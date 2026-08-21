استخدامات رقم Claude (Anthropic) المؤقت

يتيح استخدام رقم مؤقت فتح حساب إضافي ضمن الحد المسموح به لكل رقم، وتجربة خطوة التسجيل والتحقق قبل الاعتماد على حساب رئيسي دائم، والفصل بين الاستخدام الشخصي اليومي وأي تجربة أخرى لتفعيل Claude (Anthropic). بما أن النظام دقيق مع النطاقات المعروفة عند إدخال الرقم في خطوة التسجيل، فإن رفض نطاق معين في هذه المرحلة يُحل عمليا باختيار رقم وهمي لـ Claude (Anthropic) من دولة أخرى من القائمة المتاحة وإعادة المحاولة به مباشرة دون تكرار المحاولة على النطاق نفسه.