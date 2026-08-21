رقم مؤقت من رواندا مع الكود (+250)
أرقام رواندا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من رواندا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 236 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في رواندا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.048
$0.048
$0.091
$0.428
$0.162
$0.006
$0.159
$0.69
$0.006
$0.265
$2.536
$1.3
$2.536
$0.051
$0.032
$0.165
$0.242
$0.842
$0.089
$0.047
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في رواندا يكلف من $0.006 إلى $2.536 (المتوسط $0.2398، الوسيط $0.006) عبر 236 خدمة. أرخص من 51% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 214 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|$0.048
|1,000+
|Amazon
|$0.088
|3,000
|Instagram (Threads)
|$0.048
|1,000+
|$0.39
|6,342
|✓
|Naver
|$0.006
|240
|✓
|Kwai
|$0.006
|1,405
|✓
|LINE
|$0.006
|234
|✓
|Steam
|$0.006
|1,091
|✓
|PayPal
|$0.006
|2,436
|✓
|Blizzard
|$0.006
|1,578
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|1,650
|✓
|Netflix
|$0.006
|236
|✓
|foodpanda
|$0.006
|848
|✓
|Yahoo Mail
|$0.006
|91
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.006
|1,353
|✓
|Craigslist
|$0.006
|671
|✓
|Nike
|$0.006
|216
|✓
|Shopee
|$0.006
|795
|✓
|Moneylion
|$0.006
|150
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|397
|✓
|Zomato
|$0.006
|8,265
|✓
|Yalla
|$0.006
|387
|✓
|Skout
|$0.006
|1,507
|✓
|Coinbase
|$0.006
|345
|✓
|AOL
|$0.006
|1,791
|✓
|Lazada
|$0.006
|744
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|1,517
|✓
|Careem
|$0.006
|1,327
|✓
|DiDi
|$0.006
|1,208
|✓
|Getir
|$0.006
|179
|✓
|$0.006
|637
|✓
|Hopi
|$0.006
|302
|✓
|IFood
|$0.006
|753
|✓
|Zalo
|$0.006
|458
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|1,988
|✓
|Dream11
|$0.006
|2,540
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|613
|✓
|Trendyol
|$0.006
|2,695
|✓
|Poshmark
|$0.006
|489
|✓
|BlaBlaCar
|$0.006
|2,428
|✓
|Badoo
|$0.006
|792
|✓
|Beget
|$0.006
|699
|✓
|DANA
|$0.006
|1,264
|✓
|Drom
|$0.006
|1,584
|✓
|Metro
|$0.006
|756
|✓
|Grindr
|$0.006
|1,512
|✓
|Gojek
|$0.006
|942
|✓
|GroupMe
|$0.006
|468
|✓
|KFC
|$0.006
|551
|✓
|McDonalds
|$0.006
|2,179
|✓
|Monese
|$0.006
|887
|✓
|OkCupid
|$0.006
|1,592
|✓
|OVO
|$0.006
|1,533
|✓
|OLX
|$0.006
|1,649
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|1,533
|✓
|Proton Mail
|$0.006
|1,821
|✓
|Payoneer
|$0.006
|744
|✓
|Revolut
|$0.006
|1,428
|✓
|Signal
|$0.006
|431
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|563
|✓
|Wildberries
|$0.006
|441
|✓
|Яндекс
|$0.006
|738
|✓
|Zhihu
|$0.006
|380
|✓
|$0.006
|7,513
|✓
|Bilibili
|$0.006
|1,252
|✓
|Venmo
|$0.006
|912
|✓
|Mercari
|$0.006
|1,319
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|861
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|610
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|760
|✓
|$0.006
|1,891
|✓
|Truecaller
|$0.006
|1,857
|✓
|Ozon
|$0.006
|685
|✓
|Bolt
|$0.006
|1,647
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|1,660
|✓
|Ola
|$0.006
|724
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|1,768
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|630
|✓
|Baidu
|$0.006
|2,916
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|1,901
|✓
|RedBook
|$0.006
|465
|✓
|Skype
|$0.006
|1,153
|✓
|99app
|$0.006
|2,490
|✓
|Hinge
|$0.006
|550
|✓
|Indomaret
|$0.006
|237
|✓
|Subito
|$0.006
|348
|✓
|Bumble
|$0.006
|692
|✓
|TanTan
|$0.006
|1,772
|✓
|fiverr
|$0.006
|2,835
|✓
|CAIXA
|$0.006
|1,539
|✓
|Happn
|$0.006
|7,196
|✓
|My11Circle
|$0.006
|833
|✓
|IQOS
|$0.006
|1,194
|✓
|JDcom
|$0.006
|215
|✓
|MEGA
|$0.006
|1,620
|✓
|Tango
|$0.006
|1,463
|✓
|TenChat
|$0.006
|1,434
|✓
|Trip
|$0.006
|721
|✓
|Twilio
|$0.006
|1,303
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$0.006
|1,061
|✓
|Wink
|$0.006
|786
|✓
|Wise
|$0.006
|1,076
|✓
|Zoho
|$0.006
|1,376
|✓
|Zupee
|$0.006
|492
|✓
|FarPost
|$0.006
|242
|✓
|DoorDash
|$0.006
|1,103
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|2,449
|✓
|Nttgame
|$0.006
|1,613
|✓
|OfferUp
|$0.006
|461
|✓
|paycell
|$0.006
|301
|✓
|163СOM
|$0.006
|498
|✓
|OffGamers
|$0.006
|1,321
|✓
|hily
|$0.006
|1,562
|✓
|Wolt
|$0.006
|1,227
|✓
|Flipkart
|$0.006
|327
|✓
|IRCTC
|$0.006
|388
|✓
|noon
|$0.006
|8,045
|✓
|Lotus
|$0.006
|609
|✓
|GG
|$0.006
|523
|✓
|Justdating
|$0.006
|512
|✓
|Sravni
|$0.006
|535
|✓
|Fruitz
|$0.006
|1,409
|✓
|Rush
|$0.006
|1,326
|✓
|kolesa.kz
|$0.006
|265
|✓
|Swiggy
|$0.006
|1,293
|✓
|Grab
|$0.006
|1,800
|✓
|IVI
|$0.006
|914
|✓
|AliExpress
|$0.006
|1,347
|✓
|Meesho
|$0.006
|1,216
|✓
|Carousell
|$0.006
|386
|✓
|Paytm
|$0.006
|534
|✓
|99acres
|$0.006
|1,464
|✓
|Şikayet var
|$0.006
|404
|✓
|BLIBLI
|$0.006
|783
|✓
|Linode
|$0.006
|1,107
|✓
|PicPay
|$0.006
|501
|✓
|Temu
|$0.006
|626
|✓
|Leboncoin
|$0.006
|891
|✓
|Glovo
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|1,497
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.006
|977
|✓
|Akulaku
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|765
|✓
|Betano
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|292
|✓
|Claude (Anthropic)
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|740
|✓
|Fups
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|172
|✓
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|658
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|Discord
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|✓
|Adidas
|$0.242
|486
|✓
|1688
|$0.265
|307
|✓
|Hermes
|$0.265
|194
|✓
|KakaoTalk
|$0.272
|2,333
|✓
|Telegram
|$0.285
|3,000
|✓
|imo
|$0.289
|2,535
|✓
|MPL
|$0.289
|14
|✓
|Michat
|$0.3
|8,207
|✓
|Apple ID
|$0.32
|3,049
|✓
|Coindcx
|$0.324
|162
|✓
|BitClout
|$0.336
|1,123
|✓
|Taobao
|$0.348
|8,901
|✓
|Dundle
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|473
|✓
|Blued
|$0.371
|14
|✓
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|$0.371
|14
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|RegRu
|$0.418
|216
|✓
|Potato
|$0.418
|104
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
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|22
|✓
|Snapchat
|$0.465
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|432
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|✓
|Twitch
|$0.653
|1,000+
|✓
|Tosla
|$0.653
|14
|✓
|Yubo
|$0.653
|14
|✓
|Alibaba
|$0.69
|1,000+
|✓
|Airbnb
|$0.842
|1,000+
|✓
|Douyu
|$1.089
|547
|✓
|premium.one
|$1.148
|615
|✓
|CloudChat
|$1.253
|144
|✓
|Perfluence
|$1.253
|198
|✓
|32red
|$1.3
|752
|✓
|Quipp
|$1.359
|752
|✓
|GoFundMe
|$2.03
|8,732
|✓
|1xBet
|$2.536
|360
|✓
|4Fun
|$2.536
|90
|✓
|LightChat
|$2.536
|252
|✓
|PGbonus
|$2.536
|342
|✓
|Stormgain
|$2.536
|270
|✓
|TradingView
|$2.536
|342
|✓
|KuCoinPlay
|$2.536
|252
|✓
|EasyPay
|$2.536
|306
|✓
|Hezzl
|$2.536
|342
|✓
|Megogo
|$2.536
|324
|✓
|Oppo
|$2.536
|108
|✓
|Uplay
|$2.536
|144
|✓
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أرقام رواندا تبدأ بـ +250. رمز الدولة: RW.
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