006 995
Lazada $0.006 969
Deliveroo $0.006 670
Careem $0.006 505
Papara $0.006 1,099
DiDi $0.006 367
Astropay $0.006 481
Getir $0.006 358
WeChat $0.006 874
Hopi $0.006 537
IFood $0.006 1,010
Zalo $0.006 658
Hepsiburadacom $0.006 896
Dream11 $0.006 736
Yemeksepeti $0.006 829
Trendyol $0.006 829
Poshmark $0.006 672
BlaBlaCar $0.006 799
Badoo $0.006 338
Burger King $0.006 759
DANA $0.006 778
dodopizza $0.006 586
Grindr $0.006 707
Gojek $0.006 443
GroupMe $0.006 227
KFC $0.006 418
Kaggle $0.006 390
McDonalds $0.006 898
Monese $0.006 475
Магнит $0.006 966
OkCupid $0.006 830
OVO $0.006 936
OLX $0.006 849
Paysafecard $0.006 843
Proton Mail $0.006 357
Payoneer $0.006 993
Revolut $0.006 836
СпортМастер $0.006 803
Signal $0.006 666
Самокат $0.006 348
ВкусВилл $0.006 1,019
Wildberries $0.006 555
Яндекс $0.006 992
Zhihu $0.006 443
Weibo $0.006 735
Bilibili $0.006 706
Venmo $0.006 1,170
Mercari $0.006 809
Vinted $0.006 613
Mail.ru $0.006 1,091
Mamba, MeetMe $0.006 847
LinkedIn $0.006 1,150
Truecaller $0.006 671
Bolt $0.006 792
Delivery Club $0.006 1,006
Ola $0.006 941
Ticketmaster $0.006 982
BIGO LIVE $0.006 852
Baidu $0.006 1,166
Clubhouse $0.006 985
RedBook $0.006 494
Skype $0.006 666
99app $0.006 839
Hinge $0.006 741
Indomaret $0.006 388
Subito $0.006 2,614
Bumble $0.006 930
TanTan $0.006 725
fiverr $0.006 826
CAIXA $0.006 854
Happn $0.006 498
My11Circle $0.006 618
JDcom $0.006 416
Tango $0.006 379
TenChat $0.006 837
Trip $0.006 541
Twilio $0.006 663
Wink $0.006 1,036
Wise $0.006 625
Zoho $0.006 570
Zupee $0.006 687
Детский мир $0.006 370
DoorDash $0.006 564
Ininal $0.006 503
Taptap Send $0.006 1,156
WinzoGame $0.006 923
bet365 $0.006 1,065
Nttgame $0.006 864
Allegro $0.006 746
paycell $0.006 496
OffGamers $0.006 549
Lyft $0.006 375
hily $0.006 803
Wolt $0.006 433
Zilch $0.006 884
Depop $0.006 894
Flipkart $0.006 496
IRCTC $0.006 556
Eneba $0.006 916
Lotus $0.006 856
Justdating $0.006 658
Oldubil $0.006 780
SoulApp $0.006 1,010
Fruitz $0.006 818
Rush $0.006 856
kolesa.kz $0.006 490
Swiggy $0.006 623
Grab $0.006 950
IVI $0.006 558
Weverse $0.006 618
Chispa $0.006 693
AliExpress $0.006 512
Meesho $0.006 720
Freelancer $0.006 1,040
Carousell $0.006 610
Paytm $0.006 363
99acres $0.006 831
Şikayet var $0.006 649
BLIBLI $0.006 557
PicPay $0.006 625
Temu $0.006 238
Leboncoin $0.006 457
Mercado $0.006 768
Uklon $0.006 513
Rediffmail $0.006 669
GCash $0.006 1,109
EscapeFromTarkov $0.006 607
Betano $0.006 564
Brevo $0.006 848
Bunq $0.006 1,011
Claude (Anthropic) $0.006 955
Coca-Cola $0.006 758
Foodora $0.006 749
FreeNow $0.006 1,056
Fups $0.006 349
Gett $0.006 555
Grailed $0.006 587
Greggs $0.006 535
Her $0.006 810
JivoMart $0.006 1,995
KION $0.006 1,071
Klarna $0.006 787
Marktplaats $0.006 756
Mera Gaon $0.006 1,084
myboost $0.006 402
Paysend $0.006 538
Pinduoduo $0.006 415
PlayerAuctions $0.006 900
Rambler $0.006 601
Razer $0.006 966
Rebtel $0.006 545
Shpock $0.006 804
TamTam $0.006 642
Tata Neu $0.006 981
Ubisoft $0.006 773
Upwork $0.006 491
Walmart $0.006 2,842
ZUS Coffee $0.006 1,039
СушиВёсла $0.006 486
Bjp $0.006 876
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Womply $0.064 2,000+
Huya $0.071 1
Uber $0.079 1,000+
Adidas $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Netflix $0.089 2,480
my jio $0.089 1,000+
Google Messages $0.097 2,080
Amazon $0.104 3,080
TikTok (Douyin) $0.105 1,000+
Spincrush $0.105 1,000+
أي خدمة أخرى $0.118 972
eBay $0.15 2,682
Google (Gmail / YouTube) $0.17 1,000+
Telegram $0.33 3,080
WhatsApp $0.5 5,653

السنغال على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 65
  • أرقام Multi-SMS لـ 191 خدمة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في السنغال: Facebook
  • الأكثر شراءً: Facebook
  • 204 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام السنغال تبدأ بـ +221. رمز الدولة: SN.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر السنغال — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $0.5 — الوسيط $0.006 عبر 213 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

213 خدمة اليوم، بما في ذلك Walmart ($0.006), Subito ($0.006), JivoMart ($0.006).

رمز الهاتف لدولة السنغال هو +221. رمز الدولة: SN.

التحقق حسب الخدمة في السنغال

رقم وهمي لـ Instagram (Threads) $0.153 رقم وهمي لـ Taptap Send $0.006 رقم وهمي لـ LinkedIn $0.006 رقم وهمي لـ X (Twitter) $0.006 رقم وهمي لـ GCash $0.006 رقم مؤقت لـ foodpanda $0.006 رقم مؤقت لـ Papara $0.006 رقم وهمي لـ Mail.ru $0.006 رقم مؤقت لـ Mera Gaon $0.006 رقم وهمي لـ KION $0.006 رقم وهمي لـ bet365 $0.006 رقم وهمي لـ FreeNow $0.006 رقم مؤقت لـ Freelancer $0.006 رقم وهمي لـ ZUS Coffee $0.006 رقم وهمي لـ Wink $0.006 رقم وهمي لـ Bunq $0.006 رقم مؤقت لـ IFood $0.006 رقم وهمي لـ SoulApp $0.006 رقم وهمي لـ Delivery Club $0.006 رقم وهمي لـ Shopee $0.006

دول شائعة أخرى

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