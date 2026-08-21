رقم مؤقت من كوسوفو مع الكود (+383)
أرقام كوسوفو مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من كوسوفو واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 6 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في كوسوفو
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.024
$0.046
$0.225
$0.059
$0.414
$0.264
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في كوسوفو يكلف من $0.024 إلى $0.236 (المتوسط $0.1043، الوسيط $0.0825) عبر 6 خدمة. أرخص من 73% من الدول المتوفرة حالياً.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.024
|1,000+
|Baidu
|$0.024
|1,000+
|Instagram (Threads)
|$0.059
|1,000+
|Google Messages
|$0.106
|1,000+
|$0.177
|2,000+
|Telegram
|$0.236
|3,000
كوسوفو على TIGER SMS
- 3 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام كوسوفو تبدأ بـ +383. رمز الدولة: KV.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر كوسوفو — ابتداءً من $0.024.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.024 إلى $0.236 — الوسيط $0.0825 عبر 6 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة كوسوفو هو +383. رمز الدولة: KV.