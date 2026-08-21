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رقم مؤقت من كينيا مع الكود (+254)

أرقام كينيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من كينيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 430 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 430 خدمة 550K+ رقم 2,200+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #47 +254 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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كينيا
557301

قطعة

أفضل 20 خدمة في كينيا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
9304 قطعة

$0.047

Telegram
12471 قطعة

$0.157

Viber
4707 قطعة

$0.046

facebook
11066 قطعة

$0.09

Whatsapp
14699 قطعة

$0.33

Amazon
18498 قطعة

$0.075

WeChat
3461 قطعة

$0.236

Bolt
1666 قطعة

$0.052

ChatGPT
4247 قطعة

$0.053

AliExpress
10 قطعة

$0.006

Walmart
3891 قطعة

$0.087

163СOM
474 قطعة

$0.396

1688
2173 قطعة

$0.999

1хbet
832 قطعة

$2.56

32red
1152 قطعة

$1.191

4Fun
180 قطعة

$2.56

888casino
4 قطعة

$1.471

99acres
689 قطعة

$0.1

99app
2572 قطعة

$0.075

AGIBANK
33 قطعة

$0.006

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في كينيا يكلف من $0.006 إلى $2.559 (المتوسط $0.2321، الوسيط $0.006) عبر 430 خدمة. أرخص من 53% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 414 خدمة.

الأرخص اليوم: McDonalds $0.006 Grab $0.006 FreeNow $0.006 Badoo $0.006 WorldRemit $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 291
$0.05 – $0.20 54
$0.20 – $0.50 24
أكثر من $0.50 61
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.039 9,304
Facebook $0.089 11,066
Telegram $0.156 12,471
Viber $0.039 4,707
WhatsApp $0.31 14,699
ChatGPT (OpenAI) $0.053 4,247
Claude (Anthropic) $0.029 1,742
BotIm $0.8 713
KakaoTalk $0.006 3,888
Kwai $0.006 2,008
LINE $0.006 3,884
Steam $0.006 2,716
GoogleVoice $0.006 3,298
foodpanda $0.006 3,765
Craigslist $0.006 3,721
Moneylion $0.006 1,011
Tencent QQ $0.006 720
Zomato $0.006 1,011
Yalla $0.006 1,716
Skout $0.006 2,005
Coinbase $0.006 1,713
AOL $0.006 2,733
Lazada $0.006 1,045
Deliveroo $0.006 1,015
Careem $0.006 2,718
Papara $0.006 2,042
DiDi $0.006 1,009
Astropay $0.006 4,450
Getir $0.006 1,011
Hopi $0.006 5
IFood $0.006 2,037
Zalo $0.006 1,005
Hepsiburadacom $0.006 6,417
Dream11 $0.006 3,950
Yemeksepeti $0.006 1,029
Trendyol $0.006 2,114
Poshmark $0.006 1,487
Ашан $0.006 11
BlaBlaCar $0.006 2,223
Badoo $0.006 7,722
Beget $0.006 335
Burger King $0.006 9
DANA $0.006 1,437
dodopizza $0.006 5
Drom $0.006 4,058
ДругВокруг $0.006 14
Metro $0.006 1,211
Gojek $0.006 1,638
GroupMe $0.006 1,314
myGLO $0.006 5
hh $0.006 43
KFC $0.006 4,690
Kaggle $0.006 5
Lenta $0.006 8
MTS CashBack $0.006 8
McDonalds $0.006 12,043
Monese $0.006 833
Магнит $0.006 37
МВидео $0.006 6
OkCupid $0.006 20
OVO $0.006 543
OLX $0.006 2,749
Paysafecard $0.006 2,015
Proton Mail $0.006 2,717
Payoneer $0.006 1,604
Revolut $0.006 733
СпортМастер $0.006 14
Spotify $0.006 5
Signal $0.006 3,716
Самокат $0.006 11
Tokopedia $0.006 588
ВкусВилл $0.006 34
Wildberries $0.006 3,565
Zhihu $0.006 329
Bilibili $0.006 1,415
Airtel $0.006 17
Venmo $0.006 1,044
Mercari $0.006 1,536
Vinted $0.006 3,015
Mail.ru $0.006 28
Одноклассники $0.006 3,283
Юла $0.006 5
Mamba, MeetMe $0.006 1,712
LinkedIn $0.006 2,726
Truecaller $0.006 2,950
Ozon $0.006 3,476
Delivery Club $0.006 581
Ola $0.006 2,017
Netease $0.006 13
Ticketmaster $0.006 2,744
BIGO LIVE $0.006 29
Clubhouse $0.006 2,729
RedBook $0.006 574
Skype $0.006 977
99app $0.006 2,572
Indomaret $0.006 2,011
Subito $0.006 3,152
Bumble $0.006 3,729
TanTan $0.006 1,013
fiverr $0.006 574
CAIXA $0.006 3,653
Happn $0.006 2,721
My11Circle $0.006 464
inDrive $0.006 9
IQOS $0.006 717
JDcom $0.006 1,349
Lamoda $0.006 12
LUKOIL-AZS $0.006 15
MEGA $0.006 609
Tango $0.006 1,121
TenChat $0.006 610
Trip $0.006 6,786
Twilio $0.006 978
urent/jet/RuSharing $0.006 505
Wink $0.006 866
Wise $0.006 2,546
Xiaomi $0.006 5
YAPPY $0.006 35
Zoho $0.006 2,712
Zupee $0.006 3,020
Вкусно и Точка $0.006 20
Детский мир $0.006 7
Лэтуаль $0.006 11
Эльдорадо $0.006 6
Золотое Яблоко $0.006 31
FarPost $0.006 373
DoorDash $0.006 843
Ininal $0.006 5
Taptap Send $0.006 34
WinzoGame $0.006 3,045
bet365 $0.006 750
Idealista $0.006 11
OfferUp $0.006 210
Allegro $0.006 15
eWallet $0.006 6
paycell $0.006 7
BIP $0.006 5
163СOM $0.006 474
Meta $0.006 5
Betfair $0.006 26
OffGamers $0.006 473
Onet $0.006 8
Lyft $0.006 11
cryptocom $0.006 6,587
Dostavista $0.006 37
СберАптека $0.006 7
hily $0.006 2,760
Wolt $0.006 1,177
neftm $0.006 18
Fotka $0.006 11
Zilch $0.006 35
Depop $0.006 45
Flipkart $0.006 3,010
IRCTC $0.006 3,011
Eneba $0.006 118
noon $0.006 2,015
AGIBANK $0.006 33
Lotus $0.006 3
WorldRemit $0.006 7,306
Oriflame $0.006 10
GG $0.006 147
Koshelek $0.006 6
Justdating $0.006 390
LoveRu $0.006 10
Codashop $0.006 17
Sravni $0.006 298
Oldubil $0.006 1,245
FunPay $0.006 2
SoulApp $0.006 46
Fruitz $0.006 2,721
NovaPoshta $0.006 6
Foody $0.006 660
Rush $0.006 446
Rozetka $0.006 15
kolesa.kz $0.006 245
Swiggy $0.006 1,337
Grab $0.006 10,379
IVI $0.006 293
Weverse $0.006 14
Chispa $0.006 14
Immowelt $0.006 14
AliExpress $0.006 10
Ukrnet $0.006 13
Meesho $0.006 997
MoMo $0.006 38
SamsungShop $0.006 14
Freelancer $0.006 27
AptekaRU $0.006 8
Carousell $0.006 563
Paytm $0.006 491
99acres $0.006 689
Букмекерские $0.006 1
Şikayet var $0.006 6,115
BLIBLI $0.006 372
AVON $0.006 17
Linode $0.006 961
PicPay $0.006 341
Temu $0.006 932
Nextdoor $0.006 9
Leboncoin $0.006 843
РСА $0.006 11
PaddyPower $0.006 5
Mercado $0.006 13
Uklon $0.006 106
Rediffmail $0.006 137
Prom $0.006 14
Bazos $0.006 660
GCash $0.006 28
Glovo $0.006 1,461
EscapeFromTarkov $0.006 3,564
RuTube $0.006 38
Лейка $0.006 1
Akulaku $0.006 365
Alchemy $0.006 10
All Access $0.006 18
Ankama $0.006 20
AstraPay $0.006 38
Autoru $0.006 21
Betano $0.006 148
BPJSTK $0.006 10
Brevo $0.006 16
Bunq $0.006 32
Casino/bet/gambling $0.006 29
CDEK $0.006 23
Cian $0.006 1
Cloud Manager $0.006 750
CMB $0.006 7
Coca-Cola $0.006 34
Feeld $0.006 33
Feels $0.006 5
Flowwow $0.006 2
Foodora $0.006 721
FreeNow $0.006 8,545
Fups $0.006 7
Gett $0.006 5
Gopuff $0.006 15
gpnbonus $0.006 23
Grailed $0.006 712
Greggs $0.006 10
Greywoods $0.006 10
Her $0.006 10
Ipsos iSay $0.006 10
JivoMart $0.006 3,172
KION $0.006 29
Klarna $0.006 3
LinkAja $0.006 12
Marktplaats $0.006 5
Mera Gaon $0.006 18
MotorkuX $0.006 28
Muzz $0.006 13
myboost $0.006 8
Neon $0.006 7
Next $0.006 1
Nubank $0.006 9
OneForma $0.006 15
Paysend $0.006 13
Pinduoduo $0.006 544
PlayerAuctions $0.006 37
Pockit $0.006 15
Rambler $0.006 329
Razer $0.006 18
Rebtel $0.006 9
Ryde $0.006 10
Shpock $0.006 12
Spark Driver $0.006 10
TamTam $0.006 1
Tata Neu $0.006 33
TRUTH SOCIAL $0.006 5
Ubisoft $0.006 722
Upwork $0.006 712
Vercel $0.006 5
VFS GLOBAL $0.006 15
Voi $0.006 4
WooPlus $0.006 10
X5ID $0.006 14
YouDo $0.006 5
ZUS Coffee $0.006 15
Аптека Апрель $0.006 1
Банки $0.006 6
БлинБери $0.006 8
Почта России $0.006 6
Профи $0.006 11
СушиВёсла $0.006 8
Bjp $0.006 18
Artstation $0.006 1
GMX $0.02 737
Bolt $0.03 1,666
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Вконтакте $0.05 3,861
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Amazon $0.06 18,498
Naver $0.063 4,650
Nike $0.063 5,211
Womply $0.064 2,000+
Seosprint $0.065 4
kufarby $0.065 6
Walmart $0.071 3,891
Netflix $0.075 9,232
Tatneft $0.077 4
PciPay $0.079 1,000+
Weibo $0.083 2,723
Twitch $0.089 2,492
X (Twitter) $0.09 2,747
eBay $0.095 5,715
Google (Gmail / YouTube) $0.1 7,601
Blizzard $0.1 2,708
Baidu $0.1 3,742
LoveLocal $0.1 574
Taikang $0.1 252
Ximalaya $0.1 504
Inboxlv $0.1 440
RummyWealth $0.1 473
Coindcx $0.1 682
Algida $0.1 436
RummyCulture $0.1 417
Alfa $0.1 396
Spincrush $0.105 2,000+
my jio $0.106 1,000+
HQ Trivia $0.112 616
Citymobil $0.112 580
DewuPoison $0.112 368
Huya $0.112 436
iQIYI $0.112 544
Likee $0.112 652
LYKA $0.112 839
Akudo $0.112 324
Siply $0.112 574
MobiKwik $0.112 574
CourseHero $0.112 292
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.118 2,711
TikTok (Douyin) $0.118 4,699
Uber $0.12 3,711
Dent $0.13 4
PayPal $0.153 8,242
Discord $0.153 2,696
Hinge $0.153 4,733
icq $0.165 2,004
TradingView $0.183 685
Alipay/Alibaba/1688 $0.2 2,623
Google Messages $0.207 5,141
Yahoo Mail $0.212 3,716
Douyu $0.218 599
Snapchat $0.218 2,711
CommunityGaming $0.218 891
Adidas $0.23 2,004
WeChat $0.23 3,461
Michat $0.23 2,004
Stripe $0.242 1,250
premium.one $0.253 307
Grindr $0.257 2,732
IndiaPlays $0.268 4
Dhani $0.271 4
imo $0.289 3,695
Miravia $0.289 926
Airbnb $0.336 2,711
Shopee $0.336 3,745
KuCoinPlay $0.336 295
Dundle $0.442 1,080
GoFundMe $0.448 279
Яндекс $0.448 739
IceCasino $0.489 508
MPL $0.583 202
Alibaba $0.642 2,002
Nttgame $0.865 197
Blued $0.912 382
أي خدمة أخرى $0.918 2,012
Taobao $0.924 11,527
BitClout $0.924 2,092
1688 $0.948 2,173
PGbonus $1.006 1,204
Potato $1.006 472
Hermes $1.042 1,950
LightChat $1.053 891
Hezzl $1.053 1,204
32red $1.112 1,152
Tosla $1.124 202
Quipp $1.171 1,256
Paxful $1.218 202
BeReal $1.242 7
Perfluence $1.277 476
Cathay $1.336 5
CloudChat $1.336 984
Oppo $1.348 795
Avito $1.471 4
Магнит.Маркет $1.471 4
Stormgain $1.471 580
EasyPay $1.471 688
Amasia $1.471 4
Dominos Pizza $1.471 4
Faceit $1.471 4
Joyride $1.471 4
QIWl $1.471 4
Sokolov $1.471 4
Wish $1.471 4
Familia $1.471 4
Yubo $1.471 382
WestStein $1.471 4
Skroutz $1.471 4
Myntra $1.471 4
888casino $1.471 4
Bukalapak $1.471 4
Aitu $1.471 4
PingPong $1.471 4
GiraBank $1.471 4
Uplay $1.471 256
GyFTR $1.471 4
PagSmile $1.471 4
CliQQ $1.471 4
Dosi $1.471 4
G2G $1.471 4
Keybase $1.471 4
Probo $1.471 4
Eyecon $1.471 4
Asda $1.471 4
Potato Chat $1.471 4
Apple ID $1.507 2,685
1xBet $2.559 832
4Fun $2.559 180
RegRu $2.559 540
Megogo $2.559 684
米画师Mihuashi $2.559 288

كينيا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 2,200+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #47
  • اتجاه 7 أيام: +73%
  • أرقام Multi-SMS لـ 414 خدمة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في كينيا: Claude (Anthropic), ChatGPT (OpenAI), Telegram
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 310 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام كينيا تبدأ بـ +254. رمز الدولة: KE.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر كينيا — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $2.559 — الوسيط $0.006 عبر 430 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

430 خدمة اليوم، بما في ذلك McDonalds ($0.006), Grab ($0.006), FreeNow ($0.006).

رمز الهاتف لدولة كينيا هو +254. رمز الدولة: KE.

التحقق حسب الخدمة في كينيا

رقم مؤقت لـ Claude (Anthropic) $0.029 رقم وهمي لـ BotIm $0.8 رقم وهمي لـ Trip $0.006 رقم مؤقت لـ cryptocom $0.006 رقم وهمي لـ Hepsiburadacom $0.006 رقم مؤقت لـ Şikayet var $0.006 رقم مؤقت لـ KFC $0.006 رقم مؤقت لـ Astropay $0.006 رقم وهمي لـ Drom $0.006 رقم وهمي لـ Dream11 $0.006 رقم وهمي لـ KakaoTalk $0.006 رقم وهمي لـ LINE $0.006 رقم وهمي لـ foodpanda $0.006 رقم مؤقت لـ Bumble $0.006 رقم مؤقت لـ Craigslist $0.006 رقم مؤقت لـ Signal $0.006 رقم وهمي لـ CAIXA $0.006 رقم مؤقت لـ Wildberries $0.006 رقم وهمي لـ EscapeFromTarkov $0.006 رقم وهمي لـ Ozon $0.006

دول شائعة أخرى

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