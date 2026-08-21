رقم مؤقت AliExpress لاستقبال الرمز

يرسل AliExpress رمز تحقق مكون من 6 أرقام برسالة نصية عند التسجيل أو تسجيل الدخول، مع إمكانية إعادة الطلب بعد 60 ثانية عند التأخر في وصول الرسالة. تتعامل المنصة بمرونة مع الأرقام المؤقتة وتطلب رمزا جديدا نادرا بعد التفعيل الأول، ولهذا يختار كثيرون رقم مؤقت AliExpress من البرازيل ضمن الوجهات الشائعة عند الشراء. السعر يبدأ من $0.006 مع تغطية 143 دولة تتيح استقبال رمز التحقق فور الطلب دون شريحة اتصال شخصية.