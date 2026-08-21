رقم مؤقت من كينيا مع الكود (+254)
أرقام كينيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من كينيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 430 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في كينيا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.047
$0.157
$0.046
$0.09
$0.33
$0.075
$0.236
$0.052
$0.053
$0.006
$0.087
$0.396
$0.999
$2.56
$1.191
$2.56
$1.471
$0.1
$0.075
$0.006
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في كينيا يكلف من $0.006 إلى $2.559 (المتوسط $0.2321، الوسيط $0.006) عبر 430 خدمة. أرخص من 53% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 414 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.039
|9,304
|✓
|$0.089
|11,066
|✓
|Telegram
|$0.156
|12,471
|✓
|Viber
|$0.039
|4,707
|✓
|$0.31
|14,699
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.053
|4,247
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.029
|1,742
|✓
|BotIm
|$0.8
|713
|✓
|KakaoTalk
|$0.006
|3,888
|✓
|Kwai
|$0.006
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|LINE
|$0.006
|3,884
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|Steam
|$0.006
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|GoogleVoice
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|3,721
|✓
|Moneylion
|$0.006
|1,011
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|720
|✓
|Zomato
|$0.006
|1,011
|✓
|Yalla
|$0.006
|1,716
|✓
|Skout
|$0.006
|2,005
|✓
|Coinbase
|$0.006
|1,713
|✓
|AOL
|$0.006
|2,733
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|Lazada
|$0.006
|1,045
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|1,015
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|Careem
|$0.006
|2,718
|✓
|Papara
|$0.006
|2,042
|✓
|DiDi
|$0.006
|1,009
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|Astropay
|$0.006
|4,450
|✓
|Getir
|$0.006
|1,011
|✓
|Hopi
|$0.006
|5
|✓
|IFood
|$0.006
|2,037
|✓
|Zalo
|$0.006
|1,005
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|6,417
|✓
|Dream11
|$0.006
|3,950
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|1,029
|✓
|Trendyol
|$0.006
|2,114
|✓
|Poshmark
|$0.006
|1,487
|✓
|Ашан
|$0.006
|11
|✓
|BlaBlaCar
|$0.006
|2,223
|✓
|Badoo
|$0.006
|7,722
|✓
|Beget
|$0.006
|335
|✓
|Burger King
|$0.006
|9
|✓
|DANA
|$0.006
|1,437
|✓
|dodopizza
|$0.006
|5
|✓
|Drom
|$0.006
|4,058
|✓
|ДругВокруг
|$0.006
|14
|✓
|Metro
|$0.006
|1,211
|✓
|Gojek
|$0.006
|1,638
|✓
|GroupMe
|$0.006
|1,314
|✓
|myGLO
|$0.006
|5
|✓
|hh
|$0.006
|43
|✓
|KFC
|$0.006
|4,690
|✓
|Kaggle
|$0.006
|5
|✓
|Lenta
|$0.006
|8
|✓
|MTS CashBack
|$0.006
|8
|✓
|McDonalds
|$0.006
|12,043
|✓
|Monese
|$0.006
|833
|✓
|Магнит
|$0.006
|37
|✓
|МВидео
|$0.006
|6
|✓
|OkCupid
|$0.006
|20
|✓
|OVO
|$0.006
|543
|✓
|OLX
|$0.006
|2,749
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|2,015
|✓
|Proton Mail
|$0.006
|2,717
|✓
|Payoneer
|$0.006
|1,604
|✓
|Revolut
|$0.006
|733
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|14
|✓
|Spotify
|$0.006
|5
|✓
|Signal
|$0.006
|3,716
|✓
|Самокат
|$0.006
|11
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|588
|✓
|ВкусВилл
|$0.006
|34
|✓
|Wildberries
|$0.006
|3,565
|✓
|Zhihu
|$0.006
|329
|✓
|Bilibili
|$0.006
|1,415
|✓
|Airtel
|$0.006
|17
|✓
|Venmo
|$0.006
|1,044
|✓
|Mercari
|$0.006
|1,536
|✓
|Vinted
|$0.006
|3,015
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|28
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|3,283
|✓
|Юла
|$0.006
|5
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|1,712
|✓
|$0.006
|2,726
|✓
|Truecaller
|$0.006
|2,950
|✓
|Ozon
|$0.006
|3,476
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|581
|✓
|Ola
|$0.006
|2,017
|✓
|Netease
|$0.006
|13
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|2,744
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|29
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|2,729
|✓
|RedBook
|$0.006
|574
|✓
|Skype
|$0.006
|977
|✓
|99app
|$0.006
|2,572
|✓
|Indomaret
|$0.006
|2,011
|✓
|Subito
|$0.006
|3,152
|✓
|Bumble
|$0.006
|3,729
|✓
|TanTan
|$0.006
|1,013
|✓
|fiverr
|$0.006
|574
|✓
|CAIXA
|$0.006
|3,653
|✓
|Happn
|$0.006
|2,721
|✓
|My11Circle
|$0.006
|464
|✓
|inDrive
|$0.006
|9
|✓
|IQOS
|$0.006
|717
|✓
|JDcom
|$0.006
|1,349
|✓
|Lamoda
|$0.006
|12
|✓
|LUKOIL-AZS
|$0.006
|15
|✓
|MEGA
|$0.006
|609
|✓
|Tango
|$0.006
|1,121
|✓
|TenChat
|$0.006
|610
|✓
|Trip
|$0.006
|6,786
|✓
|Twilio
|$0.006
|978
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$0.006
|505
|✓
|Wink
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|866
|✓
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|2,546
|✓
|Xiaomi
|$0.006
|5
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|YAPPY
|$0.006
|35
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|Zoho
|$0.006
|2,712
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|Zupee
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|3,020
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|Вкусно и Точка
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|20
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|Taptap Send
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|712
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|Neon
|$0.006
|7
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|Next
|$0.006
|1
|✓
|Nubank
|$0.006
|9
|✓
|OneForma
|$0.006
|15
|✓
|Paysend
|$0.006
|13
|✓
|Pinduoduo
|$0.006
|544
|✓
|PlayerAuctions
|$0.006
|37
|✓
|Pockit
|$0.006
|15
|✓
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|$0.006
|329
|✓
|Razer
|$0.006
|18
|✓
|Rebtel
|$0.006
|9
|✓
|Ryde
|$0.006
|10
|✓
|Shpock
|$0.006
|12
|✓
|Spark Driver
|$0.006
|10
|✓
|TamTam
|$0.006
|1
|✓
|Tata Neu
|$0.006
|33
|✓
|TRUTH SOCIAL
|$0.006
|5
|✓
|Ubisoft
|$0.006
|722
|✓
|Upwork
|$0.006
|712
|✓
|Vercel
|$0.006
|5
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.006
|15
|✓
|Voi
|$0.006
|4
|✓
|WooPlus
|$0.006
|10
|✓
|X5ID
|$0.006
|14
|✓
|YouDo
|$0.006
|5
|✓
|ZUS Coffee
|$0.006
|15
|✓
|Аптека Апрель
|$0.006
|1
|✓
|Банки
|$0.006
|6
|✓
|БлинБери
|$0.006
|8
|✓
|Почта России
|$0.006
|6
|✓
|Профи
|$0.006
|11
|✓
|СушиВёсла
|$0.006
|8
|✓
|Bjp
|$0.006
|18
|✓
|Artstation
|$0.006
|1
|✓
|GMX
|$0.02
|737
|✓
|Bolt
|$0.03
|1,666
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Вконтакте
|$0.05
|3,861
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|Amazon
|$0.06
|18,498
|✓
|Naver
|$0.063
|4,650
|✓
|Nike
|$0.063
|5,211
|✓
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Seosprint
|$0.065
|4
|✓
|kufarby
|$0.065
|6
|✓
|Walmart
|$0.071
|3,891
|✓
|Netflix
|$0.075
|9,232
|✓
|Tatneft
|$0.077
|4
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|$0.083
|2,723
|✓
|Twitch
|$0.089
|2,492
|✓
|X (Twitter)
|$0.09
|2,747
|✓
|eBay
|$0.095
|5,715
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.1
|7,601
|✓
|Blizzard
|$0.1
|2,708
|✓
|Baidu
|$0.1
|3,742
|✓
|LoveLocal
|$0.1
|574
|✓
|Taikang
|$0.1
|252
|✓
|Ximalaya
|$0.1
|504
|✓
|Inboxlv
|$0.1
|440
|✓
|RummyWealth
|$0.1
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