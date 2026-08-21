رقم مؤقت من الرأس الأخضر مع الكود (+238)
أرقام الرأس الأخضر مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من الرأس الأخضر واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 39 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في الرأس الأخضر
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.067
$0.049
$0.113
$0.024
$0.106
$0.044
$0.04
$0.049
$0.074
$0.351
$0.04
$0.079
$0.072
$0.07
$0.04
$0.138
$0.105
$0.095
$0.042
$0.088
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في الرأس الأخضر يكلف من $0.024 إلى $0.411 (المتوسط $0.0926، الوسيط $0.064) عبر 39 خدمة. أرخص من 77% من الدول المتوفرة حالياً.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Amazon
|$0.113
|1,001
|$0.067
|1,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.044
|1,000+
|Instagram (Threads)
|$0.138
|1
|Baidu
|$0.024
|1,000+
|Indomaret
|$0.039
|1,000+
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|Zupee
|$0.044
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,000+
|99app
|$0.048
|1,000+
|WinzoGame
|$0.048
|1,000+
|Ola
|$0.055
|1,000+
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Hopi
|$0.064
|1,000+
|IFood
|$0.064
|1,000+
|Dream11
|$0.064
|1,000+
|Vinted
|$0.064
|1,000+
|IRCTC
|$0.07
|1,000+
|Walmart
|$0.071
|1,001
|Uber
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Poshmark
|$0.079
|1,000+
|LINE
|$0.08
|1,000+
|NMI
|$0.088
|1,000+
|Netflix
|$0.089
|1
|JivoMart
|$0.105
|1
|Betano
|$0.106
|1
|Вконтакте
|$0.114
|1
|Subito
|$0.176
|1
|Google Messages
|$0.351
|1
|$0.39
|2,001
|Telegram
|$0.411
|2,001
صيغة الرقم
أرقام الرأس الأخضر تبدأ بـ +238. رمز الدولة: CV.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر الرأس الأخضر — ابتداءً من $0.024.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.024 إلى $0.411 — الوسيط $0.064 عبر 39 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة الرأس الأخضر هو +238. رمز الدولة: CV.