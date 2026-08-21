رقم مؤقت من تنزانيا مع الكود (+255)
أرقام تنزانيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من تنزانيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 543 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في تنزانيا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.042
$0.135
$0.021
$0.092
$0.006
$0.011
$0.012
$0.012
$0.043
$0.039
$0.006
$0.007
$0.011
$0.011
$0.011
$1.569
$0.012
$0.138
$0.118
$0.012
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في تنزانيا يكلف من $0.006 إلى $1.569 (المتوسط $0.0339، الوسيط $0.006) عبر 543 خدمة. أرخص من 97% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 541 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.04
|15,836
|✓
|Viber
|$0.135
|11,549
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.039
|10,620
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|Naver
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|2,015
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|1,353
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|Tencent QQ
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|10,121
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|Zomato
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|465
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|Yalla
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|1,586
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|IFood
|$0.006
|1,001
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|Zalo
|$0.006
|1,678
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|Hepsiburadacom
|$0.006
|892
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|Dream11
|$0.006
|10,275
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|Yemeksepeti
|$0.006
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|823
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|Badoo
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|Beget
|$0.006
|813
|✓
|Burger King
|$0.006
|761
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|DANA
|$0.006
|775
|✓
|dodopizza
|$0.006
|10,104
|✓
|Drom
|$0.006
|821
|✓
|ДругВокруг
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|10,139
|✓
|Metro
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|580
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|Grindr
|$0.006
|729
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|Gojek
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|471
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|GroupMe
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|Monese
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|492
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|Магнит
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|10,472
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|МВидео
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|9,997
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|OVO
|$0.006
|930
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|OLX
|$0.006
|10,369
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|Paysafecard
|$0.006
|874
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|Proton Mail
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|9,904
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|Payoneer
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|988
|✓
|Revolut
|$0.006
|838
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|СпортМастер
|$0.006
|808
|✓
|Spotify
|$0.006
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|375
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|ВкусВилл
|$0.006
|10,535
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|Wildberries
|$0.006
|10,066
|✓
|Яндекс
|$0.006
|10,485
|✓
|Zhihu
|$0.006
|460
|✓
|$0.006
|10,261
|✓
|Bilibili
|$0.006
|10,232
|✓
|Airtel
|$0.006
|882
|✓
|Venmo
|$0.006
|2,161
|✓
|Mercari
|$0.006
|805
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|10,596
|✓
|Одноклассники
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|10,224
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|Юла
|$0.006
|476
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|10,345
|✓
|$0.006
|10,641
|✓
|Truecaller
|$0.006
|10,163
|✓
|Ozon
|$0.006
|10,387
|✓
|Bolt
|$0.006
|1,211
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|10,499
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|Ola
|$0.006
|952
|✓
|Netease
|$0.006
|617
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|10,361
|✓
|Baidu
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|2,161
|✓
|Clubhouse
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|1,004
|✓
|RedBook
|$0.006
|10,027
|✓
|Skype
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|657
|✓
|BotIm
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|394
|✓
|99app
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|2,879
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|Hinge
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|2,766
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|Indomaret
|$0.006
|2,432
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|Subito
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|13,187
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|1,931
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|724
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|10,324
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|$0.006
|529
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|$0.006
|918
|✓
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|10,069
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|✓
|PlayerAuctions
|$0.006
|894
|✓
|Pockit
|$0.006
|820
|✓
|Rambler
|$0.006
|601
|✓
|Razer
|$0.006
|961
|✓
|Rebtel
|$0.006
|584
|✓
|RummyCircle
|$0.006
|910
|✓
|Ryde
|$0.006
|758
|✓
|Shpock
|$0.006
|852
|✓
|Spark Driver
|$0.006
|791
|✓
|TamTam
|$0.006
|637
|✓
|Tata Neu
|$0.006
|989
|✓
|This Fate
|$0.006
|791
|✓
|TRUTH SOCIAL
|$0.006
|493
|✓
|Ubisoft
|$0.006
|813
|✓
|Upwork
|$0.006
|513
|✓
|Vercel
|$0.006
|698
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.006
|631
|✓
|Voi
|$0.006
|366
|✓
|WooPlus
|$0.006
|711
|✓
|X5ID
|$0.006
|10,329
|✓
|YouDo
|$0.006
|612
|✓
|ZUS Coffee
|$0.006
|1,045
|✓
|Аптека Апрель
|$0.006
|804
|✓
|Банки
|$0.006
|432
|✓
|БлинБери
|$0.006
|548
|✓
|Почта России
|$0.006
|536
|✓
|Профи
|$0.006
|497
|✓
|СушиВёсла
|$0.006
|525
|✓
|Bjp
|$0.006
|760
|✓
|ENILIVE
|$0.006
|962
|✓
|Artstation
|$0.006
|289
|✓
|Apple ID
|$0.01
|10,960
|✓
|Hezzl
|$0.01
|120
|✓
|1688
|$0.011
|120
|✓
|1xBet
|$0.011
|125
|✓
|Douyu
|$0.011
|120
|✓
|Quipp
|$0.011
|120
|✓
|PciPay
|$0.011
|120
|✓
|GoFundMe
|$0.011
|120
|✓
|Buff.163
|$0.011
|120
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|$0.011
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|✓
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|$0.011
|120
|✓
|Верный
|$0.011
|120
|✓
|YandexGo
|$0.011
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