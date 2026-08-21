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رقم مؤقت من كوسوفو مع الكود (+383)

أرقام كوسوفو مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من كوسوفو واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 6 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.024 6 خدمة 9K+ رقم +383 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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كوسوفو
9000

قطعة

أفضل 20 خدمة في كوسوفو

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Baidu
1000 قطعة

$0.024

Google,youtube,Gmail
1000 قطعة

$0.046

Googlemessenger
1000 قطعة

$0.225

Instagram+Threads
1000 قطعة

$0.059

Telegram
3000 قطعة

$0.414

Whatsapp
2000 قطعة

$0.264

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في كوسوفو يكلف من $0.024 إلى $0.236 (المتوسط $0.1043، الوسيط $0.0825) عبر 6 خدمة. أرخص من 73% من الدول المتوفرة حالياً.

الأرخص اليوم: Google (Gmail / YouTube) $0.024 Baidu $0.024 Instagram (Threads) $0.059 Google Messages $0.106 WhatsApp $0.177

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 2
$0.05 – $0.20 3
$0.20 – $0.50 1
أكثر من $0.50 0
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Google (Gmail / YouTube) $0.024 1,000+
Baidu $0.024 1,000+
Instagram (Threads) $0.059 1,000+
Google Messages $0.106 1,000+
WhatsApp $0.177 2,000+
Telegram $0.236 3,000

كوسوفو على TIGER SMS

  • 3 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام كوسوفو تبدأ بـ +383. رمز الدولة: KV.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر كوسوفو — ابتداءً من $0.024.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.024 إلى $0.236 — الوسيط $0.0825 عبر 6 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

6 خدمة اليوم، بما في ذلك Google,youtube,Gmail ($0.024), Baidu ($0.024), Instagram+Threads ($0.059).

رمز الهاتف لدولة كوسوفو هو +383. رمز الدولة: KV.

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