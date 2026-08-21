رقم وهمي مؤقت لـ AliExpress — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز AliExpress أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل AliExpress مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 143 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة AliExpress
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام AliExpress تتراوح من $0.006 إلى $3.879 (المتوسط $0.8095، الوسيط $0.395) في 143 دولة. أرقام Multi-SMS في 142 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|البرازيل
|$0.04
|13,031
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.688
|4,070
|✓
|باكستان
|$0.006
|10,393
|✓
|بنغلاديش
|$0.006
|2,758
|✓
|أنغولا
|$0.006
|6
|✓
|هايتي
|$0.006
|1,011
|✓
|فيتنام
|$0.006
|36
|✓
|نيبال
|$0.006
|758
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,496
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|552
|✓
|تونس
|$0.006
|878
|✓
|المغرب
|$0.006
|1,581
|✓
|أوغندا
|$0.006
|347
|✓
|مالاوي
|$0.006
|1,006
|✓
|غانا
|$0.006
|758
|✓
|كينيا
|$0.006
|10
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|6
|✓
|الكاميرون
|$0.006
|22
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|4,839
|✓
|مالي
|$0.006
|188
|✓
|رواندا
|$0.006
|1,347
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|1,110
|✓
|اليمن
|$0.006
|512
|✓
|العراق
|$0.006
|1,843
|✓
|السنغال
|$0.006
|512
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|2,272
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|758
|✓
|الفلبين
|$0.006
|2,147
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|1,098
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|6
|✓
|تشاد
|$0.006
|1,011
|✓
|صربيا
|$0.006
|11
|✓
|إندونيسيا
|$0.006
|22,315
|✓
|جورجيا
|$0.006
|41
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|1,760
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|6
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|4,781
|✓
|غينيا
|$0.006
|972
|✓
|لبنان
|$0.006
|782
|✓
|النمسا
|$0.065
|1,747
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.083
|777
|✓
|أوكرانيا
|$0.118
|7,170
|✓
|الأرجنتين
|$0.118
|12,204
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|324
|✓
|ألمانيا
|$0.118
|5,782
|✓
|بولندا
|$0.118
|5,306
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|98
|✓
|غواتيمالا
|$0.136
|8,550
|✓
|الأردن
|$0.159
|5,848
|✓
|غامبيا
|$0.159
|6,182
|✓
|البحرين
|$0.159
|4,582
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.159
|4,885
|✓
|تركيا
|$0.236
|1,900
|البرتغال
|$0.242
|3,634
|✓
|بيرو
|$0.265
|1,000+
|✓
|عُمان
|$0.265
|1,006
|✓
|بوتان
|$0.265
|1,000+
|✓
|ليتوانيا
|$0.265
|3,257
|✓
|أروبا
|$0.265
|356
|✓
|فرنسا
|$0.29
|4,428
|✓
|كازاخستان
|$0.295
|2,555
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|3,055
|✓
|السويد
|$0.295
|308
|✓
|موزمبيق
|$0.3
|1,430
|✓
|المكسيك
|$0.313
|1,000+
|✓
|أذربيجان
|$0.325
|1,000+
|✓
|قبرص
|$0.336
|1,000+
|✓
|هندوراس
|$0.371
|1,758
|✓
|كوبا
|$0.371
|910
|✓
|كولومبيا
|$0.383
|10,257
|✓
|الجزائر
|$0.395
|3,387
|✓
|بنما
|$0.395
|1,000+
|✓
|موريتانيا
|$0.395
|1,034
|✓
|الكويت
|$0.395
|1,001
|✓
|جزر المالديف
|$0.395
|9,315
|✓
|الجبل الأسود
|$0.395
|307
|✓
|نيكاراغوا
|$0.418
|1,000+
|✓
|مدغشقر
|$0.465
|9,907
|✓
|قيرغيزستان
|$0.478
|1,758
|✓
|بربادوس
|$0.489
|9,401
|✓
|بوروندي
|$0.5
|1,002
|✓
|اليونان
|$0.512
|7,314
|✓
|هولندا
|$0.55
|10,605
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.653
|9,804
|✓
|ريونيون
|$0.653
|9,369
|✓
|فنلندا
|$0.653
|3,245
|✓
|ماكاو
|$0.653
|1,000+
|✓
|نيجيريا
|$0.665
|1,759
|✓
|الهند
|$0.688
|1,000+
|✓
|مصر
|$0.688
|1,799
|✓
|إيطاليا
|$0.688
|4,939
|✓
|كندا
|$0.688
|3,136
|✓
|إثيوبيا
|$0.69
|1,848
|✓
|الإكوادور
|$0.69
|1,347
|✓
|بنين
|$0.69
|1,398
|✓
|تشيلي
|$0.69
|3,207
|✓
|أستراليا
|$0.842
|1,030
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.865
|7,520
|✓
|النرويج
|$0.865
|4,492
|✓
|باراغواي
|$0.889
|1,000+
|✓
|الكونغو
|$0.9
|3,166
|✓
|ليبيريا
|$0.971
|2,000+
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.972
|5,395
|✓
|جامايكا
|$1.006
|7,270
|✓
|موريشيوس
|$1.006
|6,111
|✓
|كرواتيا
|$1.065
|3,236
|✓
|إستونيا
|$1.124
|5,900
|✓
|الغابون
|$1.136
|6,608
|✓
|المجر
|$1.336
|8,196
|✓
|رومانيا
|$1.348
|2,118
|✓
|لاتفيا
|$1.383
|2,000+
|✓
|غيانا
|$1.395
|6,098
|✓
|أنغيلا
|$1.395
|324
|✓
|ليسوتو
|$1.418
|6,341
|✓
|بوتسوانا
|$1.453
|6,629
|✓
|موناكو
|$1.453
|360
|✓
|نيوزيلندا
|$1.539
|30
|✓
|ميانمار
|$2.384
|5,113
|✓
|إيران
|$2.536
|225
|✓
|قطر
|$2.536
|551
|✓
|جيبوتي
|$2.536
|342
|✓
|بروناي دار السلام
|$2.536
|288
|✓
|بليز
|$2.536
|567
|✓
|مونتسيرات
|$2.536
|324
|✓
|دومينيكا
|$2.536
|324
|✓
|آيسلندا
|$2.536
|540
|✓
|بيلاروسيا
|$2.559
|722
|✓
|النيجر
|$2.559
|910
|✓
|غوادلوب
|$2.559
|900
|✓
|جزر البهاما
|$2.559
|1,082
|✓
|غرينادا
|$2.559
|1,080
|✓
|اليابان
|$2.559
|19,970
|✓
|جزر القمر
|$2.559
|1,080
|✓
|منغوليا
|$2.559
|1,422
|✓
|الدنمارك
|$2.559
|1,117
|✓
|إريتريا
|$2.559
|684
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$3.08
|5
|✓
|سريلانكا
|$3.256
|1
|✓
|توغو
|$3.256
|65
|✓
|سويسرا
|$3.386
|6
|✓
|سلوفاكيا
|$3.635
|3
|✓
|جنوب أفريقيا
|$3.879
|8
|✓
رقم مؤقت AliExpress لاستقبال الرمز
يرسل AliExpress رمز تحقق مكون من 6 أرقام برسالة نصية عند التسجيل أو تسجيل الدخول، مع إمكانية إعادة الطلب بعد 60 ثانية عند التأخر في وصول الرسالة. تتعامل المنصة بمرونة مع الأرقام المؤقتة وتطلب رمزا جديدا نادرا بعد التفعيل الأول، ولهذا يختار كثيرون رقم مؤقت AliExpress من البرازيل ضمن الوجهات الشائعة عند الشراء. السعر يبدأ من $0.006 مع تغطية 143 دولة تتيح استقبال رمز التحقق فور الطلب دون شريحة اتصال شخصية.
AliExpress على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 95
- الترتيب حسب التفعيلات: #84
- أرقام Multi-SMS في 142 دولة.
- حتى 6 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Brazil): تم تسليم 550+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر AliExpress — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
حساب إضافي على AliExpress برقم وهمي
يفتح رقم وهمي لـ AliExpress الباب أمام حساب إضافي منفصل عن حسابك الرئيسي، إذ تسمح المنصة بأكثر من حساب واحد على النظام، كما يفيد في فصل الطلبات التجريبية عن التسوق المعتاد اليومي واختبار عروض المنصة بحساب جديد. أما القيود الجغرافية النادرة فتخص كوبونات الخصم فقط وليس استقبال رمز التحقق نفسه، فإذا كان هدفك مجرد تفعيل الحساب أو تسجيل الدخول فإن رقم AliExpress مع الكود من أي دولة متاحة يكفي لإتمام الخطوة دون تعقيد إضافي.