رقم مؤقت من الكويت مع الكود (+965)
أرقام الكويت مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من الكويت واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.015، ويدعم 320 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في الكويت
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.051
$0.296
$0.19
$0.081
$0.091
$0.636
$0.116
$0.7
$0.053
$0.532
$2.536
$0.771
$2.536
$0.089
$0.41
$0.053
$0.336
$0.051
$0.453
$0.725
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في الكويت يكلف من $0.015 إلى $3.295 (المتوسط $0.5881، الوسيط $0.277) عبر 320 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 309 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Viber
|$0.19
|1,730
|✓
|$0.4
|3,003
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.048
|1,003
|✓
|$0.081
|3,005
|✓
|KakaoTalk
|$0.216
|2,004
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.112
|1,002
|✓
|Telegram
|$0.296
|5,737
|✓
|أي خدمة أخرى
|$2.499
|4,017
|✓
|Lotus
|$0.015
|1
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Saathi
|$0.04
|1,001
|✓
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Sixer
|$0.043
|1
|✓
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,001
|✓
|AdaKami
|$0.051
|1
|✓
|Iti
|$0.051
|1
|✓
|EarnEasy
|$0.051
|1
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|CallApp
|$0.053
|1
|✓
|DewuPoison
|$0.053
|127
|✓
|LUKOIL-AZS
|$0.053
|1
|✓
|LYKA
|$0.053
|1
|✓
|NimoTV
|$0.053
|1
|✓
|Okko
|$0.053
|1
|✓
|Pivko24
|$0.053
|1
|✓
|Taikang
|$0.053
|1
|✓
|Ximalaya
|$0.053
|217
|✓
|YAPPY
|$0.053
|1
|✓
|Author24
|$0.053
|1
|✓
|米画师Mihuashi
|$0.053
|1
|✓
|163СOM
|$0.053
|1
|✓
|RummyWealth
|$0.053
|1
|✓
|AGIBANK
|$0.053
|1
|✓
|Siply
|$0.053
|1
|✓
|Foody
|$0.053
|1
|✓
|kolesa.kz
|$0.053
|33
|✓
|FreeChargeApp
|$0.053
|1
|✓
|kufarby
|$0.053
|1
|✓
|RummyCulture
|$0.053
|1
|✓
|Bazos
|$0.053
|1
|✓
|Alfa
|$0.053
|1
|✓
|Casino/bet/gambling
|$0.053
|1
|✓
|Railone
|$0.053
|1
|Ola
|$0.055
|1,001
|✓
|BIGO LIVE
|$0.059
|1
|✓
|Naver
|$0.064
|2,001
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.064
|2,001
|✓
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Dream11
|$0.07
|1,469
|✓
|Baidu
|$0.077
|1,001
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,001
|✓
|Rapido
|$0.079
|1
|✓
|Betano
|$0.086
|1
|✓
|Amazon
|$0.088
|2,004
|✓
|Delivery Club
|$0.089
|253
|✓
|LoveLocal
|$0.089
|343
|✓
|My11Circle
|$0.089
|377
|✓
|Citymobil
|$0.089
|253
|✓
|CommunityGaming
|$0.089
|548
|✓
|Huya
|$0.089
|181
|✓
|iQIYI
|$0.089
|253
|✓
|IQOS
|$0.089
|548
|✓
|Likee
|$0.089
|289
|✓
|MEGA
|$0.089
|271
|✓
|TenChat
|$0.089
|235
|✓
|Trip
|$0.089
|308
|✓
|Twilio
|$0.089
|397
|✓
|Wink
|$0.089
|415
|✓
|Inboxlv
|$0.089
|181
|✓
|WinzoGame
|$0.089
|199
|✓
|Akudo
|$0.089
|181
|✓
|Coindcx
|$0.089
|181
|✓
|Algida
|$0.089
|217
|✓
|Rush
|$0.089
|181
|✓
|Swiggy
|$0.089
|821
|✓
|IVI
|$0.089
|127
|✓
|Paytm
|$0.089
|217
|✓
|99acres
|$0.089
|235
|✓
|MobiKwik
|$0.089
|217
|✓
|BLIBLI
|$0.089
|181
|✓
|Linode
|$0.089
|379
|✓
|Temu
|$0.089
|559
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|1
|✓
|Pinduoduo
|$0.089
|235
|✓
|my jio
|$0.089
|1,000+
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.09
|1,002
|✓
|Fups
|$0.102
|1
|✓
|Hopi
|$0.104
|2,001
|✓
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Apple ID
|$0.118
|1,001
|✓
|noon
|$0.124
|1,001
|✓
|Walmart
|$0.124
|1,001
|✓
|Hinge
|$0.13
|1
|✓
|TeenPattiStarpro
|$0.145
|1
|✓
|Tencent QQ
|$0.158
|1
|✓
|Kwai
|$0.159
|470
|✓
|Meesho
|$0.159
|616
|✓
|Яндекс
|$0.165
|1
|✓
|Discord
|$0.177
|1,001
|✓
|Grab
|$0.183
|1,001
|✓
|X (Twitter)
|$0.19
|2,001
|✓
|Steam
|$0.206
|1,001
|✓
|Zupee
|$0.206
|325
|✓
|Flipkart
|$0.212
|1
|✓
|GiraBank
|$0.212
|1
|✓
|JivoMart
|$0.212
|1
|✓
|Uber
|$0.216
|2,001
|✓
|Netflix
|$0.23
|8,454
|✓
|Clubhouse
|$0.23
|821
|✓
|Happn
|$0.23
|7,757
|✓
|Yalla
|$0.231
|1
|✓
|Nike
|$0.242
|1,001
|✓
|Astropay
|$0.242
|1
|✓
|dodopizza
|$0.242
|1
|✓
|LightChat
|$0.242
|276
|✓
|СпортМастер
|$0.242
|1
|✓
|Самокат
|$0.242
|1
|✓
|KuCoinPlay
|$0.242
|276
|✓
|Faceit
|$0.242
|1
|✓
|Ininal
|$0.242
|1
|✓
|WestStein
|$0.242
|1
|✓
|ROBINHOOD
|$0.242
|1
|✓
|IPLwin
|$0.242
|1
|✓
|Depop
|$0.242
|1
|✓
|LOCO
|$0.242
|1
|✓
|Oldubil
|$0.242
|1
|✓
|SoulApp
|$0.242
|1
|✓
|Grofers
|$0.242
|1
|✓
|Bukalapak
|$0.242
|1
|✓
|Aitu
|$0.242
|1
|✓
|PingPong
|$0.242
|1
|✓
|Magicbricks
|$0.242
|1
|✓
|Mewt
|$0.242
|1
|✓
|PharmEasy
|$0.242
|1
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|G2G
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|1
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|СберМегаМаркет
|$0.242
|1
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|GCash
|$0.242
|1
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|Probo
|$0.242
|1
|✓
|FreeNow
|$0.242
|1
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|Grailed
|$0.242
|1
|✓
|Her
|$0.242
|1
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|PlayerAuctions
|$0.242
|1
|✓
|Razer
|$0.242
|1
|✓
|Rebtel
|$0.242
|1
|✓
|Shpock
|$0.242
|1
|✓
|TamTam
|$0.242
|1
|✓
|tiketcom
|$0.242
|1
|✓
|Ubisoft
|$0.242
|1
|✓
|JDcom
|$0.249
|1
|✓
|Skout
|$0.253
|1,001
|✓
|IRCTC
|$0.253
|821
|✓
|Myntra
|$0.264
|1
|✓
|Freelancer
|$0.264
|1
|✓
|Mercado
|$0.264
|1
|✓
|Marktplaats
|$0.264
|1
|✓
|Mera Gaon
|$0.264
|1
|✓
|Michat
|$0.265
|1,001
|✓
|PGbonus
|$0.265
|357
|✓
|Вконтакте
|$0.277
|1,001
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.277
|559
|✓
|paycell
|$0.282
|1
|✓
|LINE
|$0.289
|1,001
|✓
|GoogleVoice
|$0.289
|1,001
|✓
|imo
|$0.289
|1,001
|✓
|TradingView
|$0.289
|357
|✓
|eBay
|$0.3
|2,001
|✓
|Signal
|$0.3
|517
|✓
|Zoho
|$0.3
|1,001
|✓
|Snapchat
|$0.312
|1,001
|✓
|Şikayet var
|$0.312
|21
|✓
|Rambler
|$0.312
|109
|✓
|Moneylion
|$0.317
|1
|✓
|Shopee
|$0.324
|1,001
|✓
|Poshmark
|$0.324
|438
|✓
|Gojek
|$0.324
|470
|✓
|OffGamers
|$0.324
|1,001
|✓
|EscapeFromTarkov
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|145
|✓
|Yahoo Mail
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|1,001
|✓
|AOL
|$0.336
|1,001
|✓
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|$0.336
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|✓
|foodpanda
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|✓
|Zalo
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|1,001
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|1,001
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|✓
|Akulaku
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|199
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|Metro
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|Twitch
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|✓
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|$0.371
|1,001
|✓
|hily
|$0.371
|1,001
|✓
|Wolt
|$0.371
|1,001
|✓
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|21
|✓
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|2,413
|✓
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|✓
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|Rediffmail
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|1
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|1
|✓
|Gett
|$0.422
|1
|✓
|Wish
|$0.43
|436
|✓
|$0.442
|1,001
|✓
|Hermes
|$0.442
|227
|✓
|TanTan
|$0.442
|1,180
|✓
|Paxful
|$0.442
|21
|✓
|1688
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|✓
|DiDi
|$0.465
|1,001
|✓
|Mail.ru
|$0.465
|92
|✓
|OfferUp
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|21
|✓
|Grindr
|$0.477
|1,001
|✓
|Blizzard
|$0.489
|1,001
|✓
|Coinbase
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|Careem
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|✓
|$0.489
|3,444
|✓
|BitClout
|$0.5
|979
|✓
|GroupMe
|$0.5
|373
|✓
|RedBook
|$0.5
|404
|✓
|Papara
|$0.512
|1,001
|✓
|Wildberries
|$0.512
|111
|✓
|Одноклассники
|$0.512
|91
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.512
|177
|✓
|Paysend
|$0.528
|1
|✓
|Justdating
|$0.536
|111
|✓
|icq
|$0.536
|436
|✓
|HQ Trivia
|$0.548
|328
|✓
|OLX
|$0.548
|1,001
|✓
|Truecaller
|$0.548
|1,411
|✓
|Dent
|$0.559
|544
|✓
|Dundle
|$0.571
|496
|✓
|Taobao
|$0.606
|3,403
|✓
|Douyu
|$0.618
|276
|✓
|Lazada
|$0.618
|1,391
|✓
|BlaBlaCar
|$0.618
|1,748
|✓
|KFC
|$0.63
|1,001
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.642
|403
|✓
|IFood
|$0.653
|313
|✓
|premium.one
|$0.653
|292
|✓
|Carousell
|$0.653
|111
|✓
|Coca-Cola
|$0.67
|1
|✓
|PayPal
|$0.689
|1,001
|✓
|Zomato
|$0.689
|4,939
|✓
|Tango
|$0.689
|1,072
|✓
|McDonalds
|$0.7
|426
|✓
|Alibaba
|$0.7
|1,001
|✓
|Quipp
|$0.712
|373
|✓
|Trendyol
|$0.712
|1,051
|✓
|Airbnb
|$0.724
|1,001
|✓
|Lyft
|$0.758
|1
|✓
|RegRu
|$0.759
|217
|✓
|32red
|$0.771
|357
|✓
|Proton Mail
|$0.795
|1,347
|✓
|CAIXA
|$0.795
|343
|✓
|Potato
|$0.806
|111
|✓
|Wise
|$0.853
|271
|✓
|Tosla
|$0.853
|21
|✓
|Yubo
|$0.853
|21
|✓
|fiverr
|$0.889
|1,170
|✓
|Glovo
|$0.9
|361
|✓
|PicPay
|$0.924
|172
|✓
|GoFundMe
|$0.983
|8,091
|✓
|Tata Neu
|$1.037
|1
|✓
|Joyride
|$1.113
|1
|✓
|Allegro
|$1.113
|1
|✓
|Dominos Pizza
|$1.173
|1
|✓
|CourseHero
|$1.206
|145
|✓
|GG
|$1.3
|145
|✓
|$1.406
|1,001
|✓
|Skype
|$1.477
|397
|✓
|Eneba
|$1.536
|91
|✓
|Payoneer
|$1.591
|1
|✓
|FarPost
|$2.124
|109
|✓
|Megogo
|$2.148
|325
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$2.148
|253
|✓
|Oppo
|$2.148
|127
|✓
|Badoo
|$2.159
|469
|✓
|Monese
|$2.159
|397
|✓
|OkCupid
|$2.159
|397
|✓
|Stormgain
|$2.159
|289
|✓
|Tokopedia
|$2.159
|289
|✓
|Zhihu
|$2.159
|163
|✓
|Venmo
|$2.159
|235
|✓
|DoorDash
|$2.159
|361
|✓
|CloudChat
|$2.159
|181
|✓
|Uplay
|$2.171
|145
|✓
|Sravni
|$2.453
|109
|✓
|1xBet
|$2.465
|379
|✓
|Beget
|$2.465
|127
|✓
|DANA
|$2.465
|289
|✓
|Drom
|$2.465
|469
|✓
|4Fun
|$2.465
|109
|✓
|OVO
|$2.465
|271
|✓
|Paysafecard
|$2.465
|289
|✓
|Revolut
|$2.465
|289
|✓
|Bilibili
|$2.465
|271
|✓
|Mercari
|$2.465
|271
|✓
|EasyPay
|$2.465
|325
|✓
|Fruitz
|$2.465
|181
|✓
|Leboncoin
|$2.465
|361
|✓
|Perfluence
|$2.465
|217
|✓
|Foodora
|$2.591
|1
|✓
|Klarna
|$2.888
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|Upwork
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|Магнит.Маркет
|$3.256
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|Indomaret
|$3.256
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|$3.256
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|$3.256
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أرقام الكويت تبدأ بـ +965. رمز الدولة: KW.
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الأسئلة الشائعة
من $0.015 إلى $3.295 — الوسيط $0.277 عبر 320 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة الكويت هو +965. رمز الدولة: KW.