أرقام افتراضية

رقم مؤقت من تيمور الشرقية مع الكود (+670)

أرقام تيمور الشرقية مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

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