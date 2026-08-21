AR
تسجيل الدخول إنشاء حساب
أرقام افتراضية

رقم وهمي مؤقت لـ Claude (Anthropic) — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Claude (Anthropic) أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Claude (Anthropic) مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 118 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 118 دولة 940K+ رقم 490+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #54 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Claude (Anthropic)
949019

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Claude (Anthropic)

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الدنمارك
أفضل تسليم
874 قطعة

$0.118

ماليزيا
أفضل تسليم
106742 قطعة

$0.118

البرتغال
أفضل تسليم
8221 قطعة

$0.071

الكاميرون
164 قطعة

$0.012

السويد
465 قطعة

$0.073

إيطاليا
5942 قطعة

$0.1

هولندا
10664 قطعة

$0.083

بولندا
39757 قطعة

$0.022

كينيا
1742 قطعة

$0.029

تشيلي
7232 قطعة

$0.02

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Claude (Anthropic) تتراوح من $0.006 إلى $11.803 (المتوسط $0.1955، الوسيط $0.089) في 118 دولة. أرخص من 60% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 107 دولة.

الأرخص اليوم: الجزائر $0.006 أوزبكستان $0.006 تونس $0.006 زيمبابوي $0.006 باكستان $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 47
$0.05 – $0.20 46
$0.20 – $0.50 23
أكثر من $0.50 2
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
البرازيل $0.015 4,049
إندونيسيا $0.015 20,214
تشيلي $0.02 7,232
الكاميرون $0.012 164
الولايات المتحدة $0.014 75,735
بولندا $0.022 39,757
هولندا $0.083 10,664
الدنمارك $0.118 874
المملكة المتحدة $0.05 320,091
جنوب أفريقيا $0.027 2,415
كينيا $0.029 1,742
البرتغال $0.071 8,221
السويد $0.073 465
إيطاليا $0.1 5,942
ماليزيا $0.118 106,742
إستونيا $0.318 1,496
باكستان $0.006 2,278
بنغلاديش $0.006 2,278
زامبيا $0.006 2,003
الجزائر $0.006 3,907
إثيوبيا $0.006 1,368
هايتي $0.006 42
زيمبابوي $0.006 2,280
نيبال $0.006 1,278
أوزبكستان $0.006 2,923
هندوراس $0.006 2,278
تونس $0.006 2,399
الإكوادور $0.006 1,740
أوغندا $0.006 740
مالاوي $0.006 1,031
غانا $0.006 2,278
فنزويلا $0.006 1,470
قيرغيزستان $0.006 1,278
مالي $0.006 1,419
رواندا $0.006 740
السودان $0.006 31
جمهورية مولدوفا $0.006 1,135
بنين $0.006 1,967
اليمن $0.006 1,955
العراق $0.006 2,236
السنغال $0.006 955
كمبوديا $0.006 2,278
موريتانيا $0.006 1,065
أفغانستان $0.006 1,516
أرمينيا $0.006 31
تشاد $0.006 42
صربيا $0.006 1,000+
مدغشقر $0.006 791
جورجيا $0.006 76
بوليفيا $0.006 1,280
طاجيكستان $0.006 31
ألبانيا $0.006 31
سلوفينيا $0.006 1,099
غينيا $0.006 340
لبنان $0.006 1,302
موزمبيق $0.065 848
ناميبيا $0.089 1,000+
أنغولا $0.089 1,031
نيجيريا $0.089 2,279
الكونغو (الديمقراطية) $0.089 1,000+
بوتسوانا $0.089 1,000+
سريلانكا $0.089 1,001
ميانمار $0.089 4,633
جامايكا $0.089 1,000+
الأردن $0.089 1,031
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.089 1,120
بلغاريا $0.089 2,321
ليبيا $0.089 1,000+
بوركينا فاسو $0.089 50
بلجيكا $0.089 1,324
عُمان $0.089 31
الكونغو $0.089 1,000+
أوروغواي $0.089 1,000+
توغو $0.089 65
الجمهورية العربية السورية $0.089 4
المجر $0.089 1,000+
بوروندي $0.089 4,502
الإمارات العربية المتحدة $0.089 1,000+
جنوب السودان $0.089 1
الكويت $0.089 1
البوسنة والهرسك $0.089 39
سويسرا $0.089 1,006
النرويج $0.089 1,042
رومانيا $0.089 1,756
فنلندا $0.089 4
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.089 5
ليبيريا $0.089 1,000+
سلوفاكيا $0.089 3
منغوليا $0.089 1,036
أستراليا $0.089 3,036
كندا $0.1 42,311
إيران $0.118 31
تنزانيا $0.118 11,471
النمسا $0.122 2,679
مصر $0.2 12,319
كولومبيا $0.2 4,395
كازاخستان $0.224 3,078
إسرائيل $0.224 2,086
أيرلندا $0.224 98
كرواتيا $0.224 453
الفلبين $0.236 5,411
فيتنام $0.248 2,083
اليونان $0.256 5,474
بيلاروسيا $0.258 2
أوكرانيا $0.259 8,764
فرنسا $0.26 120,943
الأرجنتين $0.26 5,008
الهند $0.27 1,000+
إسبانيا $0.27 3,670
تايلاند $0.27 4,844
ألمانيا $0.27 7,154
اليابان $0.27 3,000
المكسيك $0.28 2,659
المغرب $0.307 2,102
جمهورية التشيك $0.318 793
نيوزيلندا $0.486 30
سنغافورة $0.589 296
سيراليون $11.803 2

رقم Claude (Anthropic) المؤقت لاستقبال الرمز

يصل رمز التحقق الخاص بخدمة Claude (Anthropic) مكونا من ستة أرقام، ويمكن طلب إعادة إرساله بعد ستين ثانية عند الحاجة. يلجأ عدد من المشتركين إلى رقم مؤقت لـ Claude (Anthropic) عند التسجيل، إذ تتم عملية استقبال رمز التحقق مباشرة على صفحة الموقع فور الدفع واختيار الدولة. تبدأ الأسعار من $0.006 وتغطي الخدمة 118 دولة، وغالبا ما تُستخدم أرقام من البرازيل، بما يتجاوز ٣٩٠ عملية تفعيل خلال الأيام الثلاثين الماضية.

Claude (Anthropic) على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 490+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #54
  • اتجاه 7 أيام: +54%
  • أرقام Multi-SMS في 107 دولة.
  • حتى 15 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Chile): تم تسليم 1,200+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Claude (Anthropic) — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدامات رقم Claude (Anthropic) المؤقت

يتيح استخدام رقم مؤقت فتح حساب إضافي ضمن الحد المسموح به لكل رقم، وتجربة خطوة التسجيل والتحقق قبل الاعتماد على حساب رئيسي دائم، والفصل بين الاستخدام الشخصي اليومي وأي تجربة أخرى لتفعيل Claude (Anthropic). بما أن النظام دقيق مع النطاقات المعروفة عند إدخال الرقم في خطوة التسجيل، فإن رفض نطاق معين في هذه المرحلة يُحل عمليا باختيار رقم وهمي لـ Claude (Anthropic) من دولة أخرى من القائمة المتاحة وإعادة المحاولة به مباشرة دون تكرار المحاولة على النطاق نفسه.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $11.803 — الوسيط $0.089 في 118 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Algeria ($0.006), Uzbekistan ($0.006), Tunisia ($0.006)

940K+ رقم في 118 دولة.

رقم Claude (Anthropic) حسب الدولة

رقم البرازيل مؤقت $0.015 رقم إندونيسيا مؤقت $0.015 رقم الولايات المتحدة مؤقت $0.014 رقم المملكة المتحدة مع الكود $0.05 رقم جنوب أفريقيا مؤقت $0.027 رقم إستونيا مؤقت $0.318 رقم بنغلاديش مؤقت $0.006 رقم هندوراس مع الكود $0.006 رقم غانا مؤقت $0.006 رقم كمبوديا مع الكود $0.006 رقم العراق مع الكود $0.006 رقم زامبيا مؤقت $0.006 رقم بنين مؤقت $0.006 رقم اليمن مع الكود $0.006 رقم الإكوادور مع الكود $0.006 رقم أفغانستان مع الكود $0.006 رقم فنزويلا مع الكود $0.006 رقم مالي مع الكود $0.006 رقم إثيوبيا مؤقت $0.006 رقم لبنان مع الكود $0.006

شائع إلى جانب Claude (Anthropic)

ChatGPT (OpenAI) رقم مؤقت لـ ChatGPT (OpenAI) Discord رقم وهمي لـ Discord JDcom رقم مؤقت لـ JDcom CourseHero رقم وهمي لـ CourseHero MTS CashBack رقم وهمي لـ MTS CashBack Walmart رقم وهمي لـ Walmart Amazon رقم مؤقت لـ Amazon Google (Gmail / YouTube) رقم وهمي لـ Google (Gmail / YouTube)

اختر الخدمة

Google,youtube,GmailInstagram+ThreadsfacebookGooglemessengerChatGPTWhatsappViberAmazonWeChatTikTok/DouyinNaverTelegramTicketmasterSpincrushmy jioВконтактеDiscordFlipkartAny otherJivoMartWalmartMercadoeBayGooglePayShopeeSignalUberYahooAppleTruecallerSwiggyPayPalGojekSnapchatTokopediaNetflixDeliverooMyn TrafficMeeshoRedBookZUS CoffeeTaptap SendPicpayDanaRazerVFS GLOBALBumbleOVOPayoneerClaudeDiDiHingLinkAjaVintedBetanoCarousellBigBasketLine messengerSheinWoltAlipay/Alibaba/1688OkCupidAOLLinodeBilibiliImoGrabAlchemyHerBadooGoogleVoiceIdealistakleinanzeigenFotkaLeboncoinOLXFoodpandaCraigslistRebtelTwitterBoltAkulakuOffGamersMarktplaatsTwitchOZONDoordashBPJSTKKakaoTalkNikeTanTanHappnAirbnbYemeksepetiSoulAppAdaKamiVercelMicrosoftBIGO LIVEJoyrideFreelancerRevolutTemuMeituanBlizzardGMXTencent QQPaysafecardSpotifyLinkedINTwilioWiseJingdongCoinbaseLazadaIFoodWildberriesЯндексNeteasefiverrTangoOnethilyNextdoorIceCasinoFoodoraKlarnaOneFormaPaybisPinduoduoTRUTH SOCIALUbisoftTaobaoZomatoSkoutCareemAstropayBlaBlaCarKaggleMcDonaldsYandexGoBotImIQOSZohoRumbleBIPcryptocomRummyOlaEnebaFruitzSamsungShopBeRealBazosG2GGCashEyeconBrevoBytePlusFeeldFlipGopuffNeonPaysendPlayerAuctionsENILIVEKwaiSteam16881хbetMoneylionDouyuYallaQuippDentPaparaBitCloutHQ TriviaAdidasGetirWomplyHopiPciPayZaloMichatHepsiburadacomDream11GoFundMeTalabatTrendyolPoshmarkАшанavitoBuff.163BegetBurger KingCoinutdodopizzaDromДругВокругMetro4FunGrindrGroupMemyGLOhhLightChatМагнит.МаркетKFCLentaMTS CashBackMoneseМагнитМВидеоPGbonusProtonMail32redRegRuСпортМастерСамокатСберМаркетStormgainTradingViewВерныйВкусВиллZhihuWeiboAirtelVenmoMercariMail.ruОдноклассникиЮлаSeosprintMamba, MeetMepremium.oneKuCoinPlayEasyPayHezzlHermesDelivery ClubPotatoDhaniOlacabsBaiduAmasiaClubhouseSkypeLoveLocalDundleSwagbucks99appIndomaretSubitoLebocoinCAIXAMy11CircleCallAppCitymobilCommunityGamingDewuPoisonDominos PizzaExpressmoneyFaceitHuyainDriveriQIYIJDcomLamodaLikeeLUKOIL-AZSLYKAMEGAMegogomosruNimoTVOkkoPivko24TaikangTenChatTripurent/jet/RuSharingWinkXiaomiXimalayaYAPPYZupeeВкусно и ТочкаДетский мирЗдравСитиЛэтуальОколоЭльдорадоГазпромЗолотая КоронаЗолотое ЯблокоСтолотоFarPostInboxlvMarlboroOppoQIWlTatneftSokolovHAPPYTUKToslaIninalСберчаевыеSahibindenSpartanpokerWinzoGamebet365CashAppSticPayConsultantAuthor24NttgameOfferUpAllegroeWallet米画师MihuashipaycellWishFamiliaGalaxyChat163СOMMetaBetfairYuboLyftWestSteinDostavistaСберАптекаSkroutzSneakersnStuffAptekiPlusPingCodeneftmIndiaPlaysROBINHOODZilchIPLwinDepopMPLKiranaIRCTCNoonLOCORummyWealthAGIBANKLotusAce2ThreeAkudoWorldRemitМирЗнакомствBluedOriflameMoneyPayGGSellMonitorKoshelekJustdatingPodeliCashFlyLigaProLoveRuCodashopStripeSravniOldubilSiplyVirgoThisshopGittigidiyorFunPayCoindcxNovaPoshtaGMNGRRSAAlgidaGrofers888casino24bettingFoodyRushRozetkakolesa.kzBukalapakFreeChargeAppkufarbyKayaBr777AituPingPongGiraBankIVIWeverseFoodHubBykeaChispaicqTeenPattiStarproImmoweltAliExpressUkrnetMagicbricksCathayBandJungleeRummyUplayMewtMOMOAptekaRUGyFTRPagSmilePaytmRoposo99acresБукмекерскиеŞikayet varMobiKwikRummyLootBLIBLIAVONCliQQPharmEasyRummyCulturePaxfulCloudChatGetmegaРСАPaddyPowerUklonRediffmailPromUWINPocket52GemgalaDosiMonobankIndiaAlfaMarketGuru勇仕网络Ys4funUtekaKeybaseСберМегаМаркетLazyPayPerfluenceGlovoUU163EscapeFromTarkovItiProboRuTubeЛейкаОкейAsdairancellAckoAfreecaTVAlibabaAll AccessAngel OneAnkamaAstraPayAutoruBajaj FinservBCA SyariahBook My PlayBoostyBunqBusyFlyCasino/bet/gamblingCDEKChaingeFinanceCianCityMallCloud ManagerCMBCoca-ColaCollabActCourseHeroEarnEasyFeelsFlowwowFreeNowFriendtechFupsGettGlobalTelGoPayzgpnbonusGrailedGreggsGreywoodsHappyFreshINDOBAiPanelOnlineIpsos iSayKIONLydiaMeituMera GaonMiraviaMotorkuXMTR MobileMuzzmyboostNeocryptoNextNRJ Music AwardsNubankOllisOzan SuperAppPizzaHutPlayerzpotPockitPotato ChatPrakerjaPrenagen Clubpunjab citizenRamblerRoyal CaninRummyCircleRydeSBI CardServifyShpockSmartyPigSpark DriverStockyDodoTamTamTata NeuThis FatetiketcomTuulUangMeUpworkUralairlinesUzumVoiWINDSWooPlusX5IDYonogamesYouDoZasilkovnaZigluАптека АпрельБанкиБери зарядБлинБериВелобайкГородПочта РоссииПрофиСистема ГородСушиВёслаФотостранаZaleyCashCoinFantasyChaseNMI51exchangeBjpWellFSixerWinmatchWinzap99GameUnibit11SwarailBingo101Sbmurbanokk4.betLudo24WonderTicketInnopayGoogleChatPokemon Center OnlineGamestheshopWhatsApp2PlayTimeRailoneWooHooNielsenBharatgasWinGOKGENHDFC ERGOSaathiArtstationBlue rewardRapidoSHAKEPAYDealshareEmergencyPaisaYakultDigi Credit
لا توجد نتائج!

اختر الدولة

لا توجد نتائج!