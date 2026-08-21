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أرقام افتراضية

رقم وهمي مؤقت لـ IFood — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز IFood أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل IFood مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 200 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 200 دولة 580K+ رقم 8 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

IFood
600928

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة IFood

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

كوستاريكا
أفضل تسليم
1000 قطعة

$0.064

البرازيل
أفضل تسليم
5149 قطعة

$0.04

الولايات المتحدة
أفضل تسليم
3200 قطعة

$0.689

إندونيسيا
21975 قطعة

$0.688

الأرجنتين
113504 قطعة

$0.29

الإمارات العربية المتحدة
1000 قطعة

$0.064

المكسيك
2698 قطعة

$0.276

المملكة المتحدة
6196 قطعة

$0.688

اليابان
20770 قطعة

$1.624

جنوب أفريقيا
2008 قطعة

$0.201

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام IFood تتراوح من $0.006 إلى $2.559 (المتوسط $0.4924، الوسيط $0.064) في 200 دولة. أرقام Multi-SMS في 149 دولة.

الأرخص اليوم: هولندا $0.006 إيطاليا $0.006 كازاخستان $0.006 بولندا $0.006 الجزائر $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 59
$0.05 – $0.20 69
$0.20 – $0.50 8
أكثر من $0.50 64
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
البرازيل $0.04 4,704
كوستاريكا $0.064 1,000+
باكستان $0.006 1,694
بنغلاديش $0.006 1,694
زامبيا $0.006 1,058
الجزائر $0.006 5,323
إثيوبيا $0.006 3,784
موزمبيق $0.006 881
أنغولا $0.006 2,033
أوكرانيا $0.006 5,106
هايتي $0.006 46
فيتنام $0.006 84
زيمبابوي $0.006 1,696
نيبال $0.006 1,694
أوزبكستان $0.006 3,947
نيجيريا $0.006 3,695
فرنسا $0.006 2,748
تنزانيا $0.006 1,001
هندوراس $0.006 1,694
تونس $0.006 3,814
الإكوادور $0.006 753
المغرب $0.006 4,518
أوغندا $0.006 753
مالاوي $0.006 33
غانا $0.006 1,694
كينيا $0.006 2,037
فنزويلا $0.006 33
كازاخستان $0.006 5,494
قيرغيزستان $0.006 1,694
بلغاريا $0.006 3,334
مالي $0.006 2,350
رواندا $0.006 753
السودان $0.006 33
جمهورية مولدوفا $0.006 137
بنين $0.006 3,022
اليمن $0.006 1,010
العراق $0.006 4,249
السنغال $0.006 1,010
ألمانيا $0.006 4,772
بولندا $0.006 5,331
ماليزيا $0.006 1,694
هولندا $0.006 9,879
كمبوديا $0.006 1,694
موريتانيا $0.006 2,069
الفلبين $0.006 5,083
أفغانستان $0.006 3,549
أرمينيا $0.006 33
تشاد $0.006 370
صربيا $0.006 46
إيطاليا $0.006 6,878
مدغشقر $0.006 2,804
اليونان $0.006 3,512
جورجيا $0.006 2,052
بوليفيا $0.006 1,696
طاجيكستان $0.006 33
ألبانيا $0.006 33
سلوفينيا $0.006 1,100
غينيا $0.006 271
لبنان $0.006 2,718
نيوزيلندا $0.009 30
ناميبيا $0.064 2,000+
سوازيلاند $0.064 1,000+
الكونغو (الديمقراطية) $0.064 2,000+
تيمور الشرقية $0.064 2,000+
السلفادور $0.064 2,000+
ليبيا $0.064 2,000+
تركمانستان $0.064 1,000+
السعودية $0.064 2,000+
تايلاند $0.064 2,000+
أوروغواي $0.064 2,000+
لاوس $0.064 2,000+
غينيا الاستوائية $0.064 2,000+
الإمارات العربية المتحدة $0.064 1,000+
ترينيداد وتوباغو $0.064 1,000+
غينيا بيساو $0.064 1,000+
جمهورية الدومينيكان $0.064 2,000+
بورتوريكو $0.064 1,000+
سورينام $0.064 1,000+
أنتيغوا وبربودا $0.064 2,000+
غويانا الفرنسية $0.064 1,000+
سانت لوسيا $0.064 1,000+
جزر كايمان $0.064 1,000+
سانت فنسنت $0.064 1,000+
هونغ كونغ $0.064 1,000+
سانت كيتس ونيفيس $0.064 1,000+
تونغا $0.064 1,000+
جزر سليمان $0.064 2,000+
مالطا $0.064 1,000+
ساموا $0.064 1,000+
سنغافورة $0.064 1,000+
سلوفاكيا $0.064 1,003
ساو تومي وبرينسيبي $0.064 1,000+
فيجي $0.064 1,000+
فلسطين $0.064 1,000+
الرأس الأخضر $0.064 1,000+
مقدونيا $0.064 1,000+
كاليدونيا الجديدة $0.064 1,000+
سيشل $0.064 1,000+
كوريا الجنوبية $0.064 1,000+
برمودا $0.064 1,000+
ليختنشتاين $0.064 1,000+
فانواتو $0.064 1,000+
أندورا $0.064 1,000+
كيريباتي $0.064 1,000+
North Korea $0.064 1,000+
جزر مارشال $0.064 1,000+
ناورو $0.064 1,000+
بالاو $0.064 1,000+
سان مارينو $0.064 1,000+
توفالو $0.064 1,000+
المكسيك $0.083 2,762
سويسرا $0.085 6
سريلانكا $0.086 1,001
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.086 1,120
بوركينا فاسو $0.086 1,050
توغو $0.086 1,065
الجمهورية العربية السورية $0.086 1,004
جنوب السودان $0.086 1,000+
سيراليون $0.086 1,002
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.086 1,005
تشيلي $0.088 4,931
كولومبيا $0.1 125,985
كوبا $0.1 288
إسبانيا $0.118 525
بلجيكا $0.118 324
أيرلندا $0.118 98
النمسا $0.118 66
جنوب أفريقيا $0.14 2,008
الأردن $0.265 33
البحرين $0.265 259
لوكسمبورغ $0.265 291
غامبيا $0.277 291
الأرجنتين $0.29 119,668
إسرائيل $0.295 2,430
السويد $0.295 309
الكاميرون $0.43 499
بيرو $0.5 1,038
جمهورية التشيك $0.565 1,113
بوروندي $0.618 309
بربادوس $0.618 259
باراغواي $0.642 1,763
بنما $0.653 291
الكويت $0.653 313
جزر المالديف $0.653 261
الجبل الأسود $0.677 210
الهند $0.688 3,000
مصر $0.688 4,137
ميانمار $0.688 5,633
الولايات المتحدة $0.688 3,200
المملكة المتحدة $0.688 6,063
إندونيسيا $0.688 15,204
كندا $0.688 3,134
اليابان $0.688 3,000
نيكاراغوا $0.736 330
غواتيمالا $0.959 5,311
بابوا غينيا الجديدة $0.995 489
ريونيون $0.995 514
بوتان $0.995 550
النرويج $0.995 1,596
فنلندا $0.995 1,417
أروبا $0.995 547
ماكاو $0.995 513
بوتسوانا $1.006 850
منغوليا $1.03 1,037
الغابون $1.053 939
غيانا $1.065 858
قبرص $1.077 684
ليبيريا $1.077 2,965
جامايكا $1.089 963
موناكو $1.089 270
ليسوتو $1.1 835
الكونغو $1.112 730
موريشيوس $1.124 837
ليتوانيا $1.159 5,557
البرتغال $1.218 8,348
البوسنة والهرسك $1.3 872
المجر $1.324 6,201
إستونيا $1.471 4,121
رومانيا $1.471 1,444
كرواتيا $1.471 3,412
أستراليا $1.477 2,033
عُمان $2.371 389
إيران $2.536 177
قطر $2.536 234
جيبوتي $2.536 252
بروناي دار السلام $2.536 216
أنغيلا $2.536 234
بليز $2.536 234
مونتسيرات $2.536 216
دومينيكا $2.536 216
آيسلندا $2.536 234
بيلاروسيا $2.559 506
النيجر $2.559 468
غوادلوب $2.559 396
جزر البهاما $2.559 468
غرينادا $2.559 468
لاتفيا $2.559 2,798
جزر القمر $2.559 432
الدنمارك $2.559 719
إريتريا $2.559 468

IFood على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 8
  • أرقام Multi-SMS في 149 دولة.
  • حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Brazil): تم تسليم 92 رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر IFood — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $2.559 — الوسيط $0.064 في 200 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Netherlands ($0.006), Italy ($0.006), Kazakhstan ($0.006)

580K+ رقم في 200 دولة.

رقم IFood حسب الدولة

رقم أوكرانيا مع الكود $0.006 رقم الفلبين مؤقت $0.006 رقم ألمانيا مع الكود $0.006 رقم المغرب مع الكود $0.006 رقم العراق مع الكود $0.006 رقم أوزبكستان مؤقت $0.006 رقم تونس مؤقت $0.006 رقم إثيوبيا مع الكود $0.006 رقم نيجيريا مؤقت $0.006 رقم أفغانستان مع الكود $0.006 رقم اليونان مع الكود $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم بنين مؤقت $0.006 رقم مدغشقر مؤقت $0.006 رقم فرنسا مؤقت $0.006 رقم لبنان مع الكود $0.006 رقم مالي مؤقت $0.006 رقم موريتانيا مع الكود $0.006 رقم جورجيا مؤقت $0.006 رقم كينيا مؤقت $0.006

شائع إلى جانب IFood

Cathay رقم مؤقت لـ Cathay Paxful رقم وهمي لـ Paxful Grindr رقم وهمي لـ Grindr Pocket52 رقم وهمي لـ Pocket52 Ticketmaster رقم وهمي لـ Ticketmaster TikTok (Douyin) رقم وهمي لـ TikTok (Douyin) Flipkart رقم مؤقت لـ Flipkart Naver رقم مؤقت لـ Naver

اختر الخدمة

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