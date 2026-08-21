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رقم مؤقت من تيمور الشرقية مع الكود (+670)

أرقام تيمور الشرقية مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من تيمور الشرقية واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 45 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.024 45 خدمة 70K+ رقم 1,300+ تفعيل خلال 30 يوماً +670 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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تيمور الشرقية
71003

قطعة

أفضل 20 خدمة في تيمور الشرقية

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
2000 قطعة

$0.049

Google,youtube,Gmail
1000 قطعة

$0.088

Walmart
1000 قطعة

$0.071

Adidas
1000 قطعة

$0.079

Amazon
2000 قطعة

$0.114

Baidu
1000 قطعة

$0.562

ChatGPT
1000 قطعة

$0.051

CoinFantasy
1000 قطعة

$0.04

Dhani
2000 قطعة

$0.049

Discord
3000 قطعة

$0.251

Getir
1000 قطعة

$1.82

HDFC ERGO
2000 قطعة

$0.04

Hing
2000 قطعة

$0.081

Hopi
3000 قطعة

$1.82

IFood
2000 قطعة

$0.072

KakaoTalk
1000 قطعة

$0.447

Line messenger
2000 قطعة

$0.696

Ludo24
2000 قطعة

$0.041

Microsoft
3000 قطعة

$0.109

NMI
2000 قطعة

$0.066

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في تيمور الشرقية يكلف من $0.024 إلى $0.696 (المتوسط $0.093، الوسيط $0.064) عبر 45 خدمة. أرخص من 76% من الدول المتوفرة حالياً.

الأرخص اليوم: Baidu $0.024 Viber $0.039 X (Twitter) $0.039 Instagram (Threads) $0.04 Sixer $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 14
$0.05 – $0.20 28
$0.20 – $0.50 2
أكثر من $0.50 1
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
ChatGPT (OpenAI) $0.051 1,000+
WhatsApp $0.12 1,000+
Viber $0.039 1,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.088 1,000+
Instagram (Threads) $0.04 2,000+
Baidu $0.024 1,000+
X (Twitter) $0.039 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
Discord $0.05 3,000
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Ola $0.055 2,000+
Naver $0.064 2,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 3,000
Getir $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Hopi $0.064 3,000
IFood $0.064 2,000+
eBay $0.07 3,000
Yahoo Mail $0.07 1,000+
Zalo $0.07 1,000+
Hinge $0.07 2,000+
Walmart $0.071 1,000+
Uber $0.079 1,000+
Adidas $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Yemeksepeti $0.079 1,000+
my jio $0.089 2,000+
Вконтакте $0.1 2,000+
TikTok (Douyin) $0.105 1,000+
Spincrush $0.105 2,000+
Amazon $0.114 2,000+
Shopee $0.126 1,000+
Telegram $0.331 2,002
KakaoTalk $0.44 1,000+
LINE $0.696 2,000+

تيمور الشرقية على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1,300+
  • حتى 2 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في تيمور الشرقية: Google (Gmail / YouTube), ChatGPT (OpenAI)
  • الأكثر شراءً: Facebook
  • 36 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام تيمور الشرقية تبدأ بـ +670. رمز الدولة: TL.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر تيمور الشرقية — ابتداءً من $0.024.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.024 إلى $0.696 — الوسيط $0.064 عبر 45 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

45 خدمة اليوم، بما في ذلك Baidu ($0.024), Viber ($0.039), Twitter ($0.039).

رمز الهاتف لدولة تيمور الشرقية هو +670. رمز الدولة: TL.

التحقق حسب الخدمة في تيمور الشرقية

رقم وهمي لـ WhatsApp $0.12 رقم وهمي لـ Saathi $0.04 رقم وهمي لـ Swarail $0.04 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Winzap $0.042 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ Railone $0.053 رقم مؤقت لـ Ola $0.055 رقم وهمي لـ Naver $0.064 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ eBay $0.07 رقم وهمي لـ Yahoo Mail $0.07 رقم وهمي لـ Zalo $0.07 رقم وهمي لـ Uber $0.079 رقم مؤقت لـ PciPay $0.079 رقم وهمي لـ Yemeksepeti $0.079 رقم مؤقت لـ my jio $0.089 رقم وهمي لـ Spincrush $0.105 رقم وهمي لـ TikTok (Douyin) $0.105 رقم وهمي لـ Shopee $0.126

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