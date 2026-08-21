رقم مؤقت من بلجيكا مع الكود (+32)
أرقام بلجيكا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من بلجيكا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.048، ويدعم 328 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في بلجيكا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.113
$9.412
$0.135
$0.165
$0.6
$0.233
$0.111
$0.118
$0.118
$0.124
$0.112
$0.118
$0.101
$2.56
$2.56
$0.118
$2.56
$0.118
$0.113
$0.317
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في بلجيكا يكلف من $0.048 إلى $9.412 (المتوسط $0.4675، الوسيط $0.118) عبر 328 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 326 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Ticketmaster
|$0.118
|62
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.094
|2,228
|✓
|Amazon
|$0.111
|328
|✓
|eBay
|$1.452
|2,322
|✓
|أي خدمة أخرى
|$1.08
|7,564
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.218
|2,320
|✓
|imo
|$0.324
|2,280
|✓
|Ozon
|$0.118
|609
|✓
|Bumble
|$0.124
|553
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.165
|2,318
|✓
|$0.6
|2,124
|✓
|OkCupid
|$3.349
|2,312
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.45
|1,752
|✓
|Vinted
|$0.512
|2,320
|✓
|Telegram
|$9.412
|5,230
|✓
|Dhani
|$0.048
|324
|✓
|Ola
|$0.055
|324
|✓
|kufarby
|$0.065
|486
|✓
|Subito
|$0.071
|1,326
|✓
|JivoMart
|$0.071
|1,326
|✓
|Walmart
|$0.071
|3,326
|✓
|Flipkart
|$0.089
|1,324
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|1,324
|✓
|LoveLocal
|$0.1
|1,114
|✓
|CommunityGaming
|$0.1
|2,974
|✓
|Taikang
|$0.1
|1,892
|✓
|TenChat
|$0.1
|3,406
|✓
|Trip
|$0.1
|3,730
|✓
|Ximalaya
|$0.1
|912
|✓
|Inboxlv
|$0.1
|4,112
|✓
|163СOM
|$0.1
|3,144
|✓
|Coindcx
|$0.1
|4,246
|✓
|Algida
|$0.1
|3,874
|✓
|Meesho
|$0.1
|1,392
|✓
|MobiKwik
|$0.1
|3,312
|✓
|RummyCulture
|$0.1
|1,556
|✓
|Pinduoduo
|$0.1
|3,938
|✓
|my jio
|$0.106
|1,000+
|Dream11
|$0.112
|2,192
|✓
|Delivery Club
|$0.112
|1,352
|✓
|My11Circle
|$0.112
|2,346
|✓
|Citymobil
|$0.112
|504
|✓
|DewuPoison
|$0.112
|1,654
|✓
|Huya
|$0.112
|2,602
|✓
|iQIYI
|$0.112
|3,588
|✓
|IQOS
|$0.112
|4,562
|✓
|Likee
|$0.112
|2,346
|✓
|LYKA
|$0.112
|1,980
|✓
|MEGA
|$0.112
|3,634
|✓
|Twilio
|$0.112
|2,796
|✓
|Wink
|$0.112
|2,184
|✓
|WinzoGame
|$0.112
|2,470
|✓
|Akudo
|$0.112
|1,892
|✓
|Foody
|$0.112
|2,412
|✓
|Rush
|$0.112
|816
|✓
|IVI
|$0.112
|2,848
|✓
|99acres
|$0.112
|2,858
|✓
|BLIBLI
|$0.112
|4,326
|✓
|Linode
|$0.112
|2,780
|✓
|Temu
|$0.112
|3,728
|✓
|Bazos
|$0.112
|4,751
|✓
|Alfa
|$0.112
|3,144
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.112
|2,191
|✓
|CourseHero
|$0.112
|2,000+
|✓
|GoogleVoice
|$0.113
|1,477
|✓
|Kwai
|$0.118
|324
|✓
|Quipp
|$0.118
|324
|✓
|Lazada
|$0.118
|324
|✓
|BitClout
|$0.118
|324
|✓
|HQ Trivia
|$0.118
|4,148
|✓
|IFood
|$0.118
|324
|✓
|Zalo
|$0.118
|324
|✓
|Yemeksepeti
|$0.118
|324
|✓
|Poshmark
|$0.118
|615
|✓
|Avito
|$0.118
|324
|✓
|BlaBlaCar
|$0.118
|615
|✓
|Badoo
|$0.118
|314
|✓
|Burger King
|$0.118
|324
|✓
|DANA
|$0.118
|615
|✓
|dodopizza
|$0.118
|324
|✓
|Drom
|$0.118
|615
|✓
|ДругВокруг
|$0.118
|324
|✓
|Metro
|$0.118
|324
|✓
|Gojek
|$0.118
|761
|✓
|GroupMe
|$0.118
|324
|✓
|myGLO
|$0.118
|324
|✓
|hh
|$0.118
|324
|✓
|Магнит.Маркет
|$0.118
|324
|✓
|KFC
|$0.118
|324
|✓
|Kaggle
|$0.118
|324
|✓
|McDonalds
|$0.118
|324
|✓
|Monese
|$0.118
|615
|✓
|Магнит
|$0.118
|324
|✓
|МВидео
|$0.118
|608
|✓
|OVO
|$0.118
|324
|✓
|Proton Mail
|$0.118
|615
|✓
|Payoneer
|$0.118
|761
|✓
|32red
|$0.118
|324
|✓
|Самокат
|$0.118
|324
|✓
|Stormgain
|$0.118
|324
|✓
|Twitch
|$0.118
|324
|✓
|Tokopedia
|$0.118
|324
|✓
|Wildberries
|$0.118
|1,324
|✓
|Одноклассники
|$0.118
|324
|✓
|Юла
|$0.118
|324
|✓
|Truecaller
|$0.118
|324
|✓
|Hezzl
|$0.118
|324
|✓
|Hermes
|$0.118
|324
|✓
|Netease
|$0.118
|324
|✓
|Baidu
|$0.118
|2,324
|✓
|Amasia
|$0.118
|324
|✓
|RedBook
|$0.118
|324
|✓
|Skype
|$0.118
|324
|✓
|Dundle
|$0.118
|615
|✓
|Indomaret
|$0.118
|324
|✓
|TanTan
|$0.118
|324
|✓
|Dominos Pizza
|$0.118
|324
|✓
|Faceit
|$0.118
|324
|✓
|inDrive
|$0.118
|478
|✓
|JDcom
|$0.118
|615
|✓
|Lamoda
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|615
|✓
|Pivko24
|$0.118
|324
|✓
|Tango
|$0.118
|324
|✓
|Wise
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|1,738
|✓
|Xiaomi
|$0.118
|324
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|YAPPY
|$0.118
|615
|✓
|Zupee
|$0.118
|324
|✓
|Вкусно и Точка
|$0.118
|324
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|FarPost
|$0.118
|615
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|Taptap Send
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|$0.118
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|✓
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|$0.118
|324
|✓
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|322
|✓
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|324
|✓
|Voi
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|✓
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|$0.118
|324
|✓
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|$0.118
|324
|✓
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|$0.123
|2,000+
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|$0.124
|615
|✓
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|324
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|✓
|Tencent QQ
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|324
|✓
|Skout
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|2,324
|✓
|Michat
|$0.224
|1,491
|✓
|Snapchat
|$0.224
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|2,324
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|DiDi
|$0.253
|615
|✓
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|$0.268
|324
|✓
|Tosla
|$0.268
|324
|✓
|Ininal
|$0.268
|324
|✓
|Blued
|$0.268
|324
|✓
|SoulApp
|$0.268
|324
|✓
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|$0.271
|324
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.283
|2,322
|✓
|IRCTC
|$0.289
|2,824
|✓
|Shopee
|$0.295
|2,324
|✓
|Wish
|$0.295
|2,324
|✓
|LINE
|$0.3
|2,083
|✓
|Discord
|$0.3
|2,322
|✓
|Yalla
|$0.306
|324
|✓
|foodpanda
|$0.312
|1,492
|✓
|CAIXA
|$0.312
|1,481
|✓
|Şikayet var
|$0.318
|2,324
|✓
|PayPal
|$0.324
|2
|✓
|OfferUp
|$0.324
|615
|✓
|$0.33
|615
|✓
|Swiggy
|$0.336
|3,702
|✓
|Yahoo Mail
|$0.349
|2,324
|✓
|Uber
|$0.353
|312
|✓
|Lenta
|$0.359
|291
|✓
|KakaoTalk
|$0.365
|5,160
|✓
|Zoho
|$0.365
|2,324
|✓
|Deliveroo
|$0.371
|2,304
|✓
|Яндекс
|$0.377
|615
|✓
|Clubhouse
|$0.383
|3,288
|✓
|Happn
|$0.383
|2,090
|✓
|Akulaku
|$0.383
|3,682
|✓
|OffGamers
|$0.389
|2,318
|✓
|icq
|$0.389
|2,324
|✓
|Wolt
|$0.406
|1,308
|✓
|Careem
|$0.418
|1,324
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|Blizzard
|$0.424
|2,142
|✓
|SneakersnStuff
|$0.424
|324
|✓
|Nike
|$0.43
|2,324
|✓
|Nttgame
|$0.436
|2,324
|✓
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|$0.436
|324
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|hily
|$0.436
|1,324
|✓
|Keybase
|$0.436
|2,324
|✓
|Craigslist
|$0.448
|2,324
|✓
|Coinbase
|$0.448
|2,324
|✓
|Getir
|$0.448
|324
|✓
|Bolt
|$0.465
|2,324
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.468
|2,075
|✓
|$0.477
|2,324
|✓
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|$0.512
|2,324
|✓
|OLX
|$0.548
|2,324
|✓
|Mail.ru
|$0.553
|1,324
|✓
|X (Twitter)
|$0.554
|324
|✓
|Grindr
|$0.662
|2,324
|✓
|Alibaba
|$0.677
|2,324
|✓
|Signal
|$0.69
|608
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.73
|2,324
|✓
|Myntra
|$0.746
|324
|✓
|Coca-Cola
|$0.746
|324
|✓
|Airbnb
|$0.777
|2,324
|✓
|Papara
|$0.795
|2,324
|✓
|Hinge
|$0.825
|615
|✓
|RegRu
|$1.006
|2,834
|✓
|$1.099
|3,213
|✓
|TradingView
|$1.112
|4,728
|✓
|DoorDash
|$1.136
|4,915
|✓
|bet365
|$1.33
|324
|✓
|Oppo
|$1.348
|4,114
|✓
|Paysafecard
|$1.371
|1,200
|✓
|Hepsiburadacom
|$1.471
|3,880
|✓
|Trendyol
|$1.471
|3,638
|✓
|GiraBank
|$1.471
|324
|✓
|PagSmile
|$1.471
|324
|✓
|PicPay
|$1.471
|504
|✓
|СушиВёсла
|$1.471
|324
|✓
|Revolut
|$1.809
|2,324
|✓
|WestStein
|$1.93
|324
|✓
|Hopi
|$2.442
|3,604
|✓
|1688
|$2.559
|2,342
|✓
|1xBet
|$2.559
|3,386
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|Douyu
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|4,218
|✓
|Beget
|$2.559
|1,740
|✓
|4Fun
|$2.559
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