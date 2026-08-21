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رقم مؤقت من الرأس الأخضر مع الكود (+238)

أرقام الرأس الأخضر مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من الرأس الأخضر واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 39 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.024 39 خدمة 30K+ رقم 29 تفعيل خلال 30 يوماً +238 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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34011

قطعة

أفضل 20 خدمة في الرأس الأخضر

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

facebook
1000 قطعة

$0.067

99app
1000 قطعة

$0.049

Amazon
1001 قطعة

$0.113

Baidu
1000 قطعة

$0.024

Betano
1 قطعة

$0.106

ChatGPT
1000 قطعة

$0.044

CoinFantasy
1000 قطعة

$0.04

Dhani
1000 قطعة

$0.049

Dream11
1000 قطعة

$0.074

Googlemessenger
1 قطعة

$0.351

HDFC ERGO
1000 قطعة

$0.04

Hopi
1000 قطعة

$0.079

IFood
1000 قطعة

$0.072

IRCTC
1000 قطعة

$0.07

Indomaret
1000 قطعة

$0.04

Instagram+Threads
1 قطعة

$0.138

JivoMart
1 قطعة

$0.105

Line messenger
1000 قطعة

$0.095

Ludo24
1000 قطعة

$0.042

NMI
1000 قطعة

$0.088

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في الرأس الأخضر يكلف من $0.024 إلى $0.411 (المتوسط $0.0926، الوسيط $0.064) عبر 39 خدمة. أرخص من 77% من الدول المتوفرة حالياً.

الأرخص اليوم: Baidu $0.024 Indomaret $0.039 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 15
$0.05 – $0.20 21
$0.20 – $0.50 3
أكثر من $0.50 0
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.113 1,001
Facebook $0.067 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.044 1,000+
Instagram (Threads) $0.138 1
Baidu $0.024 1,000+
Indomaret $0.039 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
Zupee $0.044 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
99app $0.048 1,000+
WinzoGame $0.048 1,000+
Ola $0.055 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Hopi $0.064 1,000+
IFood $0.064 1,000+
Dream11 $0.064 1,000+
Vinted $0.064 1,000+
IRCTC $0.07 1,000+
Walmart $0.071 1,001
Uber $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Poshmark $0.079 1,000+
LINE $0.08 1,000+
NMI $0.088 1,000+
Netflix $0.089 1
JivoMart $0.105 1
Betano $0.106 1
Вконтакте $0.114 1
Subito $0.176 1
Google Messages $0.351 1
WhatsApp $0.39 2,001
Telegram $0.411 2,001

الرأس الأخضر على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 29
  • حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في الرأس الأخضر: Amazon, Facebook
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 30 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام الرأس الأخضر تبدأ بـ +238. رمز الدولة: CV.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر الرأس الأخضر — ابتداءً من $0.024.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.024 إلى $0.411 — الوسيط $0.064 عبر 39 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

39 خدمة اليوم، بما في ذلك Baidu ($0.024), Indomaret ($0.039), CoinFantasy ($0.04).

رمز الهاتف لدولة الرأس الأخضر هو +238. رمز الدولة: CV.

التحقق حسب الخدمة في الرأس الأخضر

رقم مؤقت لـ Winzap $0.042 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Saathi $0.042 رقم وهمي لـ Zupee $0.044 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ WinzoGame $0.048 رقم وهمي لـ Ola $0.055 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم مؤقت لـ Vinted $0.064 رقم وهمي لـ Walmart $0.071 رقم مؤقت لـ Uber $0.079 رقم وهمي لـ PciPay $0.079 رقم وهمي لـ Poshmark $0.079 رقم مؤقت لـ Netflix $0.089 رقم وهمي لـ Subito $0.176 رقم مؤقت لـ WhatsApp $0.39 رقم مؤقت لـ Telegram $0.411

دول شائعة أخرى

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