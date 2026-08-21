أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ IFood — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز IFood أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل IFood مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 200 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 200 دولة 580K+ رقم 8 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
IFood
600928
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة IFood
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
أفضل تسليم
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3200 قطعة
$0.689
21975 قطعة
$0.688
113504 قطعة
$0.29
1000 قطعة
$0.064
2698 قطعة
$0.276
6196 قطعة
$0.688
20770 قطعة
$1.624
2008 قطعة
$0.201
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام IFood تتراوح من $0.006 إلى $2.559 (المتوسط $0.4924، الوسيط $0.064) في 200 دولة. أرقام Multi-SMS في 149 دولة.
الأرخص اليوم: هولندا $0.006 إيطاليا $0.006 كازاخستان $0.006 بولندا $0.006 الجزائر $0.006
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 59
$0.05 – $0.20 69
$0.20 – $0.50 8
أكثر من $0.50 64
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|البرازيل
|$0.04
|4,704
|✓
|كوستاريكا
|$0.064
|1,000+
|باكستان
|$0.006
|1,694
|✓
|بنغلاديش
|$0.006
|1,694
|✓
|زامبيا
|$0.006
|1,058
|✓
|الجزائر
|$0.006
|5,323
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|3,784
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|881
|✓
|أنغولا
|$0.006
|2,033
|✓
|أوكرانيا
|$0.006
|5,106
|✓
|هايتي
|$0.006
|46
|✓
|فيتنام
|$0.006
|84
|✓
|زيمبابوي
|$0.006
|1,696
|✓
|نيبال
|$0.006
|1,694
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|3,947
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|3,695
|✓
|فرنسا
|$0.006
|2,748
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|1,001
|✓
|هندوراس
|$0.006
|1,694
|✓
|تونس
|$0.006
|3,814
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|753
|✓
|المغرب
|$0.006
|4,518
|✓
|أوغندا
|$0.006
|753
|✓
|مالاوي
|$0.006
|33
|✓
|غانا
|$0.006
|1,694
|✓
|كينيا
|$0.006
|2,037
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|33
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|5,494
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|1,694
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|3,334
|✓
|مالي
|$0.006
|2,350
|✓
|رواندا
|$0.006
|753
|✓
|السودان
|$0.006
|33
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|137
|✓
|بنين
|$0.006
|3,022
|✓
|اليمن
|$0.006
|1,010
|✓
|العراق
|$0.006
|4,249
|✓
|السنغال
|$0.006
|1,010
|✓
|ألمانيا
|$0.006
|4,772
|✓
|بولندا
|$0.006
|5,331
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|1,694
|✓
|هولندا
|$0.006
|9,879
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|1,694
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|2,069
|✓
|الفلبين
|$0.006
|5,083
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|3,549
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|33
|✓
|تشاد
|$0.006
|370
|✓
|صربيا
|$0.006
|46
|✓
|إيطاليا
|$0.006
|6,878
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|2,804
|✓
|اليونان
|$0.006
|3,512
|✓
|جورجيا
|$0.006
|2,052
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|1,696
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|33
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|33
|✓
|سلوفينيا
|$0.006
|1,100
|✓
|غينيا
|$0.006
|271
|✓
|لبنان
|$0.006
|2,718
|✓
|نيوزيلندا
|$0.009
|30
|✓
|ناميبيا
|$0.064
|2,000+
|سوازيلاند
|$0.064
|1,000+
|الكونغو (الديمقراطية)
|$0.064
|2,000+
|تيمور الشرقية
|$0.064
|2,000+
|السلفادور
|$0.064
|2,000+
|ليبيا
|$0.064
|2,000+
|تركمانستان
|$0.064
|1,000+
|السعودية
|$0.064
|2,000+
|تايلاند
|$0.064
|2,000+
|أوروغواي
|$0.064
|2,000+
|لاوس
|$0.064
|2,000+
|غينيا الاستوائية
|$0.064
|2,000+
|الإمارات العربية المتحدة
|$0.064
|1,000+
|ترينيداد وتوباغو
|$0.064
|1,000+
|غينيا بيساو
|$0.064
|1,000+
|جمهورية الدومينيكان
|$0.064
|2,000+
|بورتوريكو
|$0.064
|1,000+
|سورينام
|$0.064
|1,000+
|أنتيغوا وبربودا
|$0.064
|2,000+
|غويانا الفرنسية
|$0.064
|1,000+
|سانت لوسيا
|$0.064
|1,000+
|جزر كايمان
|$0.064
|1,000+
|سانت فنسنت
|$0.064
|1,000+
|هونغ كونغ
|$0.064
|1,000+
|سانت كيتس ونيفيس
|$0.064
|1,000+
|تونغا
|$0.064
|1,000+
|جزر سليمان
|$0.064
|2,000+
|مالطا
|$0.064
|1,000+
|ساموا
|$0.064
|1,000+
|سنغافورة
|$0.064
|1,000+
|سلوفاكيا
|$0.064
|1,003
|✓
|ساو تومي وبرينسيبي
|$0.064
|1,000+
|فيجي
|$0.064
|1,000+
|فلسطين
|$0.064
|1,000+
|الرأس الأخضر
|$0.064
|1,000+
|مقدونيا
|$0.064
|1,000+
|كاليدونيا الجديدة
|$0.064
|1,000+
|سيشل
|$0.064
|1,000+
|كوريا الجنوبية
|$0.064
|1,000+
|برمودا
|$0.064
|1,000+
|ليختنشتاين
|$0.064
|1,000+
|فانواتو
|$0.064
|1,000+
|أندورا
|$0.064
|1,000+
|كيريباتي
|$0.064
|1,000+
|North Korea
|$0.064
|1,000+
|جزر مارشال
|$0.064
|1,000+
|ناورو
|$0.064
|1,000+
|بالاو
|$0.064
|1,000+
|سان مارينو
|$0.064
|1,000+
|توفالو
|$0.064
|1,000+
|المكسيك
|$0.083
|2,762
|✓
|سويسرا
|$0.085
|6
|✓
|سريلانكا
|$0.086
|1,001
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.086
|1,120
|✓
|بوركينا فاسو
|$0.086
|1,050
|✓
|توغو
|$0.086
|1,065
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.086
|1,004
|✓
|جنوب السودان
|$0.086
|1,000+
|سيراليون
|$0.086
|1,002
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.086
|1,005
|✓
|تشيلي
|$0.088
|4,931
|✓
|كولومبيا
|$0.1
|125,985
|✓
|كوبا
|$0.1
|288
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|324
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|98
|✓
|النمسا
|$0.118
|66
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.14
|2,008
|✓
|الأردن
|$0.265
|33
|✓
|البحرين
|$0.265
|259
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.265
|291
|✓
|غامبيا
|$0.277
|291
|✓
|الأرجنتين
|$0.29
|119,668
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,430
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|الكاميرون
|$0.43
|499
|✓
|بيرو
|$0.5
|1,038
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.565
|1,113
|✓
|بوروندي
|$0.618
|309
|✓
|بربادوس
|$0.618
|259
|✓
|باراغواي
|$0.642
|1,763
|✓
|بنما
|$0.653
|291
|✓
|الكويت
|$0.653
|313
|✓
|جزر المالديف
|$0.653
|261
|✓
|الجبل الأسود
|$0.677
|210
|✓
|الهند
|$0.688
|3,000
|✓
|مصر
|$0.688
|4,137
|✓
|ميانمار
|$0.688
|5,633
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.688
|3,200
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.688
|6,063
|✓
|إندونيسيا
|$0.688
|15,204
|✓
|كندا
|$0.688
|3,134
|✓
|اليابان
|$0.688
|3,000
|✓
|نيكاراغوا
|$0.736
|330
|✓
|غواتيمالا
|$0.959
|5,311
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.995
|489
|✓
|ريونيون
|$0.995
|514
|✓
|بوتان
|$0.995
|550
|✓
|النرويج
|$0.995
|1,596
|✓
|فنلندا
|$0.995
|1,417
|✓
|أروبا
|$0.995
|547
|✓
|ماكاو
|$0.995
|513
|✓
|بوتسوانا
|$1.006
|850
|✓
|منغوليا
|$1.03
|1,037
|✓
|الغابون
|$1.053
|939
|✓
|غيانا
|$1.065
|858
|✓
|قبرص
|$1.077
|684
|✓
|ليبيريا
|$1.077
|2,965
|✓
|جامايكا
|$1.089
|963
|✓
|موناكو
|$1.089
|270
|✓
|ليسوتو
|$1.1
|835
|✓
|الكونغو
|$1.112
|730
|✓
|موريشيوس
|$1.124
|837
|✓
|ليتوانيا
|$1.159
|5,557
|✓
|البرتغال
|$1.218
|8,348
|✓
|البوسنة والهرسك
|$1.3
|872
|✓
|المجر
|$1.324
|6,201
|✓
|إستونيا
|$1.471
|4,121
|✓
|رومانيا
|$1.471
|1,444
|✓
|كرواتيا
|$1.471
|3,412
|✓
|أستراليا
|$1.477
|2,033
|✓
|عُمان
|$2.371
|389
|✓
|إيران
|$2.536
|177
|✓
|قطر
|$2.536
|234
|✓
|جيبوتي
|$2.536
|252
|✓
|بروناي دار السلام
|$2.536
|216
|✓
|أنغيلا
|$2.536
|234
|✓
|بليز
|$2.536
|234
|✓
|مونتسيرات
|$2.536
|216
|✓
|دومينيكا
|$2.536
|216
|✓
|آيسلندا
|$2.536
|234
|✓
|بيلاروسيا
|$2.559
|506
|✓
|النيجر
|$2.559
|468
|✓
|غوادلوب
|$2.559
|396
|✓
|جزر البهاما
|$2.559
|468
|✓
|غرينادا
|$2.559
|468
|✓
|لاتفيا
|$2.559
|2,798
|✓
|جزر القمر
|$2.559
|432
|✓
|الدنمارك
|$2.559
|719
|✓
|إريتريا
|$2.559
|468
|✓
IFood على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 8
- أرقام Multi-SMS في 149 دولة.
- حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Brazil): تم تسليم 92 رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر IFood — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $2.559 — الوسيط $0.064 في 200 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
580K+ رقم في 200 دولة.
رقم IFood حسب الدولة
رقم أوكرانيا مع الكود $0.006 رقم الفلبين مؤقت $0.006 رقم ألمانيا مع الكود $0.006 رقم المغرب مع الكود $0.006 رقم العراق مع الكود $0.006 رقم أوزبكستان مؤقت $0.006 رقم تونس مؤقت $0.006 رقم إثيوبيا مع الكود $0.006 رقم نيجيريا مؤقت $0.006 رقم أفغانستان مع الكود $0.006 رقم اليونان مع الكود $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم بنين مؤقت $0.006 رقم مدغشقر مؤقت $0.006 رقم فرنسا مؤقت $0.006 رقم لبنان مع الكود $0.006 رقم مالي مؤقت $0.006 رقم موريتانيا مع الكود $0.006 رقم جورجيا مؤقت $0.006 رقم كينيا مؤقت $0.006
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