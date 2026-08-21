رقم مؤقت من لاتفيا مع الكود (+371)
أرقام لاتفيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من لاتفيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 224 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في لاتفيا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.055
$0.135
$1.128
$0.261
$0.08
$0.325
$1.08
$0.325
$0.077
$0.277
$0.113
$2.56
$2.56
$2.56
$2.56
$0.113
$0.113
$0.29
$0.35
$0.95
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في لاتفيا يكلف من $0.039 إلى $11.486 (المتوسط $0.8656، الوسيط $0.43) عبر 224 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 207 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Amazon
|$0.325
|2,000+
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.055
|1,000+
|X (Twitter)
|$0.039
|1,000+
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Grindr
|$0.065
|2,000+
|✓
|Proton Mail
|$0.065
|2,000+
|✓
|Baidu
|$0.077
|2,000+
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|NMI
|$0.088
|1,000+
|Viber
|$0.1
|2,000+
|Dream11
|$0.1
|1,888
|✓
|Delivery Club
|$0.1
|2,558
|✓
|Twilio
|$0.1
|1,454
|✓
|WinzoGame
|$0.1
|2,502
|✓
|Meesho
|$0.1
|1,788
|✓
|Paytm
|$0.1
|3,778
|✓
|Temu
|$0.1
|4,194
|✓
|Alfa
|$0.1
|2,958
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.1
|4,572
|✓
|$0.112
|2,000+
|✓
|LoveLocal
|$0.112
|1,824
|✓
|99app
|$0.112
|866
|✓
|My11Circle
|$0.112
|1,260
|✓
|Citymobil
|$0.112
|386
|✓
|CommunityGaming
|$0.112
|2,416
|✓
|DewuPoison
|$0.112
|2,196
|✓
|Huya
|$0.112
|1,860
|✓
|iQIYI
|$0.112
|3,860
|✓
|Likee
|$0.112
|1,942
|✓
|LYKA
|$0.112
|3,904
|✓
|MEGA
|$0.112
|1,100
|✓
|Okko
|$0.112
|714
|✓
|TenChat
|$0.112
|722
|✓
|Trip
|$0.112
|7,992
|✓
|Ximalaya
|$0.112
|2,438
|✓
|Zoho
|$0.112
|2,000+
|✓
|Inboxlv
|$0.112
|1,588
|✓
|163СOM
|$0.112
|2,916
|✓
|Akudo
|$0.112
|2,810
|✓
|Coindcx
|$0.112
|1,556
|✓
|Algida
|$0.112
|3,060
|✓
|Foody
|$0.112
|2,734
|✓
|Rush
|$0.112
|2,032
|✓
|Swiggy
|$0.112
|1,898
|✓
|Grab
|$0.112
|13,617
|✓
|99acres
|$0.112
|1,686
|✓
|MobiKwik
|$0.112
|3,318
|✓
|BLIBLI
|$0.112
|1,898
|✓
|Linode
|$0.112
|2,436
|✓
|Bazos
|$0.112
|2,224
|✓
|CourseHero
|$0.112
|2,954
|✓
|Pinduoduo
|$0.112
|1,504
|✓
|Rambler
|$0.112
|1,297
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.12
|3,000
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.124
|9,889
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.13
|2,122
|✓
|noon
|$0.136
|2,000+
|✓
|Naver
|$0.14
|3,000
|✓
|Signal
|$0.148
|2,000+
|✓
|$0.15
|4,000
|✓
|Wolt
|$0.177
|2,000+
|✓
|Discord
|$0.183
|2,000+
|✓
|Uklon
|$0.183
|90
|✓
|Zalo
|$0.195
|2,000+
|✓
|Одноклассники
|$0.195
|2,166
|✓
|Bumble
|$0.206
|2,000+
|✓
|Fruitz
|$0.206
|2,000+
|✓
|LINE
|$0.218
|2,000+
|✓
|Steam
|$0.218
|2,000+
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.218
|2,000+
|✓
|Hinge
|$0.218
|2,000+
|✓
|Вконтакте
|$0.24
|2,000+
|✓
|Nike
|$0.24
|3,000
|✓
|GoogleVoice
|$0.253
|1,166
|✓
|Snapchat
|$0.253
|2,000+
|✓
|fiverr
|$0.265
|2,000+
|✓
|Wink
|$0.265
|4,002
|✓
|WorldRemit
|$0.265
|2,000+
|✓
|LoveRu
|$0.265
|7,970
|✓
|Ticketmaster
|$0.266
|2,000+
|✓
|JDcom
|$0.277
|606
|✓
|IRCTC
|$0.277
|1,208
|✓
|Oldubil
|$0.289
|2,000+
|✓
|AOL
|$0.29
|2,000+
|✓
|Wildberries
|$0.3
|2,442
|✓
|Dhani
|$0.31
|1,000+
|Michat
|$0.312
|2,000+
|✓
|Tango
|$0.312
|2,000+
|✓
|Uber
|$0.32
|1,000+
|HQ Trivia
|$0.324
|1,638
|✓
|Apple ID
|$0.325
|2,000+
|✓
|DiDi
|$0.336
|2,000+
|✓
|RegRu
|$0.336
|770
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.34
|3,000
|✓
|Ozon
|$0.348
|374
|✓
|Adidas
|$0.35
|2,000+
|✓
|IQOS
|$0.359
|2,302
|✓
|Getir
|$0.36
|2,000+
|✓
|Akulaku
|$0.371
|1,948
|✓
|Yahoo Mail
|$0.39
|2,000+
|✓
|$0.406
|1,000+
|✓
|Şikayet var
|$0.406
|2,000+
|✓
|PGbonus
|$0.418
|3,382
|✓
|foodpanda
|$0.43
|3,000
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.43
|2,000+
|✓
|Hopi
|$0.43
|2,000+
|✓
|Kwai
|$0.442
|2,000+
|✓
|Clubhouse
|$0.478
|2,000+
|✓
|Walmart
|$0.489
|14,544
|✓
|Netflix
|$0.49
|3,000
|✓
|Eyecon
|$0.512
|1,808
|✓
|Ola
|$0.52
|1,000+
|Happn
|$0.52
|1,999
|✓
|Wish
|$0.524
|6,914
|✓
|Blizzard
|$0.53
|1,999
|✓
|Craigslist
|$0.53
|2,000+
|✓
|Vinted
|$0.53
|3,000
|✓
|Яндекс
|$0.536
|719
|✓
|RedBook
|$0.536
|4,703
|✓
|Wise
|$0.536
|6,966
|✓
|Deliveroo
|$0.54
|2,000+
|✓
|eBay
|$0.55
|2,999
|✓
|$0.559
|2,000+
|✓
|KakaoTalk
|$0.571
|3,000
|✓
|Douyu
|$0.571
|1,521
|✓
|Coinbase
|$0.571
|13,237
|✓
|BitClout
|$0.571
|1,000+
|✓
|BlaBlaCar
|$0.571
|4,734
|✓
|McDonalds
|$0.618
|6,780
|✓
|Gojek
|$0.63
|3,653
|✓
|Alibaba
|$0.642
|2,000+
|✓
|Skype
|$0.665
|1,930
|✓
|Justdating
|$0.665
|90
|✓
|Leboncoin
|$0.665
|2,000+
|✓
|Careem
|$0.677
|2,000+
|✓
|Miravia
|$0.677
|1,106
|✓
|CAIXA
|$0.712
|530
|✓
|Shopee
|$0.736
|2,000+
|✓
|OffGamers
|$0.759
|90
|✓
|Rediffmail
|$0.759
|126
|✓
|TradingView
|$0.795
|1,000+
|✓
|cryptocom
|$0.818
|11,067
|✓
|Carousell
|$0.818
|90
|✓
|hily
|$0.853
|90
|✓
|Airbnb
|$0.95
|2,000+
|✓
|PayPal
|$0.96
|2,000+
|✓
|Quipp
|$1.018
|2,459
|✓
|Potato
|$1.018
|90
|✓
|$1.02
|4,000
|✓
|Lazada
|$1.03
|5,711
|✓
|Taobao
|$1.042
|10,899
|✓
|TanTan
|$1.077
|2,174
|✓
|أي خدمة أخرى
|$1.08
|3,362
|✓
|Dent
|$1.089
|4,203
|✓
|Yemeksepeti
|$1.089
|2,419
|✓
|OkCupid
|$1.089
|9,829
|✓
|Skout
|$1.1
|2,226
|✓
|imo
|$1.171
|2,000+
|✓
|Truecaller
|$1.183
|2,566
|✓
|Perfluence
|$1.183
|1,939
|✓
|KFC
|$1.195
|3,581
|✓
|Taikang
|$1.23
|1,782
|✓
|IVI
|$1.23
|1,466
|✓
|OLX
|$1.253
|5,985
|✓
|Zomato
|$1.3
|7,273
|✓
|GG
|$1.312
|126
|✓
|Dundle
|$1.336
|4,462
|✓
|Hepsiburadacom
|$1.348
|11,658
|✓
|AliExpress
|$1.383
|2,000+
|✓
|Trendyol
|$1.489
|2,778
|✓
|Glovo
|$1.548
|6,245
|✓
|Eneba
|$1.559
|90
|✓
|Paysafecard
|$1.64
|2,000+
|✓
|Twitch
|$1.795
|14,152
|✓
|Venmo
|$1.853
|2,052
|✓
|Revolut
|$1.89
|2,000+
|✓
|Papara
|$1.92
|3,000
|✓
|Badoo
|$2.077
|11,002
|✓
|GoFundMe
|$2.159
|2,395
|✓
|Telegram
|$2.54
|5,000
|✓
|1688
|$2.559
|2,892
|✓
|1xBet
|$2.559
|2,974
|✓
|IFood
|$2.559
|2,798
|✓
|Poshmark
|$2.559
|3,848
|✓
|Beget
|$2.559
|1,602
|✓
|DANA
|$2.559
|2,182
|✓
|Drom
|$2.559
|3,862
|✓
|Metro
|$2.559
|3,438
|✓
|4Fun
|$2.559
|3,710
|✓
|GroupMe
|$2.559
|2,226
|✓
|LightChat
|$2.559
|2,880
|✓
|Monese
|$2.559
|1,634
|✓
|OVO
|$2.559
|2,862
|✓
|32red
|$2.559
|3,748
|✓
|Stormgain
|$2.559
|896
|✓
|Tokopedia
|$2.559
|3,044
|✓
|Zhihu
|$2.559
|2,268
|✓
|Bilibili
|$2.559
|2,508
|✓
|Mercari
|$2.559
|3,702
|✓
|premium.one
|$2.559
|2,982
|✓
|KuCoinPlay
|$2.559
|900
|✓
|EasyPay
|$2.559
|2,206
|✓
|Hezzl
|$2.559
|1,244
|✓
|Hermes
|$2.559
|872
|✓
|Megogo
|$2.559
|3,110
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$2.559
|1,554
|✓
|Zupee
|$2.559
|4,030
|✓
|FarPost
|$2.559
|2,342
|✓
|Oppo
|$2.559
|2,880
|✓
|DoorDash
|$2.559
|1,906
|✓
|米画师Mihuashi
|$2.559
|866
|✓
|Sravni
|$2.559
|742
|✓
|Uplay
|$2.559
|278
|✓
|PicPay
|$2.559
|170
|✓
|CloudChat
|$2.559
|5,024
|✓
|Bolt
|$11.486
|2,000+
|✓
أرقام لاتفيا المؤقتة تصل بكودها لحظة الشراء
سجّلت أرقام لاتفيا ٥٥ عملية تفعيل فقط خلال آخر ثلاثين يومًا، عدد محدود مقارنة بدول أخرى، لكنه يكشف نوع الطلب هنا بوضوح: من يشتري رقم لاتفيا مؤقت بمفتاح +371 يفعّل عليه غالبًا حساب Amazon، وتصل رموز التحقق بثبات أيضًا على Instagram وThreads. الرقم يُدفع ثمنه مرة واحدة، ويكفي لعملية تحقق واحدة: تختار الخدمة أولًا، فيظهر الكود داخل صفحة الطلب فور وصوله دون تركيب تطبيق أو شريحة فعلية. تبدأ الأسعار من $0.039 ضمن مجموعة أرقام تغطي 224 خدمة مختلفة، وهو ما يناسب من يريد رقم مؤقت لاستقبال الرسائل بسرعة.
لاتفيا على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 57
- أرقام Multi-SMS لـ 207 خدمة.
- حتى 5 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في لاتفيا: Instagram (Threads), Amazon
- الأكثر شراءً: Amazon
- 16 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام لاتفيا تبدأ بـ +371. رمز الدولة: LV.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر لاتفيا — ابتداءً من $0.039.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
طرق استخدام رقم لاتفيا مع الكود
رقم لاتفيا مع الكود يفيد أولًا في فتح حساب Amazon إضافي بمعزل عن الحساب الأساسي، كما يصلح لتفعيل Instagram أو Threads بدون كشف رقم الهاتف الشخصي، وأخيرًا لفصل تجارب التسجيل المؤقتة عن الاستخدام اليومي. أما من يتردد في اختيار الدولة المناسبة للخدمة التي يريد التسجيل فيها، فالخطوة العملية أن ينظر إلى الخدمة الأكثر طلبًا على أرقام كل دولة أولًا: هنا يتصدر Amazon الطلب على ارقام لاتفيا مؤقتة، مع توصيل جيد أيضًا لتطبيقي التواصل الاجتماعي المذكورين، وبذلك يكفي مطابقة الخدمة المطلوبة مع الدولة التي تظهر فيها هذه الميزة قبل إتمام الدفع واستقبال SMS لاتفيا مباشرة على الموقع.
الأسئلة الشائعة
من $0.039 إلى $11.486 — الوسيط $0.43 عبر 224 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة لاتفيا هو +371. رمز الدولة: LV.