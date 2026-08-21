رقم وهمي مؤقت لـ Claude (Anthropic) — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Claude (Anthropic) أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Claude (Anthropic) مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 118 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة Claude (Anthropic)
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Claude (Anthropic) تتراوح من $0.006 إلى $11.803 (المتوسط $0.1955، الوسيط $0.089) في 118 دولة. أرخص من 60% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 107 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|البرازيل
|$0.015
|4,049
|✓
|إندونيسيا
|$0.015
|20,214
|✓
|تشيلي
|$0.02
|7,232
|✓
|الكاميرون
|$0.012
|164
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.014
|75,735
|✓
|بولندا
|$0.022
|39,757
|✓
|هولندا
|$0.083
|10,664
|✓
|الدنمارك
|$0.118
|874
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.05
|320,091
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.027
|2,415
|✓
|كينيا
|$0.029
|1,742
|✓
|البرتغال
|$0.071
|8,221
|✓
|السويد
|$0.073
|465
|✓
|إيطاليا
|$0.1
|5,942
|✓
|ماليزيا
|$0.118
|106,742
|✓
|إستونيا
|$0.318
|1,496
|✓
|باكستان
|$0.006
|2,278
|✓
|بنغلاديش
|$0.006
|2,278
|✓
|زامبيا
|$0.006
|2,003
|✓
|الجزائر
|$0.006
|3,907
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|1,368
|✓
|هايتي
|$0.006
|42
|✓
|زيمبابوي
|$0.006
|2,280
|✓
|نيبال
|$0.006
|1,278
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|2,923
|✓
|هندوراس
|$0.006
|2,278
|✓
|تونس
|$0.006
|2,399
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|1,740
|✓
|أوغندا
|$0.006
|740
|✓
|مالاوي
|$0.006
|1,031
|✓
|غانا
|$0.006
|2,278
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|1,470
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|1,278
|✓
|مالي
|$0.006
|1,419
|✓
|رواندا
|$0.006
|740
|✓
|السودان
|$0.006
|31
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|1,135
|✓
|بنين
|$0.006
|1,967
|✓
|اليمن
|$0.006
|1,955
|✓
|العراق
|$0.006
|2,236
|✓
|السنغال
|$0.006
|955
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|2,278
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|1,065
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|1,516
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|31
|✓
|تشاد
|$0.006
|42
|✓
|صربيا
|$0.006
|1,000+
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|791
|✓
|جورجيا
|$0.006
|76
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|1,280
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|31
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|31
|✓
|سلوفينيا
|$0.006
|1,099
|✓
|غينيا
|$0.006
|340
|✓
|لبنان
|$0.006
|1,302
|✓
|موزمبيق
|$0.065
|848
|✓
|ناميبيا
|$0.089
|1,000+
|أنغولا
|$0.089
|1,031
|✓
|نيجيريا
|$0.089
|2,279
|✓
|الكونغو (الديمقراطية)
|$0.089
|1,000+
|بوتسوانا
|$0.089
|1,000+
|سريلانكا
|$0.089
|1,001
|✓
|ميانمار
|$0.089
|4,633
|✓
|جامايكا
|$0.089
|1,000+
|الأردن
|$0.089
|1,031
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.089
|1,120
|✓
|بلغاريا
|$0.089
|2,321
|✓
|ليبيا
|$0.089
|1,000+
|بوركينا فاسو
|$0.089
|50
|✓
|بلجيكا
|$0.089
|1,324
|✓
|عُمان
|$0.089
|31
|✓
|الكونغو
|$0.089
|1,000+
|أوروغواي
|$0.089
|1,000+
|توغو
|$0.089
|65
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.089
|4
|✓
|المجر
|$0.089
|1,000+
|بوروندي
|$0.089
|4,502
|✓
|الإمارات العربية المتحدة
|$0.089
|1,000+
|جنوب السودان
|$0.089
|1
|✓
|الكويت
|$0.089
|1
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.089
|39
|✓
|سويسرا
|$0.089
|1,006
|✓
|النرويج
|$0.089
|1,042
|✓
|رومانيا
|$0.089
|1,756
|✓
|فنلندا
|$0.089
|4
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.089
|5
|✓
|ليبيريا
|$0.089
|1,000+
|سلوفاكيا
|$0.089
|3
|✓
|منغوليا
|$0.089
|1,036
|✓
|أستراليا
|$0.089
|3,036
|✓
|كندا
|$0.1
|42,311
|✓
|إيران
|$0.118
|31
|✓
|تنزانيا
|$0.118
|11,471
|✓
|النمسا
|$0.122
|2,679
|✓
|مصر
|$0.2
|12,319
|✓
|كولومبيا
|$0.2
|4,395
|✓
|كازاخستان
|$0.224
|3,078
|✓
|إسرائيل
|$0.224
|2,086
|✓
|أيرلندا
|$0.224
|98
|✓
|كرواتيا
|$0.224
|453
|✓
|الفلبين
|$0.236
|5,411
|✓
|فيتنام
|$0.248
|2,083
|✓
|اليونان
|$0.256
|5,474
|✓
|بيلاروسيا
|$0.258
|2
|✓
|أوكرانيا
|$0.259
|8,764
|✓
|فرنسا
|$0.26
|120,943
|✓
|الأرجنتين
|$0.26
|5,008
|✓
|الهند
|$0.27
|1,000+
|إسبانيا
|$0.27
|3,670
|✓
|تايلاند
|$0.27
|4,844
|✓
|ألمانيا
|$0.27
|7,154
|✓
|اليابان
|$0.27
|3,000
|✓
|المكسيك
|$0.28
|2,659
|✓
|المغرب
|$0.307
|2,102
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.318
|793
|✓
|نيوزيلندا
|$0.486
|30
|✓
|سنغافورة
|$0.589
|296
|✓
|سيراليون
|$11.803
|2
|✓
رقم Claude (Anthropic) المؤقت لاستقبال الرمز
يصل رمز التحقق الخاص بخدمة Claude (Anthropic) مكونا من ستة أرقام، ويمكن طلب إعادة إرساله بعد ستين ثانية عند الحاجة. يلجأ عدد من المشتركين إلى رقم مؤقت لـ Claude (Anthropic) عند التسجيل، إذ تتم عملية استقبال رمز التحقق مباشرة على صفحة الموقع فور الدفع واختيار الدولة. تبدأ الأسعار من $0.006 وتغطي الخدمة 118 دولة، وغالبا ما تُستخدم أرقام من البرازيل، بما يتجاوز ٣٩٠ عملية تفعيل خلال الأيام الثلاثين الماضية.
Claude (Anthropic) على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 490+
- الترتيب حسب التفعيلات: #54
- اتجاه 7 أيام: +54%
- أرقام Multi-SMS في 107 دولة.
- حتى 15 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Chile): تم تسليم 1,200+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Claude (Anthropic) — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدامات رقم Claude (Anthropic) المؤقت
يتيح استخدام رقم مؤقت فتح حساب إضافي ضمن الحد المسموح به لكل رقم، وتجربة خطوة التسجيل والتحقق قبل الاعتماد على حساب رئيسي دائم، والفصل بين الاستخدام الشخصي اليومي وأي تجربة أخرى لتفعيل Claude (Anthropic). بما أن النظام دقيق مع النطاقات المعروفة عند إدخال الرقم في خطوة التسجيل، فإن رفض نطاق معين في هذه المرحلة يُحل عمليا باختيار رقم وهمي لـ Claude (Anthropic) من دولة أخرى من القائمة المتاحة وإعادة المحاولة به مباشرة دون تكرار المحاولة على النطاق نفسه.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $11.803 — الوسيط $0.089 في 118 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
940K+ رقم في 118 دولة.