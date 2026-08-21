رقم مؤقت من غيانا مع الكود (+592)
أرقام غيانا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من غيانا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 221 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في غيانا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$1.765
$0.642
$1.02
$2.56
$1.153
$2.56
$0.101
$0.101
$0.349
$1.092
$0.843
$0.113
$0.384
$0.113
$1.514
$0.312
$0.277
$0.984
$0.501
$0.101
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في غيانا يكلف من $0.039 إلى $4.677 (المتوسط $0.7754، الوسيط $0.43) عبر 221 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 198 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Telegram
|$1.765
|3,028
|✓
|Amazon
|$0.3
|2,000+
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.199
|7,235
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.277
|2,000+
|✓
|Indomaret
|$0.039
|1,000+
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Ola
|$0.055
|1,000+
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Subito
|$0.064
|1,000+
|Kwai
|$0.065
|421
|✓
|Hinge
|$0.07
|1,000+
|Zupee
|$0.077
|275
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|LightChat
|$0.089
|226
|✓
|Flipkart
|$0.089
|1,000+
|Myntra
|$0.089
|1,000+
|Coindcx
|$0.089
|162
|✓
|my jio
|$0.089
|1,000+
|Google Messages
|$0.097
|1,000+
|LoveLocal
|$0.1
|365
|✓
|99app
|$0.1
|324
|✓
|My11Circle
|$0.1
|469
|✓
|Citymobil
|$0.1
|396
|✓
|CommunityGaming
|$0.1
|678
|✓
|DewuPoison
|$0.1
|180
|✓
|Huya
|$0.1
|252
|✓
|iQIYI
|$0.1
|432
|✓
|IQOS
|$0.1
|468
|✓
|Likee
|$0.1
|468
|✓
|Taikang
|$0.1
|180
|✓
|TenChat
|$0.1
|396
|✓
|Trip
|$0.1
|252
|✓
|Ximalaya
|$0.1
|360
|✓
|WinzoGame
|$0.1
|288
|✓
|IVI
|$0.1
|216
|✓
|99acres
|$0.1
|522
|✓
|BLIBLI
|$0.1
|252
|✓
|Linode
|$0.1
|648
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.1
|216
|✓
|Pinduoduo
|$0.1
|396
|✓
|JivoMart
|$0.105
|1,000+
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Moneylion
|$0.11
|1,000+
|Dream11
|$0.112
|828
|✓
|Delivery Club
|$0.112
|396
|✓
|Baidu
|$0.112
|2,000+
|✓
|MEGA
|$0.112
|468
|✓
|Twilio
|$0.112
|684
|✓
|Akudo
|$0.112
|252
|✓
|Algida
|$0.112
|324
|✓
|Swiggy
|$0.112
|1,096
|✓
|Meesho
|$0.112
|783
|✓
|MobiKwik
|$0.112
|469
|✓
|Temu
|$0.112
|828
|✓
|CourseHero
|$0.112
|216
|✓
|Walmart
|$0.112
|2,000+
|✓
|TradingView
|$0.124
|307
|✓
|noon
|$0.124
|7,413
|✓
|PGbonus
|$0.136
|307
|✓
|KuCoinPlay
|$0.136
|226
|✓
|Bumble
|$0.136
|388
|✓
|Metro
|$0.148
|307
|✓
|Hezzl
|$0.159
|307
|✓
|Mail.ru
|$0.183
|90
|✓
|$0.195
|6,778
|✓
|Grab
|$0.195
|2,000+
|✓
|Paytm
|$0.195
|324
|✓
|kolesa.kz
|$0.206
|16
|✓
|Happn
|$0.265
|9,381
|✓
|Justdating
|$0.265
|106
|✓
|Şikayet var
|$0.265
|16
|✓
|Netflix
|$0.289
|7,068
|✓
|Discord
|$0.289
|2,000+
|✓
|Clubhouse
|$0.289
|1,096
|✓
|MPL
|$0.289
|16
|✓
|IRCTC
|$0.289
|1,148
|✓
|GoogleVoice
|$0.3
|1,126
|✓
|KakaoTalk
|$0.312
|2,000+
|✓
|Naver
|$0.312
|2,000+
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.312
|2,000+
|✓
|Yahoo Mail
|$0.312
|2,000+
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.312
|4,356
|✓
|imo
|$0.312
|2,000+
|✓
|Getir
|$0.312
|5,757
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.312
|5,318
|✓
|Rediffmail
|$0.312
|126
|✓
|LINE
|$0.324
|2,000+
|✓
|$0.324
|9,394
|✓
|Carousell
|$0.336
|106
|✓
|Nike
|$0.348
|2,000+
|✓
|AOL
|$0.348
|2,000+
|✓
|OfferUp
|$0.348
|16
|✓
|Rambler
|$0.348
|180
|✓
|Deliveroo
|$0.371
|10,855
|✓
|Michat
|$0.371
|10,402
|✓
|Blued
|$0.371
|16
|✓
|Paxful
|$0.371
|16
|✓
|foodpanda
|$0.383
|2,000+
|✓
|Akulaku
|$0.383
|288
|✓
|$0.4
|4,001
|✓
|Bolt
|$0.406
|2,000+
|✓
|Potato
|$0.418
|106
|✓
|Viber
|$0.43
|14,879
|✓
|Craigslist
|$0.43
|2,000+
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.453
|2,000+
|✓
|Vinted
|$0.453
|425
|✓
|Grindr
|$0.477
|2,000+
|✓
|eBay
|$0.489
|2,000+
|✓
|Blizzard
|$0.489
|2,000+
|✓
|Apple ID
|$0.489
|2,000+
|✓
|$0.489
|2,000+
|✓
|Snapchat
|$0.489
|2,000+
|✓
|OLX
|$0.5
|2,000+
|✓
|Steam
|$0.512
|2,000+
|✓
|McDonalds
|$0.512
|2,000+
|✓
|Wildberries
|$0.512
|106
|✓
|Ozon
|$0.512
|16
|✓
|RedBook
|$0.512
|336
|✓
|Skout
|$0.548
|2,000+
|✓
|Careem
|$0.548
|6,724
|✓
|GG
|$0.548
|126
|✓
|Wish
|$0.559
|939
|✓
|OffGamers
|$0.583
|2,000+
|✓
|Ticketmaster
|$0.618
|7,747
|✓
|Zoho
|$0.63
|2,000+
|✓
|Nttgame
|$0.63
|2,000+
|✓
|hily
|$0.63
|2,000+
|✓
|HQ Trivia
|$0.642
|626
|✓
|Alibaba
|$0.642
|1,786
|✓
|Tosla
|$0.653
|16
|✓
|Yubo
|$0.653
|16
|✓
|Eneba
|$0.653
|90
|✓
|Вконтакте
|$0.665
|3,507
|✓
|Одноклассники
|$0.665
|90
|✓
|icq
|$0.7
|939
|✓
|PayPal
|$0.724
|2,000+
|✓
|Dent
|$0.748
|1,252
|✓
|Shopee
|$0.771
|9,118
|✓
|Coinbase
|$0.771
|972
|✓
|Papara
|$0.771
|2,000+
|✓
|RegRu
|$0.771
|396
|✓
|Wolt
|$0.771
|2,000+
|✓
|CAIXA
|$0.795
|576
|✓
|Airbnb
|$0.842
|2,000+
|✓
|Taobao
|$0.9
|5,724
|✓
|TanTan
|$0.912
|1,764
|✓
|Gojek
|$0.924
|1,357
|✓
|Zomato
|$0.936
|5,964
|✓
|Hopi
|$0.948
|1,359
|✓
|BitClout
|$0.959
|1,614
|✓
|Poshmark
|$0.959
|1,252
|✓
|Signal
|$0.959
|1,488
|✓
|1688
|$0.971
|887
|✓
|GroupMe
|$0.971
|1,044
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.983
|3,799
|✓
|Hermes
|$0.983
|574
|✓
|Tango
|$1.018
|1,236
|✓
|Adidas
|$1.03
|1,461
|✓
|Douyu
|$1.042
|730
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|Lazada
|$1.042
|2,206
|✓
|Zalo
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|2,000+
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|IFood
|$1.065
|851
|✓
|premium.one
|$1.065
|835
|✓
|Dundle
|$1.065
|1,305
|✓
|Hepsiburadacom
|$1.124
|889
|✓
|32red
|$1.124
|991
|✓
|Trendyol
|$1.159
|1,686
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|1,445
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|1,773
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|fiverr
|$1.206
|2,057
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|PicPay
|$1.206
|156
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|Quipp
|$1.23
|1,044
|✓
|DiDi
|$1.242
|2,000+
|✓
|Wise
|$1.242
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|1,704
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|AliExpress
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|5,999
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|Mamba, MeetMe
|$1.406
|970
|✓
|1xBet
|$2.559
|648
|✓
|Badoo
|$2.559
|828
|✓
|Beget
|$2.559
|216
|✓
|DANA
|$2.559
|468
|✓
|Drom
|$2.559
|828
|✓
|4Fun
|$2.559
|144
|✓
|KFC
|$2.559
|742
|✓
|Monese
|$2.559
|684
|✓
|OkCupid
|$2.559
|684
|✓
|OVO
|$2.559
|468
|✓
|Paysafecard
|$2.559
|468
|✓
|Revolut
|$2.559
|468
|✓
|Stormgain
|$2.559
|468
|✓
|Tokopedia
|$2.559
|468
|✓
|Zhihu
|$2.559
|252
|✓
|Bilibili
|$2.559
|432
|✓
|Venmo
|$2.559
|360
|✓
|Mercari
|$2.559
|432
|✓
|Truecaller
|$2.559
|1,566
|✓
|EasyPay
|$2.559
|540
|✓
|Megogo
|$2.559
|540
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$2.559
|396
|✓
|FarPost
|$2.559
|216
|✓
|Oppo
|$2.559
|216
|✓
|DoorDash
|$2.559
|612
|✓
|Sravni
|$2.559
|216
|✓
|Fruitz
|$2.559
|252
|✓
|Uplay
|$2.559
|216
|✓
|Leboncoin
|$2.559
|648
|✓
|CloudChat
|$2.559
|252
|✓
|Perfluence
|$2.559
|360
|✓
|$2.63
|2,000+
|✓
|Rush
|$4.677
|288
|✓
صيغة الرقم
أرقام غيانا تبدأ بـ +592. رمز الدولة: GY.
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الأسئلة الشائعة
من $0.039 إلى $4.677 — الوسيط $0.43 عبر 221 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة غيانا هو +592. رمز الدولة: GY.