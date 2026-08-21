أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ Alfa — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Alfa أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Alfa مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.002، وأرقام من 90 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.002 90 دولة 300K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
Alfa
302090
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة Alfa
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Alfa تتراوح من $0.002 إلى $0.688 (المتوسط $0.0993، الوسيط $0.1) في 90 دولة. أرخص من 86% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 90 دولة.
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 11
$0.05 – $0.20 76
$0.20 – $0.50 2
أكثر من $0.50 1
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|فنزويلا
|$0.002
|1,439
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.006
|8
|✓
|إيطاليا
|$0.006
|308
|✓
|إندونيسيا
|$0.006
|11,001
|✓
|تشيلي
|$0.006
|4,929
|✓
|نيوزيلندا
|$0.011
|28
|✓
|تنزانيا
|$0.012
|9,620
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.012
|71,003
|✓
|كندا
|$0.012
|41,109
|✓
|البرازيل
|$0.019
|2,310
|✓
|مدغشقر
|$0.048
|51
|✓
|الأرجنتين
|$0.053
|2,500
|✓
|الكويت
|$0.053
|1
|✓
|بيلاروسيا
|$0.058
|2
|✓
|لبنان
|$0.058
|24
|✓
|الهند
|$0.089
|8,272
|✓
|الجزائر
|$0.089
|1,863
|✓
|أنغولا
|$0.089
|198
|✓
|هايتي
|$0.089
|198
|✓
|بيرو
|$0.089
|1,008
|✓
|مالاوي
|$0.089
|198
|✓
|بنما
|$0.089
|198
|✓
|كازاخستان
|$0.089
|2,164
|✓
|باراغواي
|$0.089
|1,736
|✓
|الأردن
|$0.089
|198
|✓
|إسرائيل
|$0.089
|2,058
|✓
|مالي
|$0.089
|291
|✓
|العراق
|$0.089
|1,676
|✓
|بوروندي
|$0.089
|4,718
|✓
|الفلبين
|$0.089
|1,626
|✓
|غامبيا
|$0.089
|198
|✓
|أفغانستان
|$0.089
|884
|✓
|أرمينيا
|$0.089
|216
|✓
|تشاد
|$0.089
|198
|✓
|النرويج
|$0.089
|198
|✓
|قبرص
|$0.089
|198
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.089
|198
|✓
|فنلندا
|$0.089
|958
|✓
|موناكو
|$0.089
|162
|✓
|أوزبكستان
|$0.099
|1,066
|✓
|مصر
|$0.1
|10,473
|✓
|نيبال
|$0.1
|198
|✓
|كينيا
|$0.1
|396
|✓
|نيكاراغوا
|$0.1
|198
|✓
|كمبوديا
|$0.1
|360
|✓
|موريتانيا
|$0.1
|221
|✓
|أيرلندا
|$0.1
|324
|✓
|إستونيا
|$0.1
|3,466
|✓
|لاتفيا
|$0.1
|2,958
|✓
|غينيا
|$0.1
|324
|✓
|كرواتيا
|$0.1
|1,416
|✓
|الدنمارك
|$0.1
|324
|✓
|النمسا
|$0.1
|6,006
|✓
|أستراليا
|$0.1
|1,628
|✓
|بولندا
|$0.102
|4,181
|✓
|بنغلاديش
|$0.112
|396
|✓
|إثيوبيا
|$0.112
|16,389
|✓
|نيجيريا
|$0.112
|433
|✓
|فرنسا
|$0.112
|1,903
|✓
|المكسيك
|$0.112
|4,374
|✓
|هندوراس
|$0.112
|396
|✓
|الإكوادور
|$0.112
|2,176
|✓
|المغرب
|$0.112
|3,843
|✓
|غانا
|$0.112
|396
|✓
|كولومبيا
|$0.112
|3,995
|✓
|قيرغيزستان
|$0.112
|324
|✓
|الكاميرون
|$0.112
|454
|✓
|بلغاريا
|$0.112
|396
|✓
|أذربيجان
|$0.112
|396
|✓
|الغابون
|$0.112
|396
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.112
|396
|✓
|بنين
|$0.112
|480
|✓
|بلجيكا
|$0.112
|3,144
|✓
|ألمانيا
|$0.112
|3,118
|✓
|المجر
|$0.112
|1,376
|✓
|ماليزيا
|$0.112
|3,702
|✓
|البرتغال
|$0.112
|1,876
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.112
|324
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.112
|6,669
|✓
|رومانيا
|$0.112
|1,908
|✓
|اليونان
|$0.112
|4,464
|✓
|جورجيا
|$0.112
|438
|✓
|بوليفيا
|$0.112
|1,434
|✓
|ليتوانيا
|$0.112
|902
|✓
|ليبيريا
|$0.112
|3,244
|✓
|منغوليا
|$0.112
|468
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.196
|2,348
|✓
|هولندا
|$0.206
|17,415
|✓
|باكستان
|$0.277
|1,000+
|✓
|ميانمار
|$0.688
|3,633
|✓
Alfa على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 90 دولة.
- حتى 6 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Alfa — ابتداءً من $0.002.
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- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم Alfa حسب الدولة
رقم نيوزيلندا مؤقت $0.011 رقم كندا مع الكود $0.012 رقم تنزانيا مؤقت $0.012 رقم البرازيل مع الكود $0.019 رقم مدغشقر مع الكود $0.048 رقم الأرجنتين مؤقت $0.053 رقم الكويت مؤقت $0.053 رقم لبنان مع الكود $0.058 رقم بيلاروسيا مؤقت $0.058 رقم الهند مؤقت $0.089 رقم بوروندي مؤقت $0.089 رقم كازاخستان مؤقت $0.089 رقم إسرائيل مع الكود $0.089 رقم الجزائر مع الكود $0.089 رقم باراغواي مؤقت $0.089 رقم العراق مؤقت $0.089 رقم الفلبين مع الكود $0.089 رقم بيرو مع الكود $0.089 رقم فنلندا مع الكود $0.089 رقم مالي مع الكود $0.089
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