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رقم مؤقت من سريلانكا مع الكود (+94)

أرقام سريلانكا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من سريلانكا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.012، ويدعم 359 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.012 359 خدمة 70K+ رقم 4,000+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #35 +94 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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سريلانكا
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قطعة

أفضل 20 خدمة في سريلانكا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
1000 قطعة

$0.041

Telegram
6001 قطعة

$0.248

Viber
5000 قطعة

$0.095

facebook
1000 قطعة

$0.066

Google,youtube,Gmail
5001 قطعة

$0.174

Whatsapp
4000 قطعة

$0.206

Вконтакте
2001 قطعة

$0.05

Amazon
5000 قطعة

$0.09

24betting
1 قطعة

$0.192

4Fun
1 قطعة

$0.192

99acres
1 قطعة

$0.192

99app
1 قطعة

$1.852

AGIBANK
1 قطعة

$0.192

AOL
1 قطعة

$0.03

AdaKami
1 قطعة

$0.192

Adidas
1001 قطعة

$0.079

AfreecaTV
1 قطعة

$0.192

Airbnb
1 قطعة

$0.165

Aitu
1 قطعة

$0.192

Akudo
1 قطعة

$0.192

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في سريلانكا يكلف من $0.012 إلى $22.813 (المتوسط $0.347، الوسيط $0.192) عبر 359 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 339 خدمة.

الأرخص اليوم: Grindr $0.012 Lotus $0.015 Discord $0.018 Baidu $0.024

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 20
$0.05 – $0.20 236
$0.20 – $0.50 84
أكثر من $0.50 19
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Facebook $0.04 1,000+
Viber $0.088 5,000
WhatsApp $0.2 4,000
Instagram (Threads) $0.04 1,000+
KakaoTalk $0.061 1,001
Uber $0.079 1,001
Grindr $0.012 1
Lotus $0.015 1
Discord $0.018 1
Одноклассники $0.018 1
Baidu $0.024 1,001
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.03 1
AOL $0.03 1
Signal $0.036 1
CoinFantasy $0.04 1,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,001
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
Sixer $0.043 1
SHEIN $0.044 1,000+
Yahoo Mail $0.048 1
Вконтакте $0.05 2,001
Dhani $0.05 1,001
NMI $0.052 2,000+
Steam $0.059 1
BIGO LIVE $0.059 1
Happn $0.059 1
EscapeFromTarkov $0.059 1
Ubisoft $0.059 1
Apple ID $0.061 1
X (Twitter) $0.064 2,001
Womply $0.064 2,000+
Ola $0.065 1,001
Naver $0.071 1
Subito $0.071 1,001
JivoMart $0.071 3,001
Walmart $0.071 3,001
Google (Gmail / YouTube) $0.075 5,001
Netflix $0.075 2,001
Adidas $0.079 1,001
PciPay $0.079 1,001
Rapido $0.079 1
IFood $0.086 1,001
Betano $0.086 1
Amazon $0.088 5,000
Nike $0.089 1
imo $0.089 1
Flipkart $0.089 3,001
Claude (Anthropic) $0.089 1,001
TikTok (Douyin) $0.105 1,000+
Spincrush $0.105 2,000+
my jio $0.106 1,000+
Mamba, MeetMe $0.116 1
Skout $0.117 1
Blizzard $0.118 1
Yemeksepeti $0.118 1
Ticketmaster $0.118 1
Hinge $0.118 1
VFS GLOBAL $0.118 1
eBay $0.12 1,000+
Likee $0.13 1
Uklon $0.13 1
Getir $0.135 1
Hopi $0.135 1
LINE $0.14 1,001
PayPal $0.14 2,001
Burger King $0.142 1
ВкусВилл $0.145 1
OLX $0.15 1
Магнит $0.155 1
Delivery Club $0.155 1
kolesa.kz $0.155 1
Tencent QQ $0.158 1
McDonalds $0.158 1
Airbnb $0.165 1
Careem $0.165 1
Bolt $0.165 1
OkCupid $0.168 1
PicPay $0.168 1
Shopee $0.177 1
Vinted $0.179 1
DiDi $0.186 1
Zalo $0.186 1
Grab $0.189 1
GoogleVoice $0.192 1
Astropay $0.192 1
Michat $0.192 1
Poshmark $0.192 1
DANA $0.192 1
4Fun $0.192 1
Gojek $0.192 1
Магнит.Маркет $0.192 1
Kaggle $0.192 1
Monese $0.192 1
OVO $0.192 1
RegRu $0.192 1
СпортМастер $0.192 1
Spotify $0.192 1
Самокат $0.192 1
TradingView $0.192 1
Bilibili $0.192 1
YandexGo $0.192 1
Clubhouse $0.192 1
Skype $0.192 1
LoveLocal $0.192 1
Dundle $0.192 1
Indomaret $0.192 1
CAIXA $0.192 1
My11Circle $0.192 1
CallApp $0.192 1
CommunityGaming $0.192 1
Dominos Pizza $0.192 1
Expressmoney $0.192 1
Joyride $0.192 1
Pivko24 $0.192 1
Taikang $0.192 1
Tango $0.192 1
TenChat $0.192 1
Wink $0.192 1
YAPPY $0.192 1
Вкусно и Точка $0.192 1
Детский мир $0.192 1
ЗдравСити $0.192 1
Лэтуаль $0.192 1
Эльдорадо $0.192 1
Oppo $0.192 1
Sokolov $0.192 1
Tosla $0.192 1
Taptap Send $0.192 1
bet365 $0.192 1
SticPay $0.192 1
Consultant $0.192 1
Allegro $0.192 1
米画师Mihuashi $0.192 1
Familia $0.192 1
GalaxyChat $0.192 1
Yubo $0.192 1
Lyft $0.192 1
WestStein $0.192 1
Skroutz $0.192 1
AptekiPlus $0.192 1
Fotka $0.192 1
IndiaPlays $0.192 1
Zilch $0.192 1
IPLwin $0.192 1
Depop $0.192 1
MPL $0.192 1
AGIBANK $0.192 1
Akudo $0.192 1
WorldRemit $0.192 1
MoneyPay $0.192 1
SellMonitor $0.192 1
Koshelek $0.192 1
Podeli $0.192 1
CashFly $0.192 1
LigaPro $0.192 1
LoveRu $0.192 1
Codashop $0.192 1
Sravni $0.192 1
Virgo $0.192 1
FunPay $0.192 1
Coindcx $0.192 1
Fruitz $0.192 1
NovaPoshta $0.192 1
GMNG $0.192 1
Grofers $0.192 1
24betting $0.192 1
Rush $0.192 1
AdaKami $0.192 1
Br777 $0.192 1
Aitu $0.192 1
PingPong $0.192 1
GiraBank $0.192 1
IVI $0.192 1
Weverse $0.192 1
FoodHub $0.192 1
Chispa $0.192 1
TeenPattiStarpro $0.192 1
Magicbricks $0.192 1
Band $0.192 1
Uplay $0.192 1
AptekaRU $0.192 1
Carousell $0.192 1
GyFTR $0.192 1
PagSmile $0.192 1
99acres $0.192 1
Букмекерские $0.192 1
Şikayet var $0.192 1
RummyLoot $0.192 1
BLIBLI $0.192 1
PharmEasy $0.192 1
CloudChat $0.192 1
BeReal $0.192 1
Gemgala $0.192 1
Bazos $0.192 1
MarketGuru $0.192 1
勇仕网络Ys4fun $0.192 1
LazyPay $0.192 1
UU163 $0.192 1
Iti $0.192 1
Probo $0.192 1
Eyecon $0.192 1
Asda $0.192 1
AfreecaTV $0.192 1
Alchemy $0.192 1
Angel One $0.192 1
Ankama $0.192 1
AstraPay $0.192 1
Book My Play $0.192 1
Brevo $0.192 1
Bunq $0.192 1
BusyFly $0.192 1
Cloud Manager $0.192 1
CMB $0.192 1
Coca-Cola $0.192 1
EarnEasy $0.192 1
Feeld $0.192 1
Flowwow $0.192 1
Foodora $0.192 1
Fups $0.192 1
GMX $0.192 1
Grailed $0.192 1
Greggs $0.192 1
Greywoods $0.192 1
HappyFresh $0.192 1
Her $0.192 1
Ipsos iSay $0.192 1
LinkAja $0.192 1
Miravia $0.192 1
MotorkuX $0.192 1
Neocrypto $0.192 1
Neon $0.192 1
Ollis $0.192 1
Paybis $0.192 1
PlayerAuctions $0.192 1
Pockit $0.192 1
Potato Chat $0.192 1
Prakerja $0.192 1
Prenagen Club $0.192 1
Razer $0.192 1
Rebtel $0.192 1
RummyCircle $0.192 1
SBI Card $0.192 1
Servify $0.192 1
SmartyPig $0.192 1
StockyDodo $0.192 1
TamTam $0.192 1
Tata Neu $0.192 1
This Fate $0.192 1
Upwork $0.192 1
ZUS Coffee $0.192 1
СушиВёсла $0.192 1
ZaleyCash $0.192 1
Zoho $0.198 1
Zupee $0.212 1
IRCTC $0.212 1
OffGamers $0.216 1
Proton Mail $0.225 1
Yalla $0.231 1
Telegram $0.239 6,001
Taobao $0.242 1
Badoo $0.242 1
dodopizza $0.242 1
Stormgain $0.242 1
Mercari $0.242 1
RedBook $0.242 1
Faceit $0.242 1
Trip $0.242 1
Wise $0.242 1
Ininal $0.242 1
ROBINHOOD $0.242 1
LOCO $0.242 1
Blued $0.242 1
Oldubil $0.242 1
SoulApp $0.242 1
Bukalapak $0.242 1
Kaya $0.242 1
Meesho $0.242 1
Mewt $0.242 1
MobiKwik $0.242 1
G2G $0.242 1
СберМегаМаркет $0.242 1
GCash $0.242 1
CourseHero $0.242 1
FreeNow $0.242 1
Mera Gaon $0.242 1
Pinduoduo $0.242 1
Shpock $0.242 1
tiketcom $0.242 1
foodpanda $0.249 1
JDcom $0.249 1
Nttgame $0.249 1
paycell $0.249 1
hily $0.249 1
Wolt $0.249 1
Weibo $0.257 1
Twilio $0.257 1
BitClout $0.264 1
Dream11 $0.264 1
Trendyol $0.264 1
Wildberries $0.264 1
Truecaller $0.264 1
KuCoinPlay $0.264 1
Snapchat $0.264 1
WinzoGame $0.264 1
Myntra $0.264 1
Swiggy $0.264 1
Freelancer $0.264 1
Paytm $0.264 1
Mercado $0.264 1
Marktplaats $0.264 1
Alipay/Alibaba/1688 $0.295 1
WeChat $0.295 1
Hepsiburadacom $0.295 1
NimoTV $0.312 1
GroupMe $0.315 1
Google Messages $0.315 2,000+
Moneylion $0.317 1
BlaBlaCar $0.317 1
KFC $0.317 1
Paysafecard $0.317 1
Revolut $0.317 1
DoorDash $0.317 1
Justdating $0.317 1
Paxful $0.317 1
Craigslist $0.33 1
Coinbase $0.33 1
Deliveroo $0.33 1
iQIYI $0.4 1
Zomato $0.412 1
EasyPay $0.422 1
Citymobil $0.422 1
Cash App $0.422 1
Rediffmail $0.422 1
Gett $0.422 1
Rambler $0.422 1
ChatGPT (OpenAI) $0.45 1,000+
Lazada $0.528 1
Venmo $0.528 1
Bumble $0.528 1
fiverr $0.528 1
Paysend $0.528 1
Eneba $0.718 1
icq $0.986 1
Papara $1.177 1
Payoneer $1.591 1
99app $1.852 1
Alibaba $2.666 1
Klarna $2.863 1
Kwai $3.256 1
Twitch $3.256 1
AliExpress $3.256 1
Leboncoin $3.256 1
TanTan $3.295 1
Яндекс $6.949 1
Mail.ru $22.813 1

سريلانكا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 4,000+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #35
  • اتجاه 7 أيام: +14%
  • أرقام Multi-SMS لـ 339 خدمة.
  • حتى 4 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في سريلانكا: Facebook, WhatsApp, Viber
  • الأكثر شراءً: Facebook
  • 51 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام سريلانكا تبدأ بـ +94. رمز الدولة: LK.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر سريلانكا — ابتداءً من $0.012.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.012 إلى $22.813 — الوسيط $0.192 عبر 359 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

359 خدمة اليوم، بما في ذلك Grindr ($0.012), Lotus ($0.015), Discord ($0.018).

رمز الهاتف لدولة سريلانكا هو +94. رمز الدولة: LK.

التحقق حسب الخدمة في سريلانكا

رقم وهمي لـ KakaoTalk $0.061 رقم وهمي لـ Uber $0.079 رقم مؤقت لـ Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.03 رقم مؤقت لـ Signal $0.036 رقم مؤقت لـ Saathi $0.04 رقم وهمي لـ Ludo24 $0.04 رقم وهمي لـ HDFC ERGO $0.04 رقم مؤقت لـ CoinFantasy $0.04 رقم وهمي لـ Swarail $0.04 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Winzap $0.042 رقم مؤقت لـ Sixer $0.043 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ Yahoo Mail $0.048 رقم مؤقت لـ Dhani $0.05 رقم وهمي لـ NMI $0.052 رقم وهمي لـ Steam $0.059 رقم وهمي لـ BIGO LIVE $0.059 رقم مؤقت لـ Happn $0.059 رقم مؤقت لـ EscapeFromTarkov $0.059

دول شائعة أخرى

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