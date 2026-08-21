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رقم مؤقت من رواندا مع الكود (+250)

أرقام رواندا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من رواندا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 236 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 236 خدمة 290K+ رقم 6,100+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #26 +250 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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291496

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أفضل 20 خدمة في رواندا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
1000 قطعة

$0.048

facebook
1000 قطعة

$0.048

Google,youtube,Gmail
1000 قطعة

$0.091

Whatsapp
6342 قطعة

$0.428

Amazon
3000 قطعة

$0.162

Alipay/Alibaba/1688
1353 قطعة

$0.006

Any other
772 قطعة

$0.159

Alibaba
1000 قطعة

$0.69

163СOM
498 قطعة

$0.006

1688
307 قطعة

$0.265

1хbet
360 قطعة

$2.536

32red
752 قطعة

$1.3

4Fun
90 قطعة

$2.536

99acres
1464 قطعة

$0.051

99app
2490 قطعة

$0.032

AOL
1791 قطعة

$0.165

Adidas
486 قطعة

$0.242

Airbnb
1000 قطعة

$0.842

Akudo
144 قطعة

$0.089

Akulaku
765 قطعة

$0.047

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في رواندا يكلف من $0.006 إلى $2.536 (المتوسط $0.2398، الوسيط $0.006) عبر 236 خدمة. أرخص من 51% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 214 خدمة.

الأرخص اليوم: Zomato $0.006 noon $0.006 Weibo $0.006 Happn $0.006 Baidu $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 157
$0.05 – $0.20 30
$0.20 – $0.50 22
أكثر من $0.50 27
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Facebook $0.048 1,000+
Amazon $0.088 3,000
Instagram (Threads) $0.048 1,000+
WhatsApp $0.39 6,342
Naver $0.006 240
Kwai $0.006 1,405
LINE $0.006 234
Steam $0.006 1,091
PayPal $0.006 2,436
Blizzard $0.006 1,578
GoogleVoice $0.006 1,650
Netflix $0.006 236
foodpanda $0.006 848
Yahoo Mail $0.006 91
Alipay/Alibaba/1688 $0.006 1,353
Craigslist $0.006 671
Nike $0.006 216
Shopee $0.006 795
Moneylion $0.006 150
Tencent QQ $0.006 397
Zomato $0.006 8,265
Yalla $0.006 387
Skout $0.006 1,507
Coinbase $0.006 345
AOL $0.006 1,791
Lazada $0.006 744
Deliveroo $0.006 1,517
Careem $0.006 1,327
DiDi $0.006 1,208
Getir $0.006 179
WeChat $0.006 637
Hopi $0.006 302
IFood $0.006 753
Zalo $0.006 458
Hepsiburadacom $0.006 1,988
Dream11 $0.006 2,540
Yemeksepeti $0.006 613
Trendyol $0.006 2,695
Poshmark $0.006 489
BlaBlaCar $0.006 2,428
Badoo $0.006 792
Beget $0.006 699
DANA $0.006 1,264
Drom $0.006 1,584
Metro $0.006 756
Grindr $0.006 1,512
Gojek $0.006 942
GroupMe $0.006 468
KFC $0.006 551
McDonalds $0.006 2,179
Monese $0.006 887
OkCupid $0.006 1,592
OVO $0.006 1,533
OLX $0.006 1,649
Paysafecard $0.006 1,533
Proton Mail $0.006 1,821
Payoneer $0.006 744
Revolut $0.006 1,428
Signal $0.006 431
Tokopedia $0.006 563
Wildberries $0.006 441
Яндекс $0.006 738
Zhihu $0.006 380
Weibo $0.006 7,513
Bilibili $0.006 1,252
Venmo $0.006 912
Mercari $0.006 1,319
Mail.ru $0.006 861
Одноклассники $0.006 610
Mamba, MeetMe $0.006 760
LinkedIn $0.006 1,891
Truecaller $0.006 1,857
Ozon $0.006 685
Bolt $0.006 1,647
Delivery Club $0.006 1,660
Ola $0.006 724
Ticketmaster $0.006 1,768
BIGO LIVE $0.006 630
Baidu $0.006 2,916
Clubhouse $0.006 1,901
RedBook $0.006 465
Skype $0.006 1,153
99app $0.006 2,490
Hinge $0.006 550
Indomaret $0.006 237
Subito $0.006 348
Bumble $0.006 692
TanTan $0.006 1,772
fiverr $0.006 2,835
CAIXA $0.006 1,539
Happn $0.006 7,196
My11Circle $0.006 833
IQOS $0.006 1,194
JDcom $0.006 215
MEGA $0.006 1,620
Tango $0.006 1,463
TenChat $0.006 1,434
Trip $0.006 721
Twilio $0.006 1,303
urent/jet/RuSharing $0.006 1,061
Wink $0.006 786
Wise $0.006 1,076
Zoho $0.006 1,376
Zupee $0.006 492
FarPost $0.006 242
DoorDash $0.006 1,103
WinzoGame $0.006 2,449
Nttgame $0.006 1,613
OfferUp $0.006 461
paycell $0.006 301
163СOM $0.006 498
OffGamers $0.006 1,321
hily $0.006 1,562
Wolt $0.006 1,227
Flipkart $0.006 327
IRCTC $0.006 388
noon $0.006 8,045
Lotus $0.006 609
GG $0.006 523
Justdating $0.006 512
Sravni $0.006 535
Fruitz $0.006 1,409
Rush $0.006 1,326
kolesa.kz $0.006 265
Swiggy $0.006 1,293
Grab $0.006 1,800
IVI $0.006 914
AliExpress $0.006 1,347
Meesho $0.006 1,216
Carousell $0.006 386
Paytm $0.006 534
99acres $0.006 1,464
Şikayet var $0.006 404
BLIBLI $0.006 783
Linode $0.006 1,107
PicPay $0.006 501
Temu $0.006 626
Leboncoin $0.006 891
Glovo $0.006 1,497
EscapeFromTarkov $0.006 977
Akulaku $0.006 765
Betano $0.006 292
Claude (Anthropic) $0.006 740
Fups $0.006 172
JivoMart $0.006 658
Marktplaats $0.006 499
Pinduoduo $0.006 752
Rambler $0.006 487
Walmart $0.006 2,599
Bjp $0.006 644
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
NMI $0.052 2,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Vinted $0.065 1,360
PciPay $0.079 1,000+
LoveLocal $0.089 144
Citymobil $0.089 216
CommunityGaming $0.089 252
DewuPoison $0.089 108
Huya $0.089 162
iQIYI $0.089 252
Likee $0.089 234
Taikang $0.089 108
Ximalaya $0.089 216
Akudo $0.089 144
Myntra $0.089 2,000+
Algida $0.089 198
MobiKwik $0.089 144
CourseHero $0.089 108
my jio $0.089 2,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.09 1,000+
Google Messages $0.097 3,000
Spincrush $0.105 2,000+
Вконтакте $0.111 1,717
TikTok (Douyin) $0.112 1,000+
أي خدمة أخرى $0.118 772
eBay $0.15 7,948
X (Twitter) $0.176 1,896
Papara $0.192 2,862
Discord $0.206 1,000+
Viber $0.217 6,091
Adidas $0.242 486
1688 $0.265 307
Hermes $0.265 194
KakaoTalk $0.272 2,333
Telegram $0.285 3,000
imo $0.289 2,535
MPL $0.289 14
Michat $0.3 8,207
Apple ID $0.32 3,049
Coindcx $0.324 162
BitClout $0.336 1,123
Taobao $0.348 8,901
Dundle $0.359 473
Blued $0.371 14
Paxful $0.371 14
RegRu $0.418 216
Potato $0.418 104
ChatGPT (OpenAI) $0.42 22
Snapchat $0.465 1,000+
Wish $0.524 432
Dent $0.642 540
HQ Trivia $0.642 324
Twitch $0.653 1,000+
Tosla $0.653 14
Yubo $0.653 14
Alibaba $0.69 1,000+
Airbnb $0.842 1,000+
Douyu $1.089 547
premium.one $1.148 615
CloudChat $1.253 144
Perfluence $1.253 198
32red $1.3 752
Quipp $1.359 752
GoFundMe $2.03 8,732
1xBet $2.536 360
4Fun $2.536 90
LightChat $2.536 252
PGbonus $2.536 342
Stormgain $2.536 270
TradingView $2.536 342
KuCoinPlay $2.536 252
EasyPay $2.536 306
Hezzl $2.536 342
Megogo $2.536 324
Oppo $2.536 108
Uplay $2.536 144

رواندا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 6,100+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #26
  • أرقام Multi-SMS لـ 214 خدمة.
  • حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في رواندا: Amazon, Facebook, WhatsApp
  • الأكثر شراءً: Facebook
  • 180 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام رواندا تبدأ بـ +250. رمز الدولة: RW.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر رواندا — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $2.536 — الوسيط $0.006 عبر 236 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

236 خدمة اليوم، بما في ذلك Zomato ($0.006), Noon ($0.006), Weibo ($0.006).

رمز الهاتف لدولة رواندا هو +250. رمز الدولة: RW.

التحقق حسب الخدمة في رواندا

رقم وهمي لـ fiverr $0.006 رقم وهمي لـ Trendyol $0.006 رقم مؤقت لـ Walmart $0.006 رقم وهمي لـ Dream11 $0.006 رقم وهمي لـ WinzoGame $0.006 رقم وهمي لـ PayPal $0.006 رقم وهمي لـ BlaBlaCar $0.006 رقم مؤقت لـ McDonalds $0.006 رقم وهمي لـ Hepsiburadacom $0.006 رقم وهمي لـ Clubhouse $0.006 رقم وهمي لـ LinkedIn $0.006 رقم مؤقت لـ Truecaller $0.006 رقم وهمي لـ Proton Mail $0.006 رقم وهمي لـ Grab $0.006 رقم مؤقت لـ TanTan $0.006 رقم مؤقت لـ Ticketmaster $0.006 رقم وهمي لـ Delivery Club $0.006 رقم مؤقت لـ GoogleVoice $0.006 رقم مؤقت لـ OLX $0.006 رقم مؤقت لـ Bolt $0.006

دول شائعة أخرى

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