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رقم وهمي مؤقت لـ AliExpress — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز AliExpress أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل AliExpress مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 143 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 143 دولة 410K+ رقم 95 تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #84 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

AliExpress
414899

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة AliExpress

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

البرازيل
أفضل تسليم
13031 قطعة

$0.04

أرمينيا
أفضل تسليم
6 قطعة

$0.143

ألبانيا
أفضل تسليم
4781 قطعة

$0.234

ألمانيا
5782 قطعة

$0.118

أنغولا
6 قطعة

$0.006

أوزبكستان
1496 قطعة

$0.006

أوكرانيا
7170 قطعة

$0.118

إثيوبيا
1848 قطعة

$0.69

إندونيسيا
22315 قطعة

$0.036

إيطاليا
4939 قطعة

$0.688

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام AliExpress تتراوح من $0.006 إلى $3.879 (المتوسط $0.8095، الوسيط $0.395) في 143 دولة. أرقام Multi-SMS في 142 دولة.

الأرخص اليوم: إندونيسيا $0.006 باكستان $0.006 بلغاريا $0.006 ألبانيا $0.006 بنغلاديش $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 38
$0.05 – $0.20 14
$0.20 – $0.50 28
أكثر من $0.50 63
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
البرازيل $0.04 13,031
المملكة المتحدة $0.688 4,070
باكستان $0.006 10,393
بنغلاديش $0.006 2,758
أنغولا $0.006 6
هايتي $0.006 1,011
فيتنام $0.006 36
نيبال $0.006 758
أوزبكستان $0.006 1,496
تنزانيا $0.006 552
تونس $0.006 878
المغرب $0.006 1,581
أوغندا $0.006 347
مالاوي $0.006 1,006
غانا $0.006 758
كينيا $0.006 10
فنزويلا $0.006 6
الكاميرون $0.006 22
بلغاريا $0.006 4,839
مالي $0.006 188
رواندا $0.006 1,347
جمهورية مولدوفا $0.006 1,110
اليمن $0.006 512
العراق $0.006 1,843
السنغال $0.006 512
ماليزيا $0.006 2,272
كمبوديا $0.006 758
الفلبين $0.006 2,147
أفغانستان $0.006 1,098
أرمينيا $0.006 6
تشاد $0.006 1,011
صربيا $0.006 11
إندونيسيا $0.006 22,315
جورجيا $0.006 41
بوليفيا $0.006 1,760
طاجيكستان $0.006 6
ألبانيا $0.006 4,781
غينيا $0.006 972
لبنان $0.006 782
النمسا $0.065 1,747
جمهورية التشيك $0.083 777
أوكرانيا $0.118 7,170
الأرجنتين $0.118 12,204
إسبانيا $0.118 525
بلجيكا $0.118 324
ألمانيا $0.118 5,782
بولندا $0.118 5,306
أيرلندا $0.118 98
غواتيمالا $0.136 8,550
الأردن $0.159 5,848
غامبيا $0.159 6,182
البحرين $0.159 4,582
لوكسمبورغ $0.159 4,885
تركيا $0.236 1,900
البرتغال $0.242 3,634
بيرو $0.265 1,000+
عُمان $0.265 1,006
بوتان $0.265 1,000+
ليتوانيا $0.265 3,257
أروبا $0.265 356
فرنسا $0.29 4,428
كازاخستان $0.295 2,555
إسرائيل $0.295 3,055
السويد $0.295 308
موزمبيق $0.3 1,430
المكسيك $0.313 1,000+
أذربيجان $0.325 1,000+
قبرص $0.336 1,000+
هندوراس $0.371 1,758
كوبا $0.371 910
كولومبيا $0.383 10,257
الجزائر $0.395 3,387
بنما $0.395 1,000+
موريتانيا $0.395 1,034
الكويت $0.395 1,001
جزر المالديف $0.395 9,315
الجبل الأسود $0.395 307
نيكاراغوا $0.418 1,000+
مدغشقر $0.465 9,907
قيرغيزستان $0.478 1,758
بربادوس $0.489 9,401
بوروندي $0.5 1,002
اليونان $0.512 7,314
هولندا $0.55 10,605
بابوا غينيا الجديدة $0.653 9,804
ريونيون $0.653 9,369
فنلندا $0.653 3,245
ماكاو $0.653 1,000+
نيجيريا $0.665 1,759
الهند $0.688 1,000+
مصر $0.688 1,799
إيطاليا $0.688 4,939
كندا $0.688 3,136
إثيوبيا $0.69 1,848
الإكوادور $0.69 1,347
بنين $0.69 1,398
تشيلي $0.69 3,207
أستراليا $0.842 1,030
البوسنة والهرسك $0.865 7,520
النرويج $0.865 4,492
باراغواي $0.889 1,000+
الكونغو $0.9 3,166
ليبيريا $0.971 2,000+
الولايات المتحدة $0.972 5,395
جامايكا $1.006 7,270
موريشيوس $1.006 6,111
كرواتيا $1.065 3,236
إستونيا $1.124 5,900
الغابون $1.136 6,608
المجر $1.336 8,196
رومانيا $1.348 2,118
لاتفيا $1.383 2,000+
غيانا $1.395 6,098
أنغيلا $1.395 324
ليسوتو $1.418 6,341
بوتسوانا $1.453 6,629
موناكو $1.453 360
نيوزيلندا $1.539 30
ميانمار $2.384 5,113
إيران $2.536 225
قطر $2.536 551
جيبوتي $2.536 342
بروناي دار السلام $2.536 288
بليز $2.536 567
مونتسيرات $2.536 324
دومينيكا $2.536 324
آيسلندا $2.536 540
بيلاروسيا $2.559 722
النيجر $2.559 910
غوادلوب $2.559 900
جزر البهاما $2.559 1,082
غرينادا $2.559 1,080
اليابان $2.559 19,970
جزر القمر $2.559 1,080
منغوليا $2.559 1,422
الدنمارك $2.559 1,117
إريتريا $2.559 684
جمهورية أفريقيا الوسطى $3.08 5
سريلانكا $3.256 1
توغو $3.256 65
سويسرا $3.386 6
سلوفاكيا $3.635 3
جنوب أفريقيا $3.879 8

رقم مؤقت AliExpress لاستقبال الرمز

يرسل AliExpress رمز تحقق مكون من 6 أرقام برسالة نصية عند التسجيل أو تسجيل الدخول، مع إمكانية إعادة الطلب بعد 60 ثانية عند التأخر في وصول الرسالة. تتعامل المنصة بمرونة مع الأرقام المؤقتة وتطلب رمزا جديدا نادرا بعد التفعيل الأول، ولهذا يختار كثيرون رقم مؤقت AliExpress من البرازيل ضمن الوجهات الشائعة عند الشراء. السعر يبدأ من $0.006 مع تغطية 143 دولة تتيح استقبال رمز التحقق فور الطلب دون شريحة اتصال شخصية.

AliExpress على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 95
  • الترتيب حسب التفعيلات: #84
  • أرقام Multi-SMS في 142 دولة.
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Brazil): تم تسليم 550+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر AliExpress — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

حساب إضافي على AliExpress برقم وهمي

يفتح رقم وهمي لـ AliExpress الباب أمام حساب إضافي منفصل عن حسابك الرئيسي، إذ تسمح المنصة بأكثر من حساب واحد على النظام، كما يفيد في فصل الطلبات التجريبية عن التسوق المعتاد اليومي واختبار عروض المنصة بحساب جديد. أما القيود الجغرافية النادرة فتخص كوبونات الخصم فقط وليس استقبال رمز التحقق نفسه، فإذا كان هدفك مجرد تفعيل الحساب أو تسجيل الدخول فإن رقم AliExpress مع الكود من أي دولة متاحة يكفي لإتمام الخطوة دون تعقيد إضافي.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $3.879 — الوسيط $0.395 في 143 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Indonesia ($0.006), Pakistan ($0.006), Bulgaria ($0.006)

410K+ رقم في 143 دولة.

رقم AliExpress حسب الدولة

رقم المملكة المتحدة مؤقت $0.688 رقم ماليزيا مؤقت $0.006 رقم الفلبين مع الكود $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006 رقم بوليفيا مؤقت $0.006 رقم المغرب مع الكود $0.006 رقم رواندا مع الكود $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.006 رقم أفغانستان مؤقت $0.006 رقم هايتي مع الكود $0.006 رقم تشاد مؤقت $0.006 رقم مالاوي مؤقت $0.006 رقم غينيا مع الكود $0.006 رقم تونس مع الكود $0.006 رقم لبنان مؤقت $0.006 رقم نيبال مؤقت $0.006 رقم غانا مؤقت $0.006 رقم كمبوديا مع الكود $0.006 رقم تنزانيا مؤقت $0.006 رقم اليمن مع الكود $0.006

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