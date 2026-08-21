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رقم وهمي مؤقت لـ Foody — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Foody أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Foody مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 84 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 84 دولة 400K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Foody
408198

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Foody

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

ألمانيا
4845 قطعة

$0.011

إندونيسيا
14945 قطعة

$0.197

المملكة المتحدة
177912 قطعة

$0.04

الولايات المتحدة
1000 قطعة

$0.012

أرمينيا
16 قطعة

$0.006

أستراليا
2033 قطعة

$0.101

أفغانستان
1435 قطعة

$0.026

ألبانيا
16 قطعة

$0.006

أنغيلا
216 قطعة

$0.042

أوزبكستان
1833 قطعة

$0.008

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Foody تتراوح من $0.006 إلى $1.077 (المتوسط $0.0763، الوسيط $0.006) في 84 دولة. أرخص من 91% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 84 دولة.

الأرخص اليوم: المغرب $0.006 اليونان $0.006 فرنسا $0.006 هولندا $0.006 ماليزيا $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 53
$0.05 – $0.20 22
$0.20 – $0.50 6
أكثر من $0.50 3
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
باكستان $0.006 2,435
بنغلاديش $0.006 2,435
الجزائر $0.006 4,064
إثيوبيا $0.006 4,525
موزمبيق $0.006 767
أوكرانيا $0.006 3,847
مصر $0.006 2,476
هايتي $0.006 27
نيبال $0.006 2,435
أوزبكستان $0.006 1,833
نيجيريا $0.006 2,436
فرنسا $0.006 9,543
تنزانيا $0.006 887
هندوراس $0.006 2,435
الأرجنتين $0.006 786
الإكوادور $0.006 650
المغرب $0.006 10,989
مالاوي $0.006 16
غانا $0.006 2,435
كينيا $0.006 660
فنزويلا $0.006 16
كازاخستان $0.006 4,235
قيرغيزستان $0.006 2,435
بلغاريا $0.006 1,231
مالي $0.006 292
جمهورية مولدوفا $0.006 120
بنين $0.006 3,137
العراق $0.006 2,146
بولندا $0.006 6,046
ماليزيا $0.006 8,621
هولندا $0.006 8,858
كمبوديا $0.006 7,393
موريتانيا $0.006 50
الفلبين $0.006 4,824
أفغانستان $0.006 1,435
أرمينيا $0.006 16
تشاد $0.006 27
إيطاليا $0.006 7,619
مدغشقر $0.006 701
اليونان $0.006 9,967
جورجيا $0.006 2,061
بوليفيا $0.006 2,437
ألبانيا $0.006 16
غينيا $0.006 213
لبنان $0.006 2,459
النمسا $0.006 1,320
كندا $0.009 934
ألمانيا $0.011 4,845
نيوزيلندا $0.011 28
الولايات المتحدة $0.012 1,000+
تشيلي $0.012 188
المملكة المتحدة $0.039 177,912
أنغيلا $0.042 216
إيران $0.053 16
الكويت $0.053 1
النرويج $0.053 27
كولومبيا $0.056 1,995
الكاميرون $0.058 22
بيلاروسيا $0.058 2
ميانمار $0.06 14,269
البوسنة والهرسك $0.065 16
إندونيسيا $0.077 14,945
بنما $0.089 288
بوروندي $0.089 322
فنلندا $0.089 1,312
الغابون $0.1 576
ليتوانيا $0.1 3,998
الدنمارك $0.1 647
أستراليا $0.1 2,033
بلجيكا $0.112 2,412
أيرلندا $0.112 638
لاتفيا $0.112 2,734
إسبانيا $0.118 525
جمهورية التشيك $0.148 13,371
منغوليا $0.171 36
البرتغال $0.206 5,801
رومانيا $0.206 4,327
إسرائيل $0.242 2,689
السويد $0.295 309
إستونيا $0.3 3,691
الأردن $0.348 16
كرواتيا $0.548 3,432
قبرص $0.806 7,135
البرازيل $1.077 2,134

Foody على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 84 دولة.
  • حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Foody — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $1.077 — الوسيط $0.006 في 84 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Morocco ($0.006), Greece ($0.006), France ($0.006)

400K+ رقم في 84 دولة.

رقم Foody حسب الدولة

رقم إيطاليا مؤقت $0.006 رقم كمبوديا مع الكود $0.006 رقم بولندا مؤقت $0.006 رقم الفلبين مؤقت $0.006 رقم إثيوبيا مؤقت $0.006 رقم كازاخستان مؤقت $0.006 رقم الجزائر مؤقت $0.006 رقم أوكرانيا مؤقت $0.006 رقم بنين مؤقت $0.006 رقم مصر مع الكود $0.006 رقم لبنان مؤقت $0.006 رقم بوليفيا مع الكود $0.006 رقم نيجيريا مؤقت $0.006 رقم باكستان مع الكود $0.006 رقم بنغلاديش مؤقت $0.006 رقم نيبال مؤقت $0.006 رقم هندوراس مؤقت $0.006 رقم غانا مع الكود $0.006 رقم قيرغيزستان مع الكود $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006

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