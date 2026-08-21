AR
تسجيل الدخول إنشاء حساب
أرقام افتراضية

رقم مؤقت من الفلبين مع الكود (+63)

أرقام الفلبين مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من الفلبين واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.005، ويدعم 454 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.005 454 خدمة 14.4M+ رقم 560,000+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #2 +63 تحديث الأسعار: أغسطس 21
اختيار التصنيف
الخدمة الدولة

الدولة المختارة

الفلبين
14423139

قطعة

أفضل 20 خدمة في الفلبين

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

KakaoTalk
252024 قطعة

$0.13

Instagram+Threads
164404 قطعة

$0.044

Telegram
251480 قطعة

$0.222

Viber
228428 قطعة

$0.1

facebook
225739 قطعة

$0.052

Google,youtube,Gmail
157000 قطعة

$0.061

PayPal
151456 قطعة

$0.141

Whatsapp
220825 قطعة

$0.23

Blizzard
152911 قطعة

$0.04

Netflix
165536 قطعة

$0.107

Yahoo
150116 قطعة

$0.118

Amazon
281417 قطعة

$0.06

Alipay/Alibaba/1688
142310 قطعة

$0.12

Taobao
2388 قطعة

$0.411

TikTok/Douyin
137488 قطعة

$0.062

Shopee
135196 قطعة

$0.17

Discord
161694 قطعة

$0.04

WeChat
153478 قطعة

$0.612

Dream11
5366 قطعة

$0.006

Twitch
237732 قطعة

$0.112

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في الفلبين يكلف من $0.005 إلى $2.536 (المتوسط $0.1156، الوسيط $0.006) عبر 454 خدمة. أرخص من 71% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 436 خدمة.

الأرخص اليوم: WellF $0.005 Bumble $0.006 Hopi $0.006 Justdating $0.006 noon $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 260
$0.05 – $0.20 79
$0.20 – $0.50 100
أكثر من $0.50 15
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Facebook $0.045 225,739
Instagram (Threads) $0.044 164,404
Viber $0.1 228,428
TikTok (Douyin) $0.059 137,488
Shopee $0.17 135,196
WhatsApp $0.23 220,825
Google (Gmail / YouTube) $0.059 157,000
ChatGPT (OpenAI) $0.04 264,661
Joyride $0.042 131,820
Telegram $0.22 251,480
GCash $0.591 142,228
Discord $0.04 161,694
Netflix $0.1 165,536
Grab $0.066 51,246
foodpanda $0.08 168,382
LinkedIn $0.076 157,288
Lazada $0.212 154,645
Amazon $0.05 281,417
Google Messages $0.13 9,249
أي خدمة أخرى $0.236 141,295
Zoho $0.02 159,365
Proton Mail $0.118 138,341
Apple ID $0.121 147,684
Airbnb $0.215 47,404
Linode $0.295 12,034
WellF $0.005 242
Moneylion $0.006 2,953
Zomato $0.006 2,055
Getir $0.006 3,015
Hopi $0.006 229,038
IFood $0.006 5,083
Hepsiburadacom $0.006 6,420
Dream11 $0.006 5,366
Yemeksepeti $0.006 5,040
Poshmark $0.006 3,334
Ашан $0.006 3,487
BlaBlaCar $0.006 3,769
Beget $0.006 1,390
Burger King $0.006 1,390
DANA $0.006 4,379
dodopizza $0.006 1,390
Drom $0.006 7,350
ДругВокруг $0.006 2,219
Metro $0.006 5,060
GroupMe $0.006 2,835
myGLO $0.006 2,050
hh $0.006 3,945
KFC $0.006 3,088
Kaggle $0.006 2,065
Lenta $0.006 3,246
MTS CashBack $0.006 649
McDonalds $0.006 6,926
Monese $0.006 2,685
Магнит $0.006 3,597
МВидео $0.006 4,250
OVO $0.006 3,303
Payoneer $0.006 5,900
СпортМастер $0.006 1,936
Самокат $0.006 1,993
Tokopedia $0.006 2,010
ВкусВилл $0.006 3,020
Wildberries $0.006 4,325
Zhihu $0.006 1,390
Airtel $0.006 3,176
Venmo $0.006 6,391
Mercari $0.006 5,013
Юла $0.006 1,390
Mamba, MeetMe $0.006 3,390
Truecaller $0.006 3,433
Ozon $0.006 4,971
Bolt $0.006 3,398
Delivery Club $0.006 7,048
Netease $0.006 42,418
Ticketmaster $0.006 6,862
Skype $0.006 7,843
99app $0.006 12,646
Indomaret $0.006 4,001
Subito $0.006 47,086
Bumble $0.006 241,029
fiverr $0.006 6,832
My11Circle $0.006 2,390
inDrive $0.006 2,157
IQOS $0.006 3,291
JDcom $0.006 39,935
Lamoda $0.006 4,487
LUKOIL-AZS $0.006 2,344
MEGA $0.006 3,557
TenChat $0.006 2,944
Trip $0.006 2,390
Twilio $0.006 2,315
urent/jet/RuSharing $0.006 1,024
Wink $0.006 3,800
Xiaomi $0.006 1,390
YAPPY $0.006 3,494
Zupee $0.006 5,366
Вкусно и Точка $0.006 3,320
Детский мир $0.006 6,532
Лэтуаль $0.006 9,575
Эльдорадо $0.006 836
Золотое Яблоко $0.006 1,483
FarPost $0.006 4,318
DoorDash $0.006 4,642
Ininal $0.006 1,390
Taptap Send $0.006 3,216
WinzoGame $0.006 1,606
bet365 $0.006 3,094
Idealista $0.006 2,039
Nttgame $0.006 3,622
OfferUp $0.006 8,845
Allegro $0.006 2,369
eWallet $0.006 554
paycell $0.006 2,176
BIP $0.006 2,073
163СOM $0.006 1,390
Meta $0.006 1,390
Betfair $0.006 5,059
Onet $0.006 700
Lyft $0.006 4,432
cryptocom $0.006 4,920
Dostavista $0.006 6,234
СберАптека $0.006 911
hily $0.006 2,390
Wolt $0.006 2,390
neftm $0.006 1,006
Fotka $0.006 4,604
Zilch $0.006 3,325
Depop $0.006 11,595
Flipkart $0.006 5,138
IRCTC $0.006 5,196
Eneba $0.006 6,716
noon $0.006 129,600
AGIBANK $0.006 2,128
Lotus $0.006 1
WorldRemit $0.006 3,497
Oriflame $0.006 3,426
MoneyPay $0.006 1
GG $0.006 3,622
Koshelek $0.006 468
Justdating $0.006 137,073
LoveRu $0.006 878
Sravni $0.006 821
Oldubil $0.006 7,331
FunPay $0.006 1,390
SoulApp $0.006 3,353
Fruitz $0.006 2,462
NovaPoshta $0.006 564
Foody $0.006 4,824
Rush $0.006 12,730
Rozetka $0.006 1
kolesa.kz $0.006 8,161
Swiggy $0.006 3,223
IVI $0.006 3,326
Weverse $0.006 4,174
Chispa $0.006 2,361
Immowelt $0.006 2,348
AliExpress $0.006 2,147
Ukrnet $0.006 3,447
Meesho $0.006 3,142
MoMo $0.006 1,175
Freelancer $0.006 5,701
AptekaRU $0.006 856
Paytm $0.006 3,029
99acres $0.006 2,857
Букмекерские $0.006 2,048
Şikayet var $0.006 4,174
BLIBLI $0.006 8,262
AVON $0.006 4,349
PicPay $0.006 3,060
Temu $0.006 2,845
Nextdoor $0.006 2,129
Leboncoin $0.006 9,536
РСА $0.006 1,942
PaddyPower $0.006 2,685
Mercado $0.006 2,685
Uklon $0.006 3,562
Rediffmail $0.006 2,390
Prom $0.006 3,673
Bazos $0.006 3,646
Glovo $0.006 4,766
EscapeFromTarkov $0.006 3,092
RuTube $0.006 1,463
Лейка $0.006 1
Akulaku $0.006 2,104
Alchemy $0.006 4,308
All Access $0.006 2,402
Ankama $0.006 2,425
AstraPay $0.006 1,265
Autoru $0.006 5,340
Betano $0.006 2,408
BPJSTK $0.006 1,091
Brevo $0.006 2,657
Bunq $0.006 6,037
Casino/bet/gambling $0.006 6,301
CDEK $0.006 2,328
Cian $0.006 1
Cloud Manager $0.006 7,071
CMB $0.006 656
Coca-Cola $0.006 2,749
Feeld $0.006 5,018
Feels $0.006 662
Flowwow $0.006 477
Foodora $0.006 2,890
FreeNow $0.006 60,894
Fups $0.006 613
Gett $0.006 1,390
GMX $0.006 5,594
Gopuff $0.006 2,430
gpnbonus $0.006 2,426
Grailed $0.006 1,840
Greggs $0.006 2,167
Greywoods $0.006 1,032
Her $0.006 1,028
Ipsos iSay $0.006 1,390
KION $0.006 2,058
Klarna $0.006 1,942
LinkAja $0.006 1,377
Marktplaats $0.006 1,628
Mera Gaon $0.006 3,542
MotorkuX $0.006 3,650
Muzz $0.006 1
myboost $0.006 656
Neon $0.006 708
Next $0.006 518
Nubank $0.006 827
OneForma $0.006 2,519
Paysend $0.006 4,639
Pinduoduo $0.006 627
PlayerAuctions $0.006 3,865
Pockit $0.006 2,415
Rambler $0.006 3,218
Razer $0.006 4,854
RummyCircle $0.006 2,538
Ryde $0.006 992
Shpock $0.006 2,409
Spark Driver $0.006 997
TamTam $0.006 415
Tata Neu $0.006 2,813
This Fate $0.006 1,013
Ubisoft $0.006 3,841
Upwork $0.006 2,702
VFS GLOBAL $0.006 3,021
Voi $0.006 1,921
WooPlus $0.006 880
X5ID $0.006 2,405
YouDo $0.006 1,390
ZUS Coffee $0.006 1,978
Аптека Апрель $0.006 1
Банки $0.006 6,876
БлинБери $0.006 709
Почта России $0.006 795
Профи $0.006 2,076
СушиВёсла $0.006 2,119
Bjp $0.006 3,021
Artstation $0.006 676
Alipay/Alibaba/1688 $0.01 142,310
Walmart $0.011 8,112
KakaoTalk $0.03 252,024
Tencent QQ $0.03 137,930
imo $0.03 144,423
icq $0.03 34,196
PayPal $0.04 151,456
Blizzard $0.04 152,911
X (Twitter) $0.04 250,912
Zalo $0.04 135,412
Яндекс $0.04 4,928
BIGO LIVE $0.04 142,098
Clubhouse $0.04 243,243
Carousell $0.04 139,295
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Steam $0.042 149,384
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Naver $0.049 149,804
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Eyecon $0.055 37,206
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.057 73,181
PlayTime $0.058 1,000+
Gojek $0.059 145,945
Вконтакте $0.06 10,196
Grindr $0.061 137,494
Rebtel $0.061 2,175
Baidu $0.063 172,606
Womply $0.064 2,000+
Michat $0.065 135,150
Vinted $0.065 241,259
Vercel $0.069 1,529
Trendyol $0.07 5,262
Tango $0.07 151,702
GoogleVoice $0.071 2,457
LINE $0.077 160,092
PciPay $0.079 1,000+
Careem $0.08 139,660
Spotify $0.084 4,012
Weibo $0.089 227,775
LoveLocal $0.089 1,000+
CallApp $0.089 8,822
Taikang $0.089 8,683
Ximalaya $0.089 8,405
Akudo $0.089 986
MobiKwik $0.089 1,604
Alfa $0.089 1,626
my jio $0.089 2,000+
Deliveroo $0.09 255,603
OffGamers $0.09 139,555
eBay $0.093 129,248
Bilibili $0.093 48,546
G2G $0.096 41,982
AOL $0.1 149,900
GoogleChat $0.104 1,000+
JivoMart $0.105 7,738
Spincrush $0.105 2,000+
Twitch $0.112 237,732
LYKA $0.112 129,858
Yahoo Mail $0.118 150,116
Yalla $0.118 144,291
Skout $0.118 234,152
Badoo $0.118 2,534
Mail.ru $0.118 8,061
RedBook $0.118 160,726
Snapchat $0.118 53,841
Cathay $0.118 130,653
Dosi $0.118 36,264
Ollis $0.118 1,389
Paybis $0.118 1,389
Uber $0.12 229,132
Nike $0.121 155,180
Одноклассники $0.121 3,807
PGbonus $0.124 121,464
Wise $0.13 138,240
Paysafecard $0.136 38,327
BotIm $0.137 2,092
Meituan $0.152 32,114
TanTan $0.16 232,710
Dent $0.165 1,389
CommunityGaming $0.165 226,778
DiDi $0.178 144,619
TRUTH SOCIAL $0.186 44,526
Astropay $0.19 4,128
Codashop $0.19 53,716
RummyCulture $0.206 1,295
Hinge $0.22 243,783
Claude (Anthropic) $0.236 5,411
Pivko24 $0.242 10,850
CourseHero $0.242 8,640
BeReal $0.253 5,130
TradingView $0.265 2,389
Citymobil $0.265 11,242
Stripe $0.265 2,389
Algida $0.265 3,577
Perfluence $0.265 3,835
Alibaba $0.265 133,712
HQ Trivia $0.277 2,389
DewuPoison $0.277 2,389
Huya $0.277 2,389
iQIYI $0.277 2,389
Likee $0.277 2,389
Inboxlv $0.277 2,389
RummyWealth $0.277 2,389
Coindcx $0.277 2,389
1688 $0.289 4,535
JungleeRummy $0.289 1,295
Quipp $0.295 11,197
BitClout $0.295 2,389
Avito $0.295 1,389
LightChat $0.295 3,750
Магнит.Маркет $0.295 1,389
RegRu $0.295 1,389
Stormgain $0.295 1,389
Seosprint $0.295 2,684
premium.one $0.295 3,472
KuCoinPlay $0.295 2,389
EasyPay $0.295 1,389
Hezzl $0.295 4,140
Hermes $0.295 4,296
Potato $0.295 2,684
Amasia $0.295 1,389
Dundle $0.295 2,389
Dominos Pizza $0.295 1,389
Faceit $0.295 1,389
Megogo $0.295 1,389
Oppo $0.295 3,835
QIWl $0.295 1,389
Tatneft $0.295 2,684
Sokolov $0.295 1,389
Tosla $0.295 2,684
米画师Mihuashi $0.295 1,389
Wish $0.295 1,389
Familia $0.295 1,389
Yubo $0.295 2,684
WestStein $0.295 1,389
Skroutz $0.295 1,389
SneakersnStuff $0.295 1,389
IndiaPlays $0.295 2,684
MPL $0.295 2,389
Blued $0.295 2,389
Myntra $0.295 1,389
Gittigidiyor $0.295 2,684
888casino $0.295 1,389
Bukalapak $0.295 1,389
kufarby $0.295 4,071
Aitu $0.295 1,389
PingPong $0.295 2,389
GiraBank $0.295 1,389
Bykea $0.295 1,389
Uplay $0.295 1,389
GyFTR $0.295 2,684
PagSmile $0.295 1,389
RummyLoot $0.295 1,389
CliQQ $0.295 2,684
Paxful $0.295 5,501
CloudChat $0.295 3,835
Gemgala $0.295 1,389
Keybase $0.295 2,684
СберМегаМаркет $0.295 1,389
Probo $0.295 2,684
Asda $0.295 1,389
Flip $0.295 1,389
NRJ Music Awards $0.295 2,684
Potato Chat $0.295 1,389
Фотострана $0.295 1,389
Dhani $0.31 3,389
OLX $0.312 4,738
1xBet $0.318 1,389
Siply $0.324 1,295
Magicbricks $0.324 1,295
Roposo $0.324 1,295
Kwai $0.357 226,314
Grofers $0.359 1,295
Miravia $0.371 8,867
CAIXA $0.39 4,592
Taobao $0.395 2,388
OkCupid $0.442 70,319
ChaingeFinance $0.453 1,295
Craigslist $0.51 144,846
Douyu $0.51 2,389
Coinbase $0.51 5,678
Happn $0.51 3,237
GoFundMe $0.53 3,588
Ola $0.53 4,654
Adidas $0.591 6,709
32red $0.606 2,488
WeChat $0.612 153,478
Signal $0.69 110,028
SamsungShop $0.69 7,152
Revolut $1.33 4,881
Papara $1.96 144,681
4Fun $2.536 521

رقم الفلبين مؤقت لتفعيل الحسابات برمز +63

رقم الفلبين مؤقت يحمل مفتاح الاتصال +63 ويُستخدم لعملية تفعيل واحدة: تختار الخدمة على الموقع، يُخصَّص لك الرقم، ويظهر الكود على الصفحة بمجرد وصوله. هذا هو جوهر فكرة رقم مؤقت لاستقبال الرسائل حين لا تريد الكشف عن رقمك الشخصي أو الانتظار على شريحتك الحقيقية. أكثر خدمة يتم تفعيلها على هذه الأرقام هي Facebook، بينما تحصل Joyride, Shopee, TikTok (Douyin) على أفضل معدل وصول للكود هنا. الأسعار تبدأ من $0.005 ضمن 454 خدمة متاحة، وتجاوزت عمليات التفعيل خلال آخر ثلاثين يومًا 560,000+ عملية، وهو ما يعكس الاستخدام المستمر لهذه الأرقام.

الفلبين على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 560,000+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #2
  • أرقام Multi-SMS لـ 436 خدمة.
  • حتى 11 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في الفلبين: Joyride, Shopee, TikTok (Douyin)
  • الأكثر شراءً: Facebook
  • 301 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام الفلبين تبدأ بـ +63. رمز الدولة: PH.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر الفلبين — ابتداءً من $0.005.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدامات رقم الفلبين مع الكود

رقم الفلبين مع الكود يفيد في فتح حساب Facebook إضافي دون المساس بحسابك الأساسي، أو تسجيل الدخول إلى TikTok/Douyin أو Instagram+Threads من رقم منفصل عن جهازك الشخصي، أو فصل حسابات العمل عن الاستخدام الخاص. حين لا يكون واضحًا أي بلد يناسب الخدمة التي تريد التسجيل بها، ابدأ من قائمة الخدمات الأعلى وصولًا لكل بلد: هنا تتصدرها Joyride, Shopee, TikTok (Douyin)، لذا فتح صفحة ارقام الفلبين مؤقتة واختيار إحدى هذه الخدمات مباشرة يقلل احتمال التجربة المتكررة، ثم تستلم الرقم وتقرأ الكود فور وصوله.

الأسئلة الشائعة

من $0.005 إلى $2.536 — الوسيط $0.006 عبر 454 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

454 خدمة اليوم، بما في ذلك WellF ($0.005), Bumble ($0.006), Hopi ($0.006).

رمز الهاتف لدولة الفلبين هو +63. رمز الدولة: PH.

التحقق حسب الخدمة في الفلبين

رقم وهمي لـ ChatGPT (OpenAI) $0.04 رقم وهمي لـ Joyride $0.042 رقم وهمي لـ GCash $0.591 رقم وهمي لـ Grab $0.066 رقم وهمي لـ foodpanda $0.08 رقم مؤقت لـ LinkedIn $0.076 رقم وهمي لـ Lazada $0.212 رقم مؤقت لـ Google Messages $0.13 رقم وهمي لـ أي خدمة أخرى $0.236 رقم مؤقت لـ Zoho $0.02 رقم وهمي لـ Proton Mail $0.118 رقم وهمي لـ Apple ID $0.121 رقم مؤقت لـ Airbnb $0.215 رقم مؤقت لـ Linode $0.295 رقم مؤقت لـ FreeNow $0.006 رقم مؤقت لـ Subito $0.006 رقم مؤقت لـ Netease $0.006 رقم مؤقت لـ JDcom $0.006 رقم وهمي لـ Rush $0.006 رقم وهمي لـ 99app $0.006

دول شائعة أخرى

رقم إندونيسيا مع الكود رقم البرازيل مع الكود رقم الولايات المتحدة مؤقت رقم المملكة المتحدة مع الكود رقم جنوب أفريقيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت رقم باكستان مؤقت رقم الهند مؤقت رقم كندا مؤقت رقم كولومبيا مع الكود

اختر الدولة

آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
لا توجد نتائج!