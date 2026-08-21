رقم مؤقت من سريلانكا مع الكود (+94)
أرقام سريلانكا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من سريلانكا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.012، ويدعم 359 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في سريلانكا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.041
$0.248
$0.095
$0.066
$0.174
$0.206
$0.05
$0.09
$0.192
$0.192
$0.192
$1.852
$0.192
$0.03
$0.192
$0.079
$0.192
$0.165
$0.192
$0.192
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في سريلانكا يكلف من $0.012 إلى $22.813 (المتوسط $0.347، الوسيط $0.192) عبر 359 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 339 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|$0.04
|1,000+
|Viber
|$0.088
|5,000
|$0.2
|4,000
|Instagram (Threads)
|$0.04
|1,000+
|KakaoTalk
|$0.061
|1,001
|✓
|Uber
|$0.079
|1,001
|✓
|Grindr
|$0.012
|1
|✓
|Lotus
|$0.015
|1
|✓
|Discord
|$0.018
|1
|✓
|Одноклассники
|$0.018
|1
|✓
|Baidu
|$0.024
|1,001
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.03
|1
|✓
|AOL
|$0.03
|1
|✓
|Signal
|$0.036
|1
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,001
|✓
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|Sixer
|$0.043
|1
|✓
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Yahoo Mail
|$0.048
|1
|✓
|Вконтакте
|$0.05
|2,001
|✓
|Dhani
|$0.05
|1,001
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Steam
|$0.059
|1
|✓
|BIGO LIVE
|$0.059
|1
|✓
|Happn
|$0.059
|1
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.059
|1
|✓
|Ubisoft
|$0.059
|1
|✓
|Apple ID
|$0.061
|1
|✓
|X (Twitter)
|$0.064
|2,001
|✓
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Ola
|$0.065
|1,001
|✓
|Naver
|$0.071
|1
|✓
|Subito
|$0.071
|1,001
|✓
|JivoMart
|$0.071
|3,001
|✓
|Walmart
|$0.071
|3,001
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.075
|5,001
|✓
|Netflix
|$0.075
|2,001
|✓
|Adidas
|$0.079
|1,001
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,001
|✓
|Rapido
|$0.079
|1
|✓
|IFood
|$0.086
|1,001
|✓
|Betano
|$0.086
|1
|✓
|Amazon
|$0.088
|5,000
|Nike
|$0.089
|1
|✓
|imo
|$0.089
|1
|✓
|Flipkart
|$0.089
|3,001
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|1,001
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|1,000+
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
|my jio
|$0.106
|1,000+
|Mamba, MeetMe
|$0.116
|1
|✓
|Skout
|$0.117
|1
|✓
|Blizzard
|$0.118
|1
|✓
|Yemeksepeti
|$0.118
|1
|✓
|Ticketmaster
|$0.118
|1
|✓
|Hinge
|$0.118
|1
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.118
|1
|✓
|eBay
|$0.12
|1,000+
|Likee
|$0.13
|1
|✓
|Uklon
|$0.13
|1
|✓
|Getir
|$0.135
|1
|✓
|Hopi
|$0.135
|1
|✓
|LINE
|$0.14
|1,001
|✓
|PayPal
|$0.14
|2,001
|✓
|Burger King
|$0.142
|1
|✓
|ВкусВилл
|$0.145
|1
|✓
|OLX
|$0.15
|1
|✓
|Магнит
|$0.155
|1
|✓
|Delivery Club
|$0.155
|1
|✓
|kolesa.kz
|$0.155
|1
|✓
|Tencent QQ
|$0.158
|1
|✓
|McDonalds
|$0.158
|1
|✓
|Airbnb
|$0.165
|1
|✓
|Careem
|$0.165
|1
|✓
|Bolt
|$0.165
|1
|✓
|OkCupid
|$0.168
|1
|✓
|PicPay
|$0.168
|1
|✓
|Shopee
|$0.177
|1
|✓
|Vinted
|$0.179
|1
|✓
|DiDi
|$0.186
|1
|✓
|Zalo
|$0.186
|1
|✓
|Grab
|$0.189
|1
|✓
|GoogleVoice
|$0.192
|1
|✓
|Astropay
|$0.192
|1
|✓
|Michat
|$0.192
|1
|✓
|Poshmark
|$0.192
|1
|✓
|DANA
|$0.192
|1
|✓
|4Fun
|$0.192
|1
|✓
|Gojek
|$0.192
|1
|✓
|Магнит.Маркет
|$0.192
|1
|✓
|Kaggle
|$0.192
|1
|✓
|Monese
|$0.192
|1
|✓
|OVO
|$0.192
|1
|✓
|RegRu
|$0.192
|1
|✓
|СпортМастер
|$0.192
|1
|✓
|Spotify
|$0.192
|1
|✓
|Самокат
|$0.192
|1
|✓
|TradingView
|$0.192
|1
|✓
|Bilibili
|$0.192
|1
|✓
|YandexGo
|$0.192
|1
|✓
|Clubhouse
|$0.192
|1
|✓
|Skype
|$0.192
|1
|✓
|LoveLocal
|$0.192
|1
|✓
|Dundle
|$0.192
|1
|✓
|Indomaret
|$0.192
|1
|✓
|CAIXA
|$0.192
|1
|✓
|My11Circle
|$0.192
|1
|✓
|CallApp
|$0.192
|1
|✓
|CommunityGaming
|$0.192
|1
|✓
|Dominos Pizza
|$0.192
|1
|✓
|Expressmoney
|$0.192
|1
|✓
|Joyride
|$0.192
|1
|✓
|Pivko24
|$0.192
|1
|✓
|Taikang
|$0.192
|1
|✓
|Tango
|$0.192
|1
|✓
|TenChat
|$0.192
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|Wink
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|YAPPY
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|1
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|Вкусно и Точка
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|1
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|Детский мир
|$0.192
|1
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|Dream11
|$0.264
|1
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|Trendyol
|$0.264
|1
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|Wildberries
|$0.264
|1
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|$0.264
|1
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|1
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|$0.264
|1
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|WinzoGame
|$0.264
|1
|✓
|Myntra
|$0.264
|1
|✓
|Swiggy
|$0.264
|1
|✓
|Freelancer
|$0.264
|1
|✓
|Paytm
|$0.264
|1
|✓
|Mercado
|$0.264
|1
|✓
|Marktplaats
|$0.264
|1
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.295
|1
|✓
|$0.295
|1
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.295
|1
|✓
|NimoTV
|$0.312
|1
|✓
|GroupMe
|$0.315
|1
|✓
|Google Messages
|$0.315
|2,000+
|Moneylion
|$0.317
|1
|✓
|BlaBlaCar
|$0.317
|1
|✓
|KFC
|$0.317
|1
|✓
|Paysafecard
|$0.317
|1
|✓
|Revolut
|$0.317
|1
|✓
|DoorDash
|$0.317
|1
|✓
|Justdating
|$0.317
|1
|✓
|Paxful
|$0.317
|1
|✓
|Craigslist
|$0.33
|1
|✓
|Coinbase
|$0.33
|1
|✓
|Deliveroo
|$0.33
|1
|✓
|iQIYI
|$0.4
|1
|✓
|Zomato
|$0.412
|1
|✓
|EasyPay
|$0.422
|1
|✓
|Citymobil
|$0.422
|1
|✓
|Cash App
|$0.422
|1
|✓
|Rediffmail
|$0.422
|1
|✓
|Gett
|$0.422
|1
|✓
|Rambler
|$0.422
|1
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.45
|1,000+
|Lazada
|$0.528
|1
|✓
|Venmo
|$0.528
|1
|✓
|Bumble
|$0.528
|1
|✓
|fiverr
|$0.528
|1
|✓
|Paysend
|$0.528
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صيغة الرقم
أرقام سريلانكا تبدأ بـ +94. رمز الدولة: LK.
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