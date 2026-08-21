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رقم مؤقت من غيانا مع الكود (+592)

أرقام غيانا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من غيانا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 221 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.039 221 خدمة 340K+ رقم 22 تفعيل خلال 30 يوماً +592 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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قطعة

أفضل 20 خدمة في غيانا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Telegram
3028 قطعة

$1.765

Alibaba
1001 قطعة

$0.642

1688
887 قطعة

$1.02

1хbet
648 قطعة

$2.56

32red
991 قطعة

$1.153

4Fun
144 قطعة

$2.56

99acres
522 قطعة

$0.101

99app
324 قطعة

$0.101

AOL
2000 قطعة

$0.349

Adidas
1461 قطعة

$1.092

Airbnb
2000 قطعة

$0.843

Akudo
252 قطعة

$0.113

Akulaku
288 قطعة

$0.384

Algida
324 قطعة

$0.113

AliExpress
6098 قطعة

$1.514

Alipay/Alibaba/1688
9712 قطعة

$0.312

Amazon
2000 قطعة

$0.277

Any other
3753 قطعة

$0.984

Apple
2000 قطعة

$0.501

BLIBLI
252 قطعة

$0.101

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في غيانا يكلف من $0.039 إلى $4.677 (المتوسط $0.7754، الوسيط $0.43) عبر 221 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 198 خدمة.

الأرخص اليوم: Indomaret $0.039 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042 Winzap $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 10
$0.05 – $0.20 63
$0.20 – $0.50 47
أكثر من $0.50 101
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Telegram $1.765 3,028
Amazon $0.3 2,000+
Instagram (Threads) $0.199 7,235
Google (Gmail / YouTube) $0.277 2,000+
Indomaret $0.039 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
NMI $0.052 2,000+
Ola $0.055 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Subito $0.064 1,000+
Kwai $0.065 421
Hinge $0.07 1,000+
Zupee $0.077 275
PciPay $0.079 1,000+
LightChat $0.089 226
Flipkart $0.089 1,000+
Myntra $0.089 1,000+
Coindcx $0.089 162
my jio $0.089 1,000+
Google Messages $0.097 1,000+
LoveLocal $0.1 365
99app $0.1 324
My11Circle $0.1 469
Citymobil $0.1 396
CommunityGaming $0.1 678
DewuPoison $0.1 180
Huya $0.1 252
iQIYI $0.1 432
IQOS $0.1 468
Likee $0.1 468
Taikang $0.1 180
TenChat $0.1 396
Trip $0.1 252
Ximalaya $0.1 360
WinzoGame $0.1 288
IVI $0.1 216
99acres $0.1 522
BLIBLI $0.1 252
Linode $0.1 648
EscapeFromTarkov $0.1 216
Pinduoduo $0.1 396
JivoMart $0.105 1,000+
Spincrush $0.105 1,000+
Moneylion $0.11 1,000+
Dream11 $0.112 828
Delivery Club $0.112 396
Baidu $0.112 2,000+
MEGA $0.112 468
Twilio $0.112 684
Akudo $0.112 252
Algida $0.112 324
Swiggy $0.112 1,096
Meesho $0.112 783
MobiKwik $0.112 469
Temu $0.112 828
CourseHero $0.112 216
Walmart $0.112 2,000+
TradingView $0.124 307
noon $0.124 7,413
PGbonus $0.136 307
KuCoinPlay $0.136 226
Bumble $0.136 388
Metro $0.148 307
Hezzl $0.159 307
Mail.ru $0.183 90
Facebook $0.195 6,778
Grab $0.195 2,000+
Paytm $0.195 324
kolesa.kz $0.206 16
Happn $0.265 9,381
Justdating $0.265 106
Şikayet var $0.265 16
Netflix $0.289 7,068
Discord $0.289 2,000+
Clubhouse $0.289 1,096
MPL $0.289 16
IRCTC $0.289 1,148
GoogleVoice $0.3 1,126
KakaoTalk $0.312 2,000+
Naver $0.312 2,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.312 2,000+
Yahoo Mail $0.312 2,000+
Alipay/Alibaba/1688 $0.312 4,356
imo $0.312 2,000+
Getir $0.312 5,757
ChatGPT (OpenAI) $0.312 5,318
Rediffmail $0.312 126
LINE $0.324 2,000+
Weibo $0.324 9,394
Carousell $0.336 106
Nike $0.348 2,000+
AOL $0.348 2,000+
OfferUp $0.348 16
Rambler $0.348 180
Deliveroo $0.371 10,855
Michat $0.371 10,402
Blued $0.371 16
Paxful $0.371 16
foodpanda $0.383 2,000+
Akulaku $0.383 288
WhatsApp $0.4 4,001
Bolt $0.406 2,000+
Potato $0.418 106
Viber $0.43 14,879
Craigslist $0.43 2,000+
TikTok (Douyin) $0.453 2,000+
Vinted $0.453 425
Grindr $0.477 2,000+
eBay $0.489 2,000+
Blizzard $0.489 2,000+
Apple ID $0.489 2,000+
LinkedIn $0.489 2,000+
Snapchat $0.489 2,000+
OLX $0.5 2,000+
Steam $0.512 2,000+
McDonalds $0.512 2,000+
Wildberries $0.512 106
Ozon $0.512 16
RedBook $0.512 336
Skout $0.548 2,000+
Careem $0.548 6,724
GG $0.548 126
Wish $0.559 939
OffGamers $0.583 2,000+
Ticketmaster $0.618 7,747
Zoho $0.63 2,000+
Nttgame $0.63 2,000+
hily $0.63 2,000+
HQ Trivia $0.642 626
Alibaba $0.642 1,786
Tosla $0.653 16
Yubo $0.653 16
Eneba $0.653 90
Вконтакте $0.665 3,507
Одноклассники $0.665 90
icq $0.7 939
PayPal $0.724 2,000+
Dent $0.748 1,252
Shopee $0.771 9,118
Coinbase $0.771 972
Papara $0.771 2,000+
RegRu $0.771 396
Wolt $0.771 2,000+
CAIXA $0.795 576
Airbnb $0.842 2,000+
Taobao $0.9 5,724
TanTan $0.912 1,764
Gojek $0.924 1,357
Zomato $0.936 5,964
Hopi $0.948 1,359
BitClout $0.959 1,614
Poshmark $0.959 1,252
Signal $0.959 1,488
1688 $0.971 887
GroupMe $0.971 1,044
أي خدمة أخرى $0.983 3,799
Hermes $0.983 574
Tango $1.018 1,236
Adidas $1.03 1,461
Douyu $1.042 730
Lazada $1.042 2,206
Zalo $1.053 2,000+
IFood $1.065 851
premium.one $1.065 835
Dundle $1.065 1,305
Hepsiburadacom $1.124 889
32red $1.124 991
Trendyol $1.159 1,686
Proton Mail $1.171 1,445
Yemeksepeti $1.195 1,773
fiverr $1.206 2,057
PicPay $1.206 156
Quipp $1.23 1,044
DiDi $1.242 2,000+
Wise $1.242 432
Glovo $1.253 1,008
GoFundMe $1.312 7,742
BlaBlaCar $1.359 1,704
AliExpress $1.395 5,999
Mamba, MeetMe $1.406 970
1xBet $2.559 648
Badoo $2.559 828
Beget $2.559 216
DANA $2.559 468
Drom $2.559 828
4Fun $2.559 144
KFC $2.559 742
Monese $2.559 684
OkCupid $2.559 684
OVO $2.559 468
Paysafecard $2.559 468
Revolut $2.559 468
Stormgain $2.559 468
Tokopedia $2.559 468
Zhihu $2.559 252
Bilibili $2.559 432
Venmo $2.559 360
Mercari $2.559 432
Truecaller $2.559 1,566
EasyPay $2.559 540
Megogo $2.559 540
urent/jet/RuSharing $2.559 396
FarPost $2.559 216
Oppo $2.559 216
DoorDash $2.559 612
Sravni $2.559 216
Fruitz $2.559 252
Uplay $2.559 216
Leboncoin $2.559 648
CloudChat $2.559 252
Perfluence $2.559 360
WeChat $2.63 2,000+
Rush $4.677 288

غيانا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 22
  • أرقام Multi-SMS لـ 198 خدمة.
  • حتى 4 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في غيانا: Telegram, Amazon
  • الأكثر شراءً: Telegram
  • 24 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام غيانا تبدأ بـ +592. رمز الدولة: GY.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر غيانا — ابتداءً من $0.039.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.039 إلى $4.677 — الوسيط $0.43 عبر 221 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

221 خدمة اليوم، بما في ذلك Indomaret ($0.039), CoinFantasy ($0.04), HDFC ERGO ($0.04).

رمز الهاتف لدولة غيانا هو +592. رمز الدولة: GY.

التحقق حسب الخدمة في غيانا

رقم وهمي لـ Instagram (Threads) $0.199 رقم مؤقت لـ Google (Gmail / YouTube) $0.277 رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Ludo24 $0.042 رقم مؤقت لـ Saathi $0.042 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ Dhani $0.048 رقم وهمي لـ NMI $0.052 رقم وهمي لـ Ola $0.055 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ Subito $0.064 رقم مؤقت لـ Kwai $0.065 رقم وهمي لـ Hinge $0.07 رقم وهمي لـ Zupee $0.077 رقم مؤقت لـ PciPay $0.079 رقم مؤقت لـ Flipkart $0.089 رقم وهمي لـ Myntra $0.089 رقم وهمي لـ my jio $0.089 رقم وهمي لـ LightChat $0.089 رقم مؤقت لـ Coindcx $0.089

دول شائعة أخرى

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