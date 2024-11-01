رقم مؤقت لتفعيل Spincrush واستقبال رسائل التحقق
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أفضل 10 دول لخدمة Spincrush
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
$0.061
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
الخطوة 1
أنشئ حسابًا واشحن رصيدك
ابدأ بإنشاء حساب مستخدم على منصة Tiger SMS. وبعد إتمام التسجيل بنجاح، اشحن رصيد حسابك للوصول إلى مجموعة واسعة من الأرقام الافتراضية التي تلبي مختلف متطلبات التحقق
الخطوة 2
اختر الدولة والخدمة
استعرض قائمة الدول المتاحة واختر الأنسب لغرض استخدامك
الخطوة 3
احصل على رقمك الافتراضي
اختر الرقم الذي يناسبك ثم اضغط على «شراء». سيظهر الرقم المختار في قسم «الأرقام النشطة» في لوحة التحكم لديك، جاهزًا للاستخدام فورًا
الخطوة 4
استخدم الرقم في التحقق
انسخ الرقم الافتراضي الذي حصلت عليه وأدخله في حقل رقم الهاتف المخصص عند التسجيل أو التحقق من حسابك
الخطوة 5
احصل على رمز التحقق
بمجرد أن ترسل الخدمة رسالة التحقق، عد إلى واجهة Tiger SMS. سيظهر رمز التحقق بوضوح بجوار الرقم النشط المقابل له
مكافأة
إذا لم يصلك رمز التحقق عبر رسالة نصية خلال 20 دقيقة، فسيُعاد المبلغ إلى رصيدك تلقائيًا — دون أي أسئلة. أنت تدفع فقط مقابل الرسائل التي تصلك بنجاح
إلى جانب Spincrush، توفّر خدمتنا أرقامًا افتراضية مؤقتة لتطبيقات ومنصات مثل:
Googlemessenger
Instagram+Threads
Amazon
ChatGPT
Walmart
Viber
Telegram
Google,youtube,Gmail
Imo
Mercado
Ticketmaster
TikTok/Douyin
Any other
الأسئلة الشائعة
يمكنك متابعة معلومات توفر الأرقام الافتراضية الجديدة عبر بوت Telegram الرسمي @TigerSMSofficial_bot. تنشر هذه القناة تحديثات فورية لمساعدة المستخدمين على الوصول إلى أحدث قاعدة أرقام
لا يمكننا ضمان وصول الرسائل النصية بنسبة 100% لكل رقم يتم شراؤه. فقد تحجب خوارزميات بعض الخدمات وصول الرسائل إلى الأرقام المؤقتة لأسباب متعددة. ولزيادة فرص وصول الرسالة بنجاح، جرّب ما يلي:
- واصل تجربة أرقام جديدة باستمرار
- جرّب أرقامًا من دول مختلفة
- غيّر عنوان IP الخاص بك باستخدام خدمة VPN
- سجّل الخروج من الحسابات الأخرى النشطة على الخدمة من جهازك
الرقم الافتراضي هو مورد اتصالات يعمل عبر السحابة، وغير مرتبط ببطاقة SIM أو جهاز مادي، ولا يعتمد على موقع جغرافي ثابت. وتتمثل وظيفته الأساسية في القدرة على استقبال الرسائل النصية، بما في ذلك رموز التحقق (OTP) ورموز التفعيل.
تعمل خدمة استقبال الرسائل النصية على الأرقام الافتراضية عبر مزيج من المعدات والبرمجيات الخاصة بنا. فنحن نستخدم بنيتنا التحتية لإدارة بطاقات SIM، إلى جانب برمجيات مخصصة تتيح توزيع أرقام الهواتف على العملاء لاستقبال الرسائل.
إذا لم تظهر الخدمة التي تريد تفعيلها، فاختر الخيار «Any Other» ثم اختر دولة مناسبة من القائمة. بعد ذلك يمكنك شراء رقم واستخدامه لإكمال عملية التسجيل في الخدمة التي تريدها